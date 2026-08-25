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Торнадо нанесе сериозни щети във френско село

Торнадо нанесе сериозни щети във френско село

25 Август, 2026 10:55 651 1

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41 души са пострадали, а стотици къщи са повредени при преминаването на торнадо край Помас

Торнадо нанесе сериозни щети във френско село - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Торнадо премина през френското село Помас в югозападната част на страната, причинявайки сериозни материални щети, съобщи Би Би Си, предава News.bg.

Стотици къщи са повредени, а 41 души са пострадали при стихията. По данни на местните власти няма информация за изчезнали хора.

Заместник-префектът на района Еманюел Плантие-Лемаршан заяви, че спасителните служби продължават да оценяват последствията от природното бедствие.

Хиляди домакинства останаха без ток

Екстремното време доведе до сериозни нарушения в ежедневието на жителите в района. Около 2800 домакинства в 10 населени места останаха без електричество.

Френските власти обявиха оранжев код за гръмотевични бури в големи части от югозападната част на страната. Регистрирани са прекъсвания на електрозахранването и нарушения в транспортната инфраструктура.

Заради тежките метеорологични условия властите в департамента Од отмениха и третия етап от колоездачната обиколка „Вуелта а Еспаня“. Силна градушка във френските Пиренеи е принудила състезателите да потърсят подслон.

Във Франция средно се регистрират няколко десетки торнада годишно, но подобни явления могат да причинят значителни щети, особено при силни гръмотевични бури.


Франция
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  • 1 Пич

    4 0 Отговор
    Някога си мислех, че торнадото е нещо, което ще гледаме само по телевизията, защото в Европа няма! Докато не ми се наложи да бягам през глава от едно. Дотук - слува се.........но, после видях още много, и четох и гледах за още много по Европа и при комшиите в Турция! Разбира се, не нещо невиждано, преди години съм виждал навътре в морето край Созопол. Но мисля че странно, и много зачестиха, както станаха и много силни!!! Дали конспирацията за нарочна промяна на климата ще излезе истина?!

    11:11 25.08.2026

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