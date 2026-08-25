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Армията на САЩ: Ново село е от ключово значение за НАТО
  Тема: Украйна

Армията на САЩ: Ново село е от ключово значение за НАТО

25 Август, 2026 13:41 959 44

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  • сащ-
  • българия-
  • отбрана

Сред причините са добрата ѝ свързаност, съвместната работа между съюзнически сили в базата и сътрудничеството с местната общност

Армията на САЩ: Ново село е от ключово значение за НАТО - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Военната база в Ново село е мястото, където се срещат готовността, единството на целите в НАТО и партньорството с местните общности, обобщава на официалния си сайт американската армия.

Базата на НАТО, в близост до град Сливен, се намира в центъра на източния фланг на Алианса и е дом на гарнизона на американската армия "Черно море". Полигонът има площ от 144 квадратни километра и се намира на 45 км от военновъздушната база Безмер и на 70 км от пристанището в Бургас - локацията на Ново село е отбелязана от американската армия като ключова за Източния фланг на НАТО. Намиращата се в непосредствена близост железопътна гара позволява бързото преместване на тежко оборудване и материали, както и специалният хеликоптерен терминал, също са споменати като определящи за важността на базата в Ново село.

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От 2004 г. насам Ново село се превърна в предпочитано място за провеждане на ежегодните съвместни учения между САЩ и България. Споразумението за сътрудничество в областта на отбраната между САЩ и България от 2006 г. превърна Ново село в съвместна военна база на САЩ и България. Използването ѝ от американската армия започна в края на 2008 г. с инвестиция от 61 милиона долара в изграждането на нови жилища за войници и друга инфраструктура.

Всичко това дава възможност на американските сили, съюзниците от НАТО и България да упражняват възпиращ ефект, обобщава материала за българската база на сайта на американските въоръжени сили.

Трите причини защо американската армия смята Ново село за ключова база

На първо място българската база предоставя възможност за трениране на готовността на военнослужещите, отбелязва статията. Теренът на тренировъчния полигон позволява на формированията безпроблемно да провеждат учения от различен тип на едно място, което превръща Ново Село в една от най-ефективните и оперативно значими тренировъчни платформи на НАТО. Интеграцията на различни тренировъчни възможности премахва необходимостта от продължителни премествания между различните зони и позволява на подразделенията да насочат спестеното време към продължителна, интензивна и непрекъсната подготовка.

На второ място базата в Ново село е дом не само на американския контингент, но и на други съюзнически военни. Споменава се сериозното присъствие на италиански въоръжени сили в базата. Съвместната работа на различни контингенти увеличава свързаността между партньорите в Алианса, отбелязват от американската армия. "Оперативната съвместимост със сигурност се отнася до общи процедури, комуникации и стандарти, но тя също така се отнася до разбирането на начина на мислене на другите, взаимното учене и преди всичко изграждането на взаимно доверие", казва Полковник Матео Епифани, командир на 8-и полк "Берсалиери", който е разположен в Ново село от началото на тази година.

Не на последно място от американската армия отбелязват и активното си сътрудничество с местната общност в района. Кметът на Сливен Стефан Радев казва пред американските журналисти, че осъзнава, че човешкият фактор има голямо значение за изграждането на отношения между американските въоръжени сили и българския народ. Той отбелязва например, че този месец американските военнослужещи са участвали в кампания за даряване на кръв в Сливен.

Мина Киркова (редактор)


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    36 10 Отговор
    ОБОРА НИ ПОЛЗВА КАТО ЛАБОРАТОРНИ МИШКИ! ТЕЗИ НЯМАТ РАБОТА В БЪЛГАРИЯ

    13:43 25.08.2026

  • 2 Айдеее, копейците да излизат на протести

    10 26 Отговор
    Коцето с руското знаме напред.
    И много, много празни лозунги.
    Колкото повече, толкова повече!

    Коментиран от #38

    13:45 25.08.2026

  • 3 Ганя Путинофила

    14 8 Отговор
    Мунчо, ко праим?

    13:46 25.08.2026

  • 4 Последния Софиянец

    19 1 Отговор
    Базата в Безмер е една от трите най важни бази на САЩ в Света.

    13:46 25.08.2026

  • 5 144 квадратни километра

    27 5 Отговор
    Българска земя предоставена без пари на САЩ. Нито ток, нито вода плащат даже

    Коментиран от #11, #19, #35

    13:49 25.08.2026

  • 6 Хайде......

    21 3 Отговор
    Сега е наред Ново село, Безмер беше за малко загърмел....
    На САЩ не им пука къде в България ще удрят иранците !

    13:49 25.08.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 3 Отговор
    НАТьО е само обвивката, лъскавата опаковка зад която се прикриват САШтинците и я пробутват на
    ТЪлПИТЕ от ТЪ.ПИТЕ ПО ПЕЙКИ
    Договорът е със ШАШт❗

    13:50 25.08.2026

  • 8 Напомням

    6 21 Отговор
    Ние сме част от ЕС и НАТО 🇪🇺🇺🇲
    Русия винаги е била и си остава наш враг!!!

    Коментиран от #44

    13:50 25.08.2026

  • 9 Пълни глупости

    8 1 Отговор
    инвестиция от 61 милиона долара в изграждането на нови жилища за войници....

    13:50 25.08.2026

  • 10 Боже опази щом

    5 2 Отговор
    Ново Село в една от най-ефективните и оперативно значими тренировъчни платформи на НАТО...

    13:52 25.08.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 3 Отговор

    До коментар #5 от "144 квадратни километра":

    Има едно писмо с въпроси.
    И май джЯНКИТЕ искат и ние, като японците, да започнем да им плащаме, че те са на наша територия❗
    Спомнете си данъка който Османската империя е прибирала, защото заптиетата им са се хранили с наши гозби❗

    Коментиран от #14, #24

    13:53 25.08.2026

  • 12 Голям виц.. ..

    10 0 Отговор
    Военната база в Ново село е мястото, където се срещат готовността, единството на целите в НАТО и партньорството с местните общности....

    13:53 25.08.2026

  • 13 Констатация

    6 2 Отговор
    Бравус!!!! Ся оставъ Нашту 37 Генералъ и Адмиралъ да кажат от какво значение е Военната База у Ново село за 14,000 Бг Армия от телляци и масажистки!!!

    13:55 25.08.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 1 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    дишъ-хакъ --- В Османската империя: своеобразен данък или такса, която домакинът е бил принуден да плаща на знатни гости (паши, еничари) за това, че са изхабили зъбите си, докато са яли храната му.

    13:56 25.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Олееее.. .

    6 1 Отговор
    активно сътрудничество било имало с местната ромска общност в района бил казал кметът на Сливен Стефан ....В ДВ яко са изперкали ми се струва

    13:57 25.08.2026

  • 17 Пецата

    4 0 Отговор
    Вобще не го знам тва село къде се намира разбираш ли ама щом е толко важно ше си сипа една ракиа по повода 🤣

    13:58 25.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 име

    11 2 Отговор
    Аре иранците да думкат тия краварски бази, че ни писна с кравари да ни занимавате.

    14:00 25.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Какво отбелязват от американската армия

    13 2 Отговор
    Малко ни интересува. Да си събират парцалите и да си обират крушите. Договора изтече

    14:01 25.08.2026

  • 23 Чума

    1 1 Отговор
    Възстановете коментара, Моля, в който описах вкратце прелестите на военната си служба! Да видят младите какъв тормоз бе в БНА!

    14:01 25.08.2026

  • 24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Тук що ли не коментират:
    " Източноевропейските държави от НАТО са готови да поемат по-голяма част от разходите за американските войски, разположени на тяхна територия, за да разубедят администрацията на президента Доналд Тръмп да намали военното присъствие на САЩ в региона. Това съобщава „Блумбърг“, позовавайки се на свои източници."🤔

    14:01 25.08.2026

  • 25 Нато вън!

    9 3 Отговор
    И срещу кого ще упражняват възпиращ ефект тъпите кравари, след като братушките са най големият приятел на българския народ! Братушките ни освободиха от турско иго, ще ни освободят и от американското робство!

    Коментиран от #30, #34

    14:02 25.08.2026

  • 26 Тихо там

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "55555":

    От санитарният баталъон. Върти дупарата и чисти

    14:03 25.08.2026

  • 27 ТОВА БЕШЕ СТРЕЛБИЩЕ

    7 0 Отговор
    На 3 АРМИЯ. СЪЗДАДЕНО ПО СОЦА. БИЛ СЪМ МНОГОКРАТНО ТАМ ПРЕЗ 80 ТЕ ГОДИНИ. И НАИСТИНА Е ТОП БАЗА И СТРЕЛБИЩЕ.

    Коментиран от #39

    14:03 25.08.2026

  • 28 Братята роми от Сливен

    5 0 Отговор
    Вероятно сексуално си партнират и много яко сътрудничество с американските гейчовци пада. Ама нещо що това не се е отразявало до сега се чудя ?

    Коментиран от #29

    14:05 25.08.2026

  • 29 Е тъй деееее

    6 0 Отговор

    До коментар #28 от "Братята роми от Сливен":

    (...мястото, където се срещат готовността, единството на целите в НАТО и партньорството с местните общности....) яко порно очевидно пада

    14:08 25.08.2026

  • 30 Ха,ха

    1 7 Отговор

    До коментар #25 от "Нато вън!":

    Ма братушките не са ти никви братушки бе,след като не продаваме болгарский перец на техния пазар🤣🤣

    14:09 25.08.2026

  • 31 Мунчо

    5 0 Отговор
    Плацдарм за силите на НАТО.

    14:10 25.08.2026

  • 32 Хахахах

    6 0 Отговор
    ШвабскитеСвини на кайма.

    14:10 25.08.2026

  • 33 Тия - марокански скакалци

    5 0 Отговор
    Е и каква е заслугата на грИнгосите да го има полигона? Заслугата е моя,наша защото преди 50 години излизахме бетон там и копахме , тия сега са марокански скакалци.

    14:11 25.08.2026

  • 34 Доротея

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "Нато вън!":

    Бе, не знам! На 2 септември, 44 година премиер стана английският човек Косьо Муравиев! Англичаните от Кайро по радостанцията обяснили на наште партизани, че няма повече да им спускат оръжие, тъй като новото правителство ще прекъсне с германците и ще покани Англия! Руските самолети им спуснаха в Западните покрайнини за 10 000 току що излезли в гората партизани, даже и артиса, за установяване на власт на ОФ! Украинците прецапаха Дунав и по точно по суша там, където падна дрона наскоро и 80 години пълен мрак!

    14:11 25.08.2026

  • 35 144 квадратни километра

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "144 квадратни километра":

    Това е колкото София кажи речи. Окупирана българска територия...

    14:13 25.08.2026

  • 36 Янко

    1 0 Отговор
    Аятоласите харесаха тази статия.Ще запомнят къде се намира ново село.

    Коментиран от #43

    14:14 25.08.2026

  • 37 превърна се Ново Село в един

    4 0 Отговор
    Огромен кенеф, мен да питате.

    14:15 25.08.2026

  • 38 Аятолах Копейкин празнодумеца

    0 4 Отговор

    До коментар #2 от "Айдеее, копейците да излизат на протести":

    Е колко много лозунги могат да носят 7 копейки ?!
    Късата карабина събираше по 20-30 копейки в силните си години, вече като изпаднал от влака ще му се вържат 5-6 копейки.

    14:16 25.08.2026

  • 39 Чума

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "ТОВА БЕШЕ СТРЕЛБИЩЕ":

    Не беше ли полигон!? Горещ и прашен полигон, дъното на пъкала! Докато тичахме като загубени по него, номенклатурата изнесе парите на народа, спретна 10 ноември и премина към капитализъм! А сега партньорите там служат с климатици в отлично и съвременно оборудвани помещения!

    14:16 25.08.2026

  • 40 Тахумба

    1 0 Отговор
    Много лъжи и много глупости написали тия зеляри.

    14:20 25.08.2026

  • 41 Смър на атлантидите и еврастите

    2 0 Отговор
    смър на окупаторите и слугите им

    14:20 25.08.2026

  • 42 факуса

    0 0 Отговор
    то половин българия бе,идиотът дал им го е за растрел

    14:20 25.08.2026

  • 43 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Янко":

    Те координатите му имат. Нали е от времето на соца.❗

    14:21 25.08.2026

  • 44 факуса

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Напомням":

    само на книга

    14:22 25.08.2026