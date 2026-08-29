Вучич: Организацията на погребението на Ратко Младич зависи единствено от желанията на семейството му

Сръбският президент Александър Вучич обяви, че организацията на погребението на осъдения до живот за геноцид бивш югогенерал Ратко Младич, който почина в болницата на затвора в Хага вчера, зависи само от желанието на семейството му, предаде БТА.

„Хага искаше смъртта му зад решетките(...) Ако семейството на Ратко Младич пожелае той да бъде погребан в Сърбия, държавата ще организира всичко по достоен и приличен начин", заяви Вучич.

Изявлението на Вучич идва часове след като сръбският министър на правосъдието Ненад Вуич обяви, че тъй като Младич е бивш генерал, според изискванията на протокола той ще бъде погребан с най-високи военни и държавни почести.

Сръбският президент нарече "неистини", които обиждат семейството, медийните съобщения, че Ратко Младич ще бъде погребан в Белград в Топчидерското гробище до покойната си дъщеря Ана, която се самоуби при неизяснени обстоятелства на 23 години с личното му оръжие през 1994 г.

Вучич добави, че е обсъдил с лидера на босненските сърби Милорад Додик дали Република Сръбска или Сърбия ще поемат по-голямата част от погребението, но все още очакват информация кога Хага ще освободи тялото.

Роденият на 12 март 1942 г. в малкото планинско село Божановичи в Република Сръбска Ратко Младич при избухването на войната в Босна през 1992 г. поема командването на войските на босненските сърби и установява контрол над обширни територии от страната с цел създаване на сръбска минидържава.

Генералният секретар на Европейската демократическа партия (ЕДП) и член на Европейския парламент Сандро Гочи заяви, че „решението на Сърбия да погребе Ратко Младич с пълни държавни почести“ преминава граница, която никоя страна, стремяща се към членство в Европейския съюз, никога не бива да прекрачва.

Сандро Гочи е един от най-острите критици на управлението на Александър Вучич, които особено се засилиха след началото на масовите антиправителствени протести, възникнали след инцидент на жп гарата в Нови Сад, където в края на 2024 година загинаха 16 души и един бе тежко ранен, припомнят сръбските медии.