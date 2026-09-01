Ирански хардлайнер призова: Да ударим превантивно САЩ

Ирански хардлайнер призова за превантивни удари срещу американски съоръжения в Персийския залив, предаде ДПА, цитирана от БТА.

В коментар в социалната мрежа „Екс“ депутатът Махмуд Набавян заяви, че Вашингтон се стреми да деескалира напрежението поради ниските запаси от боеприпаси, високите цени на горивата и предстоящите избори за Конгрес. Според него обаче именно „сега е най-подходящият момент за превантивен удар срещу интересите на САЩ в региона, за да принудим врага да се оттегли и да пробием блокадата“.

„Ако не се възползваме от тази възможност, това би било против националния интерес на Иран“, добави той.

Набавян е смятан за влиятелен глас сред иранските хардлайнери, които са скептични относно преговорите със САЩ и призовават за конфронтация.

Американският финансов министър Скот Бесънт заяви също днес, че САЩ вероятно ще обявят тази седмица санкции срещу иранска банка като част от икономическата си кампания срещу Техеран, предаде Ройтерс.

„Вероятно ще обявим санкции срещу банка тази седмица, а идната седмица - други санкции. Разговаряхме с нашите съюзници тук и получихме подкрепата им“, заяви Бесънт в кулоарите на срещата на финансовите лидери на страните от Г-20, която се провежда в американския град Ашвил, щата Северна Каролина.

Министърът на финансите каза още, че САЩ обмислят също да наложат санкции срещу компании за лизинг на самолети и други организации, които са правили бизнес с Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР).

„Това може да са различни организации. Може да са компании за лизинг на самолети, които ще проучим. Може да е всеки, който прави бизнес с КГИР. Проследяваме активите на Корпуса“, каза Бесънт.

„Толерантността ни е нулева. Ще задушим икономически този режим“, добави той.

Бесънт заяви пред Ройтерс в неделя, че американското финансово министерство вероятно ще обявява всяка седмица нови вторични санкции, целящи да увеличат икономическия натиск върху Иран, като първоначално вниманието ще бъде насочено към банкови институции.

Той посочи, че следващата стъпка може да бъде пълното изключване на дадена институция от базираната на щатския долар финансова система.

В послание, отправено към КГИР, Бесънт заяви: „Знаем къде се намират сметките ви в тези тръстови дружества на Британските Вирджински острови. Знаем за къщите ви за 100 милиона долара по целия свят и ще замразим тези активи“.

По думите му САЩ са обсъдили конфиденциално с Китай как да бъде предотвратено придобиването на ядрено оръжие от Иран и как да бъде гарантирана свободата на корабоплаването през Ормузкия проток.

Говорейки за Китай, Скот Бесънт подчерта също, че Вашингтон не иска да се дистанцира икономически от Пекин, но трябва да се намалят рисковете в търговските отношения с азиатската страна.

Американската армия обяви по-рано, че е започнала да нанася нови удари по цели в Иран, предадоха световните агенции.

Нанасянето на ударите е започнало в 16 ч. по Гринуич, поясни в Екс американското Централно командване, отговарящо за операции в близкоизточния регион.

На прицел са взети цели на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.

Ударите са в отговор на наскорошни атаки на Корпуса по търговското корабоплаване в Ормузкия проток и срещу американски военни, разположени в региона.

Иранската държавна телевизия съобщи за няколко експлозии, чути в южната част на страната, в района на Бандар Абас и на остров Кешм, в близост до Ормузкия проток.

В неделя САЩ нанесоха удари - първите от един месец насам - по установки за изстрелване, разположени на ирански остров.

Иран отвърна на ударите тогава, като атакува с ракети и дронове американски цели в Йордания и Обединените арабски емирства, като същевременно заяви чрез президента си Масуд Пезешкиан, че не желае войната да продължава.

Американският президент Доналд Тръмп обеща да отговори на тези ответни действия, но засега изглежда е отхвърлил варианта за възобновяване на мащабна военна операция срещу Иран.

Междувременно Вашингтон обеща да започне кампания за икономическо „задушаване“ на Иран, чиито конкретни параметри и цели все още предстои да бъдат уточнени.