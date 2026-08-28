Петер Мадяр: Доказахме, че Унгария може да бъде управлявана по друг начин само за 107 дни

Първите 107 дни от встъпването в длъжност на правителството са били достатъчни, за да покажат, че Унгария може да бъде управлявана по различен начин. Това заяви унгарският премиер Петер Мадяр в реч пред парламента, цитиран от националната информационна агенция МТИ и БТА, предава Dir.bg.
По думите му страната може да бъде управлявана „без пропаганда“, при което мнението на експертите да бъде ценено, а парламентът да изпълнява смислена работа.
„Възможно е да се управлява по такъв начин, при който инакомислещите не са смятани за врагове, а страната участва в дебати с европейските си съюзници, като същевременно преговаря с тях“, заяви Мадяр.
ТИСА получи временен мандат
Премиерът подчерта, че управляващата партия ТИСА не е поела окончателен контрол над страната след изборната си победа, а е получила временен мандат да наблюдава, подпомага и управлява процесите.
Според Мадяр успехът на правителството няма да се измерва единствено с политическите му решения, а с това дали „радостта и изобилието“, възпети в националния химн, ще се превърнат в част от ежедневието на унгарците.
Той заяви, че до края на мандата си правителството ще работи за това страната, държавата и обществото да бъдат „по-работещи, по-свободни, по-хуманни, по-отговорни и по-честни“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Доказахте
Коментиран от #13
15:50 28.08.2026
2 бай ви Мадя
и че скоро ще сме по зле и от бг
Коментиран от #5
15:50 28.08.2026
3 А при нас
15:51 28.08.2026
4 Сила
Прогрес в Унгария и регрес в БГ то .....очакван резултат от обръщането на палачинката !!!
Коментиран от #11
15:52 28.08.2026
5 когато не си тесногръд копеец,
До коментар #2 от "бай ви Мадя":възможности много
15:52 28.08.2026
6 Тошо
15:55 28.08.2026
7 ОФФФ
Коментиран от #10
15:58 28.08.2026
8 Боци
15:58 28.08.2026
9 Унгарският Муньо
15:59 28.08.2026
10 Или унгарците вървят
До коментар #7 от "ОФФФ":по нашият път да се занимават с тролеи, лъжи и пропаганда!
16:01 28.08.2026
11 ами
До коментар #4 от "Сила":сложих ти минус, защото силно се съмнявам, че си запознат с унгарската действителност, политическа и икономическа
16:16 28.08.2026
12 Айляк
Обидно е някак си - за Буцито:)
16:17 28.08.2026
13 Обаче
До коментар #1 от "Доказахте":Бързата кучка слепи ги ражда
16:22 28.08.2026