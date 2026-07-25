Страна от НАТО иска да получи изтребители МиГ от Полша, на което Украйна разчита

Полша е получила искане от неназована държава членка на НАТО за прехвърляне на изтребители МиГ-29 на Украйна. Това обяви полският заместник-министър на националната отбрана Павел Залевски в интервю за Радио ZET.

Какво е известно за искането на Полша за изтребители?

Служителят отбеляза, че Варшава все пак ще даде приоритет на предоставянето на МиГ-ове на Украйна, въпреки искането от съюзник от Алианса.

Журналистът попита Залевски дали това е България, но заместникът не отговори. Заслужава да се отбележи, че сред страните от НАТО само Полша и България експлоатират изтребители МиГ-29.

Според „Милитарние“, въпреки че София постепенно заменя самолетите от съветската епоха с нови F-16V, тя е получила само първата партида, докато следващият транш е планиран за доставка до 2027 г. Междувременно самата България все още не е готова да прехвърли своите изтребители МиГ-29 на Украйна, опасявайки се от отслабването на собствените си ВВС. От 16-те изтребителя, с които разполага, само шест са годни за експлоатация.

Същевременно, поради санкциите на ЕС, София загуби възможността да получава руски резервни части за поддръжка на самолети. Полските изтребители биха могли да се превърнат в алтернативен източник на компоненти.

Какъв е контекстът?

Полша преговаря с Украйна за евентуален трансфер на изтребители МиГ-29 в замяна на украинска технология за дронове. Варшава е заинтересована от придобиване на украински опит в производството и използването на безпилотни летателни апарати. Процесът обаче се сблъска с определени политически пречки, особено поради нарастващото напрежение между страните след скандала около Ордена на Белия орел.

Иван Ус, главен консултант в Националния институт за стратегически изследвания, отбеляза, че дори преди скандала с Ордена на Белия орел, Полша многократно е изразявала исторически оплаквания и обвинения.