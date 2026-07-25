Новини
Свят »
Саудитска Арабия »
Ескалация в Червено море: Саудитска Арабия удари хусите

Ескалация в Червено море: Саудитска Арабия удари хусите

25 Юли, 2026 06:09, обновена 25 Юли, 2026 06:13 2 030 10

  • саудитска арабия-
  • хуси-
  • червено море-
  • йемен-
  • удари

Коалицията отвърна на атаките срещу танкери; САЩ обезвредиха кораб в Оманския залив

Ескалация в Червено море: Саудитска Арабия удари хусите - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция нанесе масирани въздушни удари срещу военни обекти на хусите в Йемен.

Действията са директен отговор на опита на бунтовниците да наложат морска блокада и да атакуват търговски кораби в Червено море. Военният говорител на коалицията Турки ал-Малики потвърди, че операцията в провинция Ходейда е приключила успешно и е целяла защита на свободното корабоплаване.

Според информация на официалната саудитска информационна агенция SPA, плаващият под саудитски флаг танкер NCC MASA е претърпял леки повреди по корпуса след атака в петък. Корабът и неговият екипаж са в безопасност, като плавателният съд вече е подновил курса си към крайната дестинация. Йеменската медия Al-Masirah, контролирана от хусите, съобщи, че саудитските удари са поразили цели на остров Камаран и телекомуникационна инфраструктура.

Паралелно с това напрежението нарасна и в Оманския залив. Военноморските сили на САЩ са нанесли прецизен удар по танкер, който се е опитал да наруши наложената блокада. Капитан Тим Хокинс от ВМС на САЩ поясни пред медиите, че плавателният съд е бил обезвреден чрез стрелба в машинното отделение, след като е игнорирал четири последователни предупреждения. Корабът е спрян от преминаване към ирански пристанища.

Ескалацията застрашава крехкото примирие в Йемен и предизвика остри реакции от ООН. Специалният пратеник Ханс Грундберг предупреди за риск от подновяване на пълномащабната война.


Саудитска Арабия
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лелее

    19 2 Отговор
    И кой друг участва в тази коалиция освен СА?🤣

    Коментиран от #4, #8

    06:19 25.07.2026

  • 2 Гошо

    17 1 Отговор
    Драснаха кибрита в арабският свят Много горлив материял има там

    06:26 25.07.2026

  • 3 Володимир Зеленски, президент

    5 17 Отговор
    Искам са гори Мацква !!!🎆👈

    06:28 25.07.2026

  • 4 Почти всички

    5 12 Отговор

    До коментар #1 от "Лелее":

    Сунити, а и Пакистан предупреди хутите

    Коментиран от #6

    06:30 25.07.2026

  • 5 оня с коня

    7 21 Отговор
    Най-после Държавите в Региона да се престрашат да отвърнат на Терора на "Иран и Приятели".А имат толкова много оръжия и то Нападателни!

    06:31 25.07.2026

  • 6 А бе

    18 1 Отговор

    До коментар #4 от "Почти всички":

    Мяза ми на коалицията жеЛАЕЩИТЕ. Много жеЛАЕЩИ-брити и петлета.

    Коментиран от #7

    06:33 25.07.2026

  • 7 Хаха

    5 18 Отговор

    До коментар #6 от "А бе":

    Важното е, че Груз 200 върви с пълна сила.Скоро дадоха данни колко фира на седмица заминават при Кабзон.Това е и благодарение на желаещите и вкл.на наше оръжие за Украйна ,ама ганьовската копейка чака и меси питки, ама само си чака и храни шарани.

    06:42 25.07.2026

  • 8 Мдааа

    17 1 Отговор

    До коментар #1 от "Лелее":

    Коалицията Саудитска арабия - Израел, кой да си го и помисли? Това обаче едва ли, ще свърши добре за СА?

    06:51 25.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Новичок

    2 0 Отговор
    И отново Американските удари са "Прецизни" .. Как се подмазваш, отврат.Пфу...

    07:38 25.07.2026