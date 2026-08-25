Зеленски вижда шанс за край на войната до лятото на 2027 г.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че вижда възможност за посредничество на САЩ за прекратяване на войната с Русия до края на лятото на 2027 г. По думите му Украйна, американски и европейски представители са разработили съвместни предложения, които да бъдат представени на Москва, съобщава Ройтерс, предава БТА.
Сред идеите е прекратяване на огъня, както и обсъжданото по-рано американско предложение за създаване на свободна икономическа зона в източната част на украинския Донбас, която да бъде администрирана от трета страна.
Три основни направления
Зеленски посочи, че първата част от предложението е свързана с прекратяването на огъня, а втората - със създаването на свободна икономическа зона.
Според него третата част засяга ролята на Европейския съюз и НАТО, както и стъпките, които Украйна е готова да предприеме по тези въпроси. Украинският президент не даде повече подробности.
„Тези три идеи, които споменах, не са само украински идеи“, заяви Зеленски, като уточни, че предложенията са разработени съвместно с американски и европейски представители.
Киев вижда възможност за край на войната
Зеленски заяви, че периодът между срещата на върха на Г-20 в САЩ през декември тази година и края на лятото на 2027 г. може да създаде възможност за прекратяване на близо четири години и половина бойни действия.
Той свърза този хоризонт и с наближаващата кампания за президентските избори в САЩ през 2028 г.
По-рано този месец украинският президент съобщи, че Киев е предал на американските преговарящи предложения за план за прекратяване на войната.
Преговорите остават в застой
По-рано тази година мирните преговори с посредничеството на САЩ се провалиха, след като Украйна отказа руските искания за допълнителни териториални отстъпки.
Американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър за последно са посетили Москва през януари, като според информацията на Ройтерс все още не са пътували до Киев.
От руска страна високопоставен дипломат заяви миналата седмица, че Москва е готова да разгледа нови предложения за прекратяване на конфликта, но те трябва да отразяват „реалната ситуация на място“.
Според Ройтерс основната цел на Русия остава завземането на останалата част от Донбас, където руските сили се опитват да напреднат към укрепената линия от градове в Източна Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тоя hамстер
13:49 25.08.2026
2 Тодор Живков
С всички сили пет за четири!
25 цирк - 25 години плодотворна размяна на циркови номера между България и СССР
35 години социалистически Батак!
Всички комунисти - дружно под земята!
Всяко кебапче - куршум в сърцето на световния империализъм!
Всеки набран домат - кабърче в леглото на Кенеди!
Час по-скоро да прибереме хляба на народа!
Селянино, изми ли си яйцата?
Да не оставим неодрусана нито една слива в нашето село!
Във всяка къща - говедо!
При капитализма човек експлоатира човека, а при социализма е точно обратното!
При капитализта човек за човека е вълк, но при социализма е точно обратното!
Всеки комсомолец - пример за хулиганите!
Всички луди - на борба за мир и световен социализъм!
Здрав дух в здраво социалистическо тяло!
Да влезем в светлото бъдеще с лъснати обувки!
Комунизмът е неизбежен!
Да живее СССР - вечният строител на социализма!
Повече кожи за партията!
Да строим социализма с подръчни средства!
Народната милиция - биещото сърце на партията!
Милицията принадлежи на народа и народът принадлежи на милицията!
До 9 септември 1944 г. България беше на ръба на пропастта. След това направи смела крачка напред!
Роналд Рейгън – враг номер едно на Тутраканската селищна система!
25 години народна власт - 25 години български цирк.
Всеки кооператор - свиня! Всеки комунист - две!
Коментиран от #19, #30, #55, #56, #57
13:49 25.08.2026
3 Последния Софиянец
13:50 25.08.2026
4 Констатация
13:52 25.08.2026
5 надрусан еврей
13:53 25.08.2026
6 киевски наркозависим смешник
13:54 25.08.2026
7 Факти
13:54 25.08.2026
8 СЮЛЕЙМАН
Скандалния провал от 1997 г.:Планът за убийство: По нареждане на израелския премиер Бенямин Нетаняху, агенти на Мосад влизат в Йордания с фалшиви канадски паспорти. Целта им е да ликвидират Халед Машал (тогава шеф на политическото бюро на Хамас), като тайно му инжектират смъртоносна отрова в ухото на улицата, която да изглежда като естествена смърт.Арестът: Агентите успяват да напръскат Машал с токсина, но охраната му усеща нападението и след гонитба по улиците местната полиция залавя двама от израелските шпиони.Дипломатическата катастрофа: Йорданският крал Хюсеин е бесен от факта, че Израел провежда терористична операция на негова територия. Той поставя ултиматум: или Израел незабавно ще изпрати противоотрова, за да спаси умиращия в болницата Машал, или заловените агенти ще бъдат обесени, а мирният договор между Йордания и Израел ще бъде прекратен.Унизителният изход за Израел: Нетаняху е принуден да капитулира. Израел изпраща противоотровата, която спасява живота на лидера на Хамас. Освен това, за да върне агентите си, Израел е принуден да освободи от затвора духовния лидер на Хамас – шейх Ахмед Ясин, заедно с десетки други палестински затворници.
13:54 25.08.2026
9 СЮЛЕЙМАН
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #43
13:54 25.08.2026
10 Путин
13:54 25.08.2026
11 СЮЛЕЙМАН
13:55 25.08.2026
12 СЮЛЕЙМАН
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
13:55 25.08.2026
13 Той, и
13:55 25.08.2026
14 Има ни пак
Коментиран от #36, #38
13:55 25.08.2026
15 СЮЛЕЙМАН
13:55 25.08.2026
16 стоян георгиев
Коментиран от #21, #24
13:55 25.08.2026
17 1488
13:56 25.08.2026
18 Тошо
13:57 25.08.2026
19 ало, шизо
До коментар #2 от "Тодор Живков":2027 чука на вратата, 10ти Ноември 1989 беше преди 37г. Излез от миналото и се радвай на своите постижения и плодовете на демокрацията. Ако няма на какво да се радваш и с какво да се гордееш, не миналото ти е виновно, а природата. Толкова ти е дала.
Коментиран от #33
13:57 25.08.2026
20 Механик
А на бас, че тоя утре пак ще се тръшка по земята и ще реве че го бият!? Ама сега му се привиждат победи и какво ли не.
13:58 25.08.2026
21 Не така
До коментар #16 от "стоян георгиев":Явно вярваш в задгробен живот за да пишеш такива небивалици.
13:58 25.08.2026
22 Пич
Путин свърши парите и ресурсите. Севернокорейските войници издържат от 25 мин до час на фронта. Ботсванските наемниците отказаха. Пуснатите затворници се предадоха на Зельо, за да са на свобода.
Москва (и не само) я чака тежка зима, с каквато украинците свикнаха. Сенчестият флот драстично е съкратен.
Пък и ботокса е с диагноза до септември.
Коментиран от #27
13:58 25.08.2026
23 Украински ПедaL
Може и.през зимата
13:59 25.08.2026
24 име
До коментар #16 от "стоян георгиев":Деске, ма, да позная ли? Русия рухва до няколко месеца, нали! Обичайната твоя прогноза, още от 2014 насам ;)
13:59 25.08.2026
25 Оракул
13:59 25.08.2026
26 Възраждане
Ако монголите не го овесят до тогава!
14:00 25.08.2026
27 име
До коментар #22 от "Пич":Млък! Утре Марчето Захарова ще ви заплаши всичките! Ще видиш ти!
14:00 25.08.2026
28 Оракул
Опс, скъса ми се кожената торба, ще прощавате.
Беше от напъване, не е нарочно.
14:01 25.08.2026
29 Павел Пенев
Коментиран от #35
14:02 25.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Читател
14:03 25.08.2026
32 Механик
14:03 25.08.2026
33 Тодор Живков
До коментар #19 от "ало, шизо":Нимой забравя историята ва, комундe! Тази комедия е много сполучлива и трябва да се увековечи в стихове, песни и кинокомедии бе, комундe! А на мен не ми бери дерта, комундe! Аз съм компютърен гений бе, комундe! Гледкай си пенсийката, комундe!
Коментиран от #42
14:04 25.08.2026
34 Колежке,
До коментар #30 от "Айде родените":дамските ти въшки са срам на челото на всяка комсомолка.
14:05 25.08.2026
35 У гробищата
До коментар #29 от "Павел Пенев":на село има място.. То откак се обезлюди, гробарите гладуват! С неговото състояние, може всеки ден да го препогребват🤣
14:05 25.08.2026
36 Хихи!
До коментар #14 от "Има ни пак":Хубав виц.
Ама много дълъг ве.
14:06 25.08.2026
37 Любознателен
Коментиран от #40
14:06 25.08.2026
38 Георги
До коментар #14 от "Има ни пак":това дали то едва свързващ двата края няма никакво значение за ония по върховете. Никой няма да отстъпи, защото това означава да изгуби властта до която се е докопал. Твърде много пари и интереси затънаха в блатото на тая война и от двете страни, така че никой няма да се откаже.
14:06 25.08.2026
39 Гледай видо сиките
Соло Вьев сигурно ше ги отстрелва
Хахахаха
Коментиран от #45
14:06 25.08.2026
40 Затова е на тоя хал
До коментар #37 от "Любознателен":Не вярва на сълзите на майките на убитите заради егото кремълския мародер-грандоман руски войничета.
Коментиран от #53
14:08 25.08.2026
41 Тодор Живков
Коментиран от #54
14:08 25.08.2026
42 Компотеният гений
До коментар #33 от "Тодор Живков":И мозъка ти е като на компютър, триеш миналото, като ненужни файлове. Утре ще затриеш и родителите си, като остаряла и ненужна периферия!
Коментиран от #48
14:10 25.08.2026
43 Павел Пенев
До коментар #9 от "СЮЛЕЙМАН":Защо следващата? Сегашната война е точно между фашизираните ЕС и НАТО от една страна и Русия от друга, с тестване на нови оръжия в Украйна.
14:10 25.08.2026
44 Що бре Зелю може и веднага
14:10 25.08.2026
45 Факт
До коментар #39 от "Гледай видо сиките":Монгольяци пазаруват в Полша и са в шок , цените на хранителните продукти са много по- ниски от москалбад!
Ха-ха-ха
Не искат да се прибират в КЕН ефа
Ха-ха-ха
14:10 25.08.2026
46 Даааааааа
Коментиран от #49
14:11 25.08.2026
47 ДрОгарЬО,
До коментар #30 от "Айде родените":къв комунизъм?
Той е утопия.
Чети бре! Къпи се бре!
14:11 25.08.2026
48 И аз да съм жив и здрав
До коментар #42 от "Компотеният гений":Явно и родителите си вече си затрил..... Типично за компютърните гении, по далеч от клавиатурата не стигат...
Коментиран от #50
14:12 25.08.2026
49 Здрасти, фейкав!
До коментар #46 от "Даааааааа":Би те градушката ли?
14:12 25.08.2026
50 Не ти личи
До коментар #48 от "И аз да съм жив и здрав":Хем си с единия крак в гроба, хем не си читав в главата.
Но! "Съветските болни са най-здравите болни в света".
14:14 25.08.2026
51 Зелената сделка
14:17 25.08.2026
52 Русия
14:18 25.08.2026
53 Атина Палада
До коментар #40 от "Затова е на тоя хал":Руските войничета защитават родината си ,а Кая и Урсула какво защитават? На всеки 100 години Запада тръгва на поход към Русия,и винаги остава с избити зъби и си ближе раните..
Коментиран от #58
14:19 25.08.2026
54 Баце, те нямат чувство за
До коментар #41 от "Тодор Живков":хумор. Животът им минава очакване да върнат руското робство. Затова се вземат насериозно. Те са тези, които правят саботажи по страната, даже безплатно.
За разлика от тях, Тодор. Живков имаше хумористична нагласа и даже сам разказваше вицове за себе си.
14:20 25.08.2026
55 Бай ти Тошо
До коментар #2 от "Тодор Живков":Та да ги сравним- Бълагария комунизъм, язовири, ВЕЦ, АЕЦ, армия, развито земеделие, животновъдство, образование, здравна система, най голямата транспортна фирма в европа, космическа държава, произвеждахме комютри- само САЩ, Япония и България произвеждат компютри и полупроводници, рупахме суджуци и луканки, няма банани-демокрация, спасителите ни освободиха от всичко това, западнала и задлъжняла държава в разруха и бедност, рупаме сух хляб и отрови но имаме банани. Това за жалост са чистите ФАКТИ.
14:20 25.08.2026
56 Павел Пенев
До коментар #2 от "Тодор Живков":Автора на това литературно произведение е достоен за наградата "Букър". Бил е кандидат за член на БКП, но не е приет като доказан психопат, но сега е виден помияр демократ и евроатлантик.
14:20 25.08.2026
57 Бай ти Тошо
До коментар #2 от "Тодор Живков":Ми май заради ЕС "демократите" загубихме всичко, с Русия бяхме 26 икономика, космическа държава, произвеждахме компютри, само САЩ, Япония и БЪЛГАРИЯ произвеждаха компютри, АЕЦ и 2ри в строеж, 3ти в света по строителство на язовири, развито здравеопазване, образование, земеделие, животновъдство, мощна армия, всичко това загубихме при "демократите" те щели да ни хранят, пазят, светят, само не казаха цената за тея неща. Та кво викаш кога и кое загубихме.
14:22 25.08.2026
58 Как кого?
До коментар #53 от "Атина Палада":Страната-жертва.
Апропо, къде на руска територия защитават страната си твоите войничета. На чужда земя не се нарича защита.
Образовай се и не прекалявай с бояришника.
Не ти понася
14:23 25.08.2026
59 Отреазвяващ
14:26 25.08.2026