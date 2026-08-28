Турски дрон наруши гръцкото въздушно пространство край Самотраки и Лемнос

Турски дрон е нарушил гръцкото национално въздушно пространство, прелитайки над морето между островите Самотраки и Лемнос, съобщава „Катимерини“, предава News.bg.

Гръцките военновъздушни сили са реагирали незабавно, като са вдигнали по тревога два изтребителя F-16. Тяхната задача е била да открият, идентифицират и прехванат безпилотния летателен апарат.

Дронът се приближил до летището в Александруполи

Особено безпокойство е предизвикала близостта на дрона до пистата на летище „Александруполи“.

Координацията между Службата за гражданска авиация и гръцките изтребители е позволила безпилотният апарат да бъде изведен от района, без да бъде застрашена безопасността на пътническия полет.

Като предпазна мярка на пътническия самолет е било наредено да следва алтернативен маршрут и да поддържа ниска височина, докато въздушното пространство в района бъде освободено.

Инцидентът се случва на фона на продължаващото напрежение между Гърция и Турция и честите спорове между двете страни относно въздушното пространство и военната активност в Егейско море.