Ескалация в Червено море: Саудитска Арабия удари хусите

Оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция нанесе масирани въздушни удари срещу военни обекти на хусите в Йемен.
Действията са директен отговор на опита на бунтовниците да наложат морска блокада и да атакуват търговски кораби в Червено море. Военният говорител на коалицията Турки ал-Малики потвърди, че операцията в провинция Ходейда е приключила успешно и е целяла защита на свободното корабоплаване.
Според информация на официалната саудитска информационна агенция SPA, плаващият под саудитски флаг танкер NCC MASA е претърпял леки повреди по корпуса след атака в петък. Корабът и неговият екипаж са в безопасност, като плавателният съд вече е подновил курса си към крайната дестинация. Йеменската медия Al-Masirah, контролирана от хусите, съобщи, че саудитските удари са поразили цели на остров Камаран и телекомуникационна инфраструктура.
Паралелно с това напрежението нарасна и в Оманския залив. Военноморските сили на САЩ са нанесли прецизен удар по танкер, който се е опитал да наруши наложената блокада. Капитан Тим Хокинс от ВМС на САЩ поясни пред медиите, че плавателният съд е бил обезвреден чрез стрелба в машинното отделение, след като е игнорирал четири последователни предупреждения. Корабът е спрян от преминаване към ирански пристанища.
Ескалацията застрашава крехкото примирие в Йемен и предизвика остри реакции от ООН. Специалният пратеник Ханс Грундберг предупреди за риск от подновяване на пълномащабната война.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лелее
Коментиран от #4, #8
06:19 25.07.2026
2 Гошо
06:26 25.07.2026
3 Володимир Зеленски, президент
06:28 25.07.2026
4 Почти всички
До коментар #1 от "Лелее":Сунити, а и Пакистан предупреди хутите
Коментиран от #6
06:30 25.07.2026
5 оня с коня
06:31 25.07.2026
6 А бе
До коментар #4 от "Почти всички":Мяза ми на коалицията жеЛАЕЩИТЕ. Много жеЛАЕЩИ-брити и петлета.
Коментиран от #7
06:33 25.07.2026
7 Хаха
До коментар #6 от "А бе":Важното е, че Груз 200 върви с пълна сила.Скоро дадоха данни колко фира на седмица заминават при Кабзон.Това е и благодарение на желаещите и вкл.на наше оръжие за Украйна ,ама ганьовската копейка чака и меси питки, ама само си чака и храни шарани.
06:42 25.07.2026
8 Мдааа
До коментар #1 от "Лелее":Коалицията Саудитска арабия - Израел, кой да си го и помисли? Това обаче едва ли, ще свърши добре за СА?
06:51 25.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Новичок
07:38 25.07.2026