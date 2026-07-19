Вучич не възнамерява да въвежда санкции срещу Русия

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че няма намерение да налага антируски санкции и възнамерява да поддържа приятелски отношения с Москва.

„Питайте ме каквото и да е. Моята политика е да няма санкции [срещу Русия] и че искаме да поддържаме приятелски отношения с Русия“, каза Вучич пред репортери по време на посещение в община Лапово.

На 10 юли Вучич заяви, че присъединяването към санкции срещу Русия е ключово условие за напредък в преговорите за присъединяване на Сърбия към Европейския съюз, но дори и тогава републиката няма да бъде приета веднага.