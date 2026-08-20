Израел обвини Ердоган в „опасни авантюри“ в Сирия

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган „въвлича Турция в опасни авантюри в Сирия“, заяви израелският министър на отбраната Израел Кац, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Острите думи идват след израелските удари във вторник по сирийската военновъздушна база „Абу ад Духур“. Израел заяви, че атаката е била извършена заради опасения, че Сирия допуска турски военнослужещи да бъдат разположени там, което според Израел би нарушило договорените правила за сигурност.

Кац заяви в публикация в социалната мрежа „Екс“, че Израел няма да позволи „на никого да застраши сигурността му“.

Сирийският външен министър Асад аш Шибани обаче отхвърли твърденията за турска военна база. В интервю за американската медия „Аксиос“ той заяви, че няма планове за създаване на турска база или за постоянно турско военно присъствие в „Абу ад Духур“. По думите му обектът се възстановява за нуждите на сирийските военновъздушни сили.

Анкара също категорично отхвърли израелските обвинения като „неоснователни“. Турция обвинява Израел, че се опитва да дестабилизира Сирия и да подкопае новата власт в Дамаск. Анкара настоява международната общност да окаже натиск върху Израел да зачита териториалната цялост на Сирия.

Напрежението между Израел и Турция се засили на фона на разминаващите се позиции на двете държави относно бъдещето на Сирия. Турция е сред основните поддръжници на сирийския президент Ахмед аш Шараа и разполага с втората по численост армия в НАТО.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че преди удара Израел е предупредил Сирия да не допуска турско военно присъствие в базата. „Посланието ни беше много ясно: „Недейте!“, каза Нетаняху.

Междувременно специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп за Сирия и посланик на САЩ в Турция Том Барак заяви пред Ройтерс, че Вашингтон работи по план за ограничаване на конфликтите между Израел, Турция и Сирия.

Последните събития увеличават риска от пряк сблъсък на интересите между Израел и Турция в Сирия, където и двете държави се стремят да гарантират собствените си интереси в променящата се регионална обстановка.