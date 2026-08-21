Илон Мъск потвърди, че САЩ „отиват по дяволите“ заради дълга

Американският технологичен предприемач Илон Мъск предизвика сериозни дискусии, след като подкрепи катастрофална прогноза за бъдещето на американската икономика.
Най-богатият човек в света се съгласи с твърдението, че САЩ "ще отидат по дяволите", ако темпът на нарастване на държавния дълг се запази на сегашните нива.
Коментарът на собственика на социалната мрежа X дойде под публикация на икономическа графика. Тя илюстрира траекторията на американските задължения през следващите няколко години.
Какво показва „точният график“, одобрен от Мъск?
Милиардерът реагира лаконично в своята платформа, пишейки просто: „Точен график“. Изображението показва, че периодът до края на десетилетието е отбелязан като относително стабилен („всичко върви нормално“. Критичната точка обаче настъпва около 2030 година, когато се очаква държавният дълг на САЩ да надхвърли колосалните 50 трилиона долара.
На графиката този етап е оцветен в червено и е придружен с острото предупреждение, че оттам нататък икономическата система на страната ще се срине напълно.
Психологическата граница от 40 трилиона долара вече е минало
Тревогите на инвеститорите се засилват и от официалните данни на Министерството на финансите на САЩ. Наскоро държавният дълг на САЩ официално премина историческата и психологическа граница от 40 трилиона долара, достигайки нива от 40,047 трилиона долара.
- Външни държатели: Близо 32,266 трилиона долара от тази сума се държат от външни кредитори.
- Вътрешнодържавни задължения: Около 7,782 трилиона долара са вътрешни за самите САЩ.
Бюджетният дефицит на Вашингтон също бележи рекорди. Само за първите 10 месеца на фискалната година той възлиза на 1,8 трилиона долара. Според Бюджетната служба на Конгреса на САЩ, ако настоящото темпо се запази, до 2036 г. обемът на държавните заеми ще надхвърли БВП на страната с цели 20%.
Какви са решенията според Илон Мъск?
Това не е първото мрачно предупреждение на предприемача. В свои по-ранни изявления Мъск бе категоричен, че Америка е „1000% пред фалит“, освен ако не направи радикален пробив в производителността. Според него единственото спасение от дълговото бреме е масовото внедряване на изкуствен интелект (AI) и роботика, които да ускорят икономическия растеж до невиждани темпове.
Към момента разходите на САЩ само за обслужване на лихвите по този дълг вече надхвърлят годишния военен бюджет на страната, който е в размер на 1 трилион долара. Икономисти обаче остават скептични дали технологиите ще успеят да изпреварят главоломно растящата планина от дългове навреме.
Джей Ди Ванс: Икономическият растеж на САЩ трябва да изпревари държавния дълг
Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс направи ключово изявление относно финансовата стабилност на страната. Администрацията във Вашингтон си поставя за цел да осигури темп на растеж на американската икономика, който да бъде по-бърз от темповете на нарастване на държавния дълг.
Това изявление идва на фона на тревожни икономически индикатори, показващи, че съвкупният държавен дълг на САЩ наскоро премина историческата психологическа граница от 40 трилиона долара, надхвърляйки 120% от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната. Според Ванс, единственият устойчив начин за справяне с фискалния дефицит и огромните разходи за лихви не е просто затягане на коланите, а мощно стимулиране на вътрешното производство и американския бизнес.
Криза с горивата в САЩ: Спешни мерки за бензина
За да овладее вътрешните икономически последици от блокадата на Ормузкия пролив и поскъпването на суровия петрол, Агенцията за опазване на околната среда на САЩ (EPA) предприе извънредна стъпка. Вашингтон официално смекчи екологичните изисквания към бензина, като позволи по-ранното преминаване към т.нар. „зимни смеси“ с по-високо съдържание на етанол от 1 септември. Целта на мярката е рязко увеличаване на доставките на гориво на пазара и сваляне на средната цена на дребно в САЩ, която прехвърли критичните 4 долара за галон.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
05:40 21.08.2026
2 Илонка била
05:46 21.08.2026
3 ТтттТ
06:01 21.08.2026
4 Kaлпазанин
Коментиран от #8
06:08 21.08.2026
5 А някой
06:36 21.08.2026
6 Дългът е
Коментиран от #13
06:38 21.08.2026
7 Ники
Вчера в Европа, в Германия, дизела беше 2:53 евро за литър.. Каква икономика ще правиш с тези цени?
Всъщност, забравих че сме в клуба на богатите.
06:45 21.08.2026
8 Исторически парк
До коментар #4 от "Kaлпазанин":Към евреите
06:48 21.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Въпросът е кой кога ще се реши да го каже❗
06:59 21.08.2026
11 Гого
07:01 21.08.2026
12 И американците го закъсаха за бензин
07:02 21.08.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "Дългът е":Сметки БЕЗ кръчмар😀
Това са сметки , ако няма ЛИХВИ ❗
Само лихвите по САШтинския дълг вече са колкото военния бюджета на най-голямата
държава Т-ЕРОР-ИСТ‼️
07:03 21.08.2026
14 Дзак
07:03 21.08.2026
15 Факти
1946 г. - 119% от БВП
1974 г. - 31% от БВП
Свалили са го с рязка промяна на данъчната политика и много високо облагане на големите корпорации. Икономическият ръст и инфлацията също са оказали влияние, но тях винаги ги има, включително и в момента. През 70-те корпорациите отвръщат като влизат в политиката и си намалят данъците. Така дългът започва отново да расте.
Демократите дадоха на Мъск държавни грантове и данъчни отстъпки за милиарди и го направиха най-богатият човек на планетата. После той ги предаде и мина към Тръмп, който му обеща, че ще му намали данъците още повече. Сега реве, че дългът убивал САЩ. Ами да вдигнат корпоративния данък от 21% на 52% какъвто е бил през 50-те и 60-те и дългът ще се свие.
Коментиран от #16, #17
07:32 21.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #15 от "Факти":Случайно ли през 70-те години и президентът на САЩ Ричард Никсън обявява, че прекратява конвертируемостта на долара в злато.
/ 15 август 1971 г. /
07:49 21.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.