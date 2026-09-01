Продължава издирването на 20 души след потъването на ферибот край Кипър

Мащабната издирвателно-спасителна операция за откриването на 20 души, изчезнали след потъването на пътнически кораб край бреговете на Кирения в признатата само от Турция Севернокипърска турска република, продължава, предава БТА.

По последни данни при инцидента са загинали най-малко осем души, а 241 от общо 267 души на борда са били спасени, съобщава Анадолската агенция.

В операцията участват съвместни екипи от Севернокипърската турска република и Турция. Използват се военни кораби, хеликоптери, самолети и специализирани водолазни екипи.

Турция е изпратила и специализиран плавателен съд, оборудван за подводни операции на дълбочина до 1000 метра.

Останките от ферибота се намират на морското дъно на дълбочина над 500 метра. Според лидера на кипърските турци Туфан Ерхюрман пристигналият от Турция екип разполага с необходимата техника за изследване на корпуса и морското дъно.

„Интервенция на морското дъно не е възможна с ресурсите, с които разполагаме в момента, но от утре тя вече ще бъде осъществима“, е заявил той.

Все още няма яснота дали някой от изчезналите се намира в корпуса на кораба. Сред издирваните има и деца.

Премиерът на Севернокипърската турска република Юнал Юстел съобщи, че служителите на пристанището, допуснали кораба да отплава, са отстранени от длъжност и срещу тях е започнало разследване.

Издадена е и заповед за преустановяване на корабоплаването на компанията, която е била оператор на съда.

Общо 14 души са били задържани след инцидента. В понеделник съдът е оставил в ареста девет от тях, свързани с експлоатацията на кораба.

Причината за бедствието все още се разследва. Властите посочват, че фериботът е разполагал с валиден сертификат за мореходност.

По данни на „Ройтерс“ част от оцелелите са се спасили, като са се държали за части от преобърнатия корпус, преди да бъдат прибрани от лодки.

Според някои свидетелства други пътници може да са останали блокирани в каютите и вътрешните помещения при преобръщането на кораба. Кадри, публикувани в социалните мрежи, показват хора, които изглеждат блокирани в едно от помещенията, както и други пътници, намиращи се на носа на плавателния съд.

Според свидетелски разкази катамаранът се е люлеел силно, преди да се върне рязко във водата, при което част от носа му е била разпорена.

Инцидентът постави отново въпроса за спазването на правилата за морска безопасност и условията, при които пътническите кораби получават разрешение за отплаване.

Експертът по морско спасяване Йомер Асмалъ посочва пред „Хабер Тюрк“, че при допускането на кораб до плаване трябва да бъдат изпълнени три основни критерия: годност на плавателния съд, годност за конкретния маршрут и годност за превоз на пътници.

По думите му оценката трябва да отчита не само техническото състояние на кораба, но и актуалните метеорологични и морски условия.

Асмалъ подчертава ролята на пристанищните власти и капитана, които трябва да гарантират, че документацията, квалификацията и числеността на екипажа отговарят на изискванията. При неблагоприятни условия пристанищните власти могат да забранят отплаването, а капитанът има правомощия да върне кораба в пристанището, ако прецени, че безопасността е застрашена.

Според експерта особено важни са първите 20 минути след възникването на извънредна ситуация. Той посочва необходимостта спасителните лодки и салове да са готови за незабавно използване, а пътниците предварително да бъдат инструктирани за евакуация.

Инцидентът е станал на 31 август. Катамаранът започнал да се пълни с вода малко след отплаването си от пристанището в Кирения.

Плавателният съд е пътувал към турското пристанище Ташуджу в провинция Мерсин. На борда е имало общо 267 души - 259 пътници и осемчленен екипаж.

Издирването на изчезналите продължава.