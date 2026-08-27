Катар и Иран обсъдиха временен корабен коридор през Ормузкия проток

Премиерът и външен министър на Катар Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани се срещна с иранския външен министър Абас Арагчи, за да обсъдят създаването на временен корабен коридор през Ормузкия проток, съобщи катарското Министерство на външните работи, цитирано от ТАСС, предава Фокус.

Разговорите са били съсредоточени върху конкретни мерки за гарантиране на безопасността на корабоплаването след приключването на военните действия в региона.

Обсъждат временен коридор и разминиране

По време на срещата са разгледани предложени поетапни стъпки, включително създаването на временен съвместен корабен коридор през Ормузкия проток.

Двете страни са обсъдили и възможността за съвместен проект за разминиране на пролива.

„На срещата бяха обсъдени и текущи въпроси относно предложените поетапни стъпки, които включват създаването на временен съвместен корабен коридор в Ормузкия проток, както и съвместен проект за разминиране в пролива“, се посочва в съобщението.

Катар и Иран са потвърдили и значението на продължаващите дипломатически усилия за деескалация и разрешаване на различията чрез диалог.

Доха предлага посредничество между САЩ и Иран

Това е първото посещение на катарския премиер в Иран от 1 февруари тази година.

В края на февруари САЩ и Израел започнаха военни действия срещу Иран. Техеран отговори с удари по израелска територия и американски военни съоръжения в региона. Самият Катар също стана обект на многократни атаки.

След приключването на горещата фаза на конфликта Доха официално предложи посредническите си услуги в непреките преговори между Вашингтон и Техеран за постигане на трайно прекратяване на огъня.

Предложеният корабен коридор и евентуалното разминиране на Ормузкия проток са част от усилията за възстановяване на нормалното корабоплаване през един от най-важните морски маршрути за международната търговия и енергийните доставки.