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И тази нощ Украйна и Русия си размениха удари
  Тема: Украйна

И тази нощ Украйна и Русия си размениха удари

30 Август, 2026 06:34 960 27

  • дрон-
  • киев-
  • москва-
  • санкт петербург

Експлозии разтърсиха отново Киев

И тази нощ Украйна и Русия си размениха удари - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В неделя рано сутринта експлозия разтърси Киев, след като Русия поднови ударите си с дронове срещу града. Според предварителна информация дроновете са атакували центъра на украинската столица, съобщават местни медии.

Малко преди удара в града и региона прозвуча аларма за въздушна тревога. Наблюдатели съобщиха, че в момента 18 руски дрона летят към района на Киев, уточни news.bg.

В събота 37 души загинаха в района на Буча в Киевска област в резултат на руски удари. Украинският президент Володимир Зеленски остро осъди това, което нарече „небрежност“, като добави, че ударите са били насочени към склад за боеприпаси в цивилен район, което е предизвикало вторични експлозии.

Руските сили за противовъздушна отбрана са свалили 40 украински дрона над Ленинградската и Московската област. Същевременно се появиха съобщения, че Украйна е изстреляла до 500 дрона към няколко руски области. Две московски летища – Внуково и Шереметиево – ограничиха трафика в условията на продължаващата атака.

Непотвърдени информации сочат, че е бил ударен нефтопреработвателният завод в Кириши в Ленинградска област, където се намира вторият по големина град в Русия – Санкт Петербург.

Междувременно украинският Киев беше многократно атакуван от руски дронове в събота и рано в неделя, което причини широкоразпространени щети в града.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Джоooo пaaааaаццyyуyлaaa👋😁💯👈

    18 19 Отговор
    От 19 април до днес 4 месеца и 13 дни мyнчо yзурпира власта!Равноcметката-
    За това време 6.4 млрд.евро нови дългове и заложи в бюджета още 10.6 млрд.
    Вдигна бюджетния дефицит от 3 на 5.7%.
    Вдигна винетките с 30% а не бяха пипани 9 години.
    При 84 долара за барел петрол - 1.81 евро литър дизел. Преди 6 месеца при Гюров 122 долара барел петрол- литър дизел 1. 60 евро и даваше по 20 евро на автомобил компенсация.
    Намали минималната заплата с 20 евро.
    От 1 август прие увеличение на цигарите с 17%.
    От 1 юли вдигна ток,вода и пaрно.
    Вдигна пътните глоби със 100% и сега застраховка "Гражданска отговорност"
    Сложи в държaвни бордове на директори всички подписали договора "Боташ" да не проговорят,като бившият енергиен министър в служебното правителство на Гълъб Донев - Росен Христов ( катaмарана) в ДКК със заплата 11 хил.и 700 евро. Същия с влогове милиони евро с кабриолета с манекенките с които правеха Европейско пътешествие,танцуваха в кабриото и махаха на бедните пешеходци мунчови избиратели по тротоарите. В джобовете на олигарсите му за 4 месеца потънаха милиарди от държавната хазна.
    А за гласувалите за мyнчо един чeпaт вътре целия хииxиxиxиии😂🤣😅
    Как бяха мунчовите обещания- Cпиране на инфлaцията и Знaем- Можeм-ще го нaправим!
    Наздраве пингвини клeти 🥂🍺

    Коментиран от #8, #14

    06:35 30.08.2026

  • 2 Не е ли така ?

    4 13 Отговор
    Според мен Зеленски и Путин ги вкарват в една метална клетка и който излезе той печели войната, като във филма Троя излъчват двама бойци от двете армии да няма клане.

    Коментиран от #27

    06:38 30.08.2026

  • 3 Как мобилизира Путин

    9 31 Отговор
    Основа за по-бързо и прикрито набиране на хора в армията, дори ако официално мобилизация не бъде обявена:
    "Достатъчно е просто да изпратят, да кажем, 10 автобуса до определен металургичен завод и да вземат предварително определен брой конкретни хора директно от работните им места: "Петров, Иванов, Сидоров — моля, качвайте се в автобуса", след което автобусът потегля към военна база." (Табалов).

    За Кремъл става все по-трудно да набира военнослужещи по договор, казва юрист от организацията "Призив към съвестта", която помага на хората да упражняват правото си на отказ от военна служба по убеждения.
    Според данни на украинските военни през последните месеци руските загуби на фронта надхвърлят 30 хиляди души месечно, като в някои случаи достигат дори 40 хиляди. В същото време през тази година руската армия практически не успява да набира повече от 30 хиляди души месечно, а в някои месеци броят е спадал до 27 хиляди.

    Коментиран от #6, #10

    06:38 30.08.2026

  • 4 Урка у метрото

    21 8 Отговор
    Как ли изглеждаше слънцето!?? Пратете една снимка че забравих!? Господин Президент Путин моля ви прекратете мъките ни , утилизирайте тоя клоун!

    06:41 30.08.2026

  • 5 Орешник

    22 5 Отговор
    И нека воят на сорос започне Сега!!!!

    06:44 30.08.2026

  • 6 Оня

    18 6 Отговор

    До коментар #3 от "Как мобилизира Путин":

    Вицовете са в друг раздел!

    06:46 30.08.2026

  • 7 име

    24 6 Отговор
    Горките бандерчета, нямат вече по 800-1000 дрона да изтрелват на ден. Молят се с 300 дрона да ударят някой външен кенеф, че да ги пишат поновините как побеждават.

    06:46 30.08.2026

  • 8 има ли козяциии

    25 8 Отговор

    До коментар #1 от "Джоooo пaaааaаццyyуyлaaa👋😁💯👈":

    Що стана с Фламингото?! Станало на нощно Бинго!

    Коментиран от #13, #18

    06:48 30.08.2026

  • 9 СТИГА

    23 7 Отговор
    това лигавене с тия дронове ! Време е за Орешниците и всичко да приключва !

    Коментиран от #20

    06:53 30.08.2026

  • 10 Будала Буданов

    25 6 Отговор

    До коментар #3 от "Как мобилизира Путин":

    иска по 30 хил. новобранци месечно на фронта за да си запазят позициите. Пак си объркал държавите!

    06:56 30.08.2026

  • 11 пък краварското

    22 7 Отговор
    Посолство в Киев наредило на всички говедовъди да де изнасят от 404. Това преди два дни.

    06:56 30.08.2026

  • 12 Уффф

    22 5 Отговор
    Да не забравяме, че тази война беше провокирана от западните бандити

    06:56 30.08.2026

  • 13 Кви козяци и фламингота та гонят

    8 16 Отговор

    До коментар #8 от "има ли козяциии":

    Миризливo изпражнение? Myнчо ти го натика целия в отверстието и си ни живо ни умряло фeкaaлл

    Коментиран от #15

    07:02 30.08.2026

  • 14 Мушмул

    16 10 Отговор

    До коментар #1 от "Джоooo пaaааaаццyyуyлaaa👋😁💯👈":

    Дефицита беше 7%, а не 3, табуретката излъга. Ти гербераст ли си?

    Коментиран от #16

    07:04 30.08.2026

  • 15 лапай банана

    14 6 Отговор

    До коментар #13 от "Кви козяци и фламингота та гонят":

    И не се обяснявай.

    07:04 30.08.2026

  • 16 О БНБ и фискалния съвет ли излъгаха

    7 15 Отговор

    До коментар #14 от "Мушмул":

    И всички независими икономисти? Мунчо още при встъпването открадна 7 млрд.да се разплати на олигарсите си и вдигна дефицита. Затова и сега вдига всички цени заради дефицита! Сега схвана ли фeкaл?

    07:10 30.08.2026

  • 17 Руските загуби

    6 19 Отговор
    публикувани в сутрешния доклад на 29 август 2026 г., руските загуби на фронта за предходното денонощие възлизат на 1420 военнослужещи (убити и тежко ранени).С това общият брой на загубите в жива сила на руската армия от началото на пълномащабната инвазия достига 1 485 200 души.

    Загуби на бойна техника и оборудване (само за денонощието):
    Безпилотни летателни апарати (БПЛА): 1360
    Автомобилна техника и цистерни: 318
    Артилерийски системи: 25
    Наземни роботизирани системи 9
    Специална техника: 4
    Бойни бронирани машини (ББМ): 4
    Танкове: 3
    Ракетни системи за залпов огън (РСЗО): 3
    Данните съвпадат с докладите на западни разузнавателни служби, публикувани в края на август 2026 г., според които темпът на руските загуби остава изключително висок. Според изнесената информация, Русия губи средно около 36 000 войници на месец, което започва да надвишава възможностите на Кремъл за текуща мобилизация на нови кадри (около 30 000 души месечно).

    07:12 30.08.2026

  • 18 Ицо

    4 5 Отговор

    До коментар #8 от "има ли козяциии":

    Има ръгани копейки.

    07:13 30.08.2026

  • 19 Отреазвяващ

    2 2 Отговор
    Толкова рано,сигурно са носили чай и пирожки.

    07:19 30.08.2026

  • 20 Бухалка Хаймърс

    2 7 Отговор

    До коментар #9 от "СТИГА":

    Праскайте дъртака Путин с Хаймърси.
    Не го жалете.

    Коментиран от #21

    07:30 30.08.2026

  • 21 има ла козяциии

    10 2 Отговор

    До коментар #20 от "Бухалка Хаймърс":

    Що хаймарси, бе козяк, кво стана с фламингото?!

    07:31 30.08.2026

  • 22 Какво прави

    5 1 Отговор
    склад за боеприпаси в жилищен квартал??? Аз мислех, че пак е детска градина или родилно отделение...

    07:38 30.08.2026

  • 23 Много ми е интерсно

    2 1 Отговор
    Как във фермите за тролове решават какъв пост да пуснат? Кой и как одобрява и комбинира опорките в публикацията? Как се подбират фразите и дължината и? Как се отчита резултата? Ясно е, че първите няколко места под някой от новините са платени и модераторите трият всичко останало за да може троловете да се изявят.

    07:39 30.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 БГ путинците – с доказани пси проблеми

    1 1 Отговор
    Принципът на отричане на очевидното (често свързван в психологията и реториката с понятия като денониализъм, когнитивен дисонанс или „газлайтинг“) е психологически феномен или съзнателна стратегия, при която човек или група отказват да признаят реалност, която е ясно видима, доказана и неоспорима.
    Ето основните проявления и причини за този принцип: 1. Когнитивен дисонанс: Когато новата, очевидна информация противоречи на дълбоко вкоренени вярвания или ценности, човек изпитва силен дискомфорт. За да го премахне, той по-лесно отхвърля фактите, отколкото да промени светогледа си. Пример: Отхвърляне на научни доказателства, защото те не съвпадат с идеите му. 2. Социален конформизъм (Ефектът на Аш): Понякога хората отричат очевидното под натиска на групата. Експериментите на Аш доказват, че индивидът е склонен да обяви очевидно грешно твърдение за вярно, само за да не се цепи от колектива, партия и т.н. Пример: Приказката "Новите дрехи на царя". 3. Политическа и реторична стратегия: В дебатите и пропагандата това е тактика за объркване на противника. Чрез нагло и упорито отричане на факти („черното е бяло“) се цели изтощаване на отсрещната страна и създаване на съмнение в публиката.
    4. Психологическа самозащита (Отричане): На индивидуално ниво това е несъзнаван защитен механизъм. Когато даден факт е твърде болезнен, плашещ или застрашаващ егото, мозъкът буквално го блокира, за да запази психическото равновесие.

    07:42 30.08.2026

  • 26 диф дядо

    1 0 Отговор
    nyткъта нeщe тристранни преговори, нeще и двустранни преговори с Украйна, она иска едностранни преговори!

    07:43 30.08.2026

  • 27 Путин многоходовия

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Не е ли така ?":

    Путин се притеснява, че може да не оцелее, ако даде подобна заповед.

    И има основание да се притеснява: през 2022 г., когато този въпрос беше на дневен ред (Русия търпеше сериозни поражения от Украйна — украинските сили продължаваха да изтласкват руснаците от териториите, които те бяха успели да завземат), Западът даде ясно да се разбере: ако Русия се опита да използва ядрено оръжие, ще последва неядрен обезглавяващ удар срещу Кремъл.

    Лавров шумно се оплакваше от това.

    Путин просто замълча и след това повече не отправи дори една ядрена заплаха (очевидно е делегирал тази задача на Медведев, който го прави непрекъснато — целта е Путин да изглежда „разумен“ в сравнение с „ястребите“ около него, което очевидно е психологическа операция).

    07:58 30.08.2026

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