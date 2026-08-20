Жертвите на земетресението в Колумбия достигнаха 314 души

Броят на жертвите на мощното земетресение, което разтърси Колумбия миналата седмица, нарасна до 314 души, съобщи президентът Абелардо де ла Есприела. Други 262 души все още се водят за изчезнали, а около 4000 са ранените, според данни на националната агенция за управление на бедствията, предава News.bg.

Икономическите загуби от бедствието се очаква да достигнат 30 трилиона песос, или около 9,58 млрд. долара, заяви президентът. Той уточни, че оценката все още не е окончателна, но показва мащаба на разрушенията.

Земетресението с магнитуд 7,4 е нанесло сериозни щети в различни части на Западна Колумбия, като са били разрушени множество сгради, включително в големите градове Кали и Перейра.

Бедствието представлява първото голямо изпитание за президента Абелардо де ла Есприела, който е политически новак и встъпи в длъжност едва преди седмица. Сега той ръководи мащабните усилия за спасяване на пострадалите, оказване на помощ и възстановяване на засегнатите райони.

Де ла Есприела вече беше подложен на критики за действията на правителството в първите часове след земетресението. Сред спорните моменти е решението да не бъдат приети предложения за изпращане на спасителни екипи от някои държави.

Властите продължават издирването на оцелели и оценката на щетите, докато броят на жертвите и мащабът на разрушенията могат да се увеличат с продължаването на спасителните операции.