Испания ще премести 500 непълнолетни мигранти от Сеута на континента

Испанските власти ще позволят на 500 непълнолетни мигранти, блокирани в Сеута, да бъдат преместени на континенталната част на страната, съобщава The Guardian. Мярката идва на фона на сериозното пренаселване на местните приюти, в резултат на което стотици деца са принудени да живеят на улицата и да разчитат на помощ от местни жители, предава Фокус.
Около 70 000 души са влезли в испанския анклав в Северна Африка на 30 юли, като повечето впоследствие са се върнали в Мароко. Испанското законодателство обаче задължава държавата да се грижи за непридружените непълнолетни до навършването на 18 години.
Министерството на младежта и властите на Сеута разработват план за извънредни действия, според който неправителствени организации и агенции за закрила на детето ще поемат грижите за най-уязвимите деца, предимно момичета. Предвижда се това да стане без прехвърляне на попечителството към регионалните правителства.
Държавният секретар по въпросите на децата Рубен Перес Корея се намира в Сеута от неделя и участва в опитите за разрешаване на кризата, при която стотици непълнолетни остават без подходящ подслон.
Плановете на испанското правителство бяха обявени само часове след като Европейската комисия заяви, че съгласно законодателството на ЕС мигрантите трябва да бъдат върнати в Мароко.
По данни на испанското Министерство на приобщаването и миграцията към март под държавна грижа са се намирали 21 104 души на възраст между 16 и 23 години, от които около 3500 са били под 17 години. Приблизително половината са били от марокански произход, а момичетата са представлявали около 8% от общия брой.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Баста
Коментиран от #5
07:48 20.08.2026
2 Урко
07:50 20.08.2026
3 Последния Софиянец
07:51 20.08.2026
4 пи-пи ди-би
07:51 20.08.2026
5 Отреазвяващ
До коментар #1 от "Баста":Че ще се разпадне,ще се разпадне,нопо-късно и по-бавно.Проблема е,че ще подменят населението,по-голямата част.Някой трябва да работи.Не стигат парите в социални и всякакви фондове.ТРЕБАТ РОБЕ.АЛЧНИ СА.
07:57 20.08.2026
6 как разбрахте
07:57 20.08.2026
7 испански
08:00 20.08.2026
8 И с тия сме в една
08:02 20.08.2026
9 гейлорд кукорчу
08:16 20.08.2026
10 Грешка
Незаконно са влезли това е и следва депортация на 100 %.Толкова е просто.Ако това започнат да го правят миграцията ще спадне на 90%.Ама няма воля
Коментиран от #12
08:26 20.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Абе има НПО-та
До коментар #10 от "Грешка":И разни други организации, които плащат милиони за кораби и каналджии. Даже германските политици с държавни пари организират масовата инвазия. А се правят, че било "уж проблем" по медиите. За това искат да унищожат АзГ (опозицията), която разкрива това и е против подмяната на народите на Европа! Просто мафия е на власт с опасни цели за Европа.
08:35 20.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Бесен нацист
След това една голяма табела - добре дошли.
Коментиран от #15
08:38 20.08.2026
15 Нали вече всички
До коментар #14 от "Бесен нацист":Произвеждат дронове в големи количества? Еми хиляди да летят над границите и ако има движение, на месо се стреля. Пък да видим, колко ще успеят да минат "нелегално"!
08:51 20.08.2026
16 Наблюдател
08:52 20.08.2026
17 Ха ха ха
09:17 20.08.2026