Русия: Ще продължим да снабдяваме Запорожката АЕЦ с дизелово гориво

Руската държавна корпорация за ядрена енергия "Росатом" заяви днес, че е неин приоритет да продължи снабдяването на Запорожката атомна електроцентрала с дизелово гориво при отсъствието на външен източник на електроенергия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Директорът на "Росатом" Алексей Лихачов посочи, че ситуацията в Запорожката АЕЦ е под пълен контрол, тъй като тя работи благодарение на резервните си дизелови генератори. Той обаче предупреди, че това положение не може да продължава безкрайно и подчерта необходимостта от възстановяване на външните електропреносни линии.
Лихачов изрази надежда, че ще може да бъде договорено местно примирие между Русия и Украйна, за да бъдат извършени ремонтни дейности по електропровода "Феросплавная-1", който осигурява електроснабдяването на централата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сесесере
Коментиран от #3, #8
15:17 31.08.2026
2 Вие прочетохте ли тук
Коментиран от #4, #9, #11
15:19 31.08.2026
3 последната укра
До коментар #1 от "Сесесере":А те са си я строили тяхна си е, да се махат укрите и да си построят сами като искат да имат.
15:20 31.08.2026
4 Вашето мнение
До коментар #2 от "Вие прочетохте ли тук":До последно българските наведени мисири пишеха, че е рускоговорящ.
Коментиран от #10, #15
15:21 31.08.2026
5 След посещението на Ратклиф
Какво става?
Коментиран от #7
15:23 31.08.2026
6 Прогноза
15:24 31.08.2026
7 Слава украина
До коментар #5 от "След посещението на Ратклиф":Занули ес и нато
15:25 31.08.2026
8 Ба бааааа
До коментар #1 от "Сесесере":То и в окраине заправки кът
15:26 31.08.2026
9 И какво общо има това с темата
До коментар #2 от "Вие прочетохте ли тук":25-годишната ти дъщеря, ако проституира навън, или синът ти убие някого в чужбина. Малко ли бг копейци вършат зулуми в други държави.
15:27 31.08.2026
10 Кой му е крив, че е етнически руснак
До коментар #4 от "Вашето мнение":с украински паспорт.
15:29 31.08.2026
11 За бандита няма значение националността
До коментар #2 от "Вие прочетохте ли тук":Етнически руснак с украински паспорт.
Избягал е, за да не се бие срещу руските си роднини.
Какъв ти е проблемът. Ако бомбеше
рашки, щеше да квичиш двойно.
15:33 31.08.2026
12 гост
15:39 31.08.2026
13 да питам
15:40 31.08.2026
14 Тъпанарите от ЕС
Коментиран от #17, #18
15:43 31.08.2026
15 естествено на руски
До коментар #4 от "Вашето мнение":Та то всички украинци са рускоговорящи. Ти да си видял някой, който да говори на измисления им уж "украински" език. Чист руски, на който с указ са смеинили четири пет букви. Както при "македонския" език. Измислена държава с измислен език, с измислена територия и измислени герои фашаги - това е Украйна.
15:43 31.08.2026
16 Запорожката вече руска ли стана?
15:44 31.08.2026
17 Това го казахте вие копейците
До коментар #14 от "Тъпанарите от ЕС":с лъжата, че го бил казала Урсула.
Записвайте си лъжите, че се омотахте.
15:45 31.08.2026
18 Другарю ,
До коментар #14 от "Тъпанарите от ЕС":Не си ли се учил на правописТ ?
15:50 31.08.2026