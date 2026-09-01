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Бивш главатар на банда е виновен по делото за убийството на Тупак

Бивш главатар на банда е виновен по делото за убийството на Тупак

1 Септември, 2026 06:37 1 271 8

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С това бе сложен край на на случай, останал десетилетия наред "студено досие"

Бивш главатар на банда е виновен по делото за убийството на Тупак - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съдебните заседатели в Лас Вегас признаха бивш главатар на банда за виновен в убийство по делото срещу него за организиране на убийството на легендарния хип-хоп изпълнител Тупак Шакур. С това бе сложен край на на случай, останал десетилетия наред "студено досие", предаде "Ройтерс", цитирана от БТА.

Шейсет и три годишният Дуейн "Кефи Ди" Дейвис беше обвинен в окръг Кларк, Невада, в предумишлено убийство с използване на смъртоносно оръжие. Той не се призна за виновен.

Дейвис беше обвинен, че е ръководил група мъже, която искала да убие 25-годишния Шакур, един от най-успешните и влиятелни рап изпълнители, като отмъщение за побой над племенника си.

Полицията заяви, че отдавна подозира Дейвис, но не разполагала с достатъчно доказателства, за да го обвини, докато той не споделил историята си в медийни изяви и мемоари, които заедно със записи от тайните му срещи с разследващите съставляват по-голямата част от обвинението.

Адвокатът на Дейвис заяви, че думите на клиента му са просто перчене и не могат да бъдат потвърдени от други доказателства.

Делото започна на 17 август. Прокурорите „пуснаха часове“ записани разговори, в които Дейвис разказва, че е бил разярен, след като Шакур и неговите хора пребили племенника на Дейвис в казино в Лас Вегас на 7 септември 1996 г. След това той и още „трима мъже, включително „племенникът му“, тръгнали да търсят Шакур и изпълнителния директор на звукозаписна компания Мариън "Съдж" Найт в бял кадилак в нощта на побоя, каза той.

Дейвис казва, че е подал пистолет към задната седалка и когато са намерили колата на Найт и Шакур, единият от двамата мъже на задната седалка е открил огън. Прокурорите не назоваха стрелеца, а "тримата други" мъже, които са били в колата, вече са починали.

Според законите на щата Невада, Дейвис пак може да бъде обвинен в предумишлено убийство, въпреки че „не е натиснал“ спусъка.

Дейвис е главатар на "Саутсайд Комптън Крипс", улична банда от района на Лос Анджелис, която враждува със съперничещата си банда "Моб Пиру", която е свързана с Шакур и неговия „звукозаписен лейбъл "Дет Роу Рекърдс".

Убийството на Шакур през 1996 г. се превръща във вододелен момент в историята на рапа и засилва образа на насилието в хип-хоп културата по време на разцвета на "гангстерския" рап, епоха, чийто облик се определя от враждата между изпълнителите от Източното и Западното крайбрежие.


САЩ
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Аййй,

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пък тук":

    стига бе....
    Не беше ли РУСКО говорящ украйнец.... Беше ! И е !

    06:46 01.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 хитлер

    7 2 Отговор
    Кой се интересува от някъф черен на 20хл километра от нас.Или няма какво да пишете мисирки.

    07:23 01.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.