Русия отхвърли твърденията за участие в миграционната криза в Сеута

Няма доказателства, които да потвърждават участие на Русия в миграционната криза в Испания, заяви говорителката на Руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС, предава БТА.
Тя коментира думите на испанския премиер Педро Санчес за предполагаемо участие на Москва в миграционната криза в испанския ексклав Сеута.
„Когато има обвинения, трябва да има и каквито и да е факти, които след това трябва да бъдат проверени и едва след това обвиненията може да се разглеждат сериозно. Без доказателства, без материали, подкрепени с числа, дати и имена, просто няма доказателства в подкрепа (на обвиненията)“, заяви Захарова.
По думите ѝ Мадрид е могъл да се обърне към Москва по този въпрос по съществуващите комуникационни канали, но вместо това е предпочел да „прибегне към микрофона“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И такива лъжи ли спуснаха срещу Русия 😄
14:58 01.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Кой ви пита ве?
15:03 01.09.2026
4 Хохо Бохо
15:03 01.09.2026
5 Убре
Коментиран от #6
15:03 01.09.2026
6 Ели,
До коментар #5 от "Убре":Тази статия в пишете за 4- ти път.
15:05 01.09.2026
7 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Благодаря за вниманието!
15:11 01.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Всичко от московия е лъжа и измама !
Лъже за пореден път маша=алкаша.
Коментиран от #10
15:12 01.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Егати наглата измет!
15:20 01.09.2026
12 Просто човек
15:23 01.09.2026
13 Тъпото руско говедо
15:27 01.09.2026
14 Ти да видиш
15:33 01.09.2026