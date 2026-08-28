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Турски дрон наруши гръцкото въздушно пространство край Самотраки и Лемнос

Турски дрон наруши гръцкото въздушно пространство край Самотраки и Лемнос

28 Август, 2026 16:05 596 10

  • турция-
  • гърция-
  • въздушно пространство-
  • самотраки-
  • лемнос-
  • дрон

Гръцки F-16 са били вдигнати по тревога заради безпилотния апарат, който се е приближил до летището в Александруполи

Турски дрон наруши гръцкото въздушно пространство край Самотраки и Лемнос - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Турски дрон е нарушил гръцкото национално въздушно пространство, прелитайки над морето между островите Самотраки и Лемнос, съобщава „Катимерини“, предава News.bg.

Гръцките военновъздушни сили са реагирали незабавно, като са вдигнали по тревога два изтребителя F-16. Тяхната задача е била да открият, идентифицират и прехванат безпилотния летателен апарат.

Дронът се приближил до летището в Александруполи

Особено безпокойство е предизвикала близостта на дрона до пистата на летище „Александруполи“.

Координацията между Службата за гражданска авиация и гръцките изтребители е позволила безпилотният апарат да бъде изведен от района, без да бъде застрашена безопасността на пътническия полет.

Като предпазна мярка на пътническия самолет е било наредено да следва алтернативен маршрут и да поддържа ниска височина, докато въздушното пространство в района бъде освободено.

Инцидентът се случва на фона на продължаващото напрежение между Гърция и Турция и честите спорове между двете страни относно въздушното пространство и военната активност в Егейско море.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТ

    1 4 Отговор
    Псулер умря в локва из изпраж не ния в бункера си на Курилите

    16:08 28.08.2026

  • 2 НА тоа

    4 0 Отговор
    Не е случайно, не е случайно! Турците отново искат да отхапват парчета от Гърция, а и кой ще ги спре, нато ли!? 😉

    Коментиран от #4

    16:10 28.08.2026

  • 3 Иван

    3 0 Отговор
    Очакваме изявление от Петер Мадяр.

    16:15 28.08.2026

  • 4 е па

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "НА тоа":

    Ние ще ги спрем , нали сме у НАТО , пасито че запали трабантутляка и че гази наред

    16:18 28.08.2026

  • 5 Ха, ха, ха

    3 0 Отговор
    НАТО не може да се разбере по-между си щяло да се "бори" с мечка...

    16:21 28.08.2026

  • 6 Рязан

    3 0 Отговор
    На Турция е позволено

    16:22 28.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Путин

    0 2 Отговор
    Кръв повръщам дете не връщам

    16:29 28.08.2026

  • 9 Севги Гюмюл Севги

    0 1 Отговор
    Дъня Руси!!

    16:30 28.08.2026

  • 10 оня с коня

    0 1 Отговор
    важното е че нас НАТО ни пази , за гърците и турците, да се оправят тях никой не ги пази ха ха ха

    затова ни казаха да лежим по диваните по цял ден и да не се претисняваме

    16:45 28.08.2026

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