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Бившият украински министър на отбраната Михайло Федоров става съветник на ключов министър в Италия
  Тема: Украйна

Бившият украински министър на отбраната Михайло Федоров става съветник на ключов министър в Италия

29 Август, 2026 04:08 588 9

  • михайло федоров-
  • съветник-
  • италия

35-годишният Федоров бе уволнен шест месеца след назначаването си

Бившият украински министър на отбраната Михайло Федоров става съветник на ключов министър в Италия - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият украински министър на отбраната Михайло Федоров е приел длъжността съветник по иновации в Министерството на отбраната на Италия, съобщи днес ведомството, цитирано от Ройтерс.

Италианският министър на отбраната Гуидо Крозето разкри предложението след уволнението на Федоров през юли и го похвали като движеща сила зад военните иновации, която е помогнала на Украйна да си възвърне инициативата във войната срещу Русия, припомня БТА.

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„Затова се радвам, че Михайло Федоров прие да предложи услугите си като съветник по иновации в отбраната“, каза Крозето в изявление, публикувано заедно със снимка на двамата мъже в профила на министерството в социалната платформа Екс.

35-годишният Федоров бе уволнен шест месеца след назначаването си, след като инициира реформи в областта на обществените поръчки и мобилизацията, които го поставиха в конфликт с военния елит и политическите му съперници, отбелязва Ройтерс.

Федоров благодари на Крозето за „личната му подкрепа“ и за предложението да бъде негов съветник.

„В тази роля ще подпомагам Италия при въвеждането на съвременни военни технологии, укрепването на отбранителния ѝ сектор и адаптирането към възникващите глобални предизвикателства в областта на сигурността“, написа Федоров в публикация в Екс.


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мими

    4 2 Отговор
    Ще ги отвори талянците как да краднат!

    04:13 29.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Папката

    3 0 Отговор
    Каква е тая папка, която ЦРУ предаде на Путин?

    04:20 29.08.2026

  • 4 Петър

    3 2 Отговор
    Тодор Тагарев пък е работил като съветник на Министерството на отбраната на Украйна между 2005 и 2011 г.

    Коментиран от #6

    04:25 29.08.2026

  • 5 Пауар

    3 3 Отговор
    Навремето в Сирия ЧВК Вагнер нападна американска база, тогава за 5 минути американците избиха 200 руски наемника. Оцелели от клането руснаци казват, че америкоанците са ги виждали и през стените и не са можели да се склрият.

    04:27 29.08.2026

  • 6 Бай

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Петър":

    Петър е работил в московски гей бар.

    Коментиран от #7

    04:29 29.08.2026

  • 7 Петър

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Бай":

    Моля те от сърце и душа, не бъди и не се дръж като Киро и Асен от ПП, те не са добър пример за подражание!!!

    04:34 29.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    0 0 Отговор
    И пак ще спаси света от фашизма

    05:17 29.08.2026

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