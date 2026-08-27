Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Русия »
Украйна атакува два логистични обекта на руската компания за онлайн търговия Ozon
  Тема: Украйна

Украйна атакува два логистични обекта на руската компания за онлайн търговия Ozon

27 Август, 2026 11:32 937 40

  • ozon-
  • озон-
  • русия-
  • украйна-
  • дронове-
  • уфа

Логистичният комплекс в Уфа е получил незначителни щети, но засега остава затворен, обявиха руските власти

Украйна атакува два логистични обекта на руската компания за онлайн търговия Ozon - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руската компания за онлайн търговия "Озон“ (Ozon) съобщи днес, че два негови логистични обекта - в Уфа и Оренбург, са били атакувани с дронове, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Не са възникнали пожари в нито един от двата обекта, а логистичният център в Оренбург вече е възобновил работа.

Още новини от Украйна

"Тази нощ нашите логистични обекти в Оренбург и Уфа бяха атакувани с безпилотни летателни апарати. Незабавно евакуирахме всички служители. По предварителни данни няма пострадали. Не са възникнали пожари“, се посочва в съобщението на "Озон", цитирано от ТАСС.

Обектът в Оренбург е възобновил работа. Логистичният комплекс в Уфа е получил незначителни щети, но засега остава затворен, тъй като трябва да бъде щателно проверен.

"Засега не приемаме доставки от фирми в Уфа, а тези, които вече са на път, пренасочваме към други обекти. Клиентите могат да правят поръчки както обикновено“, съобщиха от компанията.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Явно

    15 4 Отговор
    дивите берита са свършили или в почивка.

    Коментиран от #12, #16

    11:34 27.08.2026

  • 2 Дън Бай

    13 19 Отговор
    И утре сутринта ще четем, че някой в Киев е на 2 метра под земята, ох-ах.

    Коментиран от #4

    11:35 27.08.2026

  • 3 Озонацията на Русия продължава

    14 11 Отговор
    За борба с радиацията.
    Зелените са виновни и Грета Тунберг.

    11:36 27.08.2026

  • 4 През кой век?

    14 8 Отговор

    До коментар #2 от "Дън Бай":

    Или коя година?

    11:37 27.08.2026

  • 5 Някой

    16 17 Отговор
    Не се ли усещат, че ще им се върне? И къде са ЕС да ги наказват, че се стреля по цивилни обекти и граждани? Както винаги зависи кой си, а не какво международно право е нарушено.

    Коментиран от #11, #24

    11:37 27.08.2026

  • 6 Мишел

    21 17 Отговор
    Отново провал за руския "аналог на Starlink". Украинските сили удариха за втори път ракетно-космическия център "Прогрес" в Самара. Ударът е бил извършен с украинските крилати ракети "Фламинго". Разстоянието от украинската граница до ракетно-космическия център е около 900 км. Ударът е бил в западната част на комплекса, която е изцяло разрушена.

    Коментиран от #15

    11:39 27.08.2026

  • 7 Груйо

    23 16 Отговор
    Руската ПВО се доказва като абсолютно безполезна срещу украинските и западните далекобойни оръжия. Ердоган сигурно си дъвче мустака от яд, че Жужи го прекара да купи тия вторични суровини С400

    11:39 27.08.2026

  • 8 А ве, откак арестуваха бандитите

    15 9 Отговор
    с летищните заглушители, тук се губи бройката на двама копейци.
    Някой да знае нещо по темата.

    Коментиран от #13

    11:39 27.08.2026

  • 9 руската мечка

    16 13 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    11:39 27.08.2026

  • 10 Озонова дупка

    18 11 Отговор
    Озонова дупка се образува в Руската Свинеферма.

    11:40 27.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Много лошо

    10 15 Отговор

    До коментар #1 от "Явно":

    Най лошото е, че ще последва отговор, но по-силен. Бог да пази от нови жертви!

    Коментиран от #14, #27

    11:42 27.08.2026

  • 13 Стоян

    10 9 Отговор

    До коментар #8 от "А ве, откак арестуваха бандитите":

    Няма нищо. Важно е, че редакционното протеже с "антитроленето" си е тук и като се събуди следобед, ще почне да спами до откат.

    11:42 27.08.2026

  • 14 Дано не си ти

    8 4 Отговор

    До коментар #12 от "Много лошо":

    Шубето е голям страх.

    Коментиран от #17

    11:43 27.08.2026

  • 15 Миже

    6 12 Отговор

    До коментар #6 от "Мишел":

    Той, сереу-то, затуй май се яви на килимчето..

    11:43 27.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Не се знае

    6 9 Отговор

    До коментар #14 от "Дано не си ти":

    Щом мечаката играе у съседа, ще дойде и при нас..

    11:46 27.08.2026

  • 18 Из падмасковие

    15 13 Отговор
    Цяла Русия е в пламъци,хората горят и пищят от ужас видео

    Коментиран от #19, #22, #39

    11:46 27.08.2026

  • 19 Цеко,Лисичери

    13 10 Отговор

    До коментар #18 от "Из падмасковие":

    Нека,нека да гори руската смрадт.

    Коментиран от #23

    11:48 27.08.2026

  • 20 Ами

    9 10 Отговор
    укристанците удариха и градски автобус, убивайки 9 пътника ! Ма Мара трае ...

    11:49 27.08.2026

  • 21 Ели

    9 7 Отговор
    И това ли са прехвалените перемоги? Все нещо трябва да напишат.

    11:49 27.08.2026

  • 22 Абе,

    7 8 Отговор

    До коментар #18 от "Из падмасковие":

    укристанеца , научи го тоз български ...

    11:52 27.08.2026

  • 23 Дългият

    5 7 Отговор

    До коментар #19 от "Цеко,Лисичери":

    По внимателно с омразата да не гори утре и твоята стряха.

    11:54 27.08.2026

  • 24 Роко

    9 9 Отговор

    До коментар #5 от "Някой":

    Приятелю стрелят по законен военен обект платформата продава военно оборудване което се използва в армията. Забележи не обурудване с двойно назначение а чисто военно отделно продават и такова с двойно назначение. Тока че за никакви цивилни не иде реч. Дали ще наречеш обстрела ответка или просто ще обстрелваш цивилни цели е без значение. А руските нацисти от 2022 година обстрелват изключително цивилни цели.

    Коментиран от #25

    11:55 27.08.2026

  • 25 Георги

    5 5 Отговор

    До коментар #24 от "Роко":

    то и Израел все по хамас удряше, и в болници, и в бежански лагери. И Русия все по чужди наемници удря - и в кафенета, и в хотели... Явно на украинците са им разрешили да ескалират пък да видим до къде ще стигне това.

    Коментиран от #28, #29

    12:00 27.08.2026

  • 26 Няма нафта в ръша

    10 7 Отговор
    Русия е в шок,Украина нанася светкавични удари

    12:01 27.08.2026

  • 27 Роко

    8 6 Отговор

    До коментар #12 от "Много лошо":

    Не е отговор а ежедневен терор на цивилно население. Украинското е отговор на руския терор и пак отговарят само по военни цели. Не стрелят по търговски центрове като руските нацисти и после повториха когато дойдоха спасителите (стара руска тактика отработена в Сирия удар по цивилен обект после повторение когато спасителите се опитват да помогнат на жертвите).

    12:04 27.08.2026

  • 28 ...

    10 7 Отговор

    До коментар #25 от "Георги":

    Украинските удари не са ескалация, а ответни удари на предходни руски удари. Войната се ескалира или прекратява единствено и само от страната, която е нападнала, а не от отбраняващата се страна.

    Коментиран от #38

    12:05 27.08.2026

  • 29 Роко

    7 5 Отговор

    До коментар #25 от "Георги":

    Приятелю няма нито една потвърдена информация за руски удар по нещо различно от цивилни обекти. Ако слушаш рассияните досега избиха целия генералитет на НАТО и най - малко 3 милиона наемници.

    Коментиран от #37

    12:12 27.08.2026

  • 30 Мишел

    4 5 Отговор
    Разликата; Украйна атакува, а Русия увищожава..

    Коментиран от #32

    12:13 27.08.2026

  • 31 Нормално

    6 4 Отговор
    Това не е новина. Новина ще бъде ако за 24 няма поразен вече.
    Руския позор няма край. Украйна прави дълбоко в руската територия каквото си иска.Позора е безаналогов определено за разлика от прехвалените руски кюнци наречени от тях ПВО

    Коментиран от #34

    12:14 27.08.2026

  • 32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 5 Отговор

    До коментар #30 от "Мишел":

    При това Русия унищожава оръжия и боеприпаси, а У...йна складове на магазини❗

    12:18 27.08.2026

  • 33 Мишел

    5 5 Отговор
    А руската армия вече е на 3 км от Краматорск и на 4 км. от Славянск и напредва.

    12:18 27.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 грУЙО

    4 2 Отговор
    Последни прЪдавания на окраинските щастливци.

    12:22 27.08.2026

  • 36 грУЙО

    3 2 Отговор
    Последни прЪдвания на окраинските щастливци.

    12:24 27.08.2026

  • 37 Георги

    4 2 Отговор

    До коментар #29 от "Роко":

    от кой трябва да бъде потвърдена? От украинците ли? Та то при тях официално, последните 56 години, сигурно в катастрофи умират повече от колкото на фронта. Пак според тях всеки ден громят окупатора, а фронта все на "ляво" върви. И едните и другите лъжат, все пак са във война.

    12:26 27.08.2026

  • 38 Георги

    3 2 Отговор

    До коментар #28 от "...":

    това важи ли и за Иран и Палестина?

    12:27 27.08.2026

  • 39 Розав пудел с бустер

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Из падмасковие":

    Само промит шорошки козяк може да сравни 20-30 кг взрив в дрон-детска играчка, който одрасква покрива на неохраняемо търговско хале с 500+ кг взрив в балистична ракета срещу натювски военен завод или склад. И инфантилно да се кефи на ИИ фотошоп картинки

    13:17 27.08.2026

  • 40 Нашмърканият потник

    2 0 Отговор
    е доказан терорист! Малко му остава в полския бункер и се опитва да завлече колкото се може повече

    13:18 27.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания