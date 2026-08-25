Зеленски вижда шанс за край на войната до лятото на 2027 г.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че вижда възможност за посредничество на САЩ за прекратяване на войната с Русия до края на лятото на 2027 г. По думите му Украйна, американски и европейски представители са разработили съвместни предложения, които да бъдат представени на Москва, съобщава Ройтерс, предава БТА.

Сред идеите е прекратяване на огъня, както и обсъжданото по-рано американско предложение за създаване на свободна икономическа зона в източната част на украинския Донбас, която да бъде администрирана от трета страна.

Три основни направления

Зеленски посочи, че първата част от предложението е свързана с прекратяването на огъня, а втората - със създаването на свободна икономическа зона.

Според него третата част засяга ролята на Европейския съюз и НАТО, както и стъпките, които Украйна е готова да предприеме по тези въпроси. Украинският президент не даде повече подробности.

„Тези три идеи, които споменах, не са само украински идеи“, заяви Зеленски, като уточни, че предложенията са разработени съвместно с американски и европейски представители.

Киев вижда възможност за край на войната

Зеленски заяви, че периодът между срещата на върха на Г-20 в САЩ през декември тази година и края на лятото на 2027 г. може да създаде възможност за прекратяване на близо четири години и половина бойни действия.

Той свърза този хоризонт и с наближаващата кампания за президентските избори в САЩ през 2028 г.

По-рано този месец украинският президент съобщи, че Киев е предал на американските преговарящи предложения за план за прекратяване на войната.

Преговорите остават в застой

По-рано тази година мирните преговори с посредничеството на САЩ се провалиха, след като Украйна отказа руските искания за допълнителни териториални отстъпки.

Американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър за последно са посетили Москва през януари, като според информацията на Ройтерс все още не са пътували до Киев.

От руска страна високопоставен дипломат заяви миналата седмица, че Москва е готова да разгледа нови предложения за прекратяване на конфликта, но те трябва да отразяват „реалната ситуация на място“.

Според Ройтерс основната цел на Русия остава завземането на останалата част от Донбас, където руските сили се опитват да напреднат към укрепената линия от градове в Източна Украйна.