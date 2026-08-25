Армията на САЩ: Ново село е от ключово значение за НАТО

Военната база в Ново село е мястото, където се срещат готовността, единството на целите в НАТО и партньорството с местните общности, обобщава на официалния си сайт американската армия.
Базата на НАТО, в близост до град Сливен, се намира в центъра на източния фланг на Алианса и е дом на гарнизона на американската армия "Черно море". Полигонът има площ от 144 квадратни километра и се намира на 45 км от военновъздушната база Безмер и на 70 км от пристанището в Бургас - локацията на Ново село е отбелязана от американската армия като ключова за Източния фланг на НАТО. Намиращата се в непосредствена близост железопътна гара позволява бързото преместване на тежко оборудване и материали, както и специалният хеликоптерен терминал, също са споменати като определящи за важността на базата в Ново село.
От 2004 г. насам Ново село се превърна в предпочитано място за провеждане на ежегодните съвместни учения между САЩ и България. Споразумението за сътрудничество в областта на отбраната между САЩ и България от 2006 г. превърна Ново село в съвместна военна база на САЩ и България. Използването ѝ от американската армия започна в края на 2008 г. с инвестиция от 61 милиона долара в изграждането на нови жилища за войници и друга инфраструктура.
Всичко това дава възможност на американските сили, съюзниците от НАТО и България да упражняват възпиращ ефект, обобщава материала за българската база на сайта на американските въоръжени сили.
Трите причини защо американската армия смята Ново село за ключова база
На първо място българската база предоставя възможност за трениране на готовността на военнослужещите, отбелязва статията. Теренът на тренировъчния полигон позволява на формированията безпроблемно да провеждат учения от различен тип на едно място, което превръща Ново Село в една от най-ефективните и оперативно значими тренировъчни платформи на НАТО. Интеграцията на различни тренировъчни възможности премахва необходимостта от продължителни премествания между различните зони и позволява на подразделенията да насочат спестеното време към продължителна, интензивна и непрекъсната подготовка.
На второ място базата в Ново село е дом не само на американския контингент, но и на други съюзнически военни. Споменава се сериозното присъствие на италиански въоръжени сили в базата. Съвместната работа на различни контингенти увеличава свързаността между партньорите в Алианса, отбелязват от американската армия. "Оперативната съвместимост със сигурност се отнася до общи процедури, комуникации и стандарти, но тя също така се отнася до разбирането на начина на мислене на другите, взаимното учене и преди всичко изграждането на взаимно доверие", казва Полковник Матео Епифани, командир на 8-и полк "Берсалиери", който е разположен в Ново село от началото на тази година.
Не на последно място от американската армия отбелязват и активното си сътрудничество с местната общност в района. Кметът на Сливен Стефан Радев казва пред американските журналисти, че осъзнава, че човешкият фактор има голямо значение за изграждането на отношения между американските въоръжени сили и българския народ. Той отбелязва например, че този месец американските военнослужещи са участвали в кампания за даряване на кръв в Сливен.
Мина Киркова (редактор)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боруна Лом
13:43 25.08.2026
2 Айдеее, копейците да излизат на протести
И много, много празни лозунги.
Колкото повече, толкова повече!
Коментиран от #38
13:45 25.08.2026
3 Ганя Путинофила
13:46 25.08.2026
4 Последния Софиянец
13:46 25.08.2026
5 144 квадратни километра
Коментиран от #11, #19, #35
13:49 25.08.2026
6 Хайде......
На САЩ не им пука къде в България ще удрят иранците !
13:49 25.08.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
ТЪлПИТЕ от ТЪ.ПИТЕ ПО ПЕЙКИ
Договорът е със ШАШт❗
13:50 25.08.2026
8 Напомням
Русия винаги е била и си остава наш враг!!!
Коментиран от #44
13:50 25.08.2026
9 Пълни глупости
13:50 25.08.2026
10 Боже опази щом
13:52 25.08.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #5 от "144 квадратни километра":Има едно писмо с въпроси.
И май джЯНКИТЕ искат и ние, като японците, да започнем да им плащаме, че те са на наша територия❗
Спомнете си данъка който Османската империя е прибирала, защото заптиетата им са се хранили с наши гозби❗
Коментиран от #14, #24
13:53 25.08.2026
12 Голям виц.. ..
13:53 25.08.2026
13 Констатация
13:55 25.08.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":дишъ-хакъ --- В Османската империя: своеобразен данък или такса, която домакинът е бил принуден да плаща на знатни гости (паши, еничари) за това, че са изхабили зъбите си, докато са яли храната му.
13:56 25.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Олееее.. .
13:57 25.08.2026
17 Пецата
13:58 25.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 име
14:00 25.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Какво отбелязват от американската армия
14:01 25.08.2026
23 Чума
14:01 25.08.2026
24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Тук що ли не коментират:
" Източноевропейските държави от НАТО са готови да поемат по-голяма част от разходите за американските войски, разположени на тяхна територия, за да разубедят администрацията на президента Доналд Тръмп да намали военното присъствие на САЩ в региона. Това съобщава „Блумбърг“, позовавайки се на свои източници."🤔
14:01 25.08.2026
25 Нато вън!
Коментиран от #30, #34
14:02 25.08.2026
26 Тихо там
До коментар #19 от "55555":От санитарният баталъон. Върти дупарата и чисти
14:03 25.08.2026
27 ТОВА БЕШЕ СТРЕЛБИЩЕ
Коментиран от #39
14:03 25.08.2026
28 Братята роми от Сливен
Коментиран от #29
14:05 25.08.2026
29 Е тъй деееее
До коментар #28 от "Братята роми от Сливен":(...мястото, където се срещат готовността, единството на целите в НАТО и партньорството с местните общности....) яко порно очевидно пада
14:08 25.08.2026
30 Ха,ха
До коментар #25 от "Нато вън!":Ма братушките не са ти никви братушки бе,след като не продаваме болгарский перец на техния пазар🤣🤣
14:09 25.08.2026
31 Мунчо
14:10 25.08.2026
32 Хахахах
14:10 25.08.2026
33 Тия - марокански скакалци
14:11 25.08.2026
34 Доротея
До коментар #25 от "Нато вън!":Бе, не знам! На 2 септември, 44 година премиер стана английският човек Косьо Муравиев! Англичаните от Кайро по радостанцията обяснили на наште партизани, че няма повече да им спускат оръжие, тъй като новото правителство ще прекъсне с германците и ще покани Англия! Руските самолети им спуснаха в Западните покрайнини за 10 000 току що излезли в гората партизани, даже и артиса, за установяване на власт на ОФ! Украинците прецапаха Дунав и по точно по суша там, където падна дрона наскоро и 80 години пълен мрак!
14:11 25.08.2026
35 144 квадратни километра
До коментар #5 от "144 квадратни километра":Това е колкото София кажи речи. Окупирана българска територия...
14:13 25.08.2026
36 Янко
Коментиран от #43
14:14 25.08.2026
37 превърна се Ново Село в един
14:15 25.08.2026
38 Аятолах Копейкин празнодумеца
До коментар #2 от "Айдеее, копейците да излизат на протести":Е колко много лозунги могат да носят 7 копейки ?!
Късата карабина събираше по 20-30 копейки в силните си години, вече като изпаднал от влака ще му се вържат 5-6 копейки.
14:16 25.08.2026
39 Чума
До коментар #27 от "ТОВА БЕШЕ СТРЕЛБИЩЕ":Не беше ли полигон!? Горещ и прашен полигон, дъното на пъкала! Докато тичахме като загубени по него, номенклатурата изнесе парите на народа, спретна 10 ноември и премина към капитализъм! А сега партньорите там служат с климатици в отлично и съвременно оборудвани помещения!
14:16 25.08.2026
40 Тахумба
14:20 25.08.2026
41 Смър на атлантидите и еврастите
14:20 25.08.2026
42 факуса
14:20 25.08.2026
43 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #36 от "Янко":Те координатите му имат. Нали е от времето на соца.❗
14:21 25.08.2026
44 факуса
До коментар #8 от "Напомням":само на книга
14:22 25.08.2026