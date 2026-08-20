Нетаняху косвено потвърди израелски удар по сирийска военна база

Израелският премиер Бенямин Нетаняху косвено потвърди, че Израел е нанесъл удар по сирийска военна база, като заяви, че Турция е била „ясно“ предупредена да не разполага военни сили в Сирия, предаде АФП, цитирана от Vesti.bg.
„Няма да търпим постепенното военно укрепване на Турция в посока на юг, защото това представлява заплаха за нас“, заяви Нетаняху в интервю, излъчено по радиото на израелската армия.
Той посочи, че Израел първоначално е отправил принципно послание срещу турско военно присъствие на летище край Алепо, близо до турската граница.
„Очевидно не са го чули, затова се погрижихме да го разберат по-ясно“, каза Нетаняху ден след като Израел бомбардира военновъздушната база „Абу Духур“ в северозападната сирийска провинция Идлиб.
Без да поеме изрично отговорност за удара, канцеларията на Нетаняху заяви по-рано, че Израел многократно е предупреждавал Сирия да не допуска турско военно разполагане, което според Тел Авив би представлявало заплаха за сигурността на страната.
Началникът на генералния щаб на израелската армия генерал Еял Замир междувременно посети израелски военнослужещи, разположени в район в Южна Сирия. Той заяви, че армията няма да позволи на „враждебна сила да се установи“ в близост до израелската граница.
Турция отхвърли твърденията на Израел и заяви, че няма планове за разполагане на свои войски в Сирия. Отношенията между Анкара и Тел Авив са силно влошени след началото на войната в ивицата Газа.
Американският посланик в Турция и специален пратеник на президента Доналд Тръмп за Сирия Том Барак също осъди израелските удари, определяйки ги като „ненужна ескалация“.
Според базирания във Великобритания Сирийски център за наблюдение на правата на човека турска военна делегация наскоро е посетила летище „Абу Духур“ като част от усилията за възстановяването му и връщането му в експлоатация.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Kaлпазанин
09:03 20.08.2026
2 Някой
09:03 20.08.2026
3 ФАКТ
09:03 20.08.2026
4 Мънкащ бункерен бакшиш
Коментиран от #18
09:04 20.08.2026
5 ударени бяха
09:07 20.08.2026
6 Дас Хаген
Коментиран от #7, #11, #13
09:10 20.08.2026
7 печена пуйка
До коментар #6 от "Дас Хаген":винаги е добре за света, еврей алангле също е ок.
Коментиран от #27
09:14 20.08.2026
8 Войните са ..
09:16 20.08.2026
9 САЩ да зарежат Израел
09:16 20.08.2026
10 ТОЗИ МУШМОРОК
09:17 20.08.2026
11 тоя член е много мек
До коментар #6 от "Дас Хаген":члена пети е мек и увиснал ако не знаете
09:17 20.08.2026
12 Някой
09:28 20.08.2026
13 Ердоган затова си трае
До коментар #6 от "Дас Хаген":Израел ще бие Пуйката като маче у дирек.
09:30 20.08.2026
14 Kaлпазанин
09:30 20.08.2026
15 осраински
09:31 20.08.2026
16 Силата
Коментиран от #19, #23
09:31 20.08.2026
17 И защо "трябва"
09:38 20.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ами да
До коментар #16 от "Силата":Но нали виждаме само с иран неща справиха ... а чеволлиси за това че с докарана вода мелница несе върти... помисли ако някой ден малко поумнеят арабите и заедно с иран и Турция се обърнат срещу тях какво ще се получи... този мисли че Кипър и Гърция щему помогнат ама май не.. Поживьом Увидим товориш
09:44 20.08.2026
20 Чорбара
09:46 20.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Гражданин.
10:03 20.08.2026
23 Не питай
До коментар #16 от "Силата":Пуканки са готови.... чакаме... то нали искат 3 та ... да започват.. после 100 години да мирясат... само на лаф няма как...
10:08 20.08.2026
24 Обръчът се затяга
10:19 20.08.2026
25 Израел
Коментиран от #26
10:40 20.08.2026
26 Ами да
До коментар #25 от "Израел":Разиграват всички останали продажници... праст народ проста държава... какво като имаш петрол... щом неможе да решаваш нещо.... арабите винаги са били продажни сеирджии... уш говорят един език и са араби пък нямат единство по нищо..
10:46 20.08.2026
27 158789
До коментар #7 от "печена пуйка":,,,,печена пуйка,,,,,
Като се пекат пуйките с кокошките какво става знаеш ли ?
11:07 20.08.2026