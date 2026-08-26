Ozon: новата цел на украинските дронове след Wildberries

След няколко седмици на интензивни атаки от украински дронове, които последваха в отговор на руските удари, най-големият руски онлайн магазин Wildberries загуби приблизително една трета от складовите си площи. Аналитичната компания „Data Insight“ оцени нанесените на компанията и нейните партньори щети на почти 900 милиарда рубли.
През цялото това време наблюдателите се питаха защо украинските безпилотни летателни апарати атакуват само Wildberries, а най-близкият му конкурент Ozon не е засегнат. Сега картината се изяснява: очевидно украинските военни са решили да действат последователно - първо Wildberries, след това и Ozon. През последните няколко дни вече 5 обекта на втория по големина онлайн магазин в Русия са били подложени на атаки.
„След като украинските подразделения поразиха 15-те най-големи логистични центъра на Wildberries, дойде редът на Ozon. Нашите удари от голямо разстояние действат впечатляващо и ефективно“, съобщи Министерството на отбраната на Украйна в своя канал в Телеграм. Публикацията е илюстрирана със снимка на горящ склад в Самарска област.
Какво е известно за украинските атаки срещу Ozon?
Атаките с дронове срещу инфраструктурата на Ozon започнаха на 22 август и междувременно са засегнали значителна част от логистичните възможности, с които разполага платформата. Поразени са складове на компанията за онлайн търговия в Самарска област, едни от най-големите в Централна Русия. По-късно бяха ударени складове в Оренбург, в селището Тюбе край Махачкала, в Енем край Краснодар и близо до Невинномиск в Ставрополския край.
Общата площ на атакуваните логистични центрове е 426 хил. кв.м. - около 8,5% от цялата складова инфраструктура на Ozon. Мащабите на нанесените щети засега са неясни. Има индикации за това, че голям склад в Самарска област може да е бил напълно изведен от строя. Ако украинските дронове продължат да нанасят удари по Ozon с такава интензивност, каквато видяхме при атаките преди това по Wildberries, щетите ще трябва да се оценяват почти всеки ден.
Колко устойчив е Ozon на удари от дронове?
Складовете на Wildberries изглеждат като по-лесни мишени – поради гигантските си размери. Инфраструктурата на Ozon е организирана по различен начин: логистичните обекти са с по-малка площ, но са по-многобройни. Това прави логистиката на Ozon по-устойчива на точкови удари.
Според мнението на анализаторите от инвестиционната компания БКС, публикувано на нейния уебсайт, Ozon ще понесе по-малки щети от Wildberries. Причината е не само в размерите на логистичните центрове и тяхното количество, но и в други особености на бизнесмодела на втория по големина маркетплейс в Русия.
„Ozon наема складовите си помещения от строителни предприемачи, което означава, че рискът, свързан с имуществото, се поделя между собственика и застрахователя. Застраховката на стоките покрива падането на безпилотни летателни апарати, ако инцидентът бъде квалифициран като терористичен акт или диверсия. Освен това част от скъпите стоки е била предварително разпределена по пунктовете за получаване на поръчки“, отбелязват анализаторите.
Но по-голямата устойчивост не означава пълна неуязвимост – въпросът е само какви ще бъдат щетите и за чия сметка ще бъдат те. При всички случаи преструктурирането на логистиката изисква средства. Увеличаването на разходите, включително за транспорт, в крайна сметка ще бъде прехвърлено върху купувачите. В тази връзка управителката на Руската централна банка Елвира Набиулина предупреди междувременно, че цените на пазарите за електронна търговия могат да се повишат.
Могат ли Ozon и Wildberries да разчитат на държавна помощ?
Руските власти обещават на онлайн платформите помощ за преодоляване на последиците от атаките. За държавата това е необходимост, а не жест на добра воля – значението на тези платформи за икономиката е твърде голямо. Общият оборот на Wildberries и Ozon през 2025 г. надхвърли 10 трилиона рубли – при около 60 трилиона рубли обем на цялата търговия на дребно в страната. Двете компании имат доминираща позиция на пазара на онлайн търговията: според независими оценки делът на Wildberries възлиза на 45%, а този на Ozon – на около 30%.
Но дали помощта от държавата ще се окаже достатъчно щедра? На 19 август Владимир Путин заяви, че „логистичните и складовите мощности изискват възстановяване, включително с участието на държавата“ . При това той подчерта, че „възстановяването трябва да се извършва на качествено ново технологично ниво“. С други думи, трябва да се строи така, че складовете да не горят като кибритени кутии.
От коментарите на държавни служители обаче става ясно, че строителството ще трябва да се осъществи изцяло за сметка на фирмите. Така например министърът на строителството и жилищно-комуналното стопанство Ирек Файзулин увери, че от страна на неговото министерство компаниите могат да разчитат единствено на ускорено разглеждане на новите проекти. Ръководителят на Министерството на икономическото развитие Максим Решетников обяви данъчни облекчения за компанията Wildberries и нейните партньори, които трябва „да се съсредоточат върху възстановяването, попълването на запасите и възобновяването на доставките“.
Нова национализация?
Вероятно и Ozon може да разчита само на такава помощ, което беше очаквано на фона на огромния дефицит на федералния бюджет, който през първите седем месеца на годината вече е надхвърлил 1,7 пъти предвидения за цялата година бюджетен дефицит. Междувременно президентът Владимир Путинподписа указ за сигурността на обектите от критичната инфраструктура, включително логистичните –управлението им ще може временно да бъде поемано от държавата, ако властите преценят, че собствениците не се справят с тяхната защита. А мнозина се питат дали това не е нова национализация.
Автор: Олег Логинов
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #11
11:13 26.08.2026
2 Гост
11:15 26.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Чисти!
11:16 26.08.2026
5 Путин
11:17 26.08.2026
6 Путин многоходовия
11:18 26.08.2026
7 Шкембе Копейка
Иронията е толкова брутална, че направо разцепва: след седмици масирано печене на складововете на Wildberries, където изгоряха близо 40% от площите им за милиарди), сега ред пред моргата на икономиката зае и Ozon! Акциите им на борсата се сринаха с близо 30% само за ден, докато логистичните им хъбове от Самара до Дагестан и Санкт Петербург светнаха в нощта като коледни елхи.
А най-унизителният кошмар тепърва започва за любимите ви руски вдовички! Онези „весели“ девойки, които смениха мъжете си за бели Лади и путински копейки, сега остават в пълна абстиненция. Край с китайските дантелени прашки, марковите сутиени, евтината козметика и... „нощните играчки“ на батерии, с които се утешаваха в самотните вечери! Логистиката им е парализирана, пратките са изпепелени, а самите компании официално промениха правилата си и отказват да плащат обезщетения на продавачите за стока, унищожена от украински дронове. Пълно фиаско и фалит в реално време.
Докато вие тук слюноотделяте по форумите за „мощта на Кремъл“, в Русия настъпва тотална битова катастрофа. Украйна превърна техния „Амазон“ в пепелище, за да им покаже, че войната не е само по телевизора, а чука директно на вратата им. Спестявайте за свещи и трикотаж, копейки, защот
Коментиран от #8, #30, #44
11:19 26.08.2026
8 Шкембе Копейка
До коментар #7 от "Шкембе Копейка":Спестявайте за свещи и трикотаж, копейки, защото балонът не просто се спука – той изгоря до основи заедно с прашките на вдовиците!
11:20 26.08.2026
9 име
Коментиран от #12
11:21 26.08.2026
10 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
Коментиран от #20
11:25 26.08.2026
11 Смотан,
До коментар #1 от "Гост":Ами да взривят някой мол в блатото викам.Като онзи ден в кривой рог.
11:25 26.08.2026
12 аааа
До коментар #9 от "име":Най-голямата ядрена сила в света превзе ли Малая Токмачка?
Коментиран от #15, #25
11:27 26.08.2026
13 Удри Зельо!
11:29 26.08.2026
14 Някой
Коментиран от #16
11:34 26.08.2026
15 Роко
До коментар #12 от "аааа":Не, но отново я атакува неуспешно
11:40 26.08.2026
16 Роко
До коментар #14 от "Някой":Е не са като великая и могущая която атакува жилищни сгради, детски площадки и болници
11:42 26.08.2026
17 Теслатъ
Коментиран от #26
11:42 26.08.2026
18 Голямо геройство
Коментиран от #41
11:50 26.08.2026
19 ЕВРЕИНА КАБЗОН
КОНЦЕРТ НА КАБЗОН
ЩЕ БЪДЕ
ЗА АЗОН..
ВОТ ЕТО ДВИЖУХА.
11:50 26.08.2026
20 ТОВА ГО ПОВТАРЯТЕ
До коментар #10 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":ВЕЧЕ 5 ГОДИНИ
.БРЕ РУБЛО ИДИОТ?
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
НЯМА ПО ПРОЗЗТИ ПАРЧЕТА ОТ КУПЕЙКИТЕ.
11:52 26.08.2026
21 Когато
Се използва за Войната в Украйна
Няма Начин да не си платиш .
Вайлдберис и Озон
Го знаят но просто
Не могат да спрат работа с Руската Армия.
Путин Дъртия Пенд.ехо
Не позволява.
11:55 26.08.2026
22 Мишел
11:59 26.08.2026
23 Констатация
12:01 26.08.2026
24 ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН
След поредния атака с ДРОНОВЕ
Вече тотално е изгорен.
Ударено е
И НПЗто на Лукойл в Кстово
Отново Гори .
По ПЛАНУ
По ГРАФИКУ.
12:05 26.08.2026
25 Мишел
До коментар #12 от "аааа":Малая Токмачка бе превзета през март. Ежемесечно 300 лв.км. украински територии стават руски. Това е при положение, че специалната операция омаза цел не завоюване на територия, а денацификация и демилитаризация на Украйна.
Коментиран от #31
12:07 26.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Мишел
Вариантът преди е следствие редактиране от AI.
Коментиран от #29, #37, #39
12:12 26.08.2026
28 В Русия складове да искаш
12:17 26.08.2026
29 Да не си
До коментар #27 от "Мишел":Трол?
12:18 26.08.2026
30 Частна Република България
До коментар #7 от "Шкембе Копейка":Човек ти чуваш ли се какви глупости говориш. Ще печелят война ,като бомбат складове за гащи :) :) :) :)
Коментиран от #33
12:19 26.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Отметка
Коментиран от #35
12:21 26.08.2026
33 Соломон
До коментар #30 от "Частна Република България":В складовете за гащи,освен гащи има и стоки за армията.С един такъв склад заминава стока за 100 милиарда рубли която руснаците са закупили и заплатили от Китай.В един такъв склад 40000 търговци имат стока която изгаря .В един такъв склад работят между 2 и 5000 работника.И всичко това е финансирано в голяма част със кредити от две големи държавни банки.Фалират ли те фалира и държавата
12:25 26.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Жик-Так
До коментар #32 от "Отметка":Мани го Озона, да пазим Амазона!!!!! -)))
12:27 26.08.2026
36 ЗЕЛЕНСКИ
12:29 26.08.2026
37 Соломон
До коментар #27 от "Мишел":Русия превзема 300кв км в Украйна а Китай си взема 300000 кв км в далечния изток.В същото време опашкатаот руснаци по грузинската граница се вижда от космоса
Коментиран от #43
12:29 26.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Хахахахаха
До коментар #27 от "Мишел":ОНЯ ДЕН ВЪВ СВОДКАТА
РУСКИТЕ МАЛО.УМНЦИ
ПАК ОБЯВИХА ЧЕ СА Я ПРЕВЗЕЛИ
МАЛА ТОКМАЧКА.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ЩЕРБАКОВКА ПРЕВЗЕХА ЛИ Я ?
КОЯТО НЕ СЪЩЕСТВУВА ОТ
30 ГОДИНИ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
12:31 26.08.2026
40 Соломон
До коментар #34 от "Ха ХаХа":А в Москва продължава да гърми щаба на 1ва московска армия за противовъздушна и противоракетна отбрана
12:32 26.08.2026
41 оня с коня
До коментар #18 от "Голямо геройство":Така е както твърдиш - Украйна атакува безмилостно Складове за Гащи и битова техника в русия,което предизвиква ПРЕСТОРЕНИ Насмешка и Презрение но само у такива като тебе.На практика двете Търговски Платформи активно снабдяват Руската армия със Стоки с двойно предназначение,Части за производство на Дронове и Оптически устройства които са и Целта на Украинските удари,но ти искаш да ни втълпиш че нефелните Укри атакуваг складове за гащи по примера на Дон Кихот воюващ с вятърни мелници!Ами ако не успееш от първия път,опитай се и втори,и трети- стискаме ти палци:)
12:33 26.08.2026
42 ВЕСЕЛЯК
Нищо, че му се смееят по цял свят. Зели е мъдър и вижда онова, което цял свят не вижда.
Майкууууууууууу, ша си разбридам чорапите от смех, разбийшли.
12:33 26.08.2026
43 ИЗЛЯЗОХА
До коментар #37 от "Соломон":КЛИПОВЕ
СЪС МЛАДИ РУСКИНИ
КОИТО УЧАСТВАТ
В КОНКУРС
ЗА КОМПАНИОНКИ ,
ОРГАНИЗИРАН ЗА БОГАТИ КИТАЙСКИ
БИЗНЕСМЕНИ В СИБИР..
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
СЛЕД ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ
КИТАЙЦИТЕ ЩЕ СЕКАТ
И РУСКИНИТЕ ЗА ДА ИМ
ОПРАВЯТ ДЕМОГРАФСКАТА КРИЗА
НА РУСИЯТА.....
ТАКА ИЛИ ИНАЧЕ
РУСКИТЕ МЪЖЕ РЯЗКО НАМАЛЯХА ..
12:35 26.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.