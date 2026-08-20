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Нетаняху косвено потвърди израелски удар по сирийска военна база

Нетаняху косвено потвърди израелски удар по сирийска военна база

20 Август, 2026 08:59, обновена 20 Август, 2026 09:00 1 194 27

  • бенямин нетаняху-
  • военна база-
  • израел-
  • удар-
  • сирия

Израелският премиер заяви, че Турция е била предупредена да не установява военно присъствие в Сирия, но предупреждението не е било чуто

Нетаняху косвено потвърди израелски удар по сирийска военна база - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Израелският премиер Бенямин Нетаняху косвено потвърди, че Израел е нанесъл удар по сирийска военна база, като заяви, че Турция е била „ясно“ предупредена да не разполага военни сили в Сирия, предаде АФП, цитирана от Vesti.bg.

„Няма да търпим постепенното военно укрепване на Турция в посока на юг, защото това представлява заплаха за нас“, заяви Нетаняху в интервю, излъчено по радиото на израелската армия.

Той посочи, че Израел първоначално е отправил принципно послание срещу турско военно присъствие на летище край Алепо, близо до турската граница.

„Очевидно не са го чули, затова се погрижихме да го разберат по-ясно“, каза Нетаняху ден след като Израел бомбардира военновъздушната база „Абу Духур“ в северозападната сирийска провинция Идлиб.

Без да поеме изрично отговорност за удара, канцеларията на Нетаняху заяви по-рано, че Израел многократно е предупреждавал Сирия да не допуска турско военно разполагане, което според Тел Авив би представлявало заплаха за сигурността на страната.

Началникът на генералния щаб на израелската армия генерал Еял Замир междувременно посети израелски военнослужещи, разположени в район в Южна Сирия. Той заяви, че армията няма да позволи на „враждебна сила да се установи“ в близост до израелската граница.

Турция отхвърли твърденията на Израел и заяви, че няма планове за разполагане на свои войски в Сирия. Отношенията между Анкара и Тел Авив са силно влошени след началото на войната в ивицата Газа.

Американският посланик в Турция и специален пратеник на президента Доналд Тръмп за Сирия Том Барак също осъди израелските удари, определяйки ги като „ненужна ескалация“.

Според базирания във Великобритания Сирийски център за наблюдение на правата на човека турска военна делегация наскоро е посетила летище „Абу Духур“ като част от усилията за възстановяването му и връщането му в експлоатация.


Сирия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    27 5 Отговор
    Заповядайте ,този знае ли кого предупреждава ,да се започва че да се свършва с тези изроди и държавата им

    09:03 20.08.2026

  • 2 Някой

    30 5 Отговор
    Надявам се, че накрая всички пострадали от агресията на Израел, да се вземат в ръце и дружно да покажат, че евреите не са богоизбрани и нямат работа на този свят.

    09:03 20.08.2026

  • 3 ФАКТ

    8 18 Отговор
    Израел не са многоходови милиционери с по 1 мозъчна гънка дето правят "жестове на добра воля" на враговете си

    09:03 20.08.2026

  • 4 Мънкащ бункерен бакшиш

    3 18 Отговор
    Копейки, четете как се прави военна кампабия за да знаете.

    Коментиран от #18

    09:04 20.08.2026

  • 5 ударени бяха

    5 13 Отговор
    турски окупационни войски

    09:07 20.08.2026

  • 6 Дас Хаген

    23 6 Отговор
    Този ще настъпи котето! Турция е в НАТО и е най силната страна в алианса! Това нападение ако е насочено срещу Турция затова че разположила войски които да съдействат за възстановяване на летището е нападение срещу НАТО! Да видим сега този прословут член 5!

    Коментиран от #7, #11, #13

    09:10 20.08.2026

  • 7 печена пуйка

    6 3 Отговор

    До коментар #6 от "Дас Хаген":

    винаги е добре за света, еврей алангле също е ок.

    Коментиран от #27

    09:14 20.08.2026

  • 8 Войните са ..

    12 0 Отговор
    Еврейската жътва и прибирането на реколтата никога не е спирало....

    09:16 20.08.2026

  • 9 САЩ да зарежат Израел

    25 3 Отговор
    И после да бъде смлян от всякъде. Този нацистки коптор от побърканяци е причината за всички злини в региона и това е истината. Една фалирала държавица от безработни лумпенизирани индивиди с претенции за някаква там уникалност а на практика са просто смет

    09:16 20.08.2026

  • 10 ТОЗИ МУШМОРОК

    22 3 Отговор
    Е БЕЗУМЕЦ СЛЕД КАТО СЕ ПЪЧИ СРЕЩУ ТУРЦИЯ.

    09:17 20.08.2026

  • 11 тоя член е много мек

    10 1 Отговор

    До коментар #6 от "Дас Хаген":

    члена пети е мек и увиснал ако не знаете

    09:17 20.08.2026

  • 12 Някой

    19 1 Отговор
    Последователят на Хитлер терористът Сатаняху, трябва да отиде на съд за престъпления срещу човечеството. Някакъв министър на сигурността пък викал, че всички в Га-за трябва да бъдат убити.

    09:28 20.08.2026

  • 13 Ердоган затова си трае

    3 10 Отговор

    До коментар #6 от "Дас Хаген":

    Израел ще бие Пуйката като маче у дирек.

    09:30 20.08.2026

  • 14 Kaлпазанин

    6 2 Отговор
    И има граници на Палестина ,аз Палестина знам .какво е това исрахел ????

    09:30 20.08.2026

  • 15 осраински

    16 1 Отговор
    Всеки чо0век може да стане израелец Но израелец чо0век никога

    09:31 20.08.2026

  • 16 Силата

    4 8 Отговор
    на Израел, иначе малка и незначителна държава идва от САЩ. В един бъдещ конфликт с Турция САЩ ще бъдат твърдо на страната на Израел. Няма държава в региона, която Израел да не може да нападне, когато и както прецени.

    Коментиран от #19, #23

    09:31 20.08.2026

  • 17 И защо "трябва"

    11 3 Отговор
    САЩ да бъдат твърдо на страната на Израел ? Защото и той се управлява от сбърканяци?

    09:38 20.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ами да

    6 4 Отговор

    До коментар #16 от "Силата":

    Но нали виждаме само с иран неща справиха ... а чеволлиси за това че с докарана вода мелница несе върти... помисли ако някой ден малко поумнеят арабите и заедно с иран и Турция се обърнат срещу тях какво ще се получи... този мисли че Кипър и Гърция щему помогнат ама май не.. Поживьом Увидим товориш

    09:44 20.08.2026

  • 20 Чорбара

    10 1 Отговор
    Обесете ушатия,той е престъпник.

    09:46 20.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Гражданин.

    5 1 Отговор
    Само турците ще оправят вас мръсни ционисти.

    10:03 20.08.2026

  • 23 Не питай

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Силата":

    Пуканки са готови.... чакаме... то нали искат 3 та ... да започват.. после 100 години да мирясат... само на лаф няма как...

    10:08 20.08.2026

  • 24 Обръчът се затяга

    1 0 Отговор
    Змията най-хапе когато умира.

    10:19 20.08.2026

  • 25 Израел

    1 0 Отговор
    и САЩ са по същество една и съща държава.

    Коментиран от #26

    10:40 20.08.2026

  • 26 Ами да

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Израел":

    Разиграват всички останали продажници... праст народ проста държава... какво като имаш петрол... щом неможе да решаваш нещо.... арабите винаги са били продажни сеирджии... уш говорят един език и са араби пък нямат единство по нищо..

    10:46 20.08.2026

  • 27 158789

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "печена пуйка":

    ,,,,печена пуйка,,,,,

    Като се пекат пуйките с кокошките какво става знаеш ли ?

    11:07 20.08.2026

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