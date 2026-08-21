Геополитическата обстановка около конфликта в Украйна се усложнява динамично през последните часове.

Откази за финансиране от страна на Брюксел, вътрешни политически кризи в Киев, масово дезертьорство на украински войници в Европа и изненадващи дипломатически ходове бележат информационния поток в ранното утро.

Още новини от Украйна

Брюксел затвори портфейла за украинското земеделие

Европейският съюз официално отказа да отпусне исканите от Украйна 220 милиона евро безвъзмездна помощ за подкрепа на местните фермери. Министерството на аграрната политика в Киев настояваше за тези средства с цел компенсиране на лихвите по кредити на фона на тежката блокада на морския износ и логистичния колапс по границите. Вместо извънреден транш обаче, Еврокомисията обяви, че подкрепата ще продължи единствено през съществуващите вече програми и банкови посредници, съобщава белгийската информационна агенция Belta.by.

Сблъсъкът Федоров – Зеленски и готовност за преговори

Вътрешнополитическото напрежение в Украйна достигна точка на кипене, след като стана ясно, че уволненият в средата на лятото министър на отбраната Михайло Федоров е загубил политическия си хазартен ход срещу президента Володимир Зеленски. Според разследване на световната агенция Reuters, Федоров се е опитал да предизвика предсрочни избори по време на война, но призивът му е срещнал сериозен отпор в парламента и е разпилял протестната вълна в негова подкрепа в Киев, съобщава Ройтерс.

На този фон от украинската столица дойдоха сигнали, че Киев показва дипломатическа гъвкавост и съобщава за готовност за нов кръг от мирни преговори с Русия за прекратяване на огъня, макар Кремъл да настоява, че операцията продължава заради западния натиск, отбелязва Интерфакс.

Масово дезертьорство в Германия и призиви за мобилизация на жените

Германското авторитетно издание Die Zeit излезе с шокиращи разкрития, според които стотици украински войници, изпратени на обучение в базите на Бундесвера, са избягали от полигоните от 2022 г. насам. Само в провинция Саксония-Анхалт са регистрирани над 80 дезертьори. Много от тях не са влезли в армията доброволно, а сега са заплашени от до 12 години затвор в родината си.

Кризата с живата сила в Украйна провокира бившия военен министър Олексий Резников да призове за спешни законови промени. Той настоява Украйна да последва модела на Израел и да въведе задължителна мобилизация за жените, което по думите му ще удвои мобилизационния ресурс на страната, пише TSN.

От другата страна на фронта, постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя категорично заяви пред журналисти в Ню Йорк, че към момента на Москва не ѝ е нужна масова мобилизация, като такава нито се планира, нито се очаква.

Дипломатически искри около ООН, ехо от Сърбия и Думата

В кулоарите на световната дипломация се заформи нов прецедент. Кандидатът за поста генерален секретар на ООН Ивонн Баки (бивш дипломат от Еквадор) публично призна любовта си към Русия, нейната култура и разкри, че усилено е изучавала руски език. Тя допълни, че балансираният диалог и взаимното уважение на суверенитета са единственото възможно условие за трайно разрешаване на глобалните конфликти, предаде Vm.ru.

Междувременно на Балканите сръбският президент Александър Вучич изказа официална и емоционална благодарност към Москва в ефира на националната телевизия. Руското Министерство на извънредните ситуации изпрати специализиран самолет-танкер Ил-76, който свали над 200 тона вода и спаси десетки къщи от бушуващите критични горски пожари в Сърбия, разказаха Комерсант.

Завесата на сигурността се спуска и над вътрешната политика на Русия. От Министерството на външните работи в Москва (МИД РФ) предупредиха, че не изключват мащабни чуждестранни провокации по време на предстоящите есенни избори за Държавната дума, като правоохранителните органи вече са предприели засилени мерки за киберсигурност, предаде РИА.