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Вучич: Организацията на погребението на Ратко Младич зависи единствено от желанията на семейството му

Вучич: Организацията на погребението на Ратко Младич зависи единствено от желанията на семейството му

29 Август, 2026 05:07 599 0

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Сръбският президент нарече "неистини", които обиждат семейството, медийните съобщения

Вучич: Организацията на погребението на Ратко Младич зависи единствено от желанията на семейството му - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сръбският президент Александър Вучич обяви, че организацията на погребението на осъдения до живот за геноцид бивш югогенерал Ратко Младич, който почина в болницата на затвора в Хага вчера, зависи само от желанието на семейството му, предаде БТА.

„Хага искаше смъртта му зад решетките(...) Ако семейството на Ратко Младич пожелае той да бъде погребан в Сърбия, държавата ще организира всичко по достоен и приличен начин", заяви Вучич.

Изявлението на Вучич идва часове след като сръбският министър на правосъдието Ненад Вуич обяви, че тъй като Младич е бивш генерал, според изискванията на протокола той ще бъде погребан с най-високи военни и държавни почести.

Сръбският президент нарече "неистини", които обиждат семейството, медийните съобщения, че Ратко Младич ще бъде погребан в Белград в Топчидерското гробище до покойната си дъщеря Ана, която се самоуби при неизяснени обстоятелства на 23 години с личното му оръжие през 1994 г.

Вучич добави, че е обсъдил с лидера на босненските сърби Милорад Додик дали Република Сръбска или Сърбия ще поемат по-голямата част от погребението, но все още очакват информация кога Хага ще освободи тялото.

Роденият на 12 март 1942 г. в малкото планинско село Божановичи в Република Сръбска Ратко Младич при избухването на войната в Босна през 1992 г. поема командването на войските на босненските сърби и установява контрол над обширни територии от страната с цел създаване на сръбска минидържава.

Генералният секретар на Европейската демократическа партия (ЕДП) и член на Европейския парламент Сандро Гочи заяви, че „решението на Сърбия да погребе Ратко Младич с пълни държавни почести“ преминава граница, която никоя страна, стремяща се към членство в Европейския съюз, никога не бива да прекрачва.

Сандро Гочи е един от най-острите критици на управлението на Александър Вучич, които особено се засилиха след началото на масовите антиправителствени протести, възникнали след инцидент на жп гарата в Нови Сад, където в края на 2024 година загинаха 16 души и един бе тежко ранен, припомнят сръбските медии.


Сърбия
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