Новини
Свят »
Унгария »
Разкриха корупционна сделка за близо 1 млрд. долара, свързана с бившия външен министър на Унгария

Разкриха корупционна сделка за близо 1 млрд. долара, свързана с бившия външен министър на Унгария

26 Август, 2026 07:56 1 851 20

  • унгария-
  • пандемия-
  • корупционна схема-
  • петер сиярто

Одит установи, че през 2020 г. са закупени почти 17 хил. апарата на завишени цени, като голяма част от тях и днес стоят в складове

Разкриха корупционна сделка за близо 1 млрд. долара, свързана с бившия външен министър на Унгария - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Унгарското външно министерство е закупило по време на пандемията от COVID-19 почти 17 хил. апарата за изкуствена белодробна вентилация на обща стойност 963 млн. долара. Това съобщава The Insider, позовавайки се на настоящата външна министърка на Унгария Анита Орбан, предава Фокус.

Одит на ведомството, ръководено по това време от Петер Сиярто, е установил, че респираторите са били закупени през 2020 г. на завишени цени и в количества, значително надхвърлящи реалните нужди на здравната система.

Според данни от митническите служби, цитирани в доклада, повечето от апаратите и до днес се съхраняват в складове. Причината е, че броят им многократно надвишава капацитета на болниците и наличния медицински персонал, който може да работи с тях.

Анита Орбан подчертава, че установеното при одита представлява само „част от картината“ на разходите по време на пандемията. При проверката не са били възстановени всички документи и файлове, свързани с покупките.

На унгарската прокуратура са предадени 88 гигабайта информация, включващи около 130 хил. възстановени файла.

Случаят е поредното разследване, свързано с дейността на правителството на Виктор Орбан. Преди дни от офиса на Петер Мадяр са подали сигнал до унгарските правоохранителни органи заради предполагаеми прекомерни разходи на предишната администрация за производство на фото- и видеосъдържание за правителствените профили в социалните мрежи.

Според подадената жалба за период от три години и половина за тази цел са били похарчени над 10 млн. евро. Твърди се също, че без обществена поръчка е бил сключен договор с компания, свързана с пресаташето на Виктор Орбан.

Петер Сиярто също остава обект на внимание в рамките на разследванията. The Insider припомня, че след края на политическата му кариера той е заел висока позиция в китайския автомобилен производител BYD, за който активно е лобирал по време на мандата си като външен министър.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво на Орбан

    5 8 Отговор
    Помиярто в затвора!

    07:58 26.08.2026

  • 2 хехе

    16 3 Отговор
    Странна работа сите около зеления са корумпиране само той е света вода ненапита.

    07:59 26.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Да дойдат

    18 2 Отговор
    да си кажат мнението за нашите Ф-ки, Хем на чертежи, хем счупени, хем не оборудвани..

    08:01 26.08.2026

  • 5 Някой

    24 3 Отговор
    Аха, търсите под вола теле. Помните ли как през 2020 г. дъражвите в ЕС се избиваха да купуват всякакво медицинско оборудване? на завишени цени, разбира с, защото го продават частни фирми, а те са капиталисти.
    А защо не питате пак Урсула за закупуването на милиони ваксини на завишени цени при секретен договор? Или тя е от добрите, а Сиярто е от лошите.

    Коментиран от #9

    08:01 26.08.2026

  • 6 Ще бяга това корумпе Сияртото

    4 15 Отговор
    от фабриката за корупция на шамандурата Виктор Орбан. Масква е убежището на всички корумпирани и фалирали руски активи у нас и по света.

    Коментиран от #7, #10

    08:06 26.08.2026

  • 7 Дааа, йееес!

    4 9 Отговор

    До коментар #6 от "Ще бяга това корумпе Сияртото":

    Чемодан, вокзал, Масква. Класика.

    08:07 26.08.2026

  • 8 САМО ЕДНО.

    11 1 Отговор
    А ЗЕЛЬО УРСУЛА КАЛАС МАКРОН ИИИИ КОГА!???!)+$$$$@(())

    08:08 26.08.2026

  • 9 Как става тая работа

    9 6 Отговор

    До коментар #5 от "Някой":

    Да попитам - договорът бил секретен, но ти знаеш съдържанието му?

    08:09 26.08.2026

  • 10 Помиярто

    7 5 Отговор

    До коментар #6 от "Ще бяга това корумпе Сияртото":

    Сиярто е назначен за директор в китайската BYD.

    Така навремето Путин назначи Герхард Шрьодер за директор в Газпром.


    Такива назначения - не са случайни.

    Коментиран от #12

    08:11 26.08.2026

  • 11 Доналд Дък, патарок

    7 4 Отговор
    Голяма работа. Един милиард на седмица са джобните на зеленски.

    Коментиран от #13

    08:13 26.08.2026

  • 12 гост

    5 3 Отговор

    До коментар #10 от "Помиярто":

    Той им уреди завода в Унгария , построен с китайски работници и китайски фирми при абсолютно нарушение на европейските правила за всичко !!

    08:29 26.08.2026

  • 13 гост

    5 6 Отговор

    До коментар #11 от "Доналд Дък, патарок":

    Абе като гледам Зеленски джобните си ги дава да бомби Раша всеки божи ден , затова ли те е яд , хахахахах !!

    Коментиран от #19

    08:36 26.08.2026

  • 14 Опа

    2 3 Отговор
    Страшна глупост, която никога няма да стигне до съдебна зала, защото не би имала шанс там, целта е да се разтягат лукуми по медиите... По време на пандемия, лекарства и апаратура са на силно завишени цени, защото са недостатъчни, а цената се диктува от пазара. А това, че бройки седят неизползвани в момента се обяснява лесно с края пандемията.

    08:43 26.08.2026

  • 15 КАТЪРА КАЛАНТАРЯН

    3 1 Отговор
    МОЯ ЧОВЕК СИЯРТО

    ГОЛЯМА ГУША Е НАПРАВИЛ.

    ДАЖЕ И АЗ СЪМ ИЗУМЕН .

    08:51 26.08.2026

  • 16 Глупости

    2 0 Отговор
    Ама, за да говорим за корупция, трябва да има доказана изгода за Сиярто от сделката, а нещо дори и в таз жълта статийка не се споменава нищо такова...

    09:04 26.08.2026

  • 17 Сандо

    2 1 Отговор
    Ами правителствата и всички можещи в тия ковидгодини натрупаха яки пачки от "борбата с вируса".Да не говорим как Брюксел оказваше жестоко давление върху правителствата да купуват какво ли не - нужно и ненужно - на какви ли не цени,а и далаверите и взаимните измами между държавите-членки станаха класически прояви на "солидарност и партньорство".

    Коментиран от #18

    09:05 26.08.2026

  • 18 А Бе ти Говори

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Сандо":

    За СИЯРТО.

    Орбан и Сиярто докара
    Унгарците до ПРОСЕШКА ТОЯГА.

    Ама им дойде Края
    На Кремълските Калници.

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    09:33 26.08.2026

  • 19 ей мухльо на?;.и?;.„ба;.„н ;.„

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "гост":

    👃👃👃🌽🌽🌽🚽🚽🚽💀💀💀

    Коментиран от #20

    09:40 26.08.2026

  • 20 гост

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "ей мухльо на?;.и?;.„ба;.„н ;.„":

    Хахахха , и тебе те е избомбил няколко пъти в задния двор май , хахахха !!!

    09:56 26.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания