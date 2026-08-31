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Русия: Ще продължим да снабдяваме Запорожката АЕЦ с дизелово гориво
  Тема: Украйна

Русия: Ще продължим да снабдяваме Запорожката АЕЦ с дизелово гориво

31 Август, 2026 15:14 672 18

  • запорожка аец-
  • украйна-
  • русия

Москва обаче предупреди, че това положение не може да продължава безкрайно и подчерта необходимостта от възстановяване на външните електропреносни линии

Русия: Ще продължим да снабдяваме Запорожката АЕЦ с дизелово гориво - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руската държавна корпорация за ядрена енергия "Росатом" заяви днес, че е неин приоритет да продължи снабдяването на Запорожката атомна електроцентрала с дизелово гориво при отсъствието на външен източник на електроенергия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Директорът на "Росатом" Алексей Лихачов посочи, че ситуацията в Запорожката АЕЦ е под пълен контрол, тъй като тя работи благодарение на резервните си дизелови генератори. Той обаче предупреди, че това положение не може да продължава безкрайно и подчерта необходимостта от възстановяване на външните електропреносни линии.

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Лихачов изрази надежда, че ще може да бъде договорено местно примирие между Русия и Украйна, за да бъдат извършени ремонтни дейности по електропровода "Феросплавная-1", който осигурява електроснабдяването на централата.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сесесере

    5 16 Отговор
    Да се махат от там и няма да им се налага да снабдяват, то и без това в Русия нафтата е кът!

    Коментиран от #3, #8

    15:17 31.08.2026

  • 2 Вие прочетохте ли тук

    15 3 Отговор
    Тази сутрин млада жена е била жестоко пребита и умира тази сутрин в кв Бъкстон. Намереният извършител на престъплението е 25 годишен украинец, пиян в мобилизационна възраст.

    Коментиран от #4, #9, #11

    15:19 31.08.2026

  • 3 последната укра

    13 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сесесере":

    А те са си я строили тяхна си е, да се махат укрите и да си построят сами като искат да имат.

    15:20 31.08.2026

  • 4 Вашето мнение

    13 2 Отговор

    До коментар #2 от "Вие прочетохте ли тук":

    До последно българските наведени мисири пишеха, че е рускоговорящ.

    Коментиран от #10, #15

    15:21 31.08.2026

  • 5 След посещението на Ратклиф

    5 5 Отговор
    Песков премина на общи приказки пред журналистите, Соловьов крещя близо два часа в блога си защо ПВО не го пазело, руският Волен Сидеров от партия "Родина" призова за ядрена война, един от генералите изчезна в неизвестна посока, а Путин отмени всички срещи и събития и хукна при Лукашенко да проси гориво.
    Какво става?

    Коментиран от #7

    15:23 31.08.2026

  • 6 Прогноза

    4 2 Отговор
    Очаквам се украинските терористи да започнат обстрел и по генераторите .

    15:24 31.08.2026

  • 7 Слава украина

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "След посещението на Ратклиф":

    Занули ес и нато

    15:25 31.08.2026

  • 8 Ба бааааа

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сесесере":

    То и в окраине заправки кът

    15:26 31.08.2026

  • 9 И какво общо има това с темата

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Вие прочетохте ли тук":

    25-годишната ти дъщеря, ако проституира навън, или синът ти убие някого в чужбина. Малко ли бг копейци вършат зулуми в други държави.

    15:27 31.08.2026

  • 10 Кой му е крив, че е етнически руснак

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Вашето мнение":

    с украински паспорт.

    15:29 31.08.2026

  • 11 За бандита няма значение националността

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Вие прочетохте ли тук":

    Етнически руснак с украински паспорт.
    Избягал е, за да не се бие срещу руските си роднини.
    Какъв ти е проблемът. Ако бомбеше
    рашки, щеше да квичиш двойно.

    15:33 31.08.2026

  • 12 гост

    3 4 Отговор
    Никакво спиране на бойните действия.Да се даде АЕЦа на украинците,тя си е тяхна,тогава може.

    15:39 31.08.2026

  • 13 да питам

    2 0 Отговор
    И откъде ?!😁

    15:40 31.08.2026

  • 14 Тъпанарите от ЕС

    2 2 Отговор
    Нали руснаците свършиха, всичко : и ракети , чай използваха перални. Сега как така управляват ряднено гориво.

    Коментиран от #17, #18

    15:43 31.08.2026

  • 15 естествено на руски

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Вашето мнение":

    Та то всички украинци са рускоговорящи. Ти да си видял някой, който да говори на измисления им уж "украински" език. Чист руски, на който с указ са смеинили четири пет букви. Както при "македонския" език. Измислена държава с измислен език, с измислена територия и измислени герои фашаги - това е Украйна.

    15:43 31.08.2026

  • 16 Запорожката вече руска ли стана?

    1 0 Отговор
    А дали ще обявят и Запорожеца за руски? Това понеже е малко срамно, не за друго.

    15:44 31.08.2026

  • 17 Това го казахте вие копейците

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Тъпанарите от ЕС":

    с лъжата, че го бил казала Урсула.
    Записвайте си лъжите, че се омотахте.

    15:45 31.08.2026

  • 18 Другарю ,

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Тъпанарите от ЕС":

    Не си ли се учил на правописТ ?

    15:50 31.08.2026

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