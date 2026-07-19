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Вучич не възнамерява да въвежда санкции срещу Русия

Вучич не възнамерява да въвежда санкции срещу Русия

19 Юли, 2026 17:15 603 13

  • русия сърбия-
  • отношения-
  • санкции-
  • александър вучич

Сръбският президент държи да поддържа приятелски отношения с Руската федерация

Вучич не възнамерява да въвежда санкции срещу Русия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че няма намерение да налага антируски санкции и възнамерява да поддържа приятелски отношения с Москва.

„Питайте ме каквото и да е. Моята политика е да няма санкции [срещу Русия] и че искаме да поддържаме приятелски отношения с Русия“, каза Вучич пред репортери по време на посещение в община Лапово.

На 10 юли Вучич заяви, че присъединяването към санкции срещу Русия е ключово условие за напредък в преговорите за присъединяване на Сърбия към Европейския съюз, но дори и тогава републиката няма да бъде приета веднага.


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баце

    15 12 Отговор
    Да не е луд да купува газ и нефт на четворни демократични цени и да си съсипва НАЦИОНАЛНАТА икономика, освен това Русия и Китай оценяват правилно позицията на Сърбия и са зад нея в случай на нужда.
    Ама той нито е бил в Оксфорд нито в Максуел, както и в централата на ЦРУ.

    17:23 19.07.2026

  • 2 За кво му е, нали го пенсионират

    13 15 Отговор
    Иска да го запомнят като верен путинец, инак няма да получи политическо убежище в Мацква при другите диктатори.

    Коментиран от #4, #6

    17:23 19.07.2026

  • 3 до Мунчо!

    11 16 Отговор
    И по-добре ли живеят сърбите в сравнение с другите европейски нации!? И тяхната Кремълска Мастия представя слугинажа пред Москва като национален интерес.И!?

    17:24 19.07.2026

  • 4 СВО 1 606 дни РЕЗИЛ

    9 7 Отговор

    До коментар #2 от "За кво му е, нали го пенсионират":

    Мадуро също се надяваше на вила в Подмосковието, но се уреди с килия в Бруклин, Ню Йорк.

    Коментиран от #5

    17:56 19.07.2026

  • 5 Гробар

    7 8 Отговор

    До коментар #4 от "СВО 1 606 дни РЕЗИЛ":

    Навални се вреди с вечен дом.

    Коментиран от #9

    17:59 19.07.2026

  • 6 Мнение

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "За кво му е, нали го пенсионират":

    А МЕЖДУВРЕМЕННО ДЪРЖАВАТА ТИ ТРОЛОИДЕ НА ШОРОШ, Е В ПРОЦЕДУРА ПО СВРЪХДЕФИЦИТ!

    ЗНАЕШ ЛИ КАКВО Е ТОВА?!
    АКО ЗНАЕШ, КАК ТАЯ ПРОЦЕДУРА СЕ ВРЪЗВА С "КЛУБА НА БОГАТИТЕ"?!
    ИЛИ ВИКАШ ТОЙ ШОРОШ ВИ ПЛАЩА ДА ПЛЮЕТЕ СРЕЩУ ПУТИН, НИЩО, ЧЕ БЪЛГАРИЯ ЗАГИВА?! ВАЖНО ВИ Е ДА СИ ПОЛУЧИТЕ СРЕБЪРНИЦИТЕ?!

    КРАЙНО ВРЕМЕ Е НАРОДЪТ НИ ДА СТАВА И ДА ПОЧИСТИ ВСИЧКАТА ТАЯ УТАЙКА, КОЯТО НИ ОБЯСНЯВА, ЧЕ ДА СЕ ПРОСТРЕЛВАМЕ РЕДОВНО В КРАКАТА Е ЗДРАВОСЛОВНО ЗА НАС!!!

    18:01 19.07.2026

  • 7 Алтернативно мнение

    1 7 Отговор
    Измаил, Одеса, мостове, пристанища, инфраструктура стоят. На руснаците не им се позволява да ги бомбардират. Натовските оръжейни доставки не само не са спрели, но и се увеличават, понеже кремльовския лилипутин е в договорняк да прави кинти със Запада и да разпадне Русия. Както казваше легендарния генерал Александър Лебедь: "Изпратете децата на руския елит на фронта и войната ще свърши за една седмица". Убиха го своите в инсценирана авиокатастрофа.

    18:05 19.07.2026

  • 8 Цвете

    1 6 Отговор
    НЯМА ПРОБЛЕМ. НАЛИ Е ПРИЯТЕЛ НА КРИМ. КАТО ИЗБЕРАТ СЛЕДВАЩИЯТ ,ТОЙ ЩЕ НАПРАВИ ТАКА ЧЕ, ВСИЧКО КОЕТО Е ДЕЙСТВАЛО ПРОТИВ ВОЛЯТА НА НАРОДА ИМ ЩЕ БЪДЕ ВЪЗСТАНОВЕНО. ПЛАШИ ГАРГИТЕ.

    18:05 19.07.2026

  • 9 СВО 1 606 дни РЕЗИЛ

    6 7 Отговор

    До коментар #5 от "Гробар":

    Навсякъде по света така УРЕЖДАТ критиците на авторитарни, тоталитарни и диктаторски режими.

    Коментиран от #10

    18:06 19.07.2026

  • 10 хихихи

    7 5 Отговор

    До коментар #9 от "СВО 1 606 дни РЕЗИЛ":

    И зелен потник ще има тази съдба.

    18:08 19.07.2026

  • 11 тъпчо

    3 1 Отговор
    Поредният "въжеиграч"

    18:18 19.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор
    абе вярно ли , че Радев бил неза ко нен син на БКП? И МОЛЯ-дет ме изтр///ихте! вярно ли че имало оплакване от БКП ра//шанските салдати да не изнас///илват българки?

    18:25 19.07.2026

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