Разкриха корупционна сделка за близо 1 млрд. долара, свързана с бившия външен министър на Унгария

Унгарското външно министерство е закупило по време на пандемията от COVID-19 почти 17 хил. апарата за изкуствена белодробна вентилация на обща стойност 963 млн. долара. Това съобщава The Insider, позовавайки се на настоящата външна министърка на Унгария Анита Орбан, предава Фокус.

Одит на ведомството, ръководено по това време от Петер Сиярто, е установил, че респираторите са били закупени през 2020 г. на завишени цени и в количества, значително надхвърлящи реалните нужди на здравната система.

Според данни от митническите служби, цитирани в доклада, повечето от апаратите и до днес се съхраняват в складове. Причината е, че броят им многократно надвишава капацитета на болниците и наличния медицински персонал, който може да работи с тях.

Анита Орбан подчертава, че установеното при одита представлява само „част от картината“ на разходите по време на пандемията. При проверката не са били възстановени всички документи и файлове, свързани с покупките.

На унгарската прокуратура са предадени 88 гигабайта информация, включващи около 130 хил. възстановени файла.

Случаят е поредното разследване, свързано с дейността на правителството на Виктор Орбан. Преди дни от офиса на Петер Мадяр са подали сигнал до унгарските правоохранителни органи заради предполагаеми прекомерни разходи на предишната администрация за производство на фото- и видеосъдържание за правителствените профили в социалните мрежи.

Според подадената жалба за период от три години и половина за тази цел са били похарчени над 10 млн. евро. Твърди се също, че без обществена поръчка е бил сключен договор с компания, свързана с пресаташето на Виктор Орбан.

Петер Сиярто също остава обект на внимание в рамките на разследванията. The Insider припомня, че след края на политическата му кариера той е заел висока позиция в китайския автомобилен производител BYD, за който активно е лобирал по време на мандата си като външен министър.