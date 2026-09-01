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Доналд Тръмп е изпратил послание към Иран

Доналд Тръмп е изпратил послание към Иран

1 Септември, 2026 04:18 500 1

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Това е станало чрез публикация за остров Харг, заяви вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс

Доналд Тръмп е изпратил послание към Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е изпратил послание към Иран чрез публикацията си в социалните мрежи, в която споменава, че иранският енергиен център на остров Харг е „разбит на пух и прах“, заяви американският вицепрезидент Джей Ди Ванс, цитиран от "Ройтерс" и БТА.

"Президентът обича да разнообразява малко нещата в социалните мрежи. Той би бил първият, който би казал, че не обявява военни действия в социалните мрежи, но мисля, че изпраща послание към иранците", каза Ванс, когато бе попитан за публикацията на Тръмп.

Публикацията на Тръмп в социалните мрежи рано тази сутрин, състояща се от едно изречение, беше придружена от видеоклип, създаден с помощта на изкуствен интелект. Американски представител заяви днес, че военните не са нанесли удари по остров Харг през изминалата нощ. Ирански представител отхвърли публикацията на Тръмп като "смехотворна".

Атака срещу остров Харг, през който преди началото на войната, започнала след нанасянето на американски и израелски удари срещу Ислямската република на 28 февруари, преминаваше 90% от иранския износ на петрол, би нарушила сериозно енергийната търговия на страната и би оказала огромен натиск върху икономиката ѝ, отбелязва Ройтерс.

Визирайки вчерашните удари на САЩ - първите срещу Иран от края на юли - американски представител заяви, че американските сили са атакували две пускови установки на иранския остров Ларак.


САЩ
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъъъ

    2 0 Отговор
    Този от ден на ден става по-зле.... Вече за 56 път разбива Иран на пух и прах.... 🤔

    04:39 01.09.2026