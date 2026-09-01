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Ирански хардлайнер призова: Да ударим превантивно САЩ
  Тема: Иранската криза

Ирански хардлайнер призова: Да ударим превантивно САЩ

1 Септември, 2026 22:23 991 20

  • иран-
  • доналд тръмп-
  • ормузки проток-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Набавян е смятан за влиятелен глас сред иранските хардлайнери, които са скептични относно преговорите със САЩ и призовават за конфронтация

Ирански хардлайнер призова: Да ударим превантивно САЩ - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Ирански хардлайнер призова за превантивни удари срещу американски съоръжения в Персийския залив, предаде ДПА, цитирана от БТА.

В коментар в социалната мрежа „Екс“ депутатът Махмуд Набавян заяви, че Вашингтон се стреми да деескалира напрежението поради ниските запаси от боеприпаси, високите цени на горивата и предстоящите избори за Конгрес. Според него обаче именно „сега е най-подходящият момент за превантивен удар срещу интересите на САЩ в региона, за да принудим врага да се оттегли и да пробием блокадата“.

„Ако не се възползваме от тази възможност, това би било против националния интерес на Иран“, добави той.

Набавян е смятан за влиятелен глас сред иранските хардлайнери, които са скептични относно преговорите със САЩ и призовават за конфронтация.

Американският финансов министър Скот Бесънт заяви също днес, че САЩ вероятно ще обявят тази седмица санкции срещу иранска банка като част от икономическата си кампания срещу Техеран, предаде Ройтерс.

„Вероятно ще обявим санкции срещу банка тази седмица, а идната седмица - други санкции. Разговаряхме с нашите съюзници тук и получихме подкрепата им“, заяви Бесънт в кулоарите на срещата на финансовите лидери на страните от Г-20, която се провежда в американския град Ашвил, щата Северна Каролина.

Министърът на финансите каза още, че САЩ обмислят също да наложат санкции срещу компании за лизинг на самолети и други организации, които са правили бизнес с Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР).

„Това може да са различни организации. Може да са компании за лизинг на самолети, които ще проучим. Може да е всеки, който прави бизнес с КГИР. Проследяваме активите на Корпуса“, каза Бесънт.

„Толерантността ни е нулева. Ще задушим икономически този режим“, добави той.

Бесънт заяви пред Ройтерс в неделя, че американското финансово министерство вероятно ще обявява всяка седмица нови вторични санкции, целящи да увеличат икономическия натиск върху Иран, като първоначално вниманието ще бъде насочено към банкови институции.

Той посочи, че следващата стъпка може да бъде пълното изключване на дадена институция от базираната на щатския долар финансова система.

В послание, отправено към КГИР, Бесънт заяви: „Знаем къде се намират сметките ви в тези тръстови дружества на Британските Вирджински острови. Знаем за къщите ви за 100 милиона долара по целия свят и ще замразим тези активи“.

По думите му САЩ са обсъдили конфиденциално с Китай как да бъде предотвратено придобиването на ядрено оръжие от Иран и как да бъде гарантирана свободата на корабоплаването през Ормузкия проток.

Говорейки за Китай, Скот Бесънт подчерта също, че Вашингтон не иска да се дистанцира икономически от Пекин, но трябва да се намалят рисковете в търговските отношения с азиатската страна.

Американската армия обяви по-рано, че е започнала да нанася нови удари по цели в Иран, предадоха световните агенции.

Нанасянето на ударите е започнало в 16 ч. по Гринуич, поясни в Екс американското Централно командване, отговарящо за операции в близкоизточния регион.

На прицел са взети цели на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.

Ударите са в отговор на наскорошни атаки на Корпуса по търговското корабоплаване в Ормузкия проток и срещу американски военни, разположени в региона.

Иранската държавна телевизия съобщи за няколко експлозии, чути в южната част на страната, в района на Бандар Абас и на остров Кешм, в близост до Ормузкия проток.

В неделя САЩ нанесоха удари - първите от един месец насам - по установки за изстрелване, разположени на ирански остров.

Иран отвърна на ударите тогава, като атакува с ракети и дронове американски цели в Йордания и Обединените арабски емирства, като същевременно заяви чрез президента си Масуд Пезешкиан, че не желае войната да продължава.

Американският президент Доналд Тръмп обеща да отговори на тези ответни действия, но засега изглежда е отхвърлил варианта за възобновяване на мащабна военна операция срещу Иран.

Междувременно Вашингтон обеща да започне кампания за икономическо „задушаване“ на Иран, чиито конкретни параметри и цели все още предстои да бъдат уточнени.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ми да, така

    16 1 Отговор
    се прави...

    22:24 01.09.2026

  • 2 страхотна идея

    16 2 Отговор
    Най-добре с ядрена бомба!

    22:24 01.09.2026

  • 3 Пич

    14 2 Отговор
    Хахаха...... Ама вече персите направо се авават с говедарите и израелците...?!
    Нещо, не ги отчитат като никакъв фактор!!!
    А...?!

    22:26 01.09.2026

  • 4 КРАСИВА НОВИНА

    20 2 Отговор
    ЩЕ ПОСЛЕДВА КРАСИВА ЗАРЯ. РУСИЯ И КИТАЙ ЩЕ ПОМОГНАТ С ПО 1 РАКЕТКА ВСЪРЦЕТО НА ЙЕЛОУСТОУН И ЩЕ ГЛЕДАМЕ ФИЛМА"ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ АМЕРИКА".

    22:28 01.09.2026

  • 5 Мусорчик

    1 17 Отговор
    Махмуд Набавян явно не си дава сметка, че така ще "отпуши" Конгреса и резултатът няма да е добър за Иран.

    22:29 01.09.2026

  • 6 Сега

    12 1 Отговор
    е момента, Чичо Дончо е зает да превзема езеро, един ручей и още две поточета. Така че сега е момента.

    22:30 01.09.2026

  • 7 В последно време

    11 1 Отговор
    все топ новини които са в полза на човечеството.По тези убави поводи ке пийнувам бутилка лозова ракия.Да живее ШОС.

    22:30 01.09.2026

  • 8 име

    12 1 Отговор
    Интересно ще бъде известния тpoл стоян георгиев да се изока по темата за иранския фалит, които са под санкции от 50г, от едно 10г са изключени от Суифт и длуги подобни. Деске, кажи малко, колко месеца им остава на иранците?!

    22:30 01.09.2026

  • 9 Истинско обещание 🇮🇷

    11 3 Отговор
    Време е ционистката държава САЩ да си плати за всичко ! 1 трилион долара обезщетение на Иран ,ОРМУЗКИЯ ПРОТОК изцяло Иран и Оман да си събират таксите ,пълно изнясане на американци от целия регион завинаги и американци никога да не стъпват в близкия изток,пълно изтегляне и оттегляне от подкрепа за Израел и Израел да бъде нападнат и всички евреи разселени в лагери изградени в Африка ,цялата земя върната на палестинците а Иран да е първа в света по износ на нефт и да си изгради ядрени оръжия с цел превантивни мерки за в бъдеще

    Коментиран от #16

    22:30 01.09.2026

  • 10 оня с коня

    1 8 Отговор
    Лудите Иранци изобщо не разбират че едно нападение над Държавата Америка ще активира чл.5 и НАТО автоматично ще ги подпука от всички страни,включително и Сухопътно.На косъм бе да се активира въпросният Натовски член при свалянето на двете Ирански ракети отправени към Турция,но Ердоган НЕ ПОДАДЕ молба по негови си дипломатични причини.

    Коментиран от #11

    22:35 01.09.2026

  • 11 Путин

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "оня с коня":

    Ми той коня ти умрял!

    22:40 01.09.2026

  • 12 Козаристан🐐

    2 5 Отговор
    текат поправки на куурана и заменят текстовете вместо 40 девици ги чакат 80 козици 🐐🕺😀

    22:43 01.09.2026

  • 13 К ПЕЙКИ с чалми

    2 2 Отговор
    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
    ну паГади

    22:44 01.09.2026

  • 14 Козарски Орк

    2 2 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    22:44 01.09.2026

  • 15 Иранче с куранче

    3 2 Отговор
    Защо живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея???

    22:45 01.09.2026

  • 16 Сесесере

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Истинско обещание 🇮🇷":

    А не щеш ли Турция да си вземе изконните територии от България и да разсели всички русофили по лагери в Сибир ?

    22:45 01.09.2026

  • 17 Запада загина мож би почти сигурно скоро

    2 1 Отговор
    клетите курански капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада докато всъщност се случва точно обратното

    22:45 01.09.2026

  • 18 Козарски твърдлйнар

    1 1 Отговор
    Тия на училище ходят ли или само на килимчето у джамията по цял ден? Доста изостанали...само авганаистан са позле

    22:50 01.09.2026

  • 19 Титак

    1 0 Отговор
    А защо по съоръжения в залива...?? Направо взривете Белия дом да видят какво е ....

    22:55 01.09.2026

  • 20 иван костов

    0 0 Отговор
    Какво повече да удрят, те ги разгембиха! Неприятна изненада ще е че Иран вече разполагат с ядрено оръжие и чудесни носители!

    23:03 01.09.2026

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