Потъналият край Румъния кораб е подал сигнал, че е бил ударен от дрон

Търговски кораб, който потъна снощи в изключителната икономическа зона на Румъния в Черно море, е подал сигнал, че е бил ударен от дрон, предаде телевизия Диджи 24, цитирана от БТА.
Това съобщи временният министър на отбраната на Румъния Ради Мируца. По думите му плавателният съд е изпратил съобщение за бедствие чрез системата за сигнализиране, в което е посочил, че е бил поразен от безпилотен летателен апарат.
Корабът е превозвал контейнери със захар и грах. Той е идвал от украинското пристанище Рени и се е насочвал към Турция.
Всички моряци са спасени
Инцидентът е станал на около 16 морски мили от румънския бряг, извън териториалните води на страната. След получаването на сигнала румънската брегова охрана е изпратила два плавателни съда за оказване на помощ на екипажа.
На борда е имало 12 моряци - осем украинци и четирима азербайджанци.
Двама от тях са скочили във водата и са били спасени от румънската брегова охрана. Единият е получил нараняване на ръката и е бил откаран в болница.
Силният пожар е довел до бързото потъване
Лидерът на синдиката на моряците Адриан Михалчою, цитиран от Диджи 24, заяви, че корабът вероятно е бил ударен от т.нар. „дрон дракон“, който разпръсква запалителна смес.
Според него безпилотният апарат е предизвикал силен пожар на борда, в резултат на което плавателният съд е потънал за кратко време.
Тази версия обаче не е потвърдена официално от румънските власти.
Започна разследване
Румънските власти са започнали разследване, което трябва да установи причините и обстоятелствата около инцидента.
Президентът Никушор Дан също заяви, че корабът е бил ударен и е потънал, но призова да не се правят предварителни заключения за извършителя.
„Корабът е бил ударен и изглежда е потънал, но в момента не знаем от кого, по какъв начин... Ще има разследване, ще се установи, нека не правим спекулации“, заяви румънският държавен глава.
Инцидентът се случва на фона на продължаващата война в Украйна и нарастващите рискове за търговското корабоплаване в Черно море.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Това
17:07 28.08.2026
2 оня с коня
17:09 28.08.2026
3 град козлодуй
17:10 28.08.2026
4 хехе
17:15 28.08.2026
5 Спрете Русия
Коментиран от #8
17:17 28.08.2026
6 Морис
17:20 28.08.2026
7 Хм...
Макар че по принцип би трябвало да са го изкъртили руснаците, щом е тръгнал от у краина. А може и руснаците да са прехванали с реб у краински дрон и да са го пренасочили. Един вид с у краински камъни по у краински глави.
Коментиран от #9
17:21 28.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 А може румънец
До коментар #7 от "Хм...":Да го е пренасочил
А изкъртил?
Професионал си няма две три....
17:38 28.08.2026
10 Зомбайо
17:40 28.08.2026
11 Ний ша Ва упрайм
17:44 28.08.2026