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Американски войник е убит в Ирак на 18 юли

Американски войник е убит в Ирак на 18 юли

19 Юли, 2026 22:36, обновена 19 Юли, 2026 22:41 930 12

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Пентагонът потвърди за инцидент с ирански дрон по време на контролирана експлозия в северната част на страната

Американски войник е убит в Ирак на 18 юли - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американски военнослужещ беше убит в Северен Ирак на 18 юли 2026 г. по време на рутинна операция, съобщиха официално от Министерството на отбраната на САЩ, цитирани от Ройтерс.

Централното командване на САЩ (CENTCOM) потвърди инцидента в официално изявление, изяснявайки детайлите около трагичния случай.

Как се стигна до инцидента в Ирак?

Според данните на военното командване, военнослужещият е загинал по време на контролирана детонация на неексплодирали боеприпаси. Опасните материали са останки от свален ирански дрон за нападение.

При същата операция в Ирак е ранен още един американски войник, който в момента провежда лечение за леки наранявания. Към този момент самоличността на загиналия не се съобщава. Протоколът на Пентагона изисква изчакването на 24 часа след уведомяването на близките.

Напрежението между САЩ и Иран ескалира

Този инцидент допълнително усложнява ситуацията в Близкия изток, където крехкото примирие между САЩ и Иран напълно се разпадна. Смъртта на военнослужещия в Ирак последва друга тежка атака от 17 юли в Йордания, при която двама американски войници загинаха от директен ракетен обстрел, а един изчезна.

Общият брой на загиналите американски военни в конфликта с Иран вече достига 16 души. Администрацията на президента Доналд Тръмп отговори с масирани въздушни удари срещу позиции на Иранската революционна гвардия.


Ирак
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Феникс

    24 2 Отговор
    Щом е войник е умрял геройски за ционистките интереси!

    22:43 19.07.2026

  • 2 Клоун Запартъков с изтекъл срок

    16 2 Отговор
    Абе можеше да кажете, че се е спънал, паднал, ударил си главата и умрял.

    Коментиран от #5

    22:44 19.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 станал е на много парченца

    15 2 Отговор
    в името на талмуда

    22:47 19.07.2026

  • 5 Жураналист

    17 2 Отговор

    До коментар #2 от "Клоун Запартъков с изтекъл срок":

    Точно както в бандеристан.
    Там чуждите наемници като се озъбят и ги пишат катострофирал, умрял на сафари, кон го ритнал, ток го хванал, гръм го ударил, от разтройство умрял и др.

    22:47 19.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сатана Z

    14 2 Отговор
    Каквото е търсил Американки войник в Ирак ,такова и намерил.Тръм се готви за тържество ,а семейството на убитияза погребение.Кой е на далавера?

    22:53 19.07.2026

  • 8 Евродебил

    5 3 Отговор
    Чудя му се на Тръмп,че не организира наште безродни неолиберали и евроатлантици,та да сформират те една ТЦК и сбират матрял за сухопътна операция в Иран.Който отцее за награда заминава за източния фронт на Украйна

    Коментиран от #12

    23:07 19.07.2026

  • 9 иван костов

    9 1 Отговор
    Американските жертви изобщо не се съобщават! Този явно е загинал по време на живо предаване на тв !

    23:19 19.07.2026

  • 10 Един да пyкнe, cлед него двама...

    8 1 Отговор
    да eа тexната мaамаaа!

    23:20 19.07.2026

  • 11 Каквото повикало

    4 0 Отговор
    Това и отговорило!

    23:31 19.07.2026

  • 12 Ха ха ха ха

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "Евродебил":

    Радев организира безмозъчните си избиратели и ги праща да защитават Иран, а ако има оцелели направо в Донбас да превземат Купянск.

    Това е реален сценарий.

    23:32 19.07.2026

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