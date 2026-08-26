Шефът на ЦРУ в Москва! Кремъл обяви още подробности

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф пристигна вчера в Москва, за да осъществи "контакт между тайните служби", без да се срещне с руския президент Владимир Путин, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Франс прес, пише БТА.

"Имаше контакти между тайните служби, но не се състоя среща с руския президент", каза Песков пред журналисти, сред които и от АФП, като определи тези контакти като "позитивни", но отказа да коментира темите, по които са се водили разговори.

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Говорителят посочи, че "все още е твърде рано да се каже до каква степен това ще се отрази на процеса на извеждане на (руско-американските) отношения от кризата, в която се намират". Засега не се предвиждат други контакти, потвърди той.

Вашингтон все още не е коментирал посещението на Джон Ратклиф в Москва - първото известно, откакто той оглави ЦРУ миналата година.

Според данните на сайта за проследяване на полети "Флайтрадар24" (Flightradar24), вчера сутринта американски военен самолет е излетял от латвийската столица Рига и по-късно се е приземи в руската столица, след което вечерта се е върнал обратно.

Последната известна визита на директор на ЦРУ в Русия е тази на Уилям Бърнс - от ноември 2021 г., преди началото на войната в Украйна през февруари 2022 г.