Руският лидер Владимир Путин е информиран за резултатите от контактите на руските специални служби с директора на ЦРУ Джон Ратклиф, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, предаде БТА.
„Разбира се, на президента Путин незабавно се докладва за всичко това“, каза на брифинг Песков.
Контактите на руската страна с директора на ЦРУ Джон Ратклиф са се осъществявали по линия на спецслужбите, уточни Песков.
„Мога да ви кажа, че никакви срещи с президента на Русия не е имало“, допълни говорителят на Кремъл.
Контакти между Москва и Вашингтон по линия на президентските администрации засега не са планирани. По линия на Кремъл засега никакви контакти не са планирани“, отбеляза той.
Песков заяви също, че динамиката на фронта ясно показва, че Украйна губи конфликта. „Това, че Украйна губи конфликта, е еднозначно - динамиката на фронтовете ясно го демонстрира“, каза той.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред американския в. "Вашингтон пост", че визитата на директора на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ Джон Ратклиф в Москва е била свързана с "контактите между тайните служби".
Това е първото официално изявление по повод предполагаемото посещение на Ратклиф в Москва, което привлече голямо медийно внимание.
Кремъл беше изключително дискретен по темата. Дмитрий Песков не разкри допълнителни подробности, отбелязва "Вашингтон пост".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 а що миче цъка празни пълнежи таз сутрин
ставате смешни
цъкате мишмаши
Путин не се е срещнал с директора на ЦРУ в Москва, съобщи Кремъл
14:17 26.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 az СВО Победа 81
Коментиран от #7, #8, #14
14:18 26.08.2026
4 "Украйна губи конфликта.."
Коментиран от #9, #15
14:18 26.08.2026
5 Един
14:18 26.08.2026
6 Примати
Коментиран от #16, #21
14:18 26.08.2026
7 Ми ми ми
До коментар #3 от "az СВО Победа 81":Шеф на ЦРУ как ги виждаш да ходи в мазите на Кремъл?
Коментиран от #31
14:19 26.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Тов. ЧЛЕНИН
14:20 26.08.2026
11 Пич
Коментиран от #48
14:20 26.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Шипка
До коментар #3 от "az СВО Победа 81":Така ли разправят пияниците в селският ресторант?
14:22 26.08.2026
15 А ти
До коментар #4 от ""Украйна губи конфликта.."":Пет години тъпинеобразован!
14:23 26.08.2026
16 Вацев
До коментар #6 от "Примати":Русия не пабеди ли вече?
14:23 26.08.2026
17 Възраждане
Старухата е Взел-- Дал...
14:23 26.08.2026
18 Герге ,
14:23 26.08.2026
19 И Киев е Руски
14:24 26.08.2026
20 62634
14:24 26.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Ми ,Герге
14:25 26.08.2026
23 Русия
14:26 26.08.2026
24 хихи
Коментиран от #34, #35
14:26 26.08.2026
25 Сатана Z
14:29 26.08.2026
26 така показват звездите
14:37 26.08.2026
27 смях в залата
14:39 26.08.2026
28 Единственото
Коментиран от #38
14:40 26.08.2026
29 Дипломат
Той не е на нивото на Президента!
14:40 26.08.2026
30 Пришелец
Вовата вече не е разведчик.
14:41 26.08.2026
31 Атина Палада
До коментар #7 от "Ми ми ми":И аз не съм виждала шеф на ЦРУ да се вози в товарни самолети,ама ето на- сега видях:) Отделно от това,от летището до мястото на срещата в Москва пътува с камион -контейнер:)
14:43 26.08.2026
32 Ами
това означава че такава най-вероятно е имало.
Все пак Путин и Ратклиф са колеги.
По интересно е за какво са си говорили.
Коментиран от #43
14:44 26.08.2026
33 Мнение
Коментиран от #41
14:45 26.08.2026
34 Рускиня
До коментар #24 от "хихи":Правилно сте написал, хапнали пийнали, а Маша е играла казачок голичка със седем воала! Допринесла са затоплянето на дружбата м/у САЩ и Русия, а Зелето ще се вмирише от завист!
14:45 26.08.2026
35 Азз
До коментар #24 от "хихи":То винаги така става
14:45 26.08.2026
36 Нато загуби войната в Украйна!
14:46 26.08.2026
37 az СВО Победа 81
1. На 23.08.26г. на посещение в Москва пристигна архиепископ Пол Ричард Галахар, секретар по връзките с държавите на Ватикана. Нещо като външен министър.
2. На 25.08.26г. на посещение в Москва пристигна директорът на ЦРУ Джон Ратклиф.
Горните две събития безспорно са свързани с бъдещото устройството на Европа и на самата територия на бивша Украйна след края на войната срещу Русия, която глобалисткия западен елит загуби.
Ватикана има свои интереси, които са в противоречие с тези на Брюксел, същото се отнася и за администрацията на Тръмп. Двете срещи се състояха и в точния момент, а именно преди очакваното от икономическите и финансови анализатори есенен срив на фондовите борси.
Коментиран от #40, #42, #45
14:46 26.08.2026
38 Атина Палада
До коментар #28 от "Единственото":Да бе да,шеф на ЦРУ ще пътува по товарни самолети и контейнери заради пионката Зеленски:)
Коментиран от #49
14:46 26.08.2026
39 Чума
14:47 26.08.2026
40 Кой пак ви пусна нета в Карлуково?
До коментар #37 от "az СВО Победа 81":Ще го накажем.
14:48 26.08.2026
41 Рускиня
До коментар #33 от "Мнение":Наричате Президента Путин “мъник” 😱
Научете аксиомата: НЕ Е ВАЖНО КОЛИЧЕСТВОТО, А КАЧЕСТВОТО!
Коментиран от #44, #46
14:49 26.08.2026
42 Атина Палада
До коментар #37 от "az СВО Победа 81":И да допълня,че през ноември месец на 2021 г в Москва пристигна шефа на ЦРУ,както и първият дипломат на Ватикана ,или както се води секретар ли...няма значение .
Коментиран от #47
14:49 26.08.2026
43 Азз
До коментар #32 от "Ами":Може да не са говорили - а чертали по картата или по сълфетка
14:50 26.08.2026
44 Всички
До коментар #41 от "Рускиня":С малки ... цитират тази аксиома. От това не им пораства нито ... нито мозъка.
14:52 26.08.2026
45 Аа майкуууу
До коментар #37 от "az СВО Победа 81":Ватиканът особено се вълнува за отношенията със Свинската Федерация.😂😂😂😂
14:55 26.08.2026
46 Рускинчето ,
До коментар #41 от "Рускиня":Ни количество , ни качество ...
14:55 26.08.2026
47 az СВО Победа 81
До коментар #42 от "Атина Палада":Задава се ново голямо пренареждане на света и на силите в него.
Всички, които в края на 2021г. заложиха на загуба за Русия в бъдещата война, на смяна на В.В.Путин и разпад на страната загубиха.... и наближава момента в който трябва да си плащат. Такива са правилата на играта...
14:56 26.08.2026
48 Пичанга ,
До коментар #11 от "Пич":Кефи ме петолъчката , светеща на бимбарицата ти ...😁
14:57 26.08.2026
49 Не е за Зеленски
До коментар #38 от "Атина Палада":когото никой не го брои, а за отношенията на Русия със САЩ.
Явно не е било за рзговор по телефон.
14:58 26.08.2026
50 Чума
- Ватиканът е против нас!
Висарионович дръпнал от лулата:
- Колко дивизии има Ватиканът!?
- Нет дивизии!
- Продалжайте по същество!
15:01 26.08.2026