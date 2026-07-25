Ескалация в Червено море: Саудитска Арабия удари хусите

Оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция нанесе масирани въздушни удари срещу военни обекти на хусите в Йемен.

Действията са директен отговор на опита на бунтовниците да наложат морска блокада и да атакуват търговски кораби в Червено море. Военният говорител на коалицията Турки ал-Малики потвърди, че операцията в провинция Ходейда е приключила успешно и е целяла защита на свободното корабоплаване.

Според информация на официалната саудитска информационна агенция SPA, плаващият под саудитски флаг танкер NCC MASA е претърпял леки повреди по корпуса след атака в петък. Корабът и неговият екипаж са в безопасност, като плавателният съд вече е подновил курса си към крайната дестинация. Йеменската медия Al-Masirah, контролирана от хусите, съобщи, че саудитските удари са поразили цели на остров Камаран и телекомуникационна инфраструктура.

Паралелно с това напрежението нарасна и в Оманския залив. Военноморските сили на САЩ са нанесли прецизен удар по танкер, който се е опитал да наруши наложената блокада. Капитан Тим Хокинс от ВМС на САЩ поясни пред медиите, че плавателният съд е бил обезвреден чрез стрелба в машинното отделение, след като е игнорирал четири последователни предупреждения. Корабът е спрян от преминаване към ирански пристанища.

Ескалацията застрашава крехкото примирие в Йемен и предизвика остри реакции от ООН. Специалният пратеник Ханс Грундберг предупреди за риск от подновяване на пълномащабната война.