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Испания ще премести 500 непълнолетни мигранти от Сеута на континента

Испания ще премести 500 непълнолетни мигранти от Сеута на континента

20 Август, 2026 07:50, обновена 20 Август, 2026 07:46 841 17

  • испания-
  • сеута-
  • мигранти

Решението идва на фона на пренаселените приюти и стотици деца, останали без подслон в испанския анклав

Испания ще премести 500 непълнолетни мигранти от Сеута на континента - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Испанските власти ще позволят на 500 непълнолетни мигранти, блокирани в Сеута, да бъдат преместени на континенталната част на страната, съобщава The Guardian. Мярката идва на фона на сериозното пренаселване на местните приюти, в резултат на което стотици деца са принудени да живеят на улицата и да разчитат на помощ от местни жители, предава Фокус.

Около 70 000 души са влезли в испанския анклав в Северна Африка на 30 юли, като повечето впоследствие са се върнали в Мароко. Испанското законодателство обаче задължава държавата да се грижи за непридружените непълнолетни до навършването на 18 години.

Министерството на младежта и властите на Сеута разработват план за извънредни действия, според който неправителствени организации и агенции за закрила на детето ще поемат грижите за най-уязвимите деца, предимно момичета. Предвижда се това да стане без прехвърляне на попечителството към регионалните правителства.

Държавният секретар по въпросите на децата Рубен Перес Корея се намира в Сеута от неделя и участва в опитите за разрешаване на кризата, при която стотици непълнолетни остават без подходящ подслон.

Плановете на испанското правителство бяха обявени само часове след като Европейската комисия заяви, че съгласно законодателството на ЕС мигрантите трябва да бъдат върнати в Мароко.

По данни на испанското Министерство на приобщаването и миграцията към март под държавна грижа са се намирали 21 104 души на възраст между 16 и 23 години, от които около 3500 са били под 17 години. Приблизително половината са били от марокански произход, а момичетата са представлявали около 8% от общия брой.


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баста

    25 4 Отговор
    Европейският съюз ще се разпадне и с право.Европейците няма да позволят подмяната им с друго население.

    Коментиран от #5

    07:48 20.08.2026

  • 2 Урко

    31 1 Отговор
    А така, пускат ги из Европа, те точно това и очакваха.... Има още хиляди по улиците на града, вместо да ги върнат, скоро и тях ще закарат на континента. Затова и арабите ще продължават да влизат

    07:50 20.08.2026

  • 3 Последния Софиянец

    15 4 Отговор
    Педофили от цяла Европа си взимат деца от Сеута.Има хиляди безпризорни готови на всичко за храна.

    07:51 20.08.2026

  • 4 пи-пи ди-би

    14 3 Отговор
    търсим млади черни мъже за да ги интегрираме

    07:51 20.08.2026

  • 5 Отреазвяващ

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Баста":

    Че ще се разпадне,ще се разпадне,нопо-късно и по-бавно.Проблема е,че ще подменят населението,по-голямата част.Някой трябва да работи.Не стигат парите в социални и всякакви фондове.ТРЕБАТ РОБЕ.АЛЧНИ СА.

    07:57 20.08.2026

  • 6 как разбрахте

    29 0 Отговор
    на колко години тези "младежи" Като нямат паспорти..а ако са малки деца..не трябва ли да ги върнат при родителите им..или ще ги поканите всички н ЕС..Сега с това преместване на континента дава знак на следващите да идват и да не спират...ИДИОТИ...

    07:57 20.08.2026

  • 7 испански

    17 0 Отговор
    либерали..те са по-зле и от германските..уникални..изобщо европа ударила шестица с такива политици..Путин бил "проблема"..а през това време без война терористи превзеха ЕС..

    08:00 20.08.2026

  • 8 И с тия сме в една

    22 0 Отговор
    Зона-Шенген? И.после урсула иска да ги "разпредели справедливо" по другите страни на съюза? Е, не мога да разбера, тъпи ли са или нас ни правят на тъпи? Това е организирано претопяване на коренните народи на Европа!

    08:02 20.08.2026

  • 9 гейлорд кукорчу

    8 1 Отговор
    черна мамба ме гони мамо черна, мамба ме стига 🌈🌈🌈

    08:16 20.08.2026

  • 10 Грешка

    13 0 Отговор
    Голяма грешка правят испанците и други страни в ЕС.
    Незаконно са влезли това е и следва депортация на 100 %.Толкова е просто.Ако това започнат да го правят миграцията ще спадне на 90%.Ама няма воля

    Коментиран от #12

    08:26 20.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Абе има НПО-та

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Грешка":

    И разни други организации, които плащат милиони за кораби и каналджии. Даже германските политици с държавни пари организират масовата инвазия. А се правят, че било "уж проблем" по медиите. За това искат да унищожат АзГ (опозицията), която разкрива това и е против подмяната на народите на Европа! Просто мафия е на власт с опасни цели за Европа.

    08:35 20.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Бесен нацист

    4 0 Отговор
    Минирай всичко - земя, вода и слагай автоматични картечници с датчик за движение.
    След това една голяма табела - добре дошли.

    Коментиран от #15

    08:38 20.08.2026

  • 15 Нали вече всички

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Бесен нацист":

    Произвеждат дронове в големи количества? Еми хиляди да летят над границите и ако има движение, на месо се стреля. Пък да видим, колко ще успеят да минат "нелегално"!

    08:51 20.08.2026

  • 16 Наблюдател

    4 0 Отговор
    Да ги преместят първо в Мадрид, а после да им осигурят полет до Брюксел, да са сред сънародници. И роднини.

    08:52 20.08.2026

  • 17 Ха ха ха

    1 0 Отговор
    Хвърлете ги отвисоко в морето, иначе ще ви разплачат майките един ден.

    09:17 20.08.2026

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