Разкриха корупционна сделка за близо 1 млрд. долара, свързана с бившия външен министър на Унгария

Унгарското външно министерство е закупило по време на пандемията от COVID-19 почти 17 хил. апарата за изкуствена белодробна вентилация на обща стойност 963 млн. долара. Това съобщава The Insider, позовавайки се на настоящата външна министърка на Унгария Анита Орбан, предава Фокус.
Одит на ведомството, ръководено по това време от Петер Сиярто, е установил, че респираторите са били закупени през 2020 г. на завишени цени и в количества, значително надхвърлящи реалните нужди на здравната система.
Според данни от митническите служби, цитирани в доклада, повечето от апаратите и до днес се съхраняват в складове. Причината е, че броят им многократно надвишава капацитета на болниците и наличния медицински персонал, който може да работи с тях.
Анита Орбан подчертава, че установеното при одита представлява само „част от картината“ на разходите по време на пандемията. При проверката не са били възстановени всички документи и файлове, свързани с покупките.
На унгарската прокуратура са предадени 88 гигабайта информация, включващи около 130 хил. възстановени файла.
Случаят е поредното разследване, свързано с дейността на правителството на Виктор Орбан. Преди дни от офиса на Петер Мадяр са подали сигнал до унгарските правоохранителни органи заради предполагаеми прекомерни разходи на предишната администрация за производство на фото- и видеосъдържание за правителствените профили в социалните мрежи.
Според подадената жалба за период от три години и половина за тази цел са били похарчени над 10 млн. евро. Твърди се също, че без обществена поръчка е бил сключен договор с компания, свързана с пресаташето на Виктор Орбан.
Петер Сиярто също остава обект на внимание в рамките на разследванията. The Insider припомня, че след края на политическата му кариера той е заел висока позиция в китайския автомобилен производител BYD, за който активно е лобирал по време на мандата си като външен министър.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво на Орбан
07:58 26.08.2026
2 хехе
07:59 26.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Да дойдат
08:01 26.08.2026
5 Някой
А защо не питате пак Урсула за закупуването на милиони ваксини на завишени цени при секретен договор? Или тя е от добрите, а Сиярто е от лошите.
Коментиран от #9
08:01 26.08.2026
6 Ще бяга това корумпе Сияртото
Коментиран от #7, #10
08:06 26.08.2026
7 Дааа, йееес!
До коментар #6 от "Ще бяга това корумпе Сияртото":Чемодан, вокзал, Масква. Класика.
08:07 26.08.2026
8 САМО ЕДНО.
08:08 26.08.2026
9 Как става тая работа
До коментар #5 от "Някой":Да попитам - договорът бил секретен, но ти знаеш съдържанието му?
08:09 26.08.2026
10 Помиярто
До коментар #6 от "Ще бяга това корумпе Сияртото":Сиярто е назначен за директор в китайската BYD.
Така навремето Путин назначи Герхард Шрьодер за директор в Газпром.
Такива назначения - не са случайни.
Коментиран от #12
08:11 26.08.2026
11 Доналд Дък, патарок
Коментиран от #13
08:13 26.08.2026
12 гост
До коментар #10 от "Помиярто":Той им уреди завода в Унгария , построен с китайски работници и китайски фирми при абсолютно нарушение на европейските правила за всичко !!
08:29 26.08.2026
13 гост
До коментар #11 от "Доналд Дък, патарок":Абе като гледам Зеленски джобните си ги дава да бомби Раша всеки божи ден , затова ли те е яд , хахахахах !!
Коментиран от #19
08:36 26.08.2026
14 Опа
08:43 26.08.2026
15 КАТЪРА КАЛАНТАРЯН
ГОЛЯМА ГУША Е НАПРАВИЛ.
ДАЖЕ И АЗ СЪМ ИЗУМЕН .
08:51 26.08.2026
16 Глупости
09:04 26.08.2026
17 Сандо
Коментиран от #18
09:05 26.08.2026
18 А Бе ти Говори
До коментар #17 от "Сандо":За СИЯРТО.
Орбан и Сиярто докара
Унгарците до ПРОСЕШКА ТОЯГА.
Ама им дойде Края
На Кремълските Калници.
Хаха хахахахаха хахахахаха
09:33 26.08.2026
19 ей мухльо на?;.и?;.„ба;.„н ;.„
До коментар #13 от "гост":👃👃👃🌽🌽🌽🚽🚽🚽💀💀💀
Коментиран от #20
09:40 26.08.2026
20 гост
До коментар #19 от "ей мухльо на?;.и?;.„ба;.„н ;.„":Хахахха , и тебе те е избомбил няколко пъти в задния двор май , хахахха !!!
09:56 26.08.2026