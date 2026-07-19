Американски войник е убит в Ирак на 18 юли

Американски военнослужещ беше убит в Северен Ирак на 18 юли 2026 г. по време на рутинна операция, съобщиха официално от Министерството на отбраната на САЩ, цитирани от Ройтерс.
Централното командване на САЩ (CENTCOM) потвърди инцидента в официално изявление, изяснявайки детайлите около трагичния случай.
Как се стигна до инцидента в Ирак?
Според данните на военното командване, военнослужещият е загинал по време на контролирана детонация на неексплодирали боеприпаси. Опасните материали са останки от свален ирански дрон за нападение.
При същата операция в Ирак е ранен още един американски войник, който в момента провежда лечение за леки наранявания. Към този момент самоличността на загиналия не се съобщава. Протоколът на Пентагона изисква изчакването на 24 часа след уведомяването на близките.
Напрежението между САЩ и Иран ескалира
Този инцидент допълнително усложнява ситуацията в Близкия изток, където крехкото примирие между САЩ и Иран напълно се разпадна. Смъртта на военнослужещия в Ирак последва друга тежка атака от 17 юли в Йордания, при която двама американски войници загинаха от директен ракетен обстрел, а един изчезна.
Общият брой на загиналите американски военни в конфликта с Иран вече достига 16 души. Администрацията на президента Доналд Тръмп отговори с масирани въздушни удари срещу позиции на Иранската революционна гвардия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Феникс
22:43 19.07.2026
2 Клоун Запартъков с изтекъл срок
Коментиран от #5
22:44 19.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 станал е на много парченца
22:47 19.07.2026
5 Жураналист
До коментар #2 от "Клоун Запартъков с изтекъл срок":Точно както в бандеристан.
Там чуждите наемници като се озъбят и ги пишат катострофирал, умрял на сафари, кон го ритнал, ток го хванал, гръм го ударил, от разтройство умрял и др.
22:47 19.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Сатана Z
22:53 19.07.2026
8 Евродебил
Коментиран от #12
23:07 19.07.2026
9 иван костов
23:19 19.07.2026
10 Един да пyкнe, cлед него двама...
23:20 19.07.2026
11 Каквото повикало
23:31 19.07.2026
12 Ха ха ха ха
До коментар #8 от "Евродебил":Радев организира безмозъчните си избиратели и ги праща да защитават Иран, а ако има оцелели направо в Донбас да превземат Купянск.
Това е реален сценарий.
23:32 19.07.2026