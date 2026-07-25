Страна от НАТО иска да получи изтребители МиГ от Полша, на което Украйна разчита

Полша е получила искане от неназована държава членка на НАТО за прехвърляне на изтребители МиГ-29 на Украйна. Това обяви полският заместник-министър на националната отбрана Павел Залевски в интервю за Радио ZET.
Какво е известно за искането на Полша за изтребители?
Служителят отбеляза, че Варшава все пак ще даде приоритет на предоставянето на МиГ-ове на Украйна, въпреки искането от съюзник от Алианса.
Журналистът попита Залевски дали това е България, но заместникът не отговори. Заслужава да се отбележи, че сред страните от НАТО само Полша и България експлоатират изтребители МиГ-29.
Според „Милитарние“, въпреки че София постепенно заменя самолетите от съветската епоха с нови F-16V, тя е получила само първата партида, докато следващият транш е планиран за доставка до 2027 г. Междувременно самата България все още не е готова да прехвърли своите изтребители МиГ-29 на Украйна, опасявайки се от отслабването на собствените си ВВС. От 16-те изтребителя, с които разполага, само шест са годни за експлоатация.
Същевременно, поради санкциите на ЕС, София загуби възможността да получава руски резервни части за поддръжка на самолети. Полските изтребители биха могли да се превърнат в алтернативен източник на компоненти.
Какъв е контекстът?
Полша преговаря с Украйна за евентуален трансфер на изтребители МиГ-29 в замяна на украинска технология за дронове. Варшава е заинтересована от придобиване на украински опит в производството и използването на безпилотни летателни апарати. Процесът обаче се сблъска с определени политически пречки, особено поради нарастващото напрежение между страните след скандала около Ордена на Белия орел.
Иван Ус, главен консултант в Националния институт за стратегически изследвания, отбеляза, че дори преди скандала с Ордена на Белия орел, Полша многократно е изразявала исторически оплаквания и обвинения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ХАХАХАХХАХАХА купейки АХАХА
Коментиран от #27
08:50 25.07.2026
2 интриганти долни
Коментиран от #14
08:50 25.07.2026
3 ФАКТ
08:51 25.07.2026
4 койдазнай
08:51 25.07.2026
5 БулгаРадев
08:52 25.07.2026
6 Сааб фалира
Коментиран от #13
08:52 25.07.2026
7 Гост
08:52 25.07.2026
8 Емигрант
Един през друг все продажници.
Предлагам да събираме капачки за Украйна, а милиардите предназначени за тях да дадем на българските деца, за пътища, училища и здравеопазване.
08:53 25.07.2026
9 Готов за бой
Коментиран от #11, #26, #34
08:54 25.07.2026
10 Лего
08:54 25.07.2026
11 Пехо
До коментар #9 от "Готов за бой":Ти освен да се омажеш с това, което ти седи по гащите в момента друго не можеш да направиш.
08:55 25.07.2026
12 Демократъ
08:55 25.07.2026
13 веселяк
До коментар #6 от "Сааб фалира":Ама многУ сложна комбинация! Това елемент от световната конспирация ли е?
Коментиран от #16, #17
08:55 25.07.2026
14 Да бе , да
До коментар #2 от "интриганти долни":Няма никаква интрига , Митко Есемеса излъга . Е на другият ден си призна , но кел файда . защо му трябваше да лъже , обясни ! Там в президентството можеше да си кюта , но тук мисирките ще го разнищят .
08:57 25.07.2026
15 УдоМача
08:57 25.07.2026
16 Сааб фалираа
До коментар #13 от "веселяк":Това е самата истина. Как мислиш нефелото гейсамолетче печели конкурси. Ти швед д цена видел ли си някога
08:58 25.07.2026
17 Сааб фалираа
До коментар #13 от "веселяк":Швед с жена
08:58 25.07.2026
18 Напомням
Русия винаги е била и си остава наш враг !!!
Коментиран от #23
09:02 25.07.2026
19 Свободен
Дори и руснаците не обичат предателите!
Коментиран от #37
09:03 25.07.2026
20 Дзак
09:13 25.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Култура Миянко
09:19 25.07.2026
23 Димитър Георгиев- ДиДи от Прайда 🌈
До коментар #18 от "Напомням":Що те срам да кажеш ,че си един от нас и само част от Прайда ?Пробвай ,не боли !
09:20 25.07.2026
24 Сигурно
09:21 25.07.2026
25 жест на колегиалност
09:21 25.07.2026
26 БахУрчо
До коментар #9 от "Готов за бой":Еее пич ,мноо ме кифишшш,искаш ли още повече да ме изкефиш ,заповядай на парти днес и си носи грессс,а картечница този път е от мен .
09:23 25.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Рогач
09:28 25.07.2026
29 Порно
09:34 25.07.2026
30 Мусорчик
Имаме 10 не летящи Мигове, защо не направихме някакви постъпки да се предоставят на Украйна за части и срещу това да получим някакви стари, но летящи самолети по натовски стандарт?
Коментиран от #31, #35
09:37 25.07.2026
31 Рогач
До коментар #30 от "Мусорчик":Ми фани скочи отвисоко, що се мъчиш?
09:38 25.07.2026
32 Бай онзи
09:42 25.07.2026
33 Луганск
Нация от убийци, грабители и лъжци - американската, англосаксонската и еврейската - подлежи на унищожение! Те и фашистите са едно и също!
Живеещи за сметка на унищожението на милиони хора и десетки държави! Вие, България и целият Европейски съюз, сте роби на тази шепа западни елити!
Сега те са се събрали да разпространяват своето атомно оръжие! Дадоха разрешение за производство на ядрени оръжия на Германия и Саудитска Арабия, а на Финландия - заповед за разполагане на атомни ракети, точно както и на своя роб България за разполагане на натовски войски и оръжия!
Завладяната и разграбена току-що Венецуела ще продължи да вегетира при тях като роб!
Това искат да направят и с Иран!
И само Русия намери сили да се противопостави на тези западни фашистки англосаксонски свине! Русия се противопоставя на всички тези 60 западни страни и техните роби!
Западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и бившата, окупирана от тях Украйна, като таран! Това не е ново! Така беше и с вашите Карл XII, Наполеон и Хитлер!
НО ТОЗИ ПЪТ РУСИЯ ПОБЕЖДАВА ВСИЧКИ ТЕЗИ ЗАПАДНИ ФАШИСТИ, НА ТЯХНАТА ЛЪЖА ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ ВЯРВА! СМЪРТ ЗА АНГЛОСАКСОНЦИТЕ! РУСИЯ ЩЕ НАПРАВИ ЦЕЛИЯ СВЯТ СВОБОДЕН, ЩЕ ОСВОБОДИ ВСИЧКИ РОБИ!!
09:50 25.07.2026
34 И когато
До коментар #9 от "Готов за бой":ти застанеш на Калотина и легнеш зад картечницата, аз скришом ше те издебна и ще те евна
09:59 25.07.2026
35 Абу Будалиб
До коментар #30 от "Мусорчик":Не разсмивай хората рано сутрин докато са в белия дом ,че ги секна.
10:00 25.07.2026
36 Падение
10:01 25.07.2026
37 "Свободен"
До коментар #19 от "Свободен":Хи хи хи
от неизвестен баща и сурогатна майка
10:04 25.07.2026
38 анализиращ
Да не забравяме, че динозаврите са загинали, защото не са еволюирали!
10:15 25.07.2026