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Илон Мъск потвърди, че САЩ „отиват по дяволите“ заради дълга

Илон Мъск потвърди, че САЩ „отиват по дяволите“ заради дълга

21 Август, 2026 05:24, обновена 21 Август, 2026 07:05 2 636 18

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  • финанси

Криза с горивата в САЩ: Спешни мерки за бензина

Илон Мъск потвърди, че САЩ „отиват по дяволите“ заради дълга - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският технологичен предприемач Илон Мъск предизвика сериозни дискусии, след като подкрепи катастрофална прогноза за бъдещето на американската икономика.

Най-богатият човек в света се съгласи с твърдението, че САЩ "ще отидат по дяволите", ако темпът на нарастване на държавния дълг се запази на сегашните нива.

Коментарът на собственика на социалната мрежа X дойде под публикация на икономическа графика. Тя илюстрира траекторията на американските задължения през следващите няколко години.

Какво показва „точният график“, одобрен от Мъск?

Милиардерът реагира лаконично в своята платформа, пишейки просто: „Точен график“. Изображението показва, че периодът до края на десетилетието е отбелязан като относително стабилен („всичко върви нормално“. Критичната точка обаче настъпва около 2030 година, когато се очаква държавният дълг на САЩ да надхвърли колосалните 50 трилиона долара.

На графиката този етап е оцветен в червено и е придружен с острото предупреждение, че оттам нататък икономическата система на страната ще се срине напълно.

Психологическата граница от 40 трилиона долара вече е минало

Тревогите на инвеститорите се засилват и от официалните данни на Министерството на финансите на САЩ. Наскоро държавният дълг на САЩ официално премина историческата и психологическа граница от 40 трилиона долара, достигайки нива от 40,047 трилиона долара.

  • Външни държатели: Близо 32,266 трилиона долара от тази сума се държат от външни кредитори.
  • Вътрешнодържавни задължения: Около 7,782 трилиона долара са вътрешни за самите САЩ.

Бюджетният дефицит на Вашингтон също бележи рекорди. Само за първите 10 месеца на фискалната година той възлиза на 1,8 трилиона долара. Според Бюджетната служба на Конгреса на САЩ, ако настоящото темпо се запази, до 2036 г. обемът на държавните заеми ще надхвърли БВП на страната с цели 20%.

Какви са решенията според Илон Мъск?

Това не е първото мрачно предупреждение на предприемача. В свои по-ранни изявления Мъск бе категоричен, че Америка е „1000% пред фалит“, освен ако не направи радикален пробив в производителността. Според него единственото спасение от дълговото бреме е масовото внедряване на изкуствен интелект (AI) и роботика, които да ускорят икономическия растеж до невиждани темпове.

Към момента разходите на САЩ само за обслужване на лихвите по този дълг вече надхвърлят годишния военен бюджет на страната, който е в размер на 1 трилион долара. Икономисти обаче остават скептични дали технологиите ще успеят да изпреварят главоломно растящата планина от дългове навреме.

Джей Ди Ванс: Икономическият растеж на САЩ трябва да изпревари държавния дълг

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс направи ключово изявление относно финансовата стабилност на страната. Администрацията във Вашингтон си поставя за цел да осигури темп на растеж на американската икономика, който да бъде по-бърз от темповете на нарастване на държавния дълг.

Това изявление идва на фона на тревожни икономически индикатори, показващи, че съвкупният държавен дълг на САЩ наскоро премина историческата психологическа граница от 40 трилиона долара, надхвърляйки 120% от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната. Според Ванс, единственият устойчив начин за справяне с фискалния дефицит и огромните разходи за лихви не е просто затягане на коланите, а мощно стимулиране на вътрешното производство и американския бизнес.

Криза с горивата в САЩ: Спешни мерки за бензина

За да овладее вътрешните икономически последици от блокадата на Ормузкия пролив и поскъпването на суровия петрол, Агенцията за опазване на околната среда на САЩ (EPA) предприе извънредна стъпка. Вашингтон официално смекчи екологичните изисквания към бензина, като позволи по-ранното преминаване към т.нар. „зимни смеси“ с по-високо съдържание на етанол от 1 септември. Целта на мярката е рязко увеличаване на доставките на гориво на пазара и сваляне на средната цена на дребно в САЩ, която прехвърли критичните 4 долара за галон.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    18 5 Отговор
    Злобното куче Ким Чен трябва да бъде развързано..!

    05:40 21.08.2026

  • 2 Илонка била

    19 3 Отговор
    най богатата в света с малко над 1 трилион, ама САЩ ако върне 32-та трилиона на кредиторите кой ли тогава ще е най богатия в света или най богатите

    05:46 21.08.2026

  • 3 ТтттТ

    27 0 Отговор
    Ама как бе-сега ще изкочат тук супер разбирачи и ще ни обяснят как Мъск от нищо не разбира и дълга на САЩ си е напълно ОК...

    06:01 21.08.2026

  • 4 Kaлпазанин

    16 1 Отговор
    Към кого да тези лихви и в какво в кабете ако не ви е срам и колко парички вземания мат там ония костюмсри по креслата с големите усти ,да мислят отде и коя страна да сринат и да и вземат ресурсите ,а народите им да мизерстват

    Коментиран от #8

    06:08 21.08.2026

  • 5 А някой

    14 4 Отговор
    Говореше, че в Русия карат с некачествени горива..

    06:36 21.08.2026

  • 6 Дългът е

    12 3 Отговор
    проблем, ако няма инфлация. Ако има инфлация, дългът не е проблем, а е предимство. При висока инфлация дългът е проблем на кредитора, а не на длъжника. При сегашните високи нива на инфлация критичната точка около 2300-та година ще настъпи за кредиторите, тъй като вземанията им ще се стопят в значителна степен с произтичащите от това неблагоприятни последици за тяхното икономическо положение.

    Коментиран от #13

    06:38 21.08.2026

  • 7 Ники

    17 1 Отговор
    Кой го интересува Америка?
    Вчера в Европа, в Германия, дизела беше 2:53 евро за литър.. Каква икономика ще правиш с тези цени?
    Всъщност, забравих че сме в клуба на богатите.

    06:45 21.08.2026

  • 8 Исторически парк

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Kaлпазанин":

    Към евреите

    06:48 21.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор
    То това ВСИЧКИ го знаят ❗
    Въпросът е кой кога ще се реши да го каже❗

    06:59 21.08.2026

  • 11 Гого

    8 2 Отговор
    Катастрофа е това за гражданите на САЩ които като нас са лъгани от политици със съмнителни корени.

    07:01 21.08.2026

  • 12 И американците го закъсаха за бензин

    7 0 Отговор
    "Вашингтон официално смекчи екологичните изисквания към бензина, като позволи по-ранното преминаване към т.нар. „зимни смеси“ в Русия правят същото, но по други причини. Излиза,че не трябва да ти бомбата рафинериите за да влошиш качеството на горивата. Ако латиноамериканците, кото се бият в Украйна и се обучават как да гърмят рафинерии се завърнат в картелите, от които са ги пратили на стаж, се завърнат и почнат да прилагат уменията си по американските химически заводи, може и по-зле да стане.

    07:02 21.08.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дългът е":

    Сметки БЕЗ кръчмар😀
    Това са сметки , ако няма ЛИХВИ ❗
    Само лихвите по САШтинския дълг вече са колкото военния бюджета на най-голямата
    държава Т-ЕРОР-ИСТ‼️

    07:03 21.08.2026

  • 14 Дзак

    6 1 Отговор
    Външните кредитори няма да си видят парите!

    07:03 21.08.2026

  • 15 Факти

    1 0 Отговор
    Дълг на САЩ:
    1946 г. - 119% от БВП
    1974 г. - 31% от БВП
    Свалили са го с рязка промяна на данъчната политика и много високо облагане на големите корпорации. Икономическият ръст и инфлацията също са оказали влияние, но тях винаги ги има, включително и в момента. През 70-те корпорациите отвръщат като влизат в политиката и си намалят данъците. Така дългът започва отново да расте.

    Демократите дадоха на Мъск държавни грантове и данъчни отстъпки за милиарди и го направиха най-богатият човек на планетата. После той ги предаде и мина към Тръмп, който му обеща, че ще му намали данъците още повече. Сега реве, че дългът убивал САЩ. Ами да вдигнат корпоративния данък от 21% на 52% какъвто е бил през 50-те и 60-те и дългът ще се свие.

    Коментиран от #16, #17

    07:32 21.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Факти":

    Случайно ли през 70-те години и президентът на САЩ Ричард Никсън обявява, че прекратява конвертируемостта на долара в злато.
    / 15 август 1971 г. /

    07:49 21.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.