Сърбия насрочва предсрочни парламентарни избори през октомври

Сърбия ще проведе предсрочни парламентарни избори на 18 или 25 октомври, обяви президентът Александър Вучич, цитиран от Ройтерс. Точната дата ще бъде определена през следващите дни, предава БТА.

Първоначално парламентарните избори в страната бяха насрочени за декември 2027 г. Решението за предсрочен вот идва повече от месец след като Вучич обеща да насрочи избори по време на митинг на своята партия.

„Парламентарните избори ще се проведат на 18 или 25 октомври. Точната дата ще стане известна през следващите дни“, заяви сръбският президент.

По думите му на изборите ще се сблъскат две основни политически опции - листата на Сръбската прогресивна партия и всички останали политически сили.

Решението за предсрочния вот идва след повече от година на масови антиправителствени и антикорупционни протести, водени основно от студенти. Демонстрациите започнаха след срутването на козирка на железопътната гара в Нови Сад през ноември 2024 г., при което загинаха 16 души.

На 27 юни Вучич заяви, че възнамерява да подаде оставка в рамките на няколко седмици и че Сърбия може да проведе предсрочни парламентарни и президентски избори. Той обаче не уточни кога ще се оттегли от президентския пост, за да бъде задействан процесът за предсрочен президентски вот.

Анализатори допускат, че при победа на Сръбската прогресивна партия Вучич може да се върне на премиерския пост. Подобен сценарий би запазил политическото му влияние, независимо от длъжността, която заема.

Вучич е начело на сръбската политика като президент или премиер вече 12 години. Управлението му е съпроводено с обвинения от опозицията за корупция, натиск върху политически противници и ограничаване на свободата на медиите. Вучич и неговите съюзници отхвърлят обвиненията.

Сърбия е кандидат за членство в Европейския съюз, но продължава да поддържа тесни отношения с Русия и Китай. Брюксел настоява Белград да подобри върховенството на закона, да гарантира провеждането на свободни и честни избори и да засили борбата с корупцията и организираната престъпност.

ЕС също така очаква Сърбия постепенно да приведе външната си политика в съответствие с тази на блока, включително по отношение на отношенията с Русия.