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Горски пожар изпепели 13 000 хектара край Мадрид

Горски пожар изпепели 13 000 хектара край Мадрид

19 Юли, 2026 18:04, обновена 19 Юли, 2026 18:10 544 2

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Над 500 пожарникари и 25 самолета се борят с огнения ад в Испания, евакуирани са 20 общини в провинция Гуадалахара

Горски пожар изпепели 13 000 хектара край Мадрид - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Опустошителен и бързо разпространяващ се горски пожар на около 100 километра североизточно от испанската столица Мадрид остава извън контрол, изпепелявайки над 13 000 хектара горски масиви и пасища.

Стихията, която избухна в четвъртък на територията на провинция Гуадалахара, навлезе в защитения природен парк „Сиера Норте“, застрашавайки местообитанията на редки и застрашени видове като орли, вълци и пеперуди.

Според официална информация на испанската държавна телевизия RTVE, пламъците са се разпространили с още 14 километра само в рамките на изминалата нощ. Ситуацията се усложнява от екстремното поведение на огъня, задвижван от силни южни и югозападни ветрове със скорост на напредване на фронта от над 60 метра в минута.

Регионалният министър на околната среда Мерседес Гомес потвърди, че като предпазна мярка са евакуирани близо 800 жители от 20 различни общини в района. Към момента активните действия на терен включват над 500 пожарникари и служители на аварийните служби, подкрепени от специализирани модули на Испанската военна служба за спешни случаи (UME). В помощ на наземните екипи са мобилизирани 25 противопожарни самолета и хеликоптера, които извършват постоянни обливания с вода.

По данни на Европейската информационна система за горски пожари, от началото на 2026 г. горските пожари в Испания вече са изпепелили над 80 000 хектара площ. Тази цифра е почти двойно по-висока в сравнение със същия период на предходната година. Основните фактори за тежката криза са продължителната суша, изключително ниската влажност на въздуха и поредната вълна от горещини с температури, надхвърлящи 40 градуса по Целзий.

В съседния регион Арагон друг мащабен пожар край град Орес (провинция Сарагоса), който унищожи близо 14 400 хектара, вече е частично овладян според регионалните власти. Местните служби в Мадрид съумяха бързо да локализират и по-малък пожар в община Лосоюела, където Гражданската гвардия вече арестува 52-годишен мъж по подозрение в умишлен палеж.

Ройтерс и Euronews напомнят, че страната все още се възстановява от най-смъртоносното огнено бедствие в новата си история, регистрирано по-рано този месец в южната провинция Алмерия (Андалусия), където огнената стихия отне живота на 13 души.


Иран (Ислямска Република)
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бабите от мездра

    2 3 Отговор
    Кво ги боли за тоз пожар моля обяснете

    Коментиран от #2

    18:13 19.07.2026

  • 2 Пази Боже!

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бабите от мездра":

    Добре, че в Мездра сте огнеупорни.

    18:28 19.07.2026

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