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Путин не се е срещнал с директора на ЦРУ в Москва, съобщи Кремъл
  Тема: Украйна

Путин не се е срещнал с директора на ЦРУ в Москва, съобщи Кремъл

26 Август, 2026 14:14 919 50

  • цру-
  • джон ратклиф-
  • русия-
  • сащ-
  • владимир путин-
  • дмитрий песков

Контактите на руската страна с директора на ЦРУ Джон Ратклиф са се осъществявали по линия на спецслужбите, уточни Песков

Путин не се е срещнал с директора на ЦРУ в Москва, съобщи Кремъл - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският лидер Владимир Путин е информиран за резултатите от контактите на руските специални служби с директора на ЦРУ Джон Ратклиф, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, предаде БТА.

„Разбира се, на президента Путин незабавно се докладва за всичко това“, каза на брифинг Песков.

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Контактите на руската страна с директора на ЦРУ Джон Ратклиф са се осъществявали по линия на спецслужбите, уточни Песков.

„Мога да ви кажа, че никакви срещи с президента на Русия не е имало“, допълни говорителят на Кремъл.

Контакти между Москва и Вашингтон по линия на президентските администрации засега не са планирани. По линия на Кремъл засега никакви контакти не са планирани“, отбеляза той.

Песков заяви също, че динамиката на фронта ясно показва, че Украйна губи конфликта. „Това, че Украйна губи конфликта, е еднозначно - динамиката на фронтовете ясно го демонстрира“, каза той.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред американския в. "Вашингтон пост", че визитата на директора на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ Джон Ратклиф в Москва е била свързана с "контактите между тайните служби".

Това е първото официално изявление по повод предполагаемото посещение на Ратклиф в Москва, което привлече голямо медийно внимание.

Кремъл беше изключително дискретен по темата. Дмитрий Песков не разкри допълнителни подробности, отбелязва "Вашингтон пост".


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 а що миче цъка празни пълнежи таз сутрин

    11 4 Отговор
    с гадания кво се уж било случило
    ставате смешни
    цъкате мишмаши

    Путин не се е срещнал с директора на ЦРУ в Москва, съобщи Кремъл

    14:17 26.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 az СВО Победа 81

    19 8 Отговор
    Разбира се, че не са се срещнали. Ратклиф не е от ранга на Путин. Срещнал се е с някой, който е от неговия ранг....

    Коментиран от #7, #8, #14

    14:18 26.08.2026

  • 4 "Украйна губи конфликта.."

    11 17 Отговор
    Пет години Киев за три дни.

    Коментиран от #9, #15

    14:18 26.08.2026

  • 5 Един

    8 14 Отговор
    ЦРУ са показали на жужака схемата на новия му бункер.

    14:18 26.08.2026

  • 6 Примати

    9 20 Отговор
    Украйна буквално разнищи Русия. Въпросните лимити за зареждане са само на хартия. В действителност в повечето бензиностанции горива няма. На фронта на запорожие руската армия е рухнала като логистика и удари с дронове но Днепър прави така , ме да няма украинска офанзива. Русия е с единия крак в гроба…

    Коментиран от #16, #21

    14:18 26.08.2026

  • 7 Ми ми ми

    6 7 Отговор

    До коментар #3 от "az СВО Победа 81":

    Шеф на ЦРУ как ги виждаш да ходи в мазите на Кремъл?

    Коментиран от #31

    14:19 26.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тов. ЧЛЕНИН

    4 6 Отговор
    И сега , таваришчи , ще прибираме ли "червеното килимче" ?! 😁

    14:20 26.08.2026

  • 11 Пич

    11 2 Отговор
    Обявената от ЦРУ причина ,можеше да бъде казана по телевизията в САЩ, и щеше да бъде чута от Русия!!! Или - това са глупости, а не истината причина!!! От Русия също усукват!!! Тоест, срещата е била много важна, и в ущърб на някого!!! Или кроят шапката на Украйна, или кроят още по глобална шапка!!!

    Коментиран от #48

    14:20 26.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Шипка

    2 6 Отговор

    До коментар #3 от "az СВО Победа 81":

    Така ли разправят пияниците в селският ресторант?

    14:22 26.08.2026

  • 15 А ти

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от ""Украйна губи конфликта.."":

    Пет години тъпинеобразован!

    14:23 26.08.2026

  • 16 Вацев

    5 7 Отговор

    До коментар #6 от "Примати":

    Русия не пабеди ли вече?

    14:23 26.08.2026

  • 17 Възраждане

    5 8 Отговор
    Че педофила беше у бункера в Урал, къде да се срещнат?!?
    Старухата е Взел-- Дал...

    14:23 26.08.2026

  • 18 Герге ,

    1 1 Отговор
    ШАГАТУРЯНАБАБАТИ ..

    14:23 26.08.2026

  • 19 И Киев е Руски

    8 4 Отговор
    То ако можеше всеки гурел да се среща с Путин

    14:24 26.08.2026

  • 20 62634

    10 2 Отговор
    Абе тия какво си помислиха - че като Путин чуе "шефа на ФБР идва " и ии иииии какво - ще изпрати секретарката на началника на охраната да се срещне с него ! Айде слезте малко на земята ! И спрете с печатането на гущерите ...!

    14:24 26.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ми ,Герге

    0 0 Отговор
    Най-добре да питаш баба си ...

    14:25 26.08.2026

  • 23 Русия

    10 8 Отговор
    Великият Владимир Путин не понася миризмата на едър рогат добитък,така че няма как да се срещне с кравар !

    14:26 26.08.2026

  • 24 хихи

    13 1 Отговор
    ударили са началниците на двете тайни служби по няколко водки, теглили са по няколко майни на началниците, може да са пяли и руски песни и са се разбрали...

    Коментиран от #34, #35

    14:26 26.08.2026

  • 25 Сатана Z

    4 4 Отговор
    Единствената държава,която е окупирана от Украйна е България през 1944.Украински ботуш е тъпкал по жълтите правета като и през последните години.

    14:29 26.08.2026

  • 26 така показват звездите

    6 2 Отговор
    Сделката за украинското говедо е сключена .

    14:37 26.08.2026

  • 27 смях в залата

    4 3 Отговор
    Бункера е оттатък Урал а резервния в Северна корея. Как да се срещнат?

    14:39 26.08.2026

  • 28 Единственото

    3 1 Отговор
    Единственото което са уговорили алгоритъма за смяната на Зеленски и провеждането на избори.

    Коментиран от #38

    14:40 26.08.2026

  • 29 Дипломат

    2 0 Отговор
    Нормално е Президента Путин да не се срещне с директора на ЦРУ.
    Той не е на нивото на Президента!

    14:40 26.08.2026

  • 30 Пришелец

    0 0 Отговор
    "Имаме НОВИНА"!!!
    Вовата вече не е разведчик.

    14:41 26.08.2026

  • 31 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ми ми ми":

    И аз не съм виждала шеф на ЦРУ да се вози в товарни самолети,ама ето на- сега видях:) Отделно от това,от летището до мястото на срещата в Москва пътува с камион -контейнер:)

    14:43 26.08.2026

  • 32 Ами

    1 0 Отговор
    Щом Песков отрича за среща на Путин с директора на ЦРУ
    това означава че такава най-вероятно е имало.
    Все пак Путин и Ратклиф са колеги.
    По интересно е за какво са си говорили.

    Коментиран от #43

    14:44 26.08.2026

  • 33 Мнение

    2 3 Отговор
    На мъника Пуутиио парите му са на Запад, затова американски самолети могат да си кацат по всяко време и навсякъде където си поискат в Русия.

    Коментиран от #41

    14:45 26.08.2026

  • 34 Рускиня

    6 0 Отговор

    До коментар #24 от "хихи":

    Правилно сте написал, хапнали пийнали, а Маша е играла казачок голичка със седем воала! Допринесла са затоплянето на дружбата м/у САЩ и Русия, а Зелето ще се вмирише от завист!

    14:45 26.08.2026

  • 35 Азз

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "хихи":

    То винаги така става

    14:45 26.08.2026

  • 36 Нато загуби войната в Украйна!

    4 1 Отговор
    Времете на урсулите и скапания ес изтече!

    14:46 26.08.2026

  • 37 az СВО Победа 81

    4 2 Отговор
    Накратко:

    1. На 23.08.26г. на посещение в Москва пристигна архиепископ Пол Ричард Галахар, секретар по връзките с държавите на Ватикана. Нещо като външен министър.

    2. На 25.08.26г. на посещение в Москва пристигна директорът на ЦРУ Джон Ратклиф.

    Горните две събития безспорно са свързани с бъдещото устройството на Европа и на самата територия на бивша Украйна след края на войната срещу Русия, която глобалисткия западен елит загуби.

    Ватикана има свои интереси, които са в противоречие с тези на Брюксел, същото се отнася и за администрацията на Тръмп. Двете срещи се състояха и в точния момент, а именно преди очакваното от икономическите и финансови анализатори есенен срив на фондовите борси.

    Коментиран от #40, #42, #45

    14:46 26.08.2026

  • 38 Атина Палада

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "Единственото":

    Да бе да,шеф на ЦРУ ще пътува по товарни самолети и контейнери заради пионката Зеленски:)

    Коментиран от #49

    14:46 26.08.2026

  • 39 Чума

    3 1 Отговор
    Че Путин също е от Тайните служби! Вероятно, този от ЦРУ не му е на нивото! Не нада оставаться не доубити фашисти! Иначе ще излекуват раните, ще се посъвземат и след 80 години като позабравят какъв ГРУй са яли, ще скочат отново на Русия и ще и причинят страдания! Затова, фашиста се блъска, докато спре да шава и още толкова, за да не се преструва на починала лисица!

    14:47 26.08.2026

  • 40 Кой пак ви пусна нета в Карлуково?

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "az СВО Победа 81":

    Ще го накажем.

    14:48 26.08.2026

  • 41 Рускиня

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Мнение":

    Наричате Президента Путин “мъник” 😱
    Научете аксиомата: НЕ Е ВАЖНО КОЛИЧЕСТВОТО, А КАЧЕСТВОТО!

    Коментиран от #44, #46

    14:49 26.08.2026

  • 42 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "az СВО Победа 81":

    И да допълня,че през ноември месец на 2021 г в Москва пристигна шефа на ЦРУ,както и първият дипломат на Ватикана ,или както се води секретар ли...няма значение .

    Коментиран от #47

    14:49 26.08.2026

  • 43 Азз

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "Ами":

    Може да не са говорили - а чертали по картата или по сълфетка

    14:50 26.08.2026

  • 44 Всички

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Рускиня":

    С малки ... цитират тази аксиома. От това не им пораства нито ... нито мозъка.

    14:52 26.08.2026

  • 45 Аа майкуууу

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "az СВО Победа 81":

    Ватиканът особено се вълнува за отношенията със Свинската Федерация.😂😂😂😂

    14:55 26.08.2026

  • 46 Рускинчето ,

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Рускиня":

    Ни количество , ни качество ...

    14:55 26.08.2026

  • 47 az СВО Победа 81

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Атина Палада":

    Задава се ново голямо пренареждане на света и на силите в него.

    Всички, които в края на 2021г. заложиха на загуба за Русия в бъдещата война, на смяна на В.В.Путин и разпад на страната загубиха.... и наближава момента в който трябва да си плащат. Такива са правилата на играта...

    14:56 26.08.2026

  • 48 Пичанга ,

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Пич":

    Кефи ме петолъчката , светеща на бимбарицата ти ...😁

    14:57 26.08.2026

  • 49 Не е за Зеленски

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Атина Палада":

    когото никой не го брои, а за отношенията на Русия със САЩ.
    Явно не е било за рзговор по телефон.

    14:58 26.08.2026

  • 50 Чума

    0 0 Отговор
    Докладват на Сталин:
    - Ватиканът е против нас!
    Висарионович дръпнал от лулата:
    - Колко дивизии има Ватиканът!?
    - Нет дивизии!
    - Продалжайте по същество!

    15:01 26.08.2026

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