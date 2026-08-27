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"Ройтерс" посочи от кои държави има изчезнали хора при наводнението в Непал

"Ройтерс" посочи от кои държави има изчезнали хора при наводнението в Непал

27 Август, 2026 11:00 1 409 12

  • непал-
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  • туристи-
  • тибет

Към момента няма данни за пострадали или бедстващи организирани български туристи след наводнението и свлачището на границата между Непал и Тибет

"Ройтерс" посочи от кои държави има изчезнали хора при наводнението в Непал - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Повече от 400 чужденци са сред 579-те туристи, които са в неизвестност след катастрофалните наводнения в Непал, съобщиха представители на туристическите власти, предаде БТА.

Към момента няма данни за пострадали или бедстващи организирани български туристи след наводнението и свлачището на границата между Непал и Тибет. Това съобщи за БТА Павлина Илиева, председател на Управителния съвет на Сдружението на туроператорите и туристическите агенти „Обединение Бъдеще за туризма“ (ОБТ).Ето списък на държавите, за които е установено, че техни граждани са в неизвестност:

ИНДИЯ: Най-малко 130 до 133 индийски граждани са в неизвестност, заяви заместник-министърът на външните работи на Индия пред новинарската агенция АНИ.

АВСТРАЛИЯ: Общо 34 австралийски граждани са обявени за изчезнали, а властите работят съвместно с Непал за установяване на местонахождението им, заяви министърката на външните работи Пени Уонг.

САЩ: Най-малко 47 американски граждани са в неизвестност, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на говорител на Съвета по туризъм на Непал.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: Тридесет и трима британски граждани са в неизвестност след бедствието, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на говорител на Съвета по туризъм на Непал.

КАНАДА: Двадесет и четирима канадски граждани са обявени за изчезнали, съобщи говорител на посолството на Непал в Канада.

МАЛАЙЗИЯ: Посолството на Малайзия в Непал е изгубило връзка с най-малко 11 малайзийски граждани, намирали се в засегнатия район, съобщи малайзийското външно министерство.

ЮЖНА КОРЕЯ: Девет южнокорейски граждани, работещи във водноелектрическа централа, са в неизвестност, а други десет са блокирани в засегнатия район, съобщи късно снощи южнокорейското външно министерство.

ЯПОНИЯ: Посолството на Япония в Непал не е успяло да установи връзка с петима японски граждани и е поискало да бъде предприето издирване за установяване на местонахождението им, заяви японската министър-председателка Санае Такаичи в публикация в социалната мрежа Екс.

ГЕРМАНИЯ: Най-малко осем германци са сред издирваните, казаха непалските власти.

НОВА ЗЕЛАНДИЯ: Поне петима туристи от Нова Зеландия са изчезнали, обяви Непал.

РУСИЯ: Не са известни следите на петима руски граждани, заявиха туристическите власти в Непал.

СИНГАПУР: Няма ги шестима сингапурци.

ЮЖНА АФРИКА: Безследно изчезнали в наводненията са шестима граждани на Република Южна Африка.

УКРАЙНА: Според непалските власти се издирват 53 украинци.

За изчезнали са обявени и граждани на Беларус, Белгия, Финландия, Франция, Унгария, Ирландия, Израел, Казахстан, Латвия, Литва, Нидерландия, Филипините, Португалия, Испания и Швеция.


Непал
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 укроекспрес

    20 5 Отговор
    Какво правят укрите в Непал, ами не умират за златните тоалетни на наркомана?

    Коментиран от #6, #11

    11:02 27.08.2026

  • 2 Зевс

    17 5 Отговор
    Украинците защо са на екскурзия, а не на фронта?

    Коментиран от #3, #5, #12

    11:02 27.08.2026

  • 3 то е ясно

    11 5 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    Вероятно и там ги хранят и поят безплатно.

    11:04 27.08.2026

  • 4 жалко за хората

    7 3 Отговор
    важно е че наш тиква и хайка
    не са изчезнали и ще ги гледаме до втръсване дълги години как дават тук акъли

    11:05 27.08.2026

  • 5 абе, да

    13 3 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    Ще ходят на фронта? Да не са луди? Тези са от първите, които избягаха от Украйна с куфари, пълни с пари. До един са от Западна Украйна, където не се провеждаха военни действия до скоро. Обаче те избягаха още през 2022 г. и се водят бежанци на издръжка на европейците.

    Коментиран от #7, #8

    11:14 27.08.2026

  • 6 А рашките от Непал

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "укроекспрес":

    защо не денацифицират?

    11:29 27.08.2026

  • 7 Извинете, може ли издание, дата и брой,

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "абе, да":

    откъдето да видим, прочетени и се зарадваме на фейка ви, че "до един са от Западна Украйна" и че са мъже в боеспособна възраст например, а?

    11:33 27.08.2026

  • 8 13675

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "абе, да":

    Ставате, банални и вместо да постигнете целта за хората от Украйна и за Украйна, то се обръща. Ама, оде акъл

    11:51 27.08.2026

  • 9 Истина

    3 2 Отговор
    Само по едно публикуване е ясно до колко е развит мозака на българина. Страшно тъпи хора. Гогато темата е за Непал, те пак се чешат с Украина. Пета колона

    12:50 27.08.2026

  • 10 Брей

    1 0 Отговор
    Няма,бг в Непал, много сме бедни да ходим до там 😂

    13:03 27.08.2026

  • 11 пердашат

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "укроекспрес":

    родата ти

    13:03 27.08.2026

  • 12 търсят те

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    да та иват

    13:04 27.08.2026