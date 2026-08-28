"Блумбърг": Русия се готви за ескалация на войната в Украйна

Русия смята, че преговорите за Украйна са стигнали до задънена улица и затова сега се готви да засили атаките си срещу съседната държава. Това казват пред агенция "Блумбърг" източници, близки до Кремъл.

"Бойните действия в сегашния им вид още не са върхът на ескалацията"

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В момента Москва проучва възможностите за по-активни удари по Киев, включително по централните му райони, залагайки на балистични ракети без ядрен заряд. Други възможни цели са инфраструктурни обекти в украинските градове, казват още близките до Кремъл източници, пожелали анонимност. Според тяхната оценка санкционният натиск върху руската икономика и атаките на Украйна срещу руски нефтопреработвателни заводи и логистични центрове няма да накарат руския президент Владимир Путин да сложи край на войната.

"Москва все повече разглежда украинските удари като атаки от страна на държавите от НАТО, тъй като членовете на Алианса снабдяват Киев с оръжие и разузнавателни данни", цитира "Блумбърг" думите на своите източници. "Бойните действия в сегашния им вид все още не са върхът на ескалацията", казват още те.

Заради липсата на резултати от дипломатическите усилия Москва не вижда алтернатива на по-нататъшната ескалация като средство за постигане на целите си, съобщава още агенцията, позовавайки се на четирима свои източници. Според тях гледната точка на Москва е, че Русия вече е направила редица компромиси и затова всяка следваща отстъпка само би отслабила позициите ѝ.

Има ли опасност Русия да използва тактическо ядрено оръжие?

Междувременно редица руски официални лица не изключват, че продължаващите взаимни удари на Русия и Украйна по логистични обекти, пристанища и кораби в Черно море могат да накарат Путин да прибегне до последното средство: използването на тактическо ядрено оръжие. "Напоследък "ястребите" в Москва все по-често предлагат да се предприеме такава стъпка", пише агенция "Блумбърг".

Администрацията на бившия президент на САЩ Джо Байдън беше категорична, че в случай на употреба на ядрено оръжие във войната в Украйна САЩ ще отговорят с масивен удар. "Малко вероятно е Тръмп да отправи същото предупреждение към Русия", цитира "Блумбърг" оценката на Фиона Хил от института "Брукингс", която е работила като съветник по националната сигурност в екипите на трима президенти на САЩ, включително при Доналд Тръмп по време на първия му мандат.

"Цената за нарушаването на ядреното табу е много висока"

Според Александър Габуев, директор на берлинския "Карнеги" за изследване на Русия и Евразия, "рискът от използване на тактическо ядрено оръжие остава изключително нисък, тъй като неговата военна ефективност на съвременното разпръснато бойно поле е ограничена, докато политическата цена за нарушаването на ядреното табу е много висока".

"Докато Москва разполага с възможности за ескалация посредством конвенционално въоръжение, включително чрез засилване на ракетните удари, тя няма причини да престъпи ядрения праг", казва още експертът.

Автор: Кристиан Тал