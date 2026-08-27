"Ройтерс" посочи от кои държави има изчезнали хора при наводнението в Непал

Повече от 400 чужденци са сред 579-те туристи, които са в неизвестност след катастрофалните наводнения в Непал, съобщиха представители на туристическите власти, предаде БТА.

Към момента няма данни за пострадали или бедстващи организирани български туристи след наводнението и свлачището на границата между Непал и Тибет. Това съобщи за БТА Павлина Илиева, председател на Управителния съвет на Сдружението на туроператорите и туристическите агенти „Обединение Бъдеще за туризма“ (ОБТ).Ето списък на държавите, за които е установено, че техни граждани са в неизвестност:

ИНДИЯ: Най-малко 130 до 133 индийски граждани са в неизвестност, заяви заместник-министърът на външните работи на Индия пред новинарската агенция АНИ.

АВСТРАЛИЯ: Общо 34 австралийски граждани са обявени за изчезнали, а властите работят съвместно с Непал за установяване на местонахождението им, заяви министърката на външните работи Пени Уонг.

САЩ: Най-малко 47 американски граждани са в неизвестност, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на говорител на Съвета по туризъм на Непал.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: Тридесет и трима британски граждани са в неизвестност след бедствието, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на говорител на Съвета по туризъм на Непал.

КАНАДА: Двадесет и четирима канадски граждани са обявени за изчезнали, съобщи говорител на посолството на Непал в Канада.

МАЛАЙЗИЯ: Посолството на Малайзия в Непал е изгубило връзка с най-малко 11 малайзийски граждани, намирали се в засегнатия район, съобщи малайзийското външно министерство.

ЮЖНА КОРЕЯ: Девет южнокорейски граждани, работещи във водноелектрическа централа, са в неизвестност, а други десет са блокирани в засегнатия район, съобщи късно снощи южнокорейското външно министерство.

ЯПОНИЯ: Посолството на Япония в Непал не е успяло да установи връзка с петима японски граждани и е поискало да бъде предприето издирване за установяване на местонахождението им, заяви японската министър-председателка Санае Такаичи в публикация в социалната мрежа Екс.

ГЕРМАНИЯ: Най-малко осем германци са сред издирваните, казаха непалските власти.

НОВА ЗЕЛАНДИЯ: Поне петима туристи от Нова Зеландия са изчезнали, обяви Непал.

РУСИЯ: Не са известни следите на петима руски граждани, заявиха туристическите власти в Непал.

СИНГАПУР: Няма ги шестима сингапурци.

ЮЖНА АФРИКА: Безследно изчезнали в наводненията са шестима граждани на Република Южна Африка.

УКРАЙНА: Според непалските власти се издирват 53 украинци.

За изчезнали са обявени и граждани на Беларус, Белгия, Финландия, Франция, Унгария, Ирландия, Израел, Казахстан, Латвия, Литва, Нидерландия, Филипините, Португалия, Испания и Швеция.