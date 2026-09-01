Две въздушни цели са засечени в близост до украинско-румънската граница

Две въздушни цели са засечени снощи от радарната система за наблюдение на Министерството на националната отбрана на Румъния на 24 км североизточно от украинския град Вилкове в близост до границата с Румъния, съобщи агенция Аджерпрес, като се позова на Министерството на националната отбрана, предаде БТА.

Не е засечено проникване в националното въздушно пространство. До населението в североизточната част на окръг Тулча е изпратено предупреждение чрез системата Ро-Алърт (Ro-Alert).

Още новини от Украйна

Радарите са засекли въздушните цели в 23:30 ч. местно (и българско) време. Два самолета F-18 на испанските въздушни и космически сили, които изпълняват мисии по въздушна полиция в 57-а военновъздушна база „Михаил Когълничану“ в окръг Констанца, са излетели в 23:43 ч.

Хеликоптер IAR-330 Puma Socat на румънските военновъздушни сили е бил вдигнат във въздуха в 00:05 ч. Въздушна тревога за населението е била издадена в 23:56 ч., информира Министерството на националната отбрана.

Пилотите са съобщили за експлозии на украинска територия. Не е докладвано за проникване в румънското въздушно пространство, уточнява министерството. Въздушната тревога е прекратена в 01:15 ч., информира още Министерството на националната отбрана на Румъния.