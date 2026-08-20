Новини
Свят »
Израел »
Израел обвини Ердоган в „опасни авантюри“ в Сирия

Израел обвини Ердоган в „опасни авантюри“ в Сирия

20 Август, 2026 12:26 638 8

  • израел-
  • сирия-
  • ердоган

Израел и Турция задълбочиха спора си за военното присъствие в Сирия след израелските удари по авиобаза „Абу ад Духур“

Израел обвини Ердоган в „опасни авантюри“ в Сирия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган „въвлича Турция в опасни авантюри в Сирия“, заяви израелският министър на отбраната Израел Кац, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Острите думи идват след израелските удари във вторник по сирийската военновъздушна база „Абу ад Духур“. Израел заяви, че атаката е била извършена заради опасения, че Сирия допуска турски военнослужещи да бъдат разположени там, което според Израел би нарушило договорените правила за сигурност.

Кац заяви в публикация в социалната мрежа „Екс“, че Израел няма да позволи „на никого да застраши сигурността му“.

Сирийският външен министър Асад аш Шибани обаче отхвърли твърденията за турска военна база. В интервю за американската медия „Аксиос“ той заяви, че няма планове за създаване на турска база или за постоянно турско военно присъствие в „Абу ад Духур“. По думите му обектът се възстановява за нуждите на сирийските военновъздушни сили.

Анкара също категорично отхвърли израелските обвинения като „неоснователни“. Турция обвинява Израел, че се опитва да дестабилизира Сирия и да подкопае новата власт в Дамаск. Анкара настоява международната общност да окаже натиск върху Израел да зачита териториалната цялост на Сирия.

Напрежението между Израел и Турция се засили на фона на разминаващите се позиции на двете държави относно бъдещето на Сирия. Турция е сред основните поддръжници на сирийския президент Ахмед аш Шараа и разполага с втората по численост армия в НАТО.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че преди удара Израел е предупредил Сирия да не допуска турско военно присъствие в базата. „Посланието ни беше много ясно: „Недейте!“, каза Нетаняху.

Междувременно специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп за Сирия и посланик на САЩ в Турция Том Барак заяви пред Ройтерс, че Вашингтон работи по план за ограничаване на конфликтите между Израел, Турция и Сирия.

Последните събития увеличават риска от пряк сблъсък на интересите между Израел и Турция в Сирия, където и двете държави се стремят да гарантират собствените си интереси в променящата се регионална обстановка.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чичо

    13 1 Отговор
    Фюрера да се върне

    12:29 20.08.2026

  • 2 Путин

    1 8 Отговор
    Ние не можем да обвиним Ердоган в опасни авантюри в Украйна, защото Сорос ни забрани и аз сега съм в Камчатка, където е спокойно.

    12:29 20.08.2026

  • 3 Израел

    14 1 Отговор
    Ние сме собственици на вашите крадливи и продажни "демократи".

    12:31 20.08.2026

  • 4 Кац

    13 1 Отговор
    Където има т.нар. "демократи", то те проституират за нас.

    12:33 20.08.2026

  • 5 изпържиха пуйчетата

    0 4 Отговор
    в Идлиб.... как ли са пищели...

    12:36 20.08.2026

  • 6 Лопата Орешник

    14 0 Отговор
    Друго си е безопасно да изтребиш 50000 жени и деца в Палестина! Те това е то истинска авантюра!

    12:36 20.08.2026

  • 7 Много

    10 0 Отговор
    Интересно ще е Турция и Израел да си премерят "възможностите"...

    12:39 20.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.