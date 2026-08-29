Бившият украински министър на отбраната Михайло Федоров става съветник на ключов министър в Италия

Бившият украински министър на отбраната Михайло Федоров е приел длъжността съветник по иновации в Министерството на отбраната на Италия, съобщи днес ведомството, цитирано от Ройтерс.
Италианският министър на отбраната Гуидо Крозето разкри предложението след уволнението на Федоров през юли и го похвали като движеща сила зад военните иновации, която е помогнала на Украйна да си възвърне инициативата във войната срещу Русия, припомня БТА.
„Затова се радвам, че Михайло Федоров прие да предложи услугите си като съветник по иновации в отбраната“, каза Крозето в изявление, публикувано заедно със снимка на двамата мъже в профила на министерството в социалната платформа Екс.
35-годишният Федоров бе уволнен шест месеца след назначаването си, след като инициира реформи в областта на обществените поръчки и мобилизацията, които го поставиха в конфликт с военния елит и политическите му съперници, отбелязва Ройтерс.
Федоров благодари на Крозето за „личната му подкрепа“ и за предложението да бъде негов съветник.
„В тази роля ще подпомагам Италия при въвеждането на съвременни военни технологии, укрепването на отбранителния ѝ сектор и адаптирането към възникващите глобални предизвикателства в областта на сигурността“, написа Федоров в публикация в Екс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мими
04:13 29.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Папката
04:20 29.08.2026
4 Петър
Коментиран от #6
04:25 29.08.2026
5 Пауар
04:27 29.08.2026
6 Бай
До коментар #4 от "Петър":Петър е работил в московски гей бар.
Коментиран от #7
04:29 29.08.2026
7 Петър
До коментар #6 от "Бай":Моля те от сърце и душа, не бъди и не се дръж като Киро и Асен от ПП, те не са добър пример за подражание!!!
04:34 29.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
05:17 29.08.2026