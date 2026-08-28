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Петер Мадяр: Доказахме, че Унгария може да бъде управлявана по друг начин само за 107 дни

Петер Мадяр: Доказахме, че Унгария може да бъде управлявана по друг начин само за 107 дни

28 Август, 2026 15:46 498 13

  • унгария-
  • петер мадяр

Унгарският премиер заяви, че първите 107 дни от управлението са показали възможност за политика без пропаганда и с повече диалог

Петер Мадяр: Доказахме, че Унгария може да бъде управлявана по друг начин само за 107 дни - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Първите 107 дни от встъпването в длъжност на правителството са били достатъчни, за да покажат, че Унгария може да бъде управлявана по различен начин. Това заяви унгарският премиер Петер Мадяр в реч пред парламента, цитиран от националната информационна агенция МТИ и БТА, предава Dir.bg.

По думите му страната може да бъде управлявана „без пропаганда“, при което мнението на експертите да бъде ценено, а парламентът да изпълнява смислена работа.

„Възможно е да се управлява по такъв начин, при който инакомислещите не са смятани за врагове, а страната участва в дебати с европейските си съюзници, като същевременно преговаря с тях“, заяви Мадяр.

ТИСА получи временен мандат

Премиерът подчерта, че управляващата партия ТИСА не е поела окончателен контрол над страната след изборната си победа, а е получила временен мандат да наблюдава, подпомага и управлява процесите.

Според Мадяр успехът на правителството няма да се измерва единствено с политическите му решения, а с това дали „радостта и изобилието“, възпети в националния химн, ще се превърнат в част от ежедневието на унгарците.

Той заяви, че до края на мандата си правителството ще работи за това страната, държавата и обществото да бъдат „по-работещи, по-свободни, по-хуманни, по-отговорни и по-честни“.


Унгария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Доказахте

    16 2 Отговор
    че националните предатели са вредни за страните си!

    Коментиран от #13

    15:50 28.08.2026

  • 2 бай ви Мадя

    20 3 Отговор
    Доказахме, че Унгария може да бъде управлявана както искат брюкселските зелки
    и че скоро ще сме по зле и от бг

    Коментиран от #5

    15:50 28.08.2026

  • 3 А при нас

    9 6 Отговор
    се доказа, че за 150 дни може да се управлява по стария начин.

    15:51 28.08.2026

  • 4 Сила

    5 8 Отговор
    100 дни Унгария , 100 дни БГ то ....сравнения
    Прогрес в Унгария и регрес в БГ то .....очакван резултат от обръщането на палачинката !!!

    Коментиран от #11

    15:52 28.08.2026

  • 5 когато не си тесногръд копеец,

    2 8 Отговор

    До коментар #2 от "бай ви Мадя":

    възможности много

    15:52 28.08.2026

  • 6 Тошо

    12 2 Отговор
    Тези нищо не са доказали, аман от празнодумци, в този случай унгарски.

    15:55 28.08.2026

  • 7 ОФФФ

    1 9 Отговор
    Унгарците изхвърлиха един Орбан,ние си избрахме един,с колко години сме след унгарците?

    Коментиран от #10

    15:58 28.08.2026

  • 8 Боци

    1 9 Отговор
    Жалко че ние нямаме такъв човек като Мадяр! Браво юнак!

    15:58 28.08.2026

  • 9 Унгарският Муньо

    3 2 Отговор
    и българският Мадяpко са правени все в грешната дупка.

    15:59 28.08.2026

  • 10 Или унгарците вървят

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "ОФФФ":

    по нашият път да се занимават с тролеи, лъжи и пропаганда!

    16:01 28.08.2026

  • 11 ами

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сила":

    сложих ти минус, защото силно се съмнявам, че си запознат с унгарската действителност, политическа и икономическа

    16:16 28.08.2026

  • 12 Айляк

    2 0 Отговор
    Тоз маджарин излезе по-голем фалипръцко и от наш Буци.
    Обидно е някак си - за Буцито:)

    16:17 28.08.2026

  • 13 Обаче

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Доказахте":

    Бързата кучка слепи ги ражда

    16:22 28.08.2026

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