Шефът на ЦРУ в Москва! Кремъл обяви още подробности

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф пристигна вчера в Москва, за да осъществи "контакт между тайните служби", без да се срещне с руския президент Владимир Путин, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Франс прес, пише БТА.
"Имаше контакти между тайните служби, но не се състоя среща с руския президент", каза Песков пред журналисти, сред които и от АФП, като определи тези контакти като "позитивни", но отказа да коментира темите, по които са се водили разговори.
Говорителят посочи, че "все още е твърде рано да се каже до каква степен това ще се отрази на процеса на извеждане на (руско-американските) отношения от кризата, в която се намират". Засега не се предвиждат други контакти, потвърди той.
Вашингтон все още не е коментирал посещението на Джон Ратклиф в Москва - първото известно, откакто той оглави ЦРУ миналата година.
Според данните на сайта за проследяване на полети "Флайтрадар24" (Flightradar24), вчера сутринта американски военен самолет е излетял от латвийската столица Рига и по-късно се е приземи в руската столица, след което вечерта се е върнал обратно.
Последната известна визита на директор на ЦРУ в Русия е тази на Уилям Бърнс - от ноември 2021 г., преди началото на войната в Украйна през февруари 2022 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вова
16:50 26.08.2026
2 Пич
Па вие си вярвайте, че не делят света.......
Коментиран от #5, #13, #14
16:52 26.08.2026
3 Атина Палада
Коментиран от #7
16:52 26.08.2026
4 мдааааа
16:54 26.08.2026
5 Шшматко
До коментар #2 от "Пич":Следващият месец Тръмп заминава за Пекин.Да се разберат кой какво ще вземе от Русия.Ратклиф като истински джентълмен отиде да го предаде на руснетата.
Коментиран от #9, #26
16:55 26.08.2026
6 ЦРУ
Коментиран от #16
16:56 26.08.2026
7 Палавата
До коментар #3 от "Атина Палада":Некой път акъла ти се намества ..🤘
16:56 26.08.2026
8 Ха ХаХа
Коментиран от #15
16:58 26.08.2026
9 Ха ХаХа
До коментар #5 от "Шшматко":Боклук Сър Джон
Рязанбоклук
16:59 26.08.2026
10 !!!?
Коментиран от #28
17:00 26.08.2026
11 ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ
17:01 26.08.2026
12 Мисирка
17:02 26.08.2026
13 Запознат
До коментар #2 от "Пич":С парий като пуcин няма как да делиш нещо.
17:02 26.08.2026
14 Ципин
До коментар #2 от "Пич":Да не е Китай?
17:03 26.08.2026
15 Оня с парчето
До коментар #8 от "Ха ХаХа":Нощеска майка ти се насрра на кочана.
Коментиран от #18, #29
17:03 26.08.2026
16 Атина Палада
До коментар #6 от "ЦРУ":Така е .В края на 2021 долетя шеф на ЦРУ с първият дипломат на Ватикана в Москва,и виж кво стана с Украйна..Сега отново шеф на ЦРУ с дипломат на Ватикана. пита се в задачата,коя държава ще е Украйна номер 2 :)) ))) Залаганията да започнат сега. Аз залагам ,че Англия ще е Украйна номер 2,само,че без галене с перце,както Украйна
Коментиран от #21, #24
17:03 26.08.2026
17 Кочо
17:03 26.08.2026
18 да питам
До коментар #15 от "Оня с парчето":oпъpдя ли го яко?!
17:04 26.08.2026
19 Мадуро
17:04 26.08.2026
20 Ники
Като цяло триъгълника Русия, Китай и Иран се оказа много труден за преодоляване.
Според сега също са я докарали до молби и обещания, навярно кой колко ще вземе от бивша Украйна.
Коментиран от #36
17:05 26.08.2026
21 Артър Кларк
До коментар #16 от "Атина Палада":ряпа да яде!
Коментиран от #25
17:06 26.08.2026
22 Сатана Z
Коментиран от #34
17:07 26.08.2026
23 Чума
17:07 26.08.2026
24 Нали Путин
До коментар #16 от "Атина Палада":нападна заради лабораториите на ЦРУ!
Коментиран от #39
17:07 26.08.2026
25 Аа майкуууу
До коментар #21 от "Артър Кларк":Говориш на безграмотен руски бот за Артър Кларк.😂😂😂😂😂😂
17:08 26.08.2026
26 Пич
До коментар #5 от "Шшматко":Тъй като си непдправентъпунгер ще ти кажа, че единствено ще делишкакалашките на Зоро и Фанфан, ама все и двете ще ти влизат!!!
Коментиран от #33
17:08 26.08.2026
27 Хипотеза
17:08 26.08.2026
28 Атина Палада
До коментар #10 от "!!!?":Ш@пш@л ,защо Зеленски се извинява на натЮвските страни за украинските дронове паднали на териториите им ? Украйна бомби Матювските страни и после Зеленски се извинява :)))
Коментиран от #31, #46
17:09 26.08.2026
29 Кьорав
До коментар #15 от "Оня с парчето":Извади си парчета отгазатимърляв, и ще спреш да сенасирашбалък!
17:10 26.08.2026
30 Хе-хе
17:10 26.08.2026
31 Уайлдберис
До коментар #28 от "Атина Палада":ВЕРНО ЛИ?
Коментиран от #44
17:10 26.08.2026
32 кхъ кхъ кхъ
17:10 26.08.2026
33 Кой пак ти пусна нета в Карлуково?
До коментар #26 от "Пич":Ще го накажем.
Коментиран от #37
17:11 26.08.2026
34 Чума
До коментар #22 от "Сатана Z":По скоро е поискал Асад, да го заведе да прави компания на Мадурски! Там ще ги съберат един ден всичките диктаторчета!
17:12 26.08.2026
35 Дон Корлеоне
17:13 26.08.2026
36 БУХАХАХА
До коментар #20 от "Ники":чел си на руските мисирки глупостите.
17:14 26.08.2026
37 Тебе
До коментар #33 от "Кой пак ти пусна нета в Карлуково?":Па ако тиотперемогромния, ще може да гушнеш и да люляш още две като тебе, докато се въртиш около него...
17:14 26.08.2026
38 Никой
Коментиран от #42
17:14 26.08.2026
39 Атина Палада
До коментар #24 от "Нали Путин":Значи изобщо не помниш нищо...Ситуацията беше идентична с Кубинската криза ..Лабораториите са си лаборатории..Колко бяха...по думите на Виктория Нюланд пред конгреса ,на зададен въпрос тя отговори,че имат 17 лаборатории ..Дали са толкова или не....Тази цифра спомена Нюланд
Коментиран от #48
17:15 26.08.2026
40 СИ ЕН ЕН
Това е целта на посещението по данни на ЦРУ
17:15 26.08.2026
41 Ха ха ха
Коментиран от #45
17:16 26.08.2026
42 Ха ХаХа
До коментар #38 от "Никой":А Урсула и Калас ще стоят мирно в Сибир
17:17 26.08.2026
43 Щом се е вдигнал да ходи
17:17 26.08.2026
44 Атина Палада
До коментар #31 от "Уайлдберис":На Гърция се извини ,на Румъния,където удари натЮвската база се извини..На Полша се извини...На Италия се извини. На България не съм чула да се е извинил ,но ако не е ,значи не е сметнал за нужно да се извинява на България.За Хърватия не съм чула да се извинява също...
Коментиран от #49
17:18 26.08.2026
45 Разчитаме
До коментар #41 от "Ха ха ха":На ДВ Сульо рязан
17:18 26.08.2026
46 !!!?
До коментар #28 от "Атина Палада":Отговорът е във въпроса ти...,а именно зщото Путлер не се извинява, но и лъже отгоре на това, че нямал нищо общо с провокациите с руски дронове по европейските летища !!!?
17:20 26.08.2026
47 Ходи
17:21 26.08.2026
48 гру гайтанджиева
До коментар #39 от "Атина Палада":Руски фейкове колега.Даже тъщата Салавьов,Скабеева и Симонян вече не споменават за биолаборатории.
17:21 26.08.2026
49 Кога,къде
До коментар #44 от "Атина Палада":чу да се извинява?
17:22 26.08.2026
50 Предложил е
17:22 26.08.2026
51 Цел Кремъл
17:23 26.08.2026