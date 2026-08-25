Торнадо нанесе сериозни щети във френско село

Торнадо премина през френското село Помас в югозападната част на страната, причинявайки сериозни материални щети, съобщи Би Би Си, предава News.bg.

Стотици къщи са повредени, а 41 души са пострадали при стихията. По данни на местните власти няма информация за изчезнали хора.

Заместник-префектът на района Еманюел Плантие-Лемаршан заяви, че спасителните служби продължават да оценяват последствията от природното бедствие.

Хиляди домакинства останаха без ток

Екстремното време доведе до сериозни нарушения в ежедневието на жителите в района. Около 2800 домакинства в 10 населени места останаха без електричество.

Френските власти обявиха оранжев код за гръмотевични бури в големи части от югозападната част на страната. Регистрирани са прекъсвания на електрозахранването и нарушения в транспортната инфраструктура.

Заради тежките метеорологични условия властите в департамента Од отмениха и третия етап от колоездачната обиколка „Вуелта а Еспаня“. Силна градушка във френските Пиренеи е принудила състезателите да потърсят подслон.

Във Франция средно се регистрират няколко десетки торнада годишно, но подобни явления могат да причинят значителни щети, особено при силни гръмотевични бури.