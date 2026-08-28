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Потъналият край Румъния кораб е подал сигнал, че е бил ударен от дрон

Потъналият край Румъния кораб е подал сигнал, че е бил ударен от дрон

28 Август, 2026 17:04 884 11

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  • дрон

12-членният екипаж е спасен, а румънските власти разследват причините за инцидента в Черно море

Потъналият край Румъния кораб е подал сигнал, че е бил ударен от дрон - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Търговски кораб, който потъна снощи в изключителната икономическа зона на Румъния в Черно море, е подал сигнал, че е бил ударен от дрон, предаде телевизия Диджи 24, цитирана от БТА.

Това съобщи временният министър на отбраната на Румъния Ради Мируца. По думите му плавателният съд е изпратил съобщение за бедствие чрез системата за сигнализиране, в което е посочил, че е бил поразен от безпилотен летателен апарат.

Корабът е превозвал контейнери със захар и грах. Той е идвал от украинското пристанище Рени и се е насочвал към Турция.

Всички моряци са спасени

Инцидентът е станал на около 16 морски мили от румънския бряг, извън териториалните води на страната. След получаването на сигнала румънската брегова охрана е изпратила два плавателни съда за оказване на помощ на екипажа.

На борда е имало 12 моряци - осем украинци и четирима азербайджанци.

Двама от тях са скочили във водата и са били спасени от румънската брегова охрана. Единият е получил нараняване на ръката и е бил откаран в болница.

Силният пожар е довел до бързото потъване

Лидерът на синдиката на моряците Адриан Михалчою, цитиран от Диджи 24, заяви, че корабът вероятно е бил ударен от т.нар. „дрон дракон“, който разпръсква запалителна смес.

Според него безпилотният апарат е предизвикал силен пожар на борда, в резултат на което плавателният съд е потънал за кратко време.

Тази версия обаче не е потвърдена официално от румънските власти.

Започна разследване

Румънските власти са започнали разследване, което трябва да установи причините и обстоятелствата около инцидента.

Президентът Никушор Дан също заяви, че корабът е бил ударен и е потънал, но призова да не се правят предварителни заключения за извършителя.

„Корабът е бил ударен и изглежда е потънал, но в момента не знаем от кого, по какъв начин... Ще има разследване, ще се установи, нека не правим спекулации“, заяви румънският държавен глава.

Инцидентът се случва на фона на продължаващата война в Украйна и нарастващите рискове за търговското корабоплаване в Черно море.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това

    6 10 Отговор
    Си е чисто нападение срещу държава членка на НАТО.

    17:07 28.08.2026

  • 2 оня с коня

    10 2 Отговор
    може и да не разследвате , путин е виновен и без разследване

    17:09 28.08.2026

  • 3 град козлодуй

    5 3 Отговор
    дано скоро потъне и някой кораб у българско

    17:10 28.08.2026

  • 4 хехе

    8 2 Отговор
    Незнаех че горящи грах и захар може да потопят кораб

    17:15 28.08.2026

  • 5 Спрете Русия

    3 12 Отговор
    Русия са терористи и агресор!

    Коментиран от #8

    17:17 28.08.2026

  • 6 Морис

    4 2 Отговор
    Сега черноморския сафрид ще си пие кафето със захар . Дано да е била кафява .

    17:20 28.08.2026

  • 7 Хм...

    9 3 Отговор
    Както увъртат е ясно, че дрона е у краински. Вероятно бандерчетата са изтръпнали окончателно и пуцат наред без значение свой чужд.
    Макар че по принцип би трябвало да са го изкъртили руснаците, щом е тръгнал от у краина. А може и руснаците да са прехванали с реб у краински дрон и да са го пренасочили. Един вид с у краински камъни по у краински глави.

    Коментиран от #9

    17:21 28.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 А може румънец

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хм...":

    Да го е пренасочил
    А изкъртил?
    Професионал си няма две три....

    17:38 28.08.2026

  • 10 Зомбайо

    4 0 Отговор
    Въздушен дрон не може да потопи кораб натоварен с грах и захар. Сигурно пожарът е детонирал нещо малко по-мощно от грах и корабът е потънал.

    17:40 28.08.2026

  • 11 Ний ша Ва упрайм

    1 0 Отговор
    окраинска провокация

    17:44 28.08.2026

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