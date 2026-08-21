Илон Мъск потвърди, че САЩ „отиват по дяволите“ заради дълга

Американският технологичен предприемач Илон Мъск предизвика сериозни дискусии, след като подкрепи катастрофална прогноза за бъдещето на американската икономика.

Най-богатият човек в света се съгласи с твърдението, че САЩ "ще отидат по дяволите", ако темпът на нарастване на държавния дълг се запази на сегашните нива.

Коментарът на собственика на социалната мрежа X дойде под публикация на икономическа графика. Тя илюстрира траекторията на американските задължения през следващите няколко години.

Какво показва „точният график“, одобрен от Мъск?

Милиардерът реагира лаконично в своята платформа, пишейки просто: „Точен график“. Изображението показва, че периодът до края на десетилетието е отбелязан като относително стабилен („всичко върви нормално“. Критичната точка обаче настъпва около 2030 година, когато се очаква държавният дълг на САЩ да надхвърли колосалните 50 трилиона долара.

На графиката този етап е оцветен в червено и е придружен с острото предупреждение, че оттам нататък икономическата система на страната ще се срине напълно.

Психологическата граница от 40 трилиона долара вече е минало

Тревогите на инвеститорите се засилват и от официалните данни на Министерството на финансите на САЩ. Наскоро държавният дълг на САЩ официално премина историческата и психологическа граница от 40 трилиона долара, достигайки нива от 40,047 трилиона долара.

Външни държатели: Близо 32,266 трилиона долара от тази сума се държат от външни кредитори.

Вътрешнодържавни задължения: Около 7,782 трилиона долара са вътрешни за самите САЩ.

Бюджетният дефицит на Вашингтон също бележи рекорди. Само за първите 10 месеца на фискалната година той възлиза на 1,8 трилиона долара. Според Бюджетната служба на Конгреса на САЩ, ако настоящото темпо се запази, до 2036 г. обемът на държавните заеми ще надхвърли БВП на страната с цели 20%.

Какви са решенията според Илон Мъск?

Това не е първото мрачно предупреждение на предприемача. В свои по-ранни изявления Мъск бе категоричен, че Америка е „1000% пред фалит“, освен ако не направи радикален пробив в производителността. Според него единственото спасение от дълговото бреме е масовото внедряване на изкуствен интелект (AI) и роботика, които да ускорят икономическия растеж до невиждани темпове.

Към момента разходите на САЩ само за обслужване на лихвите по този дълг вече надхвърлят годишния военен бюджет на страната, който е в размер на 1 трилион долара. Икономисти обаче остават скептични дали технологиите ще успеят да изпреварят главоломно растящата планина от дългове навреме.

Джей Ди Ванс: Икономическият растеж на САЩ трябва да изпревари държавния дълг

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс направи ключово изявление относно финансовата стабилност на страната. Администрацията във Вашингтон си поставя за цел да осигури темп на растеж на американската икономика, който да бъде по-бърз от темповете на нарастване на държавния дълг.

Това изявление идва на фона на тревожни икономически индикатори, показващи, че съвкупният държавен дълг на САЩ наскоро премина историческата психологическа граница от 40 трилиона долара, надхвърляйки 120% от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната. Според Ванс, единственият устойчив начин за справяне с фискалния дефицит и огромните разходи за лихви не е просто затягане на коланите, а мощно стимулиране на вътрешното производство и американския бизнес.

Криза с горивата в САЩ: Спешни мерки за бензина

За да овладее вътрешните икономически последици от блокадата на Ормузкия пролив и поскъпването на суровия петрол, Агенцията за опазване на околната среда на САЩ (EPA) предприе извънредна стъпка. Вашингтон официално смекчи екологичните изисквания към бензина, като позволи по-ранното преминаване към т.нар. „зимни смеси“ с по-високо съдържание на етанол от 1 септември. Целта на мярката е рязко увеличаване на доставките на гориво на пазара и сваляне на средната цена на дребно в САЩ, която прехвърли критичните 4 долара за галон.