Вучич не възнамерява да въвежда санкции срещу Русия

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че няма намерение да налага антируски санкции и възнамерява да поддържа приятелски отношения с Москва.
„Питайте ме каквото и да е. Моята политика е да няма санкции [срещу Русия] и че искаме да поддържаме приятелски отношения с Русия“, каза Вучич пред репортери по време на посещение в община Лапово.
На 10 юли Вучич заяви, че присъединяването към санкции срещу Русия е ключово условие за напредък в преговорите за присъединяване на Сърбия към Европейския съюз, но дори и тогава републиката няма да бъде приета веднага.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Баце
Ама той нито е бил в Оксфорд нито в Максуел, както и в централата на ЦРУ.
17:23 19.07.2026
2 За кво му е, нали го пенсионират
Коментиран от #4, #6
17:23 19.07.2026
3 до Мунчо!
17:24 19.07.2026
4 СВО 1 606 дни РЕЗИЛ
До коментар #2 от "За кво му е, нали го пенсионират":Мадуро също се надяваше на вила в Подмосковието, но се уреди с килия в Бруклин, Ню Йорк.
Коментиран от #5
17:56 19.07.2026
5 Гробар
До коментар #4 от "СВО 1 606 дни РЕЗИЛ":Навални се вреди с вечен дом.
Коментиран от #9
17:59 19.07.2026
6 Мнение
До коментар #2 от "За кво му е, нали го пенсионират":А МЕЖДУВРЕМЕННО ДЪРЖАВАТА ТИ ТРОЛОИДЕ НА ШОРОШ, Е В ПРОЦЕДУРА ПО СВРЪХДЕФИЦИТ!
ЗНАЕШ ЛИ КАКВО Е ТОВА?!
АКО ЗНАЕШ, КАК ТАЯ ПРОЦЕДУРА СЕ ВРЪЗВА С "КЛУБА НА БОГАТИТЕ"?!
ИЛИ ВИКАШ ТОЙ ШОРОШ ВИ ПЛАЩА ДА ПЛЮЕТЕ СРЕЩУ ПУТИН, НИЩО, ЧЕ БЪЛГАРИЯ ЗАГИВА?! ВАЖНО ВИ Е ДА СИ ПОЛУЧИТЕ СРЕБЪРНИЦИТЕ?!
КРАЙНО ВРЕМЕ Е НАРОДЪТ НИ ДА СТАВА И ДА ПОЧИСТИ ВСИЧКАТА ТАЯ УТАЙКА, КОЯТО НИ ОБЯСНЯВА, ЧЕ ДА СЕ ПРОСТРЕЛВАМЕ РЕДОВНО В КРАКАТА Е ЗДРАВОСЛОВНО ЗА НАС!!!
18:01 19.07.2026
7 Алтернативно мнение
18:05 19.07.2026
8 Цвете
18:05 19.07.2026
9 СВО 1 606 дни РЕЗИЛ
До коментар #5 от "Гробар":Навсякъде по света така УРЕЖДАТ критиците на авторитарни, тоталитарни и диктаторски режими.
Коментиран от #10
18:06 19.07.2026
10 хихихи
До коментар #9 от "СВО 1 606 дни РЕЗИЛ":И зелен потник ще има тази съдба.
18:08 19.07.2026
11 тъпчо
18:18 19.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
18:25 19.07.2026