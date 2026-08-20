Испания ще премести 500 непълнолетни мигранти от Сеута на континента

Испанските власти ще позволят на 500 непълнолетни мигранти, блокирани в Сеута, да бъдат преместени на континенталната част на страната, съобщава The Guardian. Мярката идва на фона на сериозното пренаселване на местните приюти, в резултат на което стотици деца са принудени да живеят на улицата и да разчитат на помощ от местни жители, предава Фокус.

Около 70 000 души са влезли в испанския анклав в Северна Африка на 30 юли, като повечето впоследствие са се върнали в Мароко. Испанското законодателство обаче задължава държавата да се грижи за непридружените непълнолетни до навършването на 18 години.

Министерството на младежта и властите на Сеута разработват план за извънредни действия, според който неправителствени организации и агенции за закрила на детето ще поемат грижите за най-уязвимите деца, предимно момичета. Предвижда се това да стане без прехвърляне на попечителството към регионалните правителства.

Държавният секретар по въпросите на децата Рубен Перес Корея се намира в Сеута от неделя и участва в опитите за разрешаване на кризата, при която стотици непълнолетни остават без подходящ подслон.

Плановете на испанското правителство бяха обявени само часове след като Европейската комисия заяви, че съгласно законодателството на ЕС мигрантите трябва да бъдат върнати в Мароко.

По данни на испанското Министерство на приобщаването и миграцията към март под държавна грижа са се намирали 21 104 души на възраст между 16 и 23 години, от които около 3500 са били под 17 години. Приблизително половината са били от марокански произход, а момичетата са представлявали около 8% от общия брой.