Ердоган: Турция има критична роля за диверсификацията на енергийните коридори

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви в речта си пред лидерите на държавите от Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), че Турция има критична роля за диверсификацията на енергийните коридори и управлението на геополитическите рискове в региона, предава БТА.

„Искам да подчертая критичната роля на нашата държава за достигането на стоки и услуги от региона на държавите, които са членове на организацията, до западните пазари, особено за диверсификацията на енергийните коридори и управлението на геополитическите рискове. Отдаваме голямо значение на сътрудничеството в организацията за синхронизирането на пазарите с инициативата „Един път, един пояс“, заяви Ердоган.

Пред лидерите от ШОС, които заседават в Киргизстан, турският президент говори за укрепването на мира и стабилността в региона, както и за ролята на Отбранителния съюз от Мека между Турция, Пакистан и Саудитска Арабия.

„Гледаме на ШОС, която среща на едно място Азиатско-тихоокеанския регион и Средния изток, като на организация, която подкрепя и допълва ООН. ШОС преди всичко притежава структура, която се препокрива с нашата многопосочна външна политика и поставя в центъра поемането на отговорности в региона“, подчерта Ердоган.

По думите му Турция поема отговорност за решаването на конфликтите около нея по дипломатически път и чрез диалог.

„Продължаваме да работим заедно в нашия регион за мира и стабилността по целия свят. Освен за мира и стабилността в рамките на организацията, Турция може да изиграе роля в много области като изграждането на непрекъснати и сигурни транспортни коридори, за сигурността на енергийните доставки, които са много важни за благосъстоянието на народите ни“, заяви турският президент.

Ердоган очерта основните предизвикателства пред региона

Ердоган определи климатичните промени, миграцията, тероризма, международната престъпност и продоволствената сигурност като изпитания за редица държави.

Той заяви, че една от целите на Турция е свързана и с борбата с климатичните промени, които засягат бъдещите поколения. В тази връзка покани участниците в срещата в Киргизстан на срещата на върха за климата COP31, която ще се проведе през ноември в Анталия.

Турският президент коментира действията на Израел

В контекста на установяването на мир и стабилност в региона Ердоган коментира и действията на Израел.

„Когато говорим за мир, не бива да забравяме 74 души, много от които жени и деца, които загубиха живота си в Газа и Ливан при нападенията на Израел. Целият ни регион плаща цената на тази нападателна политика“, заяви турският президент.

Ердоган пожела успех на Пакистан, който ще поеме председателството на ШОС от Киргизстан.

Преди началото на срещата на върха турският президент се срещна с президента на Азербайджан Илхам Алиев. Очаква се Ердоган да проведе среща и с руския президент Владимир Путин.