И тази нощ Украйна и Русия си размениха удари

В неделя рано сутринта експлозия разтърси Киев, след като Русия поднови ударите си с дронове срещу града. Според предварителна информация дроновете са атакували центъра на украинската столица, съобщават местни медии.
Малко преди удара в града и региона прозвуча аларма за въздушна тревога. Наблюдатели съобщиха, че в момента 18 руски дрона летят към района на Киев, уточни news.bg.
В събота 37 души загинаха в района на Буча в Киевска област в резултат на руски удари. Украинският президент Володимир Зеленски остро осъди това, което нарече „небрежност“, като добави, че ударите са били насочени към склад за боеприпаси в цивилен район, което е предизвикало вторични експлозии.
Руските сили за противовъздушна отбрана са свалили 40 украински дрона над Ленинградската и Московската област. Същевременно се появиха съобщения, че Украйна е изстреляла до 500 дрона към няколко руски области. Две московски летища – Внуково и Шереметиево – ограничиха трафика в условията на продължаващата атака.
Непотвърдени информации сочат, че е бил ударен нефтопреработвателният завод в Кириши в Ленинградска област, където се намира вторият по големина град в Русия – Санкт Петербург.
Междувременно украинският Киев беше многократно атакуван от руски дронове в събота и рано в неделя, което причини широкоразпространени щети в града.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Джоooo пaaааaаццyyуyлaaa👋😁💯👈
За това време 6.4 млрд.евро нови дългове и заложи в бюджета още 10.6 млрд.
Вдигна бюджетния дефицит от 3 на 5.7%.
Вдигна винетките с 30% а не бяха пипани 9 години.
При 84 долара за барел петрол - 1.81 евро литър дизел. Преди 6 месеца при Гюров 122 долара барел петрол- литър дизел 1. 60 евро и даваше по 20 евро на автомобил компенсация.
Намали минималната заплата с 20 евро.
От 1 август прие увеличение на цигарите с 17%.
От 1 юли вдигна ток,вода и пaрно.
Вдигна пътните глоби със 100% и сега застраховка "Гражданска отговорност"
Сложи в държaвни бордове на директори всички подписали договора "Боташ" да не проговорят,като бившият енергиен министър в служебното правителство на Гълъб Донев - Росен Христов ( катaмарана) в ДКК със заплата 11 хил.и 700 евро. Същия с влогове милиони евро с кабриолета с манекенките с които правеха Европейско пътешествие,танцуваха в кабриото и махаха на бедните пешеходци мунчови избиратели по тротоарите. В джобовете на олигарсите му за 4 месеца потънаха милиарди от държавната хазна.
А за гласувалите за мyнчо един чeпaт вътре целия хииxиxиxиии😂🤣😅
Как бяха мунчовите обещания- Cпиране на инфлaцията и Знaем- Можeм-ще го нaправим!
Наздраве пингвини клeти 🥂🍺
Коментиран от #8, #14
06:35 30.08.2026
2 Не е ли така ?
Коментиран от #27
06:38 30.08.2026
3 Как мобилизира Путин
"Достатъчно е просто да изпратят, да кажем, 10 автобуса до определен металургичен завод и да вземат предварително определен брой конкретни хора директно от работните им места: "Петров, Иванов, Сидоров — моля, качвайте се в автобуса", след което автобусът потегля към военна база." (Табалов).
За Кремъл става все по-трудно да набира военнослужещи по договор, казва юрист от организацията "Призив към съвестта", която помага на хората да упражняват правото си на отказ от военна служба по убеждения.
Според данни на украинските военни през последните месеци руските загуби на фронта надхвърлят 30 хиляди души месечно, като в някои случаи достигат дори 40 хиляди. В същото време през тази година руската армия практически не успява да набира повече от 30 хиляди души месечно, а в някои месеци броят е спадал до 27 хиляди.
Коментиран от #6, #10
06:38 30.08.2026
4 Урка у метрото
06:41 30.08.2026
5 Орешник
06:44 30.08.2026
6 Оня
До коментар #3 от "Как мобилизира Путин":Вицовете са в друг раздел!
06:46 30.08.2026
7 име
06:46 30.08.2026
8 има ли козяциии
До коментар #1 от "Джоooo пaaааaаццyyуyлaaa👋😁💯👈":Що стана с Фламингото?! Станало на нощно Бинго!
Коментиран от #13, #18
06:48 30.08.2026
9 СТИГА
Коментиран от #20
06:53 30.08.2026
10 Будала Буданов
До коментар #3 от "Как мобилизира Путин":иска по 30 хил. новобранци месечно на фронта за да си запазят позициите. Пак си объркал държавите!
06:56 30.08.2026
11 пък краварското
06:56 30.08.2026
12 Уффф
06:56 30.08.2026
13 Кви козяци и фламингота та гонят
До коментар #8 от "има ли козяциии":Миризливo изпражнение? Myнчо ти го натика целия в отверстието и си ни живо ни умряло фeкaaлл
Коментиран от #15
07:02 30.08.2026
14 Мушмул
До коментар #1 от "Джоooo пaaааaаццyyуyлaaa👋😁💯👈":Дефицита беше 7%, а не 3, табуретката излъга. Ти гербераст ли си?
Коментиран от #16
07:04 30.08.2026
15 лапай банана
До коментар #13 от "Кви козяци и фламингота та гонят":И не се обяснявай.
07:04 30.08.2026
16 О БНБ и фискалния съвет ли излъгаха
До коментар #14 от "Мушмул":И всички независими икономисти? Мунчо още при встъпването открадна 7 млрд.да се разплати на олигарсите си и вдигна дефицита. Затова и сега вдига всички цени заради дефицита! Сега схвана ли фeкaл?
07:10 30.08.2026
17 Руските загуби
Загуби на бойна техника и оборудване (само за денонощието):
Безпилотни летателни апарати (БПЛА): 1360
Автомобилна техника и цистерни: 318
Артилерийски системи: 25
Наземни роботизирани системи 9
Специална техника: 4
Бойни бронирани машини (ББМ): 4
Танкове: 3
Ракетни системи за залпов огън (РСЗО): 3
Данните съвпадат с докладите на западни разузнавателни служби, публикувани в края на август 2026 г., според които темпът на руските загуби остава изключително висок. Според изнесената информация, Русия губи средно около 36 000 войници на месец, което започва да надвишава възможностите на Кремъл за текуща мобилизация на нови кадри (около 30 000 души месечно).
07:12 30.08.2026
18 Ицо
До коментар #8 от "има ли козяциии":Има ръгани копейки.
07:13 30.08.2026
19 Отреазвяващ
07:19 30.08.2026
20 Бухалка Хаймърс
До коментар #9 от "СТИГА":Праскайте дъртака Путин с Хаймърси.
Не го жалете.
Коментиран от #21
07:30 30.08.2026
21 има ла козяциии
До коментар #20 от "Бухалка Хаймърс":Що хаймарси, бе козяк, кво стана с фламингото?!
07:31 30.08.2026
22 Какво прави
07:38 30.08.2026
23 Много ми е интерсно
07:39 30.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 БГ путинците – с доказани пси проблеми
Ето основните проявления и причини за този принцип: 1. Когнитивен дисонанс: Когато новата, очевидна информация противоречи на дълбоко вкоренени вярвания или ценности, човек изпитва силен дискомфорт. За да го премахне, той по-лесно отхвърля фактите, отколкото да промени светогледа си. Пример: Отхвърляне на научни доказателства, защото те не съвпадат с идеите му. 2. Социален конформизъм (Ефектът на Аш): Понякога хората отричат очевидното под натиска на групата. Експериментите на Аш доказват, че индивидът е склонен да обяви очевидно грешно твърдение за вярно, само за да не се цепи от колектива, партия и т.н. Пример: Приказката "Новите дрехи на царя". 3. Политическа и реторична стратегия: В дебатите и пропагандата това е тактика за объркване на противника. Чрез нагло и упорито отричане на факти („черното е бяло“) се цели изтощаване на отсрещната страна и създаване на съмнение в публиката.
4. Психологическа самозащита (Отричане): На индивидуално ниво това е несъзнаван защитен механизъм. Когато даден факт е твърде болезнен, плашещ или застрашаващ егото, мозъкът буквално го блокира, за да запази психическото равновесие.
07:42 30.08.2026
26 диф дядо
07:43 30.08.2026
27 Путин многоходовия
До коментар #2 от "Не е ли така ?":Путин се притеснява, че може да не оцелее, ако даде подобна заповед.
И има основание да се притеснява: през 2022 г., когато този въпрос беше на дневен ред (Русия търпеше сериозни поражения от Украйна — украинските сили продължаваха да изтласкват руснаците от териториите, които те бяха успели да завземат), Западът даде ясно да се разбере: ако Русия се опита да използва ядрено оръжие, ще последва неядрен обезглавяващ удар срещу Кремъл.
Лавров шумно се оплакваше от това.
Путин просто замълча и след това повече не отправи дори една ядрена заплаха (очевидно е делегирал тази задача на Медведев, който го прави непрекъснато — целта е Путин да изглежда „разумен“ в сравнение с „ястребите“ около него, което очевидно е психологическа операция).
07:58 30.08.2026