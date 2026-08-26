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Шефът на ЦРУ в Москва! Кремъл обяви още подробности
  Тема: Украйна

Шефът на ЦРУ в Москва! Кремъл обяви още подробности

26 Август, 2026 16:48 1 493 51

  • русия-
  • сащ-
  • цру-
  • джон ратклиф-
  • дмитрий песков

Визитата на директора на ЦРУ в Москва е свързана с "контакти между тайните служби" и не е включвала среща с Путин, заяви Дмитрий Песков

Шефът на ЦРУ в Москва! Кремъл обяви още подробности - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф пристигна вчера в Москва, за да осъществи "контакт между тайните служби", без да се срещне с руския президент Владимир Путин, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Франс прес, пише БТА.

"Имаше контакти между тайните служби, но не се състоя среща с руския президент", каза Песков пред журналисти, сред които и от АФП, като определи тези контакти като "позитивни", но отказа да коментира темите, по които са се водили разговори.

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Говорителят посочи, че "все още е твърде рано да се каже до каква степен това ще се отрази на процеса на извеждане на (руско-американските) отношения от кризата, в която се намират". Засега не се предвиждат други контакти, потвърди той.

Вашингтон все още не е коментирал посещението на Джон Ратклиф в Москва - първото известно, откакто той оглави ЦРУ миналата година.

Според данните на сайта за проследяване на полети "Флайтрадар24" (Flightradar24), вчера сутринта американски военен самолет е излетял от латвийската столица Рига и по-късно се е приземи в руската столица, след което вечерта се е върнал обратно.

Последната известна визита на директор на ЦРУ в Русия е тази на Уилям Бърнс - от ноември 2021 г., преди началото на войната в Украйна през февруари 2022 г.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вова

    7 15 Отговор
    Охх!Ушенцата ми !

    16:50 26.08.2026

  • 2 Пич

    27 3 Отговор
    Когато тези две държави се събират, винаги е за да го турнат на някого...!!!
    Па вие си вярвайте, че не делят света.......

    Коментиран от #5, #13, #14

    16:52 26.08.2026

  • 3 Атина Палада

    6 15 Отговор
    Путин извади ли си моркова от халкъта?

    Коментиран от #7

    16:52 26.08.2026

  • 4 мдааааа

    10 2 Отговор
    Излагате се ... Правилното заглавие трябваше да е - Говори Кремля ...

    16:54 26.08.2026

  • 5 Шшматко

    32 26 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Следващият месец Тръмп заминава за Пекин.Да се разберат кой какво ще вземе от Русия.Ратклиф като истински джентълмен отиде да го предаде на руснетата.

    Коментиран от #9, #26

    16:55 26.08.2026

  • 6 ЦРУ

    8 8 Отговор
    като долети в Кремъл,следва разпад!

    Коментиран от #16

    16:56 26.08.2026

  • 7 Палавата

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    Некой път акъла ти се намества ..🤘

    16:56 26.08.2026

  • 8 Ха ХаХа

    8 7 Отговор
    Урсула се опишка

    Коментиран от #15

    16:58 26.08.2026

  • 9 Ха ХаХа

    5 4 Отговор

    До коментар #5 от "Шшматко":

    Боклук Сър Джон
    Рязанбоклук

    16:59 26.08.2026

  • 10 !!!?

    12 18 Отговор
    Ратклиф е набил канчето на Кремълската фашистка хунта да престане с дроновите провокации в страните от НАТО и особенно по летищата на Европа, защото това води до непредвидими последици за Ку Чи Син дори и скрит в бункера...затова няма среща на Ратклиф с мумията...!!!?

    Коментиран от #28

    17:00 26.08.2026

  • 11 ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ

    8 9 Отговор
    Набиха на пyсин канчето.

    17:01 26.08.2026

  • 12 Мисирка

    10 12 Отговор
    Американците ги достраша че Русия ще се разпадне и за пореден път се юрнаха да я спасяват.

    17:02 26.08.2026

  • 13 Запознат

    7 9 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    С парий като пуcин няма как да делиш нещо.

    17:02 26.08.2026

  • 14 Ципин

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Да не е Китай?

    17:03 26.08.2026

  • 15 Оня с парчето

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ха ХаХа":

    Нощеска майка ти се насрра на кочана.

    Коментиран от #18, #29

    17:03 26.08.2026

  • 16 Атина Палада

    12 5 Отговор

    До коментар #6 от "ЦРУ":

    Така е .В края на 2021 долетя шеф на ЦРУ с първият дипломат на Ватикана в Москва,и виж кво стана с Украйна..Сега отново шеф на ЦРУ с дипломат на Ватикана. пита се в задачата,коя държава ще е Украйна номер 2 :)) ))) Залаганията да започнат сега. Аз залагам ,че Англия ще е Украйна номер 2,само,че без галене с перце,както Украйна

    Коментиран от #21, #24

    17:03 26.08.2026

  • 17 Кочо

    2 6 Отговор
    Решават как да ни нападат! Баба Алина за ГРУ, Ново село и Безмер за ЦРУ! Само една буквица различава се, а толкова неизвестности и тревоги!! Родният елит следи внимателно дроновете на плажа! Вече пристигна и дрон-тротинетка!

    17:03 26.08.2026

  • 18 да питам

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Оня с парчето":

    oпъpдя ли го яко?!

    17:04 26.08.2026

  • 19 Мадуро

    4 0 Отговор
    е пропял!

    17:04 26.08.2026

  • 20 Ники

    7 5 Отговор
    Сутринта четох че САЩ щели да позволят на Иран да развива ядрена програма, само ги молел да оставят Израел намира.
    Като цяло триъгълника Русия, Китай и Иран се оказа много труден за преодоляване.
    Според сега също са я докарали до молби и обещания, навярно кой колко ще вземе от бивша Украйна.

    Коментиран от #36

    17:05 26.08.2026

  • 21 Артър Кларк

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Атина Палада":

    ряпа да яде!

    Коментиран от #25

    17:06 26.08.2026

  • 22 Сатана Z

    8 5 Отговор
    Шефът на СеРеУ е договарял с Руската страна предаването на Зеления нацист от Куев,жив или мъртъв на компетентните органи.

    Коментиран от #34

    17:07 26.08.2026

  • 23 Чума

    1 2 Отговор
    Съвремената дипломация е отвратителна πэдерастия! В по стари времена хич нямаше да го пуснат да отлети обратно! Щяха да го обесят на Спаската башня !

    17:07 26.08.2026

  • 24 Нали Путин

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Атина Палада":

    нападна заради лабораториите на ЦРУ!

    Коментиран от #39

    17:07 26.08.2026

  • 25 Аа майкуууу

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Артър Кларк":

    Говориш на безграмотен руски бот за Артър Кларк.😂😂😂😂😂😂

    17:08 26.08.2026

  • 26 Пич

    2 11 Отговор

    До коментар #5 от "Шшматко":

    Тъй като си непдправентъпунгер ще ти кажа, че единствено ще делишкакалашките на Зоро и Фанфан, ама все и двете ще ти влизат!!!

    Коментиран от #33

    17:08 26.08.2026

  • 27 Хипотеза

    15 5 Отговор
    Вероятно американците са разбрали за някоя велика глупост замислена от руснаците и са ги предупредили да не я правят .

    17:08 26.08.2026

  • 28 Атина Палада

    1 7 Отговор

    До коментар #10 от "!!!?":

    Ш@пш@л ,защо Зеленски се извинява на натЮвските страни за украинските дронове паднали на териториите им ? Украйна бомби Матювските страни и после Зеленски се извинява :)))

    Коментиран от #31, #46

    17:09 26.08.2026

  • 29 Кьорав

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "Оня с парчето":

    Извади си парчета отгазатимърляв, и ще спреш да сенасирашбалък!

    17:10 26.08.2026

  • 30 Хе-хе

    3 2 Отговор
    Вместо да се опитвате да разсъждавате уравнение с всички неизвестни, следете внимателно този разузнавач къде ще отиде, след като го пуснат да си ходи от Кремъл!

    17:10 26.08.2026

  • 31 Уайлдберис

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "Атина Палада":

    ВЕРНО ЛИ?

    Коментиран от #44

    17:10 26.08.2026

  • 32 кхъ кхъ кхъ

    6 0 Отговор
    Мина пет часа и руските троловете на заплата спряха да драскат, затуй пуснаха цъкачката.

    17:10 26.08.2026

  • 33 Кой пак ти пусна нета в Карлуково?

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Пич":

    Ще го накажем.

    Коментиран от #37

    17:11 26.08.2026

  • 34 Чума

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Сатана Z":

    По скоро е поискал Асад, да го заведе да прави компания на Мадурски! Там ще ги съберат един ден всичките диктаторчета!

    17:12 26.08.2026

  • 35 Дон Корлеоне

    3 1 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета

    17:13 26.08.2026

  • 36 БУХАХАХА

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "Ники":

    чел си на руските мисирки глупостите.

    17:14 26.08.2026

  • 37 Тебе

    0 3 Отговор

    До коментар #33 от "Кой пак ти пусна нета в Карлуково?":

    Па ако тиотперемогромния, ще може да гушнеш и да люляш още две като тебе, докато се въртиш около него...

    17:14 26.08.2026

  • 38 Никой

    2 4 Отговор
    Ей така ще стои и миротвореца Радев когато му разрешат да види Путин .

    Коментиран от #42

    17:14 26.08.2026

  • 39 Атина Палада

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "Нали Путин":

    Значи изобщо не помниш нищо...Ситуацията беше идентична с Кубинската криза ..Лабораториите са си лаборатории..Колко бяха...по думите на Виктория Нюланд пред конгреса ,на зададен въпрос тя отговори,че имат 17 лаборатории ..Дали са толкова или не....Тази цифра спомена Нюланд

    Коментиран от #48

    17:15 26.08.2026

  • 40 СИ ЕН ЕН

    2 3 Отговор
    ЦРУ търси помоща на СВР на Русия по отношение на Иран.
    Това е целта на посещението по данни на ЦРУ

    17:15 26.08.2026

  • 41 Ха ха ха

    3 1 Отговор
    Вие ако разчитате на Кремъл за истинска информация жестоко се лъжете

    Коментиран от #45

    17:16 26.08.2026

  • 42 Ха ХаХа

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Никой":

    А Урсула и Калас ще стоят мирно в Сибир

    17:17 26.08.2026

  • 43 Щом се е вдигнал да ходи

    1 1 Отговор
    чак до Москва значи нещо му е напечено и не е за разговор по телефон.

    17:17 26.08.2026

  • 44 Атина Палада

    0 3 Отговор

    До коментар #31 от "Уайлдберис":

    На Гърция се извини ,на Румъния,където удари натЮвската база се извини..На Полша се извини...На Италия се извини. На България не съм чула да се е извинил ,но ако не е ,значи не е сметнал за нужно да се извинява на България.За Хърватия не съм чула да се извинява също...

    Коментиран от #49

    17:18 26.08.2026

  • 45 Разчитаме

    0 3 Отговор

    До коментар #41 от "Ха ха ха":

    На ДВ Сульо рязан

    17:18 26.08.2026

  • 46 !!!?

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Атина Палада":

    Отговорът е във въпроса ти...,а именно зщото Путлер не се извинява, но и лъже отгоре на това, че нямал нищо общо с провокациите с руски дронове по европейските летища !!!?

    17:20 26.08.2026

  • 47 Ходи

    2 0 Отговор
    като у дома си!

    17:21 26.08.2026

  • 48 гру гайтанджиева

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Атина Палада":

    Руски фейкове колега.Даже тъщата Салавьов,Скабеева и Симонян вече не споменават за биолаборатории.

    17:21 26.08.2026

  • 49 Кога,къде

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Атина Палада":

    чу да се извинява?

    17:22 26.08.2026

  • 50 Предложил е

    0 1 Отговор
    Москва да бомбардира Дания, а Щатите да превземат Гренландия

    17:22 26.08.2026

  • 51 Цел Кремъл

    0 1 Отговор
    Стоя мирно!

    17:23 26.08.2026

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