Ozon: новата цел на украинските дронове след Wildberries

След няколко седмици на интензивни атаки от украински дронове, които последваха в отговор на руските удари, най-големият руски онлайн магазин Wildberries загуби приблизително една трета от складовите си площи. Аналитичната компания „Data Insight“ оцени нанесените на компанията и нейните партньори щети на почти 900 милиарда рубли.

През цялото това време наблюдателите се питаха защо украинските безпилотни летателни апарати атакуват само Wildberries, а най-близкият му конкурент Ozon не е засегнат. Сега картината се изяснява: очевидно украинските военни са решили да действат последователно - първо Wildberries, след това и Ozon. През последните няколко дни вече 5 обекта на втория по големина онлайн магазин в Русия са били подложени на атаки.

„След като украинските подразделения поразиха 15-те най-големи логистични центъра на Wildberries, дойде редът на Ozon. Нашите удари от голямо разстояние действат впечатляващо и ефективно“, съобщи Министерството на отбраната на Украйна в своя канал в Телеграм. Публикацията е илюстрирана със снимка на горящ склад в Самарска област.

Какво е известно за украинските атаки срещу Ozon?

Атаките с дронове срещу инфраструктурата на Ozon започнаха на 22 август и междувременно са засегнали значителна част от логистичните възможности, с които разполага платформата. Поразени са складове на компанията за онлайн търговия в Самарска област, едни от най-големите в Централна Русия. По-късно бяха ударени складове в Оренбург, в селището Тюбе край Махачкала, в Енем край Краснодар и близо до Невинномиск в Ставрополския край.

Общата площ на атакуваните логистични центрове е 426 хил. кв.м. - около 8,5% от цялата складова инфраструктура на Ozon. Мащабите на нанесените щети засега са неясни. Има индикации за това, че голям склад в Самарска област може да е бил напълно изведен от строя. Ако украинските дронове продължат да нанасят удари по Ozon с такава интензивност, каквато видяхме при атаките преди това по Wildberries, щетите ще трябва да се оценяват почти всеки ден.

Колко устойчив е Ozon на удари от дронове?

Складовете на Wildberries изглеждат като по-лесни мишени – поради гигантските си размери. Инфраструктурата на Ozon е организирана по различен начин: логистичните обекти са с по-малка площ, но са по-многобройни. Това прави логистиката на Ozon по-устойчива на точкови удари.

Според мнението на анализаторите от инвестиционната компания БКС, публикувано на нейния уебсайт, Ozon ще понесе по-малки щети от Wildberries. Причината е не само в размерите на логистичните центрове и тяхното количество, но и в други особености на бизнесмодела на втория по големина маркетплейс в Русия.

„Ozon наема складовите си помещения от строителни предприемачи, което означава, че рискът, свързан с имуществото, се поделя между собственика и застрахователя. Застраховката на стоките покрива падането на безпилотни летателни апарати, ако инцидентът бъде квалифициран като терористичен акт или диверсия. Освен това част от скъпите стоки е била предварително разпределена по пунктовете за получаване на поръчки“, отбелязват анализаторите.

Но по-голямата устойчивост не означава пълна неуязвимост – въпросът е само какви ще бъдат щетите и за чия сметка ще бъдат те. При всички случаи преструктурирането на логистиката изисква средства. Увеличаването на разходите, включително за транспорт, в крайна сметка ще бъде прехвърлено върху купувачите. В тази връзка управителката на Руската централна банка Елвира Набиулина предупреди междувременно, че цените на пазарите за електронна търговия могат да се повишат.

Могат ли Ozon и Wildberries да разчитат на държавна помощ?

Руските власти обещават на онлайн платформите помощ за преодоляване на последиците от атаките. За държавата това е необходимост, а не жест на добра воля – значението на тези платформи за икономиката е твърде голямо. Общият оборот на Wildberries и Ozon през 2025 г. надхвърли 10 трилиона рубли – при около 60 трилиона рубли обем на цялата търговия на дребно в страната. Двете компании имат доминираща позиция на пазара на онлайн търговията: според независими оценки делът на Wildberries възлиза на 45%, а този на Ozon – на около 30%.

Но дали помощта от държавата ще се окаже достатъчно щедра? На 19 август Владимир Путин заяви, че „логистичните и складовите мощности изискват възстановяване, включително с участието на държавата“ . При това той подчерта, че „възстановяването трябва да се извършва на качествено ново технологично ниво“. С други думи, трябва да се строи така, че складовете да не горят като кибритени кутии.

От коментарите на държавни служители обаче става ясно, че строителството ще трябва да се осъществи изцяло за сметка на фирмите. Така например министърът на строителството и жилищно-комуналното стопанство Ирек Файзулин увери, че от страна на неговото министерство компаниите могат да разчитат единствено на ускорено разглеждане на новите проекти. Ръководителят на Министерството на икономическото развитие Максим Решетников обяви данъчни облекчения за компанията Wildberries и нейните партньори, които трябва „да се съсредоточат върху възстановяването, попълването на запасите и възобновяването на доставките“.

Нова национализация?

Вероятно и Ozon може да разчита само на такава помощ, което беше очаквано на фона на огромния дефицит на федералния бюджет, който през първите седем месеца на годината вече е надхвърлил 1,7 пъти предвидения за цялата година бюджетен дефицит. Междувременно президентът Владимир Путинподписа указ за сигурността на обектите от критичната инфраструктура, включително логистичните –управлението им ще може временно да бъде поемано от държавата, ако властите преценят, че собствениците не се справят с тяхната защита. А мнозина се питат дали това не е нова национализация.

Автор: Олег Логинов