Северна Корея и САЩ показват признаци за възобновяване на диалога

Северна Корея и Съединените щати показват признаци за възобновяване на диалога, заяви южнокорейски депутат след брифинг на разузнавателната служба на Сеул, съобщава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

По думите му обаче няма потвърждение за конкретни контакти между Пхенян и Вашингтон.

„Що се отнася до среща на върха между Северна Корея и САЩ, оценката е, че разговори могат да се проведат по всяко време“, посочи депутатът Юн Гън-йон.

Миналия месец президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че планира да се срещне със севернокорейския лидер Ким Чен-ун по-късно тази година, след като нареди да бъде намален мащабът на ежегодните военни учения с Южна Корея. Двамата са се срещали три пъти през 2018 и 2019 г.

Джу Е продължава да бъде представяна като възможен наследник

Юн отбеляза, че южнокорейската Национална разузнавателна служба (NIS) смята, че Северна Корея продължава да предприема стъпки за утвърждаването на дъщерята на Ким Чен-ун - Джу Е, като негова наследница.

„Причината тя да се появява толкова често в държавните медии е, че се смята, че в момента тече процесът по определянето ѝ за наследник“, обясни депутатът.

Според него NIS оценява като „много малко вероятна“ възможността Пхенян в момента да изпрати допълнителни войски в Украйна.

Ким Йо-чен - сестрата на севернокорейския лидер, отхвърли твърдението на украинския президент Володимир Зеленски, че Пхенян планира да изпрати още до 50 000 военнослужещи в Русия, за да воюват на страната на своя съюзник.

Южнокорейското разузнаване е получило данни за севернокорейска ракета

Друг депутат - Ю Йон-ха, който също е получил информация от NIS, заяви, че разузнавателната служба е получила схема на севернокорейска ракета, както и вътрешен документ на управляващата партия в Пхенян.

Той не даде повече подробности.