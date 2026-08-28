Петер Мадяр: Доказахме, че Унгария може да бъде управлявана по друг начин само за 107 дни

Първите 107 дни от встъпването в длъжност на правителството са били достатъчни, за да покажат, че Унгария може да бъде управлявана по различен начин. Това заяви унгарският премиер Петер Мадяр в реч пред парламента, цитиран от националната информационна агенция МТИ и БТА, предава Dir.bg.

По думите му страната може да бъде управлявана „без пропаганда“, при което мнението на експертите да бъде ценено, а парламентът да изпълнява смислена работа.

„Възможно е да се управлява по такъв начин, при който инакомислещите не са смятани за врагове, а страната участва в дебати с европейските си съюзници, като същевременно преговаря с тях“, заяви Мадяр.

ТИСА получи временен мандат

Премиерът подчерта, че управляващата партия ТИСА не е поела окончателен контрол над страната след изборната си победа, а е получила временен мандат да наблюдава, подпомага и управлява процесите.

Според Мадяр успехът на правителството няма да се измерва единствено с политическите му решения, а с това дали „радостта и изобилието“, възпети в националния химн, ще се превърнат в част от ежедневието на унгарците.

Той заяви, че до края на мандата си правителството ще работи за това страната, държавата и обществото да бъдат „по-работещи, по-свободни, по-хуманни, по-отговорни и по-честни“.