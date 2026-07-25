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Страна от НАТО иска да получи изтребители МиГ от Полша, на което Украйна разчита

Страна от НАТО иска да получи изтребители МиГ от Полша, на което Украйна разчита

25 Юли, 2026 08:47 1 609 38

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  • миг
Страна от НАТО иска да получи изтребители МиГ от Полша, на което Украйна разчита - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Полша е получила искане от неназована държава членка на НАТО за прехвърляне на изтребители МиГ-29 на Украйна. Това обяви полският заместник-министър на националната отбрана Павел Залевски в интервю за Радио ZET.

Какво е известно за искането на Полша за изтребители?

Служителят отбеляза, че Варшава все пак ще даде приоритет на предоставянето на МиГ-ове на Украйна, въпреки искането от съюзник от Алианса.

Журналистът попита Залевски дали това е България, но заместникът не отговори. Заслужава да се отбележи, че сред страните от НАТО само Полша и България експлоатират изтребители МиГ-29.
Според „Милитарние“, въпреки че София постепенно заменя самолетите от съветската епоха с нови F-16V, тя е получила само първата партида, докато следващият транш е планиран за доставка до 2027 г. Междувременно самата България все още не е готова да прехвърли своите изтребители МиГ-29 на Украйна, опасявайки се от отслабването на собствените си ВВС. От 16-те изтребителя, с които разполага, само шест са годни за експлоатация.

Същевременно, поради санкциите на ЕС, София загуби възможността да получава руски резервни части за поддръжка на самолети. Полските изтребители биха могли да се превърнат в алтернативен източник на компоненти.

Какъв е контекстът?

Полша преговаря с Украйна за евентуален трансфер на изтребители МиГ-29 в замяна на украинска технология за дронове. Варшава е заинтересована от придобиване на украински опит в производството и използването на безпилотни летателни апарати. Процесът обаче се сблъска с определени политически пречки, особено поради нарастващото напрежение между страните след скандала около Ордена на Белия орел.

Иван Ус, главен консултант в Националния институт за стратегически изследвания, отбеляза, че дори преди скандала с Ордена на Белия орел, Полша многократно е изразявала исторически оплаквания и обвинения.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ХАХАХАХХАХАХА купейки АХАХА

    7 27 Отговор
    Пуслер е най-голямата жена в Русийката. Сорос му заповядва да се евг и да бъде "многоходов" и он слуша и изпълнява. Каза му да цели бензиностанции в Урайна, докато Украйна руши рафинерии АХАХАХАХА

    Коментиран от #27

    08:50 25.07.2026

  • 2 интриганти долни

    23 3 Отговор
    Пак търсите под вола теле !!!!

    Коментиран от #14

    08:50 25.07.2026

  • 3 ФАКТ

    4 22 Отговор
    Тия миг29 копейки са ги правили с теслата

    08:51 25.07.2026

  • 4 койдазнай

    16 2 Отговор
    Украинците ядосаха поляците и за това им забавиха самолетите. Сега нашият Радев като ги поиска, поляците незабавно ще ги прехвърлят в Украйна.

    08:51 25.07.2026

  • 5 БулгаРадев

    6 6 Отговор
    Аз знам, че е нагло, ама най-тъпото е, че залагам на таратайки. Нали Сърбия се модернизира вместо нас, нека взимат Македонията си.

    08:52 25.07.2026

  • 6 Сааб фалира

    5 9 Отговор
    Целия проблем е че Украйна има ограничен брой пилоти Приучаването на боен самолет изисква време и ако летиш на един тип то ти летиш само на него. Французите искат да им продадат Рафал а шведите геЙпен и тъй като шведите нито могат да произведат навреме нитомимат гейпени насищат Украйна с тия бо клуци миг-29 за да не могат украинските пилоти да минат на Рафал и така вместо него да им пробутат шведските кло зети

    Коментиран от #13

    08:52 25.07.2026

  • 7 Гост

    14 4 Отговор
    "София постепенно заменя самолетите от съветската епоха с НОВИ F-16V" - и днес няма нужда да ровя в секция вицове.

    08:52 25.07.2026

  • 8 Емигрант

    9 4 Отговор
    Бойко, Шиши, Харвардските, Набедените комунисти или Лъжемесията Радев, все тая.
    Един през друг все продажници.

    Предлагам да събираме капачки за Украйна, а милиардите предназначени за тях да дадем на българските деца, за пътища, училища и здравеопазване.

    08:53 25.07.2026

  • 9 Готов за бой

    6 10 Отговор
    Аз само чакам рашките или иранците и нас да атакуват. Никакви Миг не ми трябват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките и иранците 👊

    Коментиран от #11, #26, #34

    08:54 25.07.2026

  • 10 Лего

    12 0 Отговор
    Грамотността на заглавието напълно отразява снимката на авторката. Страхотен екип неграмотници е събрал по свой образ и подобие главния редактор Миленчо Байганев, уникални! Чакат си наградите и новия луксозен живот.

    08:54 25.07.2026

  • 11 Пехо

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Готов за бой":

    Ти освен да се омажеш с това, което ти седи по гащите в момента друго не можеш да направиш.

    08:55 25.07.2026

  • 12 Демократъ

    3 5 Отговор
    Само на Евреите имам вяра. Вдичко друго е из мет.

    08:55 25.07.2026

  • 13 веселяк

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сааб фалира":

    Ама многУ сложна комбинация! Това елемент от световната конспирация ли е?

    Коментиран от #16, #17

    08:55 25.07.2026

  • 14 Да бе , да

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "интриганти долни":

    Няма никаква интрига , Митко Есемеса излъга . Е на другият ден си призна , но кел файда . защо му трябваше да лъже , обясни ! Там в президентството можеше да си кюта , но тук мисирките ще го разнищят .

    08:57 25.07.2026

  • 15 УдоМача

    4 0 Отговор
    Държавата е Бантускотия! По другите медии вече писаха.

    08:57 25.07.2026

  • 16 Сааб фалираа

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "веселяк":

    Това е самата истина. Как мислиш нефелото гейсамолетче печели конкурси. Ти швед д цена видел ли си някога

    08:58 25.07.2026

  • 17 Сааб фалираа

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "веселяк":

    Швед с жена

    08:58 25.07.2026

  • 18 Напомням

    3 14 Отговор
    Ние сме част от ЕС и НАТО 🇪🇺🇺🇲
    Русия винаги е била и си остава наш враг !!!

    Коментиран от #23

    09:02 25.07.2026

  • 19 Свободен

    5 7 Отговор
    Тоя зелен чорап ще ни опозори в очите на всички!
    Дори и руснаците не обичат предателите!

    Коментиран от #37

    09:03 25.07.2026

  • 20 Дзак

    7 1 Отговор
    Русия е виновна, че направи фабрики за ремонт на самолети МИГ!

    09:13 25.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Култура Миянко

    10 1 Отговор
    Да си дойдем на думата ,значи България е член на Нато и иска резервни части от Полша която също е член,а те се канят да ги дадат на Украйна която е никаква на алианса ?Де го чукаш ,де се пука ?Гааньооо ???

    09:19 25.07.2026

  • 23 Димитър Георгиев- ДиДи от Прайда 🌈

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Напомням":

    Що те срам да кажеш ,че си един от нас и само част от Прайда ?Пробвай ,не боли !

    09:20 25.07.2026

  • 24 Сигурно

    4 1 Отговор
    е,че срещу Полша войната на Русия няма да е с дронове,както и към която и да е друга държава от нато!

    09:21 25.07.2026

  • 25 жест на колегиалност

    1 7 Отговор
    България ли иска мигове? Мигове на половин век за укрепване българската отбрана иска само Радев, за да защити московския си колега от провали, ако макар и стари ще трябва да се съобразява.

    09:21 25.07.2026

  • 26 БахУрчо

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Готов за бой":

    Еее пич ,мноо ме кифишшш,искаш ли още повече да ме изкефиш ,заповядай на парти днес и си носи грессс,а картечница този път е от мен .

    09:23 25.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Рогач

    0 0 Отговор
    Ненужници, плещите ли глупости, а?

    09:28 25.07.2026

  • 29 Порно

    2 1 Отговор
    Тъпо, самите украинци признаха, че тия самолети са негодни, искат скъп ремонт. Ама лаф да става.

    09:34 25.07.2026

  • 30 Мусорчик

    2 7 Отговор
    Аз си мислех, че като военен Муни е човек на честта, а сега умирам от срам, че този ми е премиер.
    Имаме 10 не летящи Мигове, защо не направихме някакви постъпки да се предоставят на Украйна за части и срещу това да получим някакви стари, но летящи самолети по натовски стандарт?

    Коментиран от #31, #35

    09:37 25.07.2026

  • 31 Рогач

    5 2 Отговор

    До коментар #30 от "Мусорчик":

    Ми фани скочи отвисоко, що се мъчиш?

    09:38 25.07.2026

  • 32 Бай онзи

    4 2 Отговор
    Поляците са същия материал ,като този в кофите за отпадъци по Софийските улици.

    09:42 25.07.2026

  • 33 Луганск

    2 0 Отговор
    САЩ и англосаксонците ги чака смърт!!

    Нация от убийци, грабители и лъжци - американската, англосаксонската и еврейската - подлежи на унищожение! Те и фашистите са едно и също!

    Живеещи за сметка на унищожението на милиони хора и десетки държави! Вие, България и целият Европейски съюз, сте роби на тази шепа западни елити!

    Сега те са се събрали да разпространяват своето атомно оръжие! Дадоха разрешение за производство на ядрени оръжия на Германия и Саудитска Арабия, а на Финландия - заповед за разполагане на атомни ракети, точно както и на своя роб България за разполагане на натовски войски и оръжия!

    Завладяната и разграбена току-що Венецуела ще продължи да вегетира при тях като роб!

    Това искат да направят и с Иран!

    И само Русия намери сили да се противопостави на тези западни фашистки англосаксонски свине! Русия се противопоставя на всички тези 60 западни страни и техните роби!

    Западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и бившата, окупирана от тях Украйна, като таран! Това не е ново! Така беше и с вашите Карл XII, Наполеон и Хитлер!

    НО ТОЗИ ПЪТ РУСИЯ ПОБЕЖДАВА ВСИЧКИ ТЕЗИ ЗАПАДНИ ФАШИСТИ, НА ТЯХНАТА ЛЪЖА ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ ВЯРВА! СМЪРТ ЗА АНГЛОСАКСОНЦИТЕ! РУСИЯ ЩЕ НАПРАВИ ЦЕЛИЯ СВЯТ СВОБОДЕН, ЩЕ ОСВОБОДИ ВСИЧКИ РОБИ!!

    09:50 25.07.2026

  • 34 И когато

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Готов за бой":

    ти застанеш на Калотина и легнеш зад картечницата, аз скришом ше те издебна и ще те евна

    09:59 25.07.2026

  • 35 Абу Будалиб

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Мусорчик":

    Не разсмивай хората рано сутрин докато са в белия дом ,че ги секна.

    10:00 25.07.2026

  • 36 Падение

    2 0 Отговор
    За съжаление държавата ни държава дълго време е управлявана от национални предатели, защото ако бяха управлявани от родолюбци нямаше да сме на последно място в ЕС по всички показатели на икономическо,културно и военно отношение и нямаше 2 млн.българи да избягат от комунистическия рай след 1989 г. За съжаление повечето промити просъветски мозъци останаха и сега ни определят съдбата и промиват мозъците на поколението. А по света плъзнаха ченгетата да се образоват и се върнаха тук да изпълняват съветската задача да вредят на България и да пречат на развитието й. Затова сме най-уязвимата държава в НАТО, това е важно за Кремъл, не за България. Само национални предатели могат да превърнат държавата си в руски анклав ,да продадат неприкосновената си гранична черноморска зона и да пазят със зъби и нокти руските интереси. БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ!

    10:01 25.07.2026

  • 37 "Свободен"

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Свободен":

    Хи хи хи
    от неизвестен баща и сурогатна майка

    10:04 25.07.2026

  • 38 анализиращ

    0 0 Отговор
    Всички други драпат да се сдобият с Ф-35, Ние драпаме да се сдобием със самолети с отпаднала необходимост, които даже и Украйна им се мръщи.
    Да не забравяме, че динозаврите са загинали, защото не са еволюирали!

    10:15 25.07.2026

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