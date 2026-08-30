И тази нощ Украйна и Русия си размениха удари

В неделя рано сутринта експлозия разтърси Киев, след като Русия поднови ударите си с дронове срещу града. Според предварителна информация дроновете са атакували центъра на украинската столица, съобщават местни медии.

Малко преди удара в града и региона прозвуча аларма за въздушна тревога. Наблюдатели съобщиха, че в момента 18 руски дрона летят към района на Киев, уточни news.bg.

В събота 37 души загинаха в района на Буча в Киевска област в резултат на руски удари. Украинският президент Володимир Зеленски остро осъди това, което нарече „небрежност“, като добави, че ударите са били насочени към склад за боеприпаси в цивилен район, което е предизвикало вторични експлозии.

Руските сили за противовъздушна отбрана са свалили 40 украински дрона над Ленинградската и Московската област. Същевременно се появиха съобщения, че Украйна е изстреляла до 500 дрона към няколко руски области. Две московски летища – Внуково и Шереметиево – ограничиха трафика в условията на продължаващата атака.

Непотвърдени информации сочат, че е бил ударен нефтопреработвателният завод в Кириши в Ленинградска област, където се намира вторият по големина град в Русия – Санкт Петербург.

Междувременно украинският Киев беше многократно атакуван от руски дронове в събота и рано в неделя, което причини широкоразпространени щети в града.