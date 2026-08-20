Нетаняху косвено потвърди израелски удар по сирийска военна база

Израелският премиер Бенямин Нетаняху косвено потвърди, че Израел е нанесъл удар по сирийска военна база, като заяви, че Турция е била „ясно“ предупредена да не разполага военни сили в Сирия, предаде АФП, цитирана от Vesti.bg.

„Няма да търпим постепенното военно укрепване на Турция в посока на юг, защото това представлява заплаха за нас“, заяви Нетаняху в интервю, излъчено по радиото на израелската армия.

Той посочи, че Израел първоначално е отправил принципно послание срещу турско военно присъствие на летище край Алепо, близо до турската граница.

„Очевидно не са го чули, затова се погрижихме да го разберат по-ясно“, каза Нетаняху ден след като Израел бомбардира военновъздушната база „Абу Духур“ в северозападната сирийска провинция Идлиб.

Без да поеме изрично отговорност за удара, канцеларията на Нетаняху заяви по-рано, че Израел многократно е предупреждавал Сирия да не допуска турско военно разполагане, което според Тел Авив би представлявало заплаха за сигурността на страната.

Началникът на генералния щаб на израелската армия генерал Еял Замир междувременно посети израелски военнослужещи, разположени в район в Южна Сирия. Той заяви, че армията няма да позволи на „враждебна сила да се установи“ в близост до израелската граница.

Турция отхвърли твърденията на Израел и заяви, че няма планове за разполагане на свои войски в Сирия. Отношенията между Анкара и Тел Авив са силно влошени след началото на войната в ивицата Газа.

Американският посланик в Турция и специален пратеник на президента Доналд Тръмп за Сирия Том Барак също осъди израелските удари, определяйки ги като „ненужна ескалация“.

Според базирания във Великобритания Сирийски център за наблюдение на правата на човека турска военна делегация наскоро е посетила летище „Абу Духур“ като част от усилията за възстановяването му и връщането му в експлоатация.