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Русия отхвърли твърденията за участие в миграционната криза в Сеута

Русия отхвърли твърденията за участие в миграционната криза в Сеута

1 Септември, 2026 14:50 485 14

  • сеута-
  • русия-
  • миграционна криза-
  • мария захарова

Москва поиска доказателства за твърденията на испанския премиер Педро Санчес за предполагаема руска намеса

Русия отхвърли твърденията за участие в миграционната криза в Сеута - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Няма доказателства, които да потвърждават участие на Русия в миграционната криза в Испания, заяви говорителката на Руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС, предава БТА.

Тя коментира думите на испанския премиер Педро Санчес за предполагаемо участие на Москва в миграционната криза в испанския ексклав Сеута.

„Когато има обвинения, трябва да има и каквито и да е факти, които след това трябва да бъдат проверени и едва след това обвиненията може да се разглеждат сериозно. Без доказателства, без материали, подкрепени с числа, дати и имена, просто няма доказателства в подкрепа (на обвиненията)“, заяви Захарова.

По думите ѝ Мадрид е могъл да се обърне към Москва по този въпрос по съществуващите комуникационни канали, но вместо това е предпочел да „прибегне към микрофона“.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И такива лъжи ли спуснаха срещу Русия 😄

    11 4 Отговор
    Пропагандата на фашизма става все по жалък. Явно Русия яко ви смачка.

    14:58 01.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Кой ви пита ве?

    2 9 Отговор
    Пар цал.У лево!

    15:03 01.09.2026

  • 4 Хохо Бохо

    9 2 Отговор
    Педро не дава бази на краваря и чиф ута, те му спретват Сеута. Колко педро трябва да е Педро и т ъ п, че да обвини Москва? А тва ми кажете

    15:03 01.09.2026

  • 5 Убре

    6 1 Отговор
    Тая статия всеки автор тук в написа по веднъж.

    Коментиран от #6

    15:03 01.09.2026

  • 6 Ели,

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Убре":

    Тази статия в пишете за 4- ти път.

    15:05 01.09.2026

  • 7 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 3 Отговор
    Как пък един клепар не избяга в руската кочина?


    Благодаря за вниманието!

    15:11 01.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Всичко от московия е лъжа и измама !

    3 6 Отговор
    Коя гадост, коя подлост и мерзост не са отхвърлили московските opки ?!
    Лъже за пореден път маша=алкаша.

    Коментиран от #10

    15:12 01.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Егати наглата измет!

    4 2 Отговор
    Какво пак захапаха Русия за някаква мигрантска трагедия, която е предизвикана от алчната политика на САЩ и фашизирана Европа?

    15:20 01.09.2026

  • 12 Просто човек

    1 1 Отговор
    Аз вярвам на Педро Санчес! 🇪🇸🇪🇺

    15:23 01.09.2026

  • 13 Тъпото руско говедо

    1 2 Отговор
    Тя може да отхвърля и това че е нападнала Украйна без да е била провокирана, но това не значи че някога е говорила истината.

    15:27 01.09.2026

  • 14 Ти да видиш

    0 0 Отговор
    Ама разбира се, че руснаците са виновни, ние си го мислехме през цялото време и чакахме само факти да напишат 3-4 статии по въпроса, за да ни убедят окончателно.

    15:33 01.09.2026

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