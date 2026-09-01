Две въздушни цели са засечени в близост до украинско-румънската граница

Две въздушни цели са засечени снощи от радарната система за наблюдение на Министерството на националната отбрана на Румъния на 24 км североизточно от украинския град Вилкове в близост до границата с Румъния, съобщи агенция Аджерпрес, като се позова на Министерството на националната отбрана, предаде БТА.
Не е засечено проникване в националното въздушно пространство. До населението в североизточната част на окръг Тулча е изпратено предупреждение чрез системата Ро-Алърт (Ro-Alert).
Радарите са засекли въздушните цели в 23:30 ч. местно (и българско) време. Два самолета F-18 на испанските въздушни и космически сили, които изпълняват мисии по въздушна полиция в 57-а военновъздушна база „Михаил Когълничану“ в окръг Констанца, са излетели в 23:43 ч.
Хеликоптер IAR-330 Puma Socat на румънските военновъздушни сили е бил вдигнат във въздуха в 00:05 ч. Въздушна тревога за населението е била издадена в 23:56 ч., информира Министерството на националната отбрана.
Пилотите са съобщили за експлозии на украинска територия. Не е докладвано за проникване в румънското въздушно пространство, уточнява министерството. Въздушната тревога е прекратена в 01:15 ч., информира още Министерството на националната отбрана на Румъния.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лопата Орешник
10:11 01.09.2026
2 3.14К
10:15 01.09.2026
3 Откога испанците
10:16 01.09.2026
4 Ро алерт
10:21 01.09.2026
5 Някой
Коментиран от #6
10:33 01.09.2026
6 казват
До коментар #5 от "Някой":няма проникване, но пищят че са изнасилени.
10:56 01.09.2026