Армията на САЩ: Ново село е от ключово значение за НАТО

Военната база в Ново село е мястото, където се срещат готовността, единството на целите в НАТО и партньорството с местните общности, обобщава на официалния си сайт американската армия.

Базата на НАТО, в близост до град Сливен, се намира в центъра на източния фланг на Алианса и е дом на гарнизона на американската армия "Черно море". Полигонът има площ от 144 квадратни километра и се намира на 45 км от военновъздушната база Безмер и на 70 км от пристанището в Бургас - локацията на Ново село е отбелязана от американската армия като ключова за Източния фланг на НАТО. Намиращата се в непосредствена близост железопътна гара позволява бързото преместване на тежко оборудване и материали, както и специалният хеликоптерен терминал, също са споменати като определящи за важността на базата в Ново село.

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От 2004 г. насам Ново село се превърна в предпочитано място за провеждане на ежегодните съвместни учения между САЩ и България. Споразумението за сътрудничество в областта на отбраната между САЩ и България от 2006 г. превърна Ново село в съвместна военна база на САЩ и България. Използването ѝ от американската армия започна в края на 2008 г. с инвестиция от 61 милиона долара в изграждането на нови жилища за войници и друга инфраструктура.

Всичко това дава възможност на американските сили, съюзниците от НАТО и България да упражняват възпиращ ефект, обобщава материала за българската база на сайта на американските въоръжени сили.

Трите причини защо американската армия смята Ново село за ключова база

На първо място българската база предоставя възможност за трениране на готовността на военнослужещите, отбелязва статията. Теренът на тренировъчния полигон позволява на формированията безпроблемно да провеждат учения от различен тип на едно място, което превръща Ново Село в една от най-ефективните и оперативно значими тренировъчни платформи на НАТО. Интеграцията на различни тренировъчни възможности премахва необходимостта от продължителни премествания между различните зони и позволява на подразделенията да насочат спестеното време към продължителна, интензивна и непрекъсната подготовка.

На второ място базата в Ново село е дом не само на американския контингент, но и на други съюзнически военни. Споменава се сериозното присъствие на италиански въоръжени сили в базата. Съвместната работа на различни контингенти увеличава свързаността между партньорите в Алианса, отбелязват от американската армия. "Оперативната съвместимост със сигурност се отнася до общи процедури, комуникации и стандарти, но тя също така се отнася до разбирането на начина на мислене на другите, взаимното учене и преди всичко изграждането на взаимно доверие", казва Полковник Матео Епифани, командир на 8-и полк "Берсалиери", който е разположен в Ново село от началото на тази година.

Не на последно място от американската армия отбелязват и активното си сътрудничество с местната общност в района. Кметът на Сливен Стефан Радев казва пред американските журналисти, че осъзнава, че човешкият фактор има голямо значение за изграждането на отношения между американските въоръжени сили и българския народ. Той отбелязва например, че този месец американските военнослужещи са участвали в кампания за даряване на кръв в Сливен.

Мина Киркова (редактор)