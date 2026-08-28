"Блумбърг": Русия се готви за ескалация на войната в Украйна

Русия смята, че преговорите за Украйна са стигнали до задънена улица и затова сега се готви да засили атаките си срещу съседната държава. Това казват пред агенция "Блумбърг" източници, близки до Кремъл.
"Бойните действия в сегашния им вид още не са върхът на ескалацията"
В момента Москва проучва възможностите за по-активни удари по Киев, включително по централните му райони, залагайки на балистични ракети без ядрен заряд. Други възможни цели са инфраструктурни обекти в украинските градове, казват още близките до Кремъл източници, пожелали анонимност. Според тяхната оценка санкционният натиск върху руската икономика и атаките на Украйна срещу руски нефтопреработвателни заводи и логистични центрове няма да накарат руския президент Владимир Путин да сложи край на войната.
"Москва все повече разглежда украинските удари като атаки от страна на държавите от НАТО, тъй като членовете на Алианса снабдяват Киев с оръжие и разузнавателни данни", цитира "Блумбърг" думите на своите източници. "Бойните действия в сегашния им вид все още не са върхът на ескалацията", казват още те.
Заради липсата на резултати от дипломатическите усилия Москва не вижда алтернатива на по-нататъшната ескалация като средство за постигане на целите си, съобщава още агенцията, позовавайки се на четирима свои източници. Според тях гледната точка на Москва е, че Русия вече е направила редица компромиси и затова всяка следваща отстъпка само би отслабила позициите ѝ.
Има ли опасност Русия да използва тактическо ядрено оръжие?
Междувременно редица руски официални лица не изключват, че продължаващите взаимни удари на Русия и Украйна по логистични обекти, пристанища и кораби в Черно море могат да накарат Путин да прибегне до последното средство: използването на тактическо ядрено оръжие. "Напоследък "ястребите" в Москва все по-често предлагат да се предприеме такава стъпка", пише агенция "Блумбърг".
Администрацията на бившия президент на САЩ Джо Байдън беше категорична, че в случай на употреба на ядрено оръжие във войната в Украйна САЩ ще отговорят с масивен удар. "Малко вероятно е Тръмп да отправи същото предупреждение към Русия", цитира "Блумбърг" оценката на Фиона Хил от института "Брукингс", която е работила като съветник по националната сигурност в екипите на трима президенти на САЩ, включително при Доналд Тръмп по време на първия му мандат.
"Цената за нарушаването на ядреното табу е много висока"
Според Александър Габуев, директор на берлинския "Карнеги" за изследване на Русия и Евразия, "рискът от използване на тактическо ядрено оръжие остава изключително нисък, тъй като неговата военна ефективност на съвременното разпръснато бойно поле е ограничена, докато политическата цена за нарушаването на ядреното табу е много висока".
"Докато Москва разполага с възможности за ескалация посредством конвенционално въоръжение, включително чрез засилване на ракетните удари, тя няма причини да престъпи ядрения праг", казва още експертът.
Автор: Кристиан Тал
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 Един
07:35 28.08.2026
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7 ?????
Когато Зеленски и НАТО ескалираха имаше много радост че са пречупили хода на войната и побеждават.
Когато почват да получават отговор на тяхната ескалация почват да вият на умряло.
Да са мислили когато я измислиха тая операция на Запад.
07:40 28.08.2026
8 Джамбаза
Това как се връзва с "Пълномащабната война"?
Никак!
07:43 28.08.2026
9 Аз ще ви кажа какво инфо върви
07:43 28.08.2026
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18 0407
07:48 28.08.2026
19 Kaлпазанин
07:51 28.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 точка
07:52 28.08.2026
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26 Чети за снижанка мъник
До коментар #22 от "Тихо пико4!":Тролейки изглеждаш много глупаво! Фашизма много е отчаян да опре до деца срещу Русия!
07:54 28.08.2026
27 Kaлпазанин
До коментар #6 от "пони, ама розАво":Оооо търпение ,днес и m@@@ t@@@@@ е на линия да ни опровергае ,време е пак Путин и кадирката да умират
07:54 28.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Изглеждаш много глупаво да тролиш
До коментар #25 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Независимо с какъв ник! Показваш трагедията си и отчаянието на фашизма в Украйна и на запад от Русия!
07:56 28.08.2026
30 0407
До коментар #16 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Верно ли.....а в Париж ,кой стигна, в Берлин 2 пъти......да не си бил на фронта срещу рушняците...
07:57 28.08.2026
31 БСТ
07:57 28.08.2026
32 Когато стане
До коментар #12 от "Това кога ще стане?":Това, което ще стане, иди да седнеш на него.
08:01 28.08.2026
33 Ескалацията я направихте вие
08:06 28.08.2026
34 Триенето на нормални коментари
08:07 28.08.2026
35 ЧАКАХА ЧАКАХА РУСИТЕ
08:08 28.08.2026
36 7676
08:10 28.08.2026
37 Миролюб Войнов,аналитик
До коментар #25 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Гресирания ,пак не виждам палеца ☝️,явно е пак на тъмно ,влажно и топло 👈 .
08:14 28.08.2026
38 Топчията
08:16 28.08.2026