Украйна атакува два логистични обекта на руската компания за онлайн търговия Ozon

Руската компания за онлайн търговия "Озон“ (Ozon) съобщи днес, че два негови логистични обекта - в Уфа и Оренбург, са били атакувани с дронове, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Не са възникнали пожари в нито един от двата обекта, а логистичният център в Оренбург вече е възобновил работа.
"Тази нощ нашите логистични обекти в Оренбург и Уфа бяха атакувани с безпилотни летателни апарати. Незабавно евакуирахме всички служители. По предварителни данни няма пострадали. Не са възникнали пожари“, се посочва в съобщението на "Озон", цитирано от ТАСС.
Обектът в Оренбург е възобновил работа. Логистичният комплекс в Уфа е получил незначителни щети, но засега остава затворен, тъй като трябва да бъде щателно проверен.
"Засега не приемаме доставки от фирми в Уфа, а тези, които вече са на път, пренасочваме към други обекти. Клиентите могат да правят поръчки както обикновено“, съобщиха от компанията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Явно
Коментиран от #12, #16
11:34 27.08.2026
2 Дън Бай
Коментиран от #4
11:35 27.08.2026
3 Озонацията на Русия продължава
Зелените са виновни и Грета Тунберг.
11:36 27.08.2026
4 През кой век?
До коментар #2 от "Дън Бай":Или коя година?
11:37 27.08.2026
5 Някой
Коментиран от #11, #24
11:37 27.08.2026
6 Мишел
Коментиран от #15
11:39 27.08.2026
7 Груйо
11:39 27.08.2026
8 А ве, откак арестуваха бандитите
Някой да знае нещо по темата.
Коментиран от #13
11:39 27.08.2026
9 руската мечка
11:39 27.08.2026
10 Озонова дупка
11:40 27.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Много лошо
До коментар #1 от "Явно":Най лошото е, че ще последва отговор, но по-силен. Бог да пази от нови жертви!
Коментиран от #14, #27
11:42 27.08.2026
13 Стоян
До коментар #8 от "А ве, откак арестуваха бандитите":Няма нищо. Важно е, че редакционното протеже с "антитроленето" си е тук и като се събуди следобед, ще почне да спами до откат.
11:42 27.08.2026
14 Дано не си ти
До коментар #12 от "Много лошо":Шубето е голям страх.
Коментиран от #17
11:43 27.08.2026
15 Миже
До коментар #6 от "Мишел":Той, сереу-то, затуй май се яви на килимчето..
11:43 27.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Не се знае
До коментар #14 от "Дано не си ти":Щом мечаката играе у съседа, ще дойде и при нас..
11:46 27.08.2026
18 Из падмасковие
Коментиран от #19, #22, #39
11:46 27.08.2026
19 Цеко,Лисичери
До коментар #18 от "Из падмасковие":Нека,нека да гори руската смрадт.
Коментиран от #23
11:48 27.08.2026
20 Ами
11:49 27.08.2026
21 Ели
11:49 27.08.2026
22 Абе,
До коментар #18 от "Из падмасковие":укристанеца , научи го тоз български ...
11:52 27.08.2026
23 Дългият
До коментар #19 от "Цеко,Лисичери":По внимателно с омразата да не гори утре и твоята стряха.
11:54 27.08.2026
24 Роко
До коментар #5 от "Някой":Приятелю стрелят по законен военен обект платформата продава военно оборудване което се използва в армията. Забележи не обурудване с двойно назначение а чисто военно отделно продават и такова с двойно назначение. Тока че за никакви цивилни не иде реч. Дали ще наречеш обстрела ответка или просто ще обстрелваш цивилни цели е без значение. А руските нацисти от 2022 година обстрелват изключително цивилни цели.
Коментиран от #25
11:55 27.08.2026
25 Георги
До коментар #24 от "Роко":то и Израел все по хамас удряше, и в болници, и в бежански лагери. И Русия все по чужди наемници удря - и в кафенета, и в хотели... Явно на украинците са им разрешили да ескалират пък да видим до къде ще стигне това.
Коментиран от #28, #29
12:00 27.08.2026
26 Няма нафта в ръша
12:01 27.08.2026
27 Роко
До коментар #12 от "Много лошо":Не е отговор а ежедневен терор на цивилно население. Украинското е отговор на руския терор и пак отговарят само по военни цели. Не стрелят по търговски центрове като руските нацисти и после повториха когато дойдоха спасителите (стара руска тактика отработена в Сирия удар по цивилен обект после повторение когато спасителите се опитват да помогнат на жертвите).
12:04 27.08.2026
28 ...
До коментар #25 от "Георги":Украинските удари не са ескалация, а ответни удари на предходни руски удари. Войната се ескалира или прекратява единствено и само от страната, която е нападнала, а не от отбраняващата се страна.
Коментиран от #38
12:05 27.08.2026
29 Роко
До коментар #25 от "Георги":Приятелю няма нито една потвърдена информация за руски удар по нещо различно от цивилни обекти. Ако слушаш рассияните досега избиха целия генералитет на НАТО и най - малко 3 милиона наемници.
Коментиран от #37
12:12 27.08.2026
30 Мишел
Коментиран от #32
12:13 27.08.2026
31 Нормално
Руския позор няма край. Украйна прави дълбоко в руската територия каквото си иска.Позора е безаналогов определено за разлика от прехвалените руски кюнци наречени от тях ПВО
Коментиран от #34
12:14 27.08.2026
32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #30 от "Мишел":При това Русия унищожава оръжия и боеприпаси, а У...йна складове на магазини❗
12:18 27.08.2026
33 Мишел
12:18 27.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 грУЙО
12:22 27.08.2026
36 грУЙО
12:24 27.08.2026
37 Георги
До коментар #29 от "Роко":от кой трябва да бъде потвърдена? От украинците ли? Та то при тях официално, последните 56 години, сигурно в катастрофи умират повече от колкото на фронта. Пак според тях всеки ден громят окупатора, а фронта все на "ляво" върви. И едните и другите лъжат, все пак са във война.
12:26 27.08.2026
38 Георги
До коментар #28 от "...":това важи ли и за Иран и Палестина?
12:27 27.08.2026
39 Розав пудел с бустер
До коментар #18 от "Из падмасковие":Само промит шорошки козяк може да сравни 20-30 кг взрив в дрон-детска играчка, който одрасква покрива на неохраняемо търговско хале с 500+ кг взрив в балистична ракета срещу натювски военен завод или склад. И инфантилно да се кефи на ИИ фотошоп картинки
13:17 27.08.2026
40 Нашмърканият потник
13:18 27.08.2026