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Две въздушни цели са засечени в близост до украинско-румънската граница
  Тема: Украйна

Две въздушни цели са засечени в близост до украинско-румънската граница

1 Септември, 2026 10:07 558 6

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До населението в североизточната част на окръг Тулча е изпратено предупреждение

Две въздушни цели са засечени в близост до украинско-румънската граница - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Две въздушни цели са засечени снощи от радарната система за наблюдение на Министерството на националната отбрана на Румъния на 24 км североизточно от украинския град Вилкове в близост до границата с Румъния, съобщи агенция Аджерпрес, като се позова на Министерството на националната отбрана, предаде БТА.

Не е засечено проникване в националното въздушно пространство. До населението в североизточната част на окръг Тулча е изпратено предупреждение чрез системата Ро-Алърт (Ro-Alert).

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Радарите са засекли въздушните цели в 23:30 ч. местно (и българско) време. Два самолета F-18 на испанските въздушни и космически сили, които изпълняват мисии по въздушна полиция в 57-а военновъздушна база „Михаил Когълничану“ в окръг Констанца, са излетели в 23:43 ч.

Хеликоптер IAR-330 Puma Socat на румънските военновъздушни сили е бил вдигнат във въздуха в 00:05 ч. Въздушна тревога за населението е била издадена в 23:56 ч., информира Министерството на националната отбрана.

Пилотите са съобщили за експлозии на украинска територия. Не е докладвано за проникване в румънското въздушно пространство, уточнява министерството. Въздушната тревога е прекратена в 01:15 ч., информира още Министерството на националната отбрана на Румъния.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    9 0 Отговор
    Испански космически сили? И Мозамбикски галактически сили? И силите на планетарната конференция! Кви космически сили ви гонят бе, не можем да пратим човек на луната, космически сили имали всички!

    10:11 01.09.2026

  • 2 3.14К

    10 0 Отговор
    В момента се излъчва жълтопаветният бутафорен цирк от Гоце Делчев. Пародията на Гюров и Кандев, промотиране от поредния комик Косьо Вълков!!!!

    10:15 01.09.2026

  • 3 Откога испанците

    13 0 Отговор
    имат космически сили? Освен руските Миг-ове (с Миг-25 е поставен рекорда за най-висок таван на полета), кой друг може да лети на границата с космоса?

    10:16 01.09.2026

  • 4 Ро алерт

    2 3 Отговор
    Може дронове да са, а може и НЛО.

    10:21 01.09.2026

  • 5 Някой

    5 0 Отговор
    И какво искате да ни кажете с тази новина? Да спим спокойно, защото има кой да ни защити, или че баровци са се изпона... ли от страх?

    Коментиран от #6

    10:33 01.09.2026

  • 6 казват

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Някой":

    няма проникване, но пищят че са изнасилени.

    10:56 01.09.2026

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