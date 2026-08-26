Путин не се е срещнал с директора на ЦРУ в Москва, съобщи Кремъл

Руският лидер Владимир Путин е информиран за резултатите от контактите на руските специални служби с директора на ЦРУ Джон Ратклиф, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, предаде БТА.

„Разбира се, на президента Путин незабавно се докладва за всичко това“, каза на брифинг Песков.

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Контактите на руската страна с директора на ЦРУ Джон Ратклиф са се осъществявали по линия на спецслужбите, уточни Песков.

„Мога да ви кажа, че никакви срещи с президента на Русия не е имало“, допълни говорителят на Кремъл.

Контакти между Москва и Вашингтон по линия на президентските администрации засега не са планирани. По линия на Кремъл засега никакви контакти не са планирани“, отбеляза той.

Песков заяви също, че динамиката на фронта ясно показва, че Украйна губи конфликта. „Това, че Украйна губи конфликта, е еднозначно - динамиката на фронтовете ясно го демонстрира“, каза той.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред американския в. "Вашингтон пост", че визитата на директора на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ Джон Ратклиф в Москва е била свързана с "контактите между тайните служби".

Това е първото официално изявление по повод предполагаемото посещение на Ратклиф в Москва, което привлече голямо медийно внимание.

Кремъл беше изключително дискретен по темата. Дмитрий Песков не разкри допълнителни подробности, отбелязва "Вашингтон пост".