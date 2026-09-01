Политическата криза в Румъния надхвърли очакванията, каза президентът Никушор Дан

Румънският президент Никушор Дан изрази съжаление, че ротацията в управлението не е могла да се осъществи това лято и призна, че политическата криза, пред която е била изправена страната, е надхвърлила очакванията, предаде БТА.

Държавният глава направи този коментар във втория ден от годишната среща на румънската дипломация. Пред ръководителите на дипломатическите мисии и консулските служби на Румъния в чужбина той засегна широк спектър от теми.

„Външната политика на Румъния има три цели: укрепване на сигурността, подкрепа за румънските общности в чужбина и икономическа дипломация. В някои области постигнахме по-голям напредък, отколкото в други. Предстоящата година ще бъде по-добра“, сподели Никушор Дан.

Президентът подчерта, че страната допринася за трансатлантическата сигурност, както и за сигурността на Източния фланг и на региона.

„Партньорството със САЩ е от решаващо значение за Румъния“, допълни държавният глава и каза, че в това отношение е постигнат напредък.

„Предвид настоящата обстановка по отношение на сигурността, ние се фокусираме върху двустранни партньорства с елемент на отбрана. Силно сме заинтересовани от архитектурата на сигурността в рамките на Европейския съюз. Също така се стремим да допринесем за справянето с хибридния натиск – явление, което е отчасти ново – при което сътрудничеството е от съществено значение за намирането на най-добрите решения“, коментира той.

В хода на речта си Никушор Дан припомни, че Румъния е част от „Коалицията на желаещите“ в подкрепа на отбраната на Украйна и сигурността в региона.

„Стремим се към бърз край на войната в Украйна и траен мир в региона. За тази цел подкрепяме Украйна както чрез двустранни, така и чрез многостранни канали, и подкрепяме мерки – особено икономически – за оказване на натиск върху Русия“, каза държавният глава.

Той за пореден път подчерта, че страната отдава голямо значение на процеса на разширяване, особено по отношение на Република Молдова, както и на Украйна и Западните Балкани.

„Черно море е от жизненоважно значение за сигурността на Румъния и на Европа и има бъдещо значение за икономическите отношения с Каспийския регион и Азия като цяло“, допълни Никушор Дан и отбеляза, че страната напредва по проекта за европейски център за морска сигурност.

„През следващата година ще започнем операциите по добив в находището „Нептун Дийп“ (Neptun Deep). Развиваме енергийните връзки със страните от региона, като всяка от тези мерки е част от нашата политика за сигурност“, отбеляза президентът.

Той съобщи, че Румъния е изпълнила всичките 25 групи технически условия за ОИСР и сега очаква политическото решение за интеграция.