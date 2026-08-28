Турски дрон наруши гръцкото въздушно пространство край Самотраки и Лемнос

Турски дрон е нарушил гръцкото национално въздушно пространство, прелитайки над морето между островите Самотраки и Лемнос, съобщава „Катимерини“, предава News.bg.
Гръцките военновъздушни сили са реагирали незабавно, като са вдигнали по тревога два изтребителя F-16. Тяхната задача е била да открият, идентифицират и прехванат безпилотния летателен апарат.
Дронът се приближил до летището в Александруполи
Особено безпокойство е предизвикала близостта на дрона до пистата на летище „Александруполи“.
Координацията между Службата за гражданска авиация и гръцките изтребители е позволила безпилотният апарат да бъде изведен от района, без да бъде застрашена безопасността на пътническия полет.
Като предпазна мярка на пътническия самолет е било наредено да следва алтернативен маршрут и да поддържа ниска височина, докато въздушното пространство в района бъде освободено.
Инцидентът се случва на фона на продължаващото напрежение между Гърция и Турция и честите спорове между двете страни относно въздушното пространство и военната активност в Егейско море.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ФАКТ
16:08 28.08.2026
2 НА тоа
Коментиран от #4
16:10 28.08.2026
3 Иван
16:15 28.08.2026
4 е па
До коментар #2 от "НА тоа":Ние ще ги спрем , нали сме у НАТО , пасито че запали трабантутляка и че гази наред
16:18 28.08.2026
5 Ха, ха, ха
16:21 28.08.2026
6 Рязан
16:22 28.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Путин
16:29 28.08.2026
9 Севги Гюмюл Севги
16:30 28.08.2026
10 оня с коня
затова ни казаха да лежим по диваните по цял ден и да не се претисняваме
16:45 28.08.2026