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"Блумбърг": Русия се готви за ескалация на войната в Украйна
  Тема: Украйна

"Блумбърг": Русия се готви за ескалация на войната в Украйна

28 Август, 2026 07:33 1 397 38

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  • цру

Русия е стигнала до заключението, че преговорите за Украйна се намират в задънена улица - и затова иска да постигне целите си чрез ескалация, предупреждават източници, близки до Кремъл

"Блумбърг": Русия се готви за ескалация на войната в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Русия смята, че преговорите за Украйна са стигнали до задънена улица и затова сега се готви да засили атаките си срещу съседната държава. Това казват пред агенция "Блумбърг" източници, близки до Кремъл.

"Бойните действия в сегашния им вид още не са върхът на ескалацията"

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В момента Москва проучва възможностите за по-активни удари по Киев, включително по централните му райони, залагайки на балистични ракети без ядрен заряд. Други възможни цели са инфраструктурни обекти в украинските градове, казват още близките до Кремъл източници, пожелали анонимност. Според тяхната оценка санкционният натиск върху руската икономика и атаките на Украйна срещу руски нефтопреработвателни заводи и логистични центрове няма да накарат руския президент Владимир Путин да сложи край на войната.

"Москва все повече разглежда украинските удари като атаки от страна на държавите от НАТО, тъй като членовете на Алианса снабдяват Киев с оръжие и разузнавателни данни", цитира "Блумбърг" думите на своите източници. "Бойните действия в сегашния им вид все още не са върхът на ескалацията", казват още те.

Заради липсата на резултати от дипломатическите усилия Москва не вижда алтернатива на по-нататъшната ескалация като средство за постигане на целите си, съобщава още агенцията, позовавайки се на четирима свои източници. Според тях гледната точка на Москва е, че Русия вече е направила редица компромиси и затова всяка следваща отстъпка само би отслабила позициите ѝ.

Има ли опасност Русия да използва тактическо ядрено оръжие?

Междувременно редица руски официални лица не изключват, че продължаващите взаимни удари на Русия и Украйна по логистични обекти, пристанища и кораби в Черно море могат да накарат Путин да прибегне до последното средство: използването на тактическо ядрено оръжие. "Напоследък "ястребите" в Москва все по-често предлагат да се предприеме такава стъпка", пише агенция "Блумбърг".

Администрацията на бившия президент на САЩ Джо Байдън беше категорична, че в случай на употреба на ядрено оръжие във войната в Украйна САЩ ще отговорят с масивен удар. "Малко вероятно е Тръмп да отправи същото предупреждение към Русия", цитира "Блумбърг" оценката на Фиона Хил от института "Брукингс", която е работила като съветник по националната сигурност в екипите на трима президенти на САЩ, включително при Доналд Тръмп по време на първия му мандат.

"Цената за нарушаването на ядреното табу е много висока"

Според Александър Габуев, директор на берлинския "Карнеги" за изследване на Русия и Евразия, "рискът от използване на тактическо ядрено оръжие остава изключително нисък, тъй като неговата военна ефективност на съвременното разпръснато бойно поле е ограничена, докато политическата цена за нарушаването на ядреното табу е много висока".

"Докато Москва разполага с възможности за ескалация посредством конвенционално въоръжение, включително чрез засилване на ракетните удари, тя няма причини да престъпи ядрения праг", казва още експертът.

Автор: Кристиан Тал


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Един

    8 21 Отговор
    Да, ама китайците им дърпаха ушите да не го правят. САЩ също ги предупредиха да не го правят. Сега жужака се суети в бункера.

    07:35 28.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ?????

    29 3 Отговор
    Уф.
    Когато Зеленски и НАТО ескалираха имаше много радост че са пречупили хода на войната и побеждават.
    Когато почват да получават отговор на тяхната ескалация почват да вият на умряло.
    Да са мислили когато я измислиха тая операция на Запад.

    07:40 28.08.2026

  • 8 Джамбаза

    21 1 Отговор
    "Бойните действия в сегашния им вид още не са върхът на ескалацията"
    Това как се връзва с "Пълномащабната война"?
    Никак!

    07:43 28.08.2026

  • 9 Аз ще ви кажа какво инфо върви

    13 3 Отговор
    Саботаж на заеца в Украйна идните дни и ескалация на следващо ниво имайте пари в брой ще е заразена зона тук

    07:43 28.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 0407

    10 1 Отговор
    Блуми и Бърги знае "сичко" за рушняците...нема лабаво....даже как по Бай Дънов(о) време" щели" да отговорят........

    07:48 28.08.2026

  • 19 Kaлпазанин

    11 1 Отговор
    Явно евреите и клоуна не са на едно мнение ,щом клоуна казва едно ,а те друго .което е добре

    07:51 28.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 точка

    12 0 Отговор
    Русия не ескалира. Тя Отговаря на эскалация от страна на лаещите. Те ловко навиват ескалацията до атом като непрекъснато се самоубеждават че Русия Няма да използва атом. Луда работа.

    07:52 28.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Чети за снижанка мъник

    5 1 Отговор

    До коментар #22 от "Тихо пико4!":

    Тролейки изглеждаш много глупаво! Фашизма много е отчаян да опре до деца срещу Русия!

    07:54 28.08.2026

  • 27 Kaлпазанин

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "пони, ама розАво":

    Оооо търпение ,днес и m@@@ t@@@@@ е на линия да ни опровергае ,време е пак Путин и кадирката да умират

    07:54 28.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Изглеждаш много глупаво да тролиш

    8 1 Отговор

    До коментар #25 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Независимо с какъв ник! Показваш трагедията си и отчаянието на фашизма в Украйна и на запад от Русия!

    07:56 28.08.2026

  • 30 0407

    8 0 Отговор

    До коментар #16 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Верно ли.....а в Париж ,кой стигна, в Берлин 2 пъти......да не си бил на фронта срещу рушняците...

    07:57 28.08.2026

  • 31 БСТ

    0 1 Отговор
    Да отвори втори фронт не вярвам .

    07:57 28.08.2026

  • 32 Когато стане

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Това кога ще стане?":

    Това, което ще стане, иди да седнеш на него.

    08:01 28.08.2026

  • 33 Ескалацията я направихте вие

    8 0 Отговор
    Принудихте Русия да бие навсякъде! И пак Русия предупреждаваше! Жалка фашистка сган, заливащи ни с евтини лъжи и глупава пропаганда срещу Русия!

    08:06 28.08.2026

  • 34 Триенето на нормални коментари

    6 0 Отговор
    показва идеално фашизма срещу Русия!

    08:07 28.08.2026

  • 35 ЧАКАХА ЧАКАХА РУСИТЕ

    3 0 Отговор
    Но търпението им свърши. Зеления наркоман не прие още в началото 22 година в Турция договора с Русия война стана той протака с цел облаги а най важното е че много хора си отидоха. И корупция имаше корупция има и сега но на никой не им пука.

    08:08 28.08.2026

  • 36 7676

    3 0 Отговор
    За съжаление на евролунатиците войната наистина ще ескалира! Дано само да не го отнесем и ние! Колкото и да опъва ръчната Путин рано или късно ще доразмаже 404 ! Не би трябвало да направи мобилизация а в такъв случай му остава само един вариант тактически удар! А ако някой идиот си мисли че Щатите ще се намесят да ходи да се прегледа! В малобритания спусъка го държат американците! Франция няма да гъкне! Ей толкова за великият член 5 и НАТЮ!

    08:10 28.08.2026

  • 37 Миролюб Войнов,аналитик

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Гресирания ,пак не виждам палеца ☝️,явно е пак на тъмно ,влажно и топло 👈 .

    08:14 28.08.2026

  • 38 Топчията

    3 0 Отговор
    Уудрий яко бандерите с Бандерола !

    08:16 28.08.2026

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