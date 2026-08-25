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Зеленски вижда шанс за край на войната до лятото на 2027 г.
  Тема: Украйна

Зеленски вижда шанс за край на войната до лятото на 2027 г.

25 Август, 2026 13:45, обновена 25 Август, 2026 13:47 863 59

  • зеленски-
  • война-
  • край на войната

Украйна, САЩ и европейски държави са подготвили предложения за прекратяване на бойните действия и свободна икономическа зона в Донбас

Зеленски вижда шанс за край на войната до лятото на 2027 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че вижда възможност за посредничество на САЩ за прекратяване на войната с Русия до края на лятото на 2027 г. По думите му Украйна, американски и европейски представители са разработили съвместни предложения, които да бъдат представени на Москва, съобщава Ройтерс, предава БТА.

Сред идеите е прекратяване на огъня, както и обсъжданото по-рано американско предложение за създаване на свободна икономическа зона в източната част на украинския Донбас, която да бъде администрирана от трета страна.

Три основни направления

Зеленски посочи, че първата част от предложението е свързана с прекратяването на огъня, а втората - със създаването на свободна икономическа зона.

Според него третата част засяга ролята на Европейския съюз и НАТО, както и стъпките, които Украйна е готова да предприеме по тези въпроси. Украинският президент не даде повече подробности.

„Тези три идеи, които споменах, не са само украински идеи“, заяви Зеленски, като уточни, че предложенията са разработени съвместно с американски и европейски представители.

Киев вижда възможност за край на войната

Зеленски заяви, че периодът между срещата на върха на Г-20 в САЩ през декември тази година и края на лятото на 2027 г. може да създаде възможност за прекратяване на близо четири години и половина бойни действия.

Той свърза този хоризонт и с наближаващата кампания за президентските избори в САЩ през 2028 г.

По-рано този месец украинският президент съобщи, че Киев е предал на американските преговарящи предложения за план за прекратяване на войната.

Преговорите остават в застой

По-рано тази година мирните преговори с посредничеството на САЩ се провалиха, след като Украйна отказа руските искания за допълнителни териториални отстъпки.

Американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър за последно са посетили Москва през януари, като според информацията на Ройтерс все още не са пътували до Киев.

От руска страна високопоставен дипломат заяви миналата седмица, че Москва е готова да разгледа нови предложения за прекратяване на конфликта, но те трябва да отразяват „реалната ситуация на място“.

Според Ройтерс основната цел на Русия остава завземането на останалата част от Донбас, където руските сили се опитват да напреднат към укрепената линия от градове в Източна Украйна.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоя hамстер

    21 3 Отговор
    Е кьорав

    13:49 25.08.2026

  • 2 Тодор Живков

    6 19 Отговор
    След глад и мизерия – тежка индустриализация!
    С всички сили пет за четири!
    25 цирк - 25 години плодотворна размяна на циркови номера между България и СССР
    35 години социалистически Батак!
    Всички комунисти - дружно под земята!
    Всяко кебапче - куршум в сърцето на световния империализъм!
    Всеки набран домат - кабърче в леглото на Кенеди!
    Час по-скоро да прибереме хляба на народа!
    Селянино, изми ли си яйцата?
    Да не оставим неодрусана нито една слива в нашето село!
    Във всяка къща - говедо!
    При капитализма човек експлоатира човека, а при социализма е точно обратното!
    При капитализта човек за човека е вълк, но при социализма е точно обратното!
    Всеки комсомолец - пример за хулиганите!
    Всички луди - на борба за мир и световен социализъм!
    Здрав дух в здраво социалистическо тяло!
    Да влезем в светлото бъдеще с лъснати обувки!
    Комунизмът е неизбежен!
    Да живее СССР - вечният строител на социализма!
    Повече кожи за партията!
    Да строим социализма с подръчни средства!
    Народната милиция - биещото сърце на партията!
    Милицията принадлежи на народа и народът принадлежи на милицията!
    До 9 септември 1944 г. България беше на ръба на пропастта. След това направи смела крачка напред!
    Роналд Рейгън – враг номер едно на Тутраканската селищна система!
    25 години народна власт - 25 години български цирк.
    Всеки кооператор - свиня! Всеки комунист - две!

    Коментиран от #19, #30, #55, #56, #57

    13:49 25.08.2026

  • 3 Последния Софиянец

    22 4 Отговор
    Край на Украйна като държава.

    13:50 25.08.2026

  • 4 Констатация

    13 1 Отговор
    Шъ карам баба Айше да фъргъ едно боб, че тя познавъ повече от всичкото политик "По Светъ и у Нас"!!! -)))))

    13:52 25.08.2026

  • 5 надрусан еврей

    15 0 Отговор
    но любител на фашистите които са избивали евреи в малки количества....

    13:53 25.08.2026

  • 6 киевски наркозависим смешник

    12 2 Отговор
    Е са ще ударя няколко бели защитни линии и ги почвам рашките! До лятото на 2027 сэм ги приключил и ще си пия кафенцето в Крим.

    13:54 25.08.2026

  • 7 Факти

    18 0 Отговор
    И откъде, кървавия киевски диктатор наркозависим клоун със златните тоалетни, ще намери укри до края на 2017 година? То и сега ТЦК, обикалят по улиците за пушечно месо , но такова НЯМА! Само жените и децата останаха.

    13:54 25.08.2026

  • 8 СЮЛЕЙМАН

    10 2 Отговор
    Един от големите провали на терористите от мосад.
    Скандалния провал от 1997 г.:Планът за убийство: По нареждане на израелския премиер Бенямин Нетаняху, агенти на Мосад влизат в Йордания с фалшиви канадски паспорти. Целта им е да ликвидират Халед Машал (тогава шеф на политическото бюро на Хамас), като тайно му инжектират смъртоносна отрова в ухото на улицата, която да изглежда като естествена смърт.Арестът: Агентите успяват да напръскат Машал с токсина, но охраната му усеща нападението и след гонитба по улиците местната полиция залавя двама от израелските шпиони.Дипломатическата катастрофа: Йорданският крал Хюсеин е бесен от факта, че Израел провежда терористична операция на негова територия. Той поставя ултиматум: или Израел незабавно ще изпрати противоотрова, за да спаси умиращия в болницата Машал, или заловените агенти ще бъдат обесени, а мирният договор между Йордания и Израел ще бъде прекратен.Унизителният изход за Израел: Нетаняху е принуден да капитулира. Израел изпраща противоотровата, която спасява живота на лидера на Хамас. Освен това, за да върне агентите си, Израел е принуден да освободи от затвора духовния лидер на Хамас – шейх Ахмед Ясин, заедно с десетки други палестински затворници.

    13:54 25.08.2026

  • 9 СЮЛЕЙМАН

    15 2 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #43

    13:54 25.08.2026

  • 10 Путин

    15 2 Отговор
    Виждам те Зеленски в Сибир

    13:54 25.08.2026

  • 11 СЮЛЕЙМАН

    13 2 Отговор
    За престъпленията в Курск, ук рк ки и яя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    13:55 25.08.2026

  • 12 СЮЛЕЙМАН

    5 2 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    13:55 25.08.2026

  • 13 Той, и

    8 2 Отговор
    нумеролог ли стана!?

    13:55 25.08.2026

  • 14 Има ни пак

    16 3 Отговор
    Писна на всички в Европа да помагат вече пет години на Зеленски. Ами те с Путин могат да се замерят с дронове и ракети поне още толкова. Няма да им бачкаме ние заради техните разправии. Тук някои хора едва свързват двата края, а ония харчат милиони долари само за едно денонощие. И ние ще им помагаме. Стига толкова.

    Коментиран от #36, #38

    13:55 25.08.2026

  • 15 СЮЛЕЙМАН

    10 3 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    13:55 25.08.2026

  • 16 стоян георгиев

    3 14 Отговор
    Войната ще спре когато русия рухне тотално.за да се случи европа и сащ се нуждаят от нови по решителни лидери.

    Коментиран от #21, #24

    13:55 25.08.2026

  • 17 1488

    3 13 Отговор
    клети, нещастни копейки

    13:56 25.08.2026

  • 18 Тошо

    9 2 Отговор
    Този си мисли че ще издържи до лятото на 2027г.Голям оптимист се извъди.

    13:57 25.08.2026

  • 19 ало, шизо

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Тодор Живков":

    2027 чука на вратата, 10ти Ноември 1989 беше преди 37г. Излез от миналото и се радвай на своите постижения и плодовете на демокрацията. Ако няма на какво да се радваш и с какво да се гордееш, не миналото ти е виновно, а природата. Толкова ти е дала.

    Коментиран от #33

    13:57 25.08.2026

  • 20 Механик

    8 1 Отговор
    Постоянно се убеждавам, че тоя човек се влошава. Вероятно на него, Тръмп, Урсулите, макароните и прочее ин дават да пият от едно и също.
    А на бас, че тоя утре пак ще се тръшка по земята и ще реве че го бият!? Ама сега му се привиждат победи и какво ли не.

    13:58 25.08.2026

  • 21 Не така

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "стоян георгиев":

    Явно вярваш в задгробен живот за да пишеш такива небивалици.

    13:58 25.08.2026

  • 22 Пич

    3 5 Отговор
    Доста по-рано ще е.
    Путин свърши парите и ресурсите. Севернокорейските войници издържат от 25 мин до час на фронта. Ботсванските наемниците отказаха. Пуснатите затворници се предадоха на Зельо, за да са на свобода.
    Москва (и не само) я чака тежка зима, с каквато украинците свикнаха. Сенчестият флот драстично е съкратен.
    Пък и ботокса е с диагноза до септември.

    Коментиран от #27

    13:58 25.08.2026

  • 23 Украински ПедaL

    5 3 Отговор
    Когато изпукат укрине и войната ще свърши
    Може и.през зимата

    13:59 25.08.2026

  • 24 име

    5 3 Отговор

    До коментар #16 от "стоян георгиев":

    Деске, ма, да позная ли? Русия рухва до няколко месеца, нали! Обичайната твоя прогноза, още от 2014 насам ;)

    13:59 25.08.2026

  • 25 Оракул

    6 1 Отговор
    той виждал,ама през кривата,кожена тръба на живота...

    13:59 25.08.2026

  • 26 Възраждане

    2 5 Отговор
    Педофила ще обяви капитулацията на московия през март!
    Ако монголите не го овесят до тогава!

    14:00 25.08.2026

  • 27 име

    3 3 Отговор

    До коментар #22 от "Пич":

    Млък! Утре Марчето Захарова ще ви заплаши всичките! Ще видиш ти!

    14:00 25.08.2026

  • 28 Оракул

    4 1 Отговор
    Пръц!
    Опс, скъса ми се кожената торба, ще прощавате.
    Беше от напъване, не е нарочно.

    14:01 25.08.2026

  • 29 Павел Пенев

    5 2 Отговор
    Зеленски къде ще бяга като известен в цял свят нацистки военно престъпник? Кой ще го приюти?

    Коментиран от #35

    14:02 25.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Читател

    4 2 Отговор
    Жалък наркоман нацист слуга на сатанисти.

    14:03 25.08.2026

  • 32 Механик

    2 1 Отговор
    Аз не съм виновен, акълът ми толкоз.

    14:03 25.08.2026

  • 33 Тодор Живков

    2 3 Отговор

    До коментар #19 от "ало, шизо":

    Нимой забравя историята ва, комундe! Тази комедия е много сполучлива и трябва да се увековечи в стихове, песни и кинокомедии бе, комундe! А на мен не ми бери дерта, комундe! Аз съм компютърен гений бе, комундe! Гледкай си пенсийката, комундe!

    Коментиран от #42

    14:04 25.08.2026

  • 34 Колежке,

    4 1 Отговор

    До коментар #30 от "Айде родените":

    дамските ти въшки са срам на челото на всяка комсомолка.

    14:05 25.08.2026

  • 35 У гробищата

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Павел Пенев":

    на село има място.. То откак се обезлюди, гробарите гладуват! С неговото състояние, може всеки ден да го препогребват🤣

    14:05 25.08.2026

  • 36 Хихи!

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Има ни пак":

    Хубав виц.
    Ама много дълъг ве.

    14:06 25.08.2026

  • 37 Любознателен

    4 1 Отговор
    Москва не вярва на сълзи. Нали така се казваше филмът

    Коментиран от #40

    14:06 25.08.2026

  • 38 Георги

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Има ни пак":

    това дали то едва свързващ двата края няма никакво значение за ония по върховете. Никой няма да отстъпи, защото това означава да изгуби властта до която се е докопал. Твърде много пари и интереси затънаха в блатото на тая война и от двете страни, така че никой няма да се откаже.

    14:06 25.08.2026

  • 39 Гледай видо сиките

    2 2 Отговор
    На Алкаш- монголите от случващото се край блатата!
    Соло Вьев сигурно ше ги отстрелва
    Хахахаха

    Коментиран от #45

    14:06 25.08.2026

  • 40 Затова е на тоя хал

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Любознателен":

    Не вярва на сълзите на майките на убитите заради егото кремълския мародер-грандоман руски войничета.

    Коментиран от #53

    14:08 25.08.2026

  • 41 Тодор Живков

    1 0 Отговор
    Абе комундeта, не забелязвате ли че не съм коментирал сентенциите! Имате чувство за малоценност! Избивате си комплексите от робията! Айде със здраве! И аз да съм жув и здрав

    Коментиран от #54

    14:08 25.08.2026

  • 42 Компотеният гений

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Тодор Живков":

    И мозъка ти е като на компютър, триеш миналото, като ненужни файлове. Утре ще затриеш и родителите си, като остаряла и ненужна периферия!

    Коментиран от #48

    14:10 25.08.2026

  • 43 Павел Пенев

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "СЮЛЕЙМАН":

    Защо следващата? Сегашната война е точно между фашизираните ЕС и НАТО от една страна и Русия от друга, с тестване на нови оръжия в Украйна.

    14:10 25.08.2026

  • 44 Що бре Зелю може и веднага

    2 1 Отговор
    Вокзал Москва подпис на капитулацията и ще мирне света!!!

    14:10 25.08.2026

  • 45 Факт

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "Гледай видо сиките":

    Монгольяци пазаруват в Полша и са в шок , цените на хранителните продукти са много по- ниски от москалбад!
    Ха-ха-ха
    Не искат да се прибират в КЕН ефа
    Ха-ха-ха

    14:10 25.08.2026

  • 46 Даааааааа

    2 1 Отговор
    Поредна доза глупости от шута. Украйна се разделя на руска и украинска. Украинска вероятно също ще се раздели на 2 части.

    Коментиран от #49

    14:11 25.08.2026

  • 47 ДрОгарЬО,

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Айде родените":

    къв комунизъм?
    Той е утопия.
    Чети бре! Къпи се бре!

    14:11 25.08.2026

  • 48 И аз да съм жив и здрав

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "Компотеният гений":

    Явно и родителите си вече си затрил..... Типично за компютърните гении, по далеч от клавиатурата не стигат...

    Коментиран от #50

    14:12 25.08.2026

  • 49 Здрасти, фейкав!

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Даааааааа":

    Би те градушката ли?

    14:12 25.08.2026

  • 50 Не ти личи

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "И аз да съм жив и здрав":

    Хем си с единия крак в гроба, хем не си читав в главата.
    Но! "Съветските болни са най-здравите болни в света".

    14:14 25.08.2026

  • 51 Зелената сделка

    0 0 Отговор
    Ох аман вече от тоя зелен артист😂😂

    14:17 25.08.2026

  • 52 Русия

    1 0 Отговор
    През 2027 г. на мястото на територия 404 ще пише Русия !

    14:18 25.08.2026

  • 53 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Затова е на тоя хал":

    Руските войничета защитават родината си ,а Кая и Урсула какво защитават? На всеки 100 години Запада тръгва на поход към Русия,и винаги остава с избити зъби и си ближе раните..

    Коментиран от #58

    14:19 25.08.2026

  • 54 Баце, те нямат чувство за

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Тодор Живков":

    хумор. Животът им минава очакване да върнат руското робство. Затова се вземат насериозно. Те са тези, които правят саботажи по страната, даже безплатно.
    За разлика от тях, Тодор. Живков имаше хумористична нагласа и даже сам разказваше вицове за себе си.

    14:20 25.08.2026

  • 55 Бай ти Тошо

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тодор Живков":

    Та да ги сравним- Бълагария комунизъм, язовири, ВЕЦ, АЕЦ, армия, развито земеделие, животновъдство, образование, здравна система, най голямата транспортна фирма в европа, космическа държава, произвеждахме комютри- само САЩ, Япония и България произвеждат компютри и полупроводници, рупахме суджуци и луканки, няма банани-демокрация, спасителите ни освободиха от всичко това, западнала и задлъжняла държава в разруха и бедност, рупаме сух хляб и отрови но имаме банани. Това за жалост са чистите ФАКТИ.

    14:20 25.08.2026

  • 56 Павел Пенев

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тодор Живков":

    Автора на това литературно произведение е достоен за наградата "Букър". Бил е кандидат за член на БКП, но не е приет като доказан психопат, но сега е виден помияр демократ и евроатлантик.

    14:20 25.08.2026

  • 57 Бай ти Тошо

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тодор Живков":

    Ми май заради ЕС "демократите" загубихме всичко, с Русия бяхме 26 икономика, космическа държава, произвеждахме компютри, само САЩ, Япония и БЪЛГАРИЯ произвеждаха компютри, АЕЦ и 2ри в строеж, 3ти в света по строителство на язовири, развито здравеопазване, образование, земеделие, животновъдство, мощна армия, всичко това загубихме при "демократите" те щели да ни хранят, пазят, светят, само не казаха цената за тея неща. Та кво викаш кога и кое загубихме.

    14:22 25.08.2026

  • 58 Как кого?

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "Атина Палада":

    Страната-жертва.
    Апропо, къде на руска територия защитават страната си твоите войничета. На чужда земя не се нарича защита.

    Образовай се и не прекалявай с бояришника.
    Не ти понася

    14:23 25.08.2026

  • 59 Отреазвяващ

    0 0 Отговор
    Това в средата на работната седмица (въпреки,че е август)да се ,,напасеш",та да говориш глупост,не е лесно.

    14:26 25.08.2026

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