"Ройтерс" посочи от кои държави има изчезнали хора при наводнението в Непал

Повече от 400 чужденци са сред 579-те туристи, които са в неизвестност след катастрофалните наводнения в Непал, съобщиха представители на туристическите власти, предаде БТА.
Към момента няма данни за пострадали или бедстващи организирани български туристи след наводнението и свлачището на границата между Непал и Тибет. Това съобщи за БТА Павлина Илиева, председател на Управителния съвет на Сдружението на туроператорите и туристическите агенти „Обединение Бъдеще за туризма“ (ОБТ).Ето списък на държавите, за които е установено, че техни граждани са в неизвестност:
ИНДИЯ: Най-малко 130 до 133 индийски граждани са в неизвестност, заяви заместник-министърът на външните работи на Индия пред новинарската агенция АНИ.
АВСТРАЛИЯ: Общо 34 австралийски граждани са обявени за изчезнали, а властите работят съвместно с Непал за установяване на местонахождението им, заяви министърката на външните работи Пени Уонг.
САЩ: Най-малко 47 американски граждани са в неизвестност, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на говорител на Съвета по туризъм на Непал.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: Тридесет и трима британски граждани са в неизвестност след бедствието, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на говорител на Съвета по туризъм на Непал.
КАНАДА: Двадесет и четирима канадски граждани са обявени за изчезнали, съобщи говорител на посолството на Непал в Канада.
МАЛАЙЗИЯ: Посолството на Малайзия в Непал е изгубило връзка с най-малко 11 малайзийски граждани, намирали се в засегнатия район, съобщи малайзийското външно министерство.
ЮЖНА КОРЕЯ: Девет южнокорейски граждани, работещи във водноелектрическа централа, са в неизвестност, а други десет са блокирани в засегнатия район, съобщи късно снощи южнокорейското външно министерство.
ЯПОНИЯ: Посолството на Япония в Непал не е успяло да установи връзка с петима японски граждани и е поискало да бъде предприето издирване за установяване на местонахождението им, заяви японската министър-председателка Санае Такаичи в публикация в социалната мрежа Екс.
ГЕРМАНИЯ: Най-малко осем германци са сред издирваните, казаха непалските власти.
НОВА ЗЕЛАНДИЯ: Поне петима туристи от Нова Зеландия са изчезнали, обяви Непал.
РУСИЯ: Не са известни следите на петима руски граждани, заявиха туристическите власти в Непал.
СИНГАПУР: Няма ги шестима сингапурци.
ЮЖНА АФРИКА: Безследно изчезнали в наводненията са шестима граждани на Република Южна Африка.
УКРАЙНА: Според непалските власти се издирват 53 украинци.
За изчезнали са обявени и граждани на Беларус, Белгия, Финландия, Франция, Унгария, Ирландия, Израел, Казахстан, Латвия, Литва, Нидерландия, Филипините, Португалия, Испания и Швеция.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 укроекспрес
Коментиран от #6, #11
11:02 27.08.2026
2 Зевс
Коментиран от #3, #5, #12
11:02 27.08.2026
3 то е ясно
До коментар #2 от "Зевс":Вероятно и там ги хранят и поят безплатно.
11:04 27.08.2026
4 жалко за хората
не са изчезнали и ще ги гледаме до втръсване дълги години как дават тук акъли
11:05 27.08.2026
5 абе, да
До коментар #2 от "Зевс":Ще ходят на фронта? Да не са луди? Тези са от първите, които избягаха от Украйна с куфари, пълни с пари. До един са от Западна Украйна, където не се провеждаха военни действия до скоро. Обаче те избягаха още през 2022 г. и се водят бежанци на издръжка на европейците.
Коментиран от #7, #8
11:14 27.08.2026
6 А рашките от Непал
До коментар #1 от "укроекспрес":защо не денацифицират?
11:29 27.08.2026
7 Извинете, може ли издание, дата и брой,
До коментар #5 от "абе, да":откъдето да видим, прочетени и се зарадваме на фейка ви, че "до един са от Западна Украйна" и че са мъже в боеспособна възраст например, а?
11:33 27.08.2026
8 13675
До коментар #5 от "абе, да":Ставате, банални и вместо да постигнете целта за хората от Украйна и за Украйна, то се обръща. Ама, оде акъл
11:51 27.08.2026
9 Истина
12:50 27.08.2026
10 Брей
13:03 27.08.2026
11 пердашат
До коментар #1 от "укроекспрес":родата ти
13:03 27.08.2026
12 търсят те
До коментар #2 от "Зевс":да та иват
13:04 27.08.2026