Потъналият край Румъния кораб е подал сигнал, че е бил ударен от дрон

Търговски кораб, който потъна снощи в изключителната икономическа зона на Румъния в Черно море, е подал сигнал, че е бил ударен от дрон, предаде телевизия Диджи 24, цитирана от БТА.

Това съобщи временният министър на отбраната на Румъния Ради Мируца. По думите му плавателният съд е изпратил съобщение за бедствие чрез системата за сигнализиране, в което е посочил, че е бил поразен от безпилотен летателен апарат.

Корабът е превозвал контейнери със захар и грах. Той е идвал от украинското пристанище Рени и се е насочвал към Турция.

Всички моряци са спасени

Инцидентът е станал на около 16 морски мили от румънския бряг, извън териториалните води на страната. След получаването на сигнала румънската брегова охрана е изпратила два плавателни съда за оказване на помощ на екипажа.

На борда е имало 12 моряци - осем украинци и четирима азербайджанци.

Двама от тях са скочили във водата и са били спасени от румънската брегова охрана. Единият е получил нараняване на ръката и е бил откаран в болница.

Силният пожар е довел до бързото потъване

Лидерът на синдиката на моряците Адриан Михалчою, цитиран от Диджи 24, заяви, че корабът вероятно е бил ударен от т.нар. „дрон дракон“, който разпръсква запалителна смес.

Според него безпилотният апарат е предизвикал силен пожар на борда, в резултат на което плавателният съд е потънал за кратко време.

Тази версия обаче не е потвърдена официално от румънските власти.

Започна разследване

Румънските власти са започнали разследване, което трябва да установи причините и обстоятелствата около инцидента.

Президентът Никушор Дан също заяви, че корабът е бил ударен и е потънал, но призова да не се правят предварителни заключения за извършителя.

„Корабът е бил ударен и изглежда е потънал, но в момента не знаем от кого, по какъв начин... Ще има разследване, ще се установи, нека не правим спекулации“, заяви румънският държавен глава.

Инцидентът се случва на фона на продължаващата война в Украйна и нарастващите рискове за търговското корабоплаване в Черно море.