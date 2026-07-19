Американски войник е убит в Ирак на 18 юли

Американски военнослужещ беше убит в Северен Ирак на 18 юли 2026 г. по време на рутинна операция, съобщиха официално от Министерството на отбраната на САЩ, цитирани от Ройтерс.

Централното командване на САЩ (CENTCOM) потвърди инцидента в официално изявление, изяснявайки детайлите около трагичния случай.

Как се стигна до инцидента в Ирак?

Според данните на военното командване, военнослужещият е загинал по време на контролирана детонация на неексплодирали боеприпаси. Опасните материали са останки от свален ирански дрон за нападение.

При същата операция в Ирак е ранен още един американски войник, който в момента провежда лечение за леки наранявания. Към този момент самоличността на загиналия не се съобщава. Протоколът на Пентагона изисква изчакването на 24 часа след уведомяването на близките.

Напрежението между САЩ и Иран ескалира

Този инцидент допълнително усложнява ситуацията в Близкия изток, където крехкото примирие между САЩ и Иран напълно се разпадна. Смъртта на военнослужещия в Ирак последва друга тежка атака от 17 юли в Йордания, при която двама американски войници загинаха от директен ракетен обстрел, а един изчезна.

Общият брой на загиналите американски военни в конфликта с Иран вече достига 16 души. Администрацията на президента Доналд Тръмп отговори с масирани въздушни удари срещу позиции на Иранската революционна гвардия.