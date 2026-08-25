Торнадо нанесе сериозни щети във френско село

Торнадо премина през френското село Помас в югозападната част на страната, причинявайки сериозни материални щети, съобщи Би Би Си, предава News.bg.
Стотици къщи са повредени, а 41 души са пострадали при стихията. По данни на местните власти няма информация за изчезнали хора.
Заместник-префектът на района Еманюел Плантие-Лемаршан заяви, че спасителните служби продължават да оценяват последствията от природното бедствие.
Хиляди домакинства останаха без ток
Екстремното време доведе до сериозни нарушения в ежедневието на жителите в района. Около 2800 домакинства в 10 населени места останаха без електричество.
Френските власти обявиха оранжев код за гръмотевични бури в големи части от югозападната част на страната. Регистрирани са прекъсвания на електрозахранването и нарушения в транспортната инфраструктура.
Заради тежките метеорологични условия властите в департамента Од отмениха и третия етап от колоездачната обиколка „Вуелта а Еспаня“. Силна градушка във френските Пиренеи е принудила състезателите да потърсят подслон.
Във Франция средно се регистрират няколко десетки торнада годишно, но подобни явления могат да причинят значителни щети, особено при силни гръмотевични бури.
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11:11 25.08.2026