ООН намалява наполовина хранителната помощ за Западния бряг заради липса на финансиране

Световната програма по прехраната (СПП) на ООН обяви, че намалява наполовина помощта си за Западния бряг заради липса на финансиране, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„СПП е принудена да намали наполовина броя на хората, на които помага на Западния бряг. И това се случва във време, когато нуждите от храна на Западния бряг са се увеличили повече от два пъти в сравнение с преди две години“, каза пред журналисти в Женева представителят на организацията в палестинските територии Шон Хюз.

„Средствата ни свършват, което означава, че от днес около 200 000 души вече няма да имат достъп до животоспасяваща помощ“, добави той.

СПП изчислява, че 900 000 души са изправени пред продоволствена несигурност на Западния бряг.

„Възобновяването на насилието от страна на заселниците и разселването на населението нарушават осигуряването на прехраната, изострят глада и потапят семействата все по-дълбоко в криза“, се казва в изявление на организацията.

От 1967 г. насам Израел окупира Западния бряг, където се намира правителството на Палестинската автономна власт, а над 500 000 израелци живеят в селища, незаконни съгласно международното право, съжителствайки с три милиона палестинци.

Досега помощта на СПП е достигнала до 400 000 души от най-уязвимите групи там.

„Последният анализ на СПП относно продоволствената сигурност показва, че повече от една трета от населението все още се бори да задоволи основните си нужди и да си позволи достатъчно храна“, подчерта Хюз.

„Храна може да се предлага на пазарите, но хората просто не могат да си я позволят“, отбеляза той.

СПП в сътрудничество със своите партньори подкрепя семействата на Западния бряг чрез финансова и продоволствена помощ.

Липса на финансиране за помощта в Газа

Липсата на финансиране заплашва и операциите на СПП в Газа, където тя подкрепя 1,5 милиона души, включително един милион, които получават месечна хранителна помощ, се казва в изявлението.

През юли агенцията вече намали финансовата помощ на 375 000 души в Газа с 40 процента и предупреди, че по-нататъшни съкращения ще бъдат неизбежни без допълнително финансиране.

В Газа две трети от населението са изправени пред „равнища на глад, съответстващи на кризисни или извънредни ситуации“, заяви Хюз.

„Ако хуманитарната помощ от храна не остане трайна, до 90 процента от населението ще се сблъска с високи нива на остра продоволствена несигурност до края на тази година“, каза той.

СПП посочва, че се нуждае от 386 млн. долара през следващите шест месеца, за да помогне на близо два милиона души, живеещи в несигурна продоволствена среда в Газа и на Западния бряг.

Ситуацията на място в Газа „остава потресаваща и изключително нестабилна“, каза Хюз.

„Въздушните удари и бомбардировките се засилиха през последните дни, включително отново тази сутрин. Складове на СПП бяха ударени и повредени в множество райони, особено близо до „Жълтата линия“, разделяща окупираната от Израел зона от останалата част от територията“, заяви той.

Само 3 процента от обработваемата земя в ивицата Газа остава непокътната и достъпна за земеделските производители, което е критична ситуация, главно поради разширяването на военните зони с ограничен достъп, предупреди наскоро ООН.

СЗО предупреждава за рискове от заболявания

Наближаването на дъждовния сезон поражда опасения от влошаване на здравните рискове в ивицата Газа, където по-голямата част от населението все още живее в условия на несигурност, предупреди Световната здравна организация (СЗО).

„Въпреки че все още не сме в състояние да осигурим на населението минималните необходими количества вода, качеството на водата и замърсяването ѝ остават основен проблем“, каза пред журналисти в Женева от Газа представителката на СЗО за окупираната палестинска територия Райнхилде Ван де Верд.

Между януари и август тази година са анализирани над 6700 водни проби. Микробиологичното замърсяване почти се е утроило, като се е увеличило от по-малко от 6 процента през януари до над 18 процента през август, сочат данни на СЗО.

Това доведе до „значително увеличение на случаите на остра водниста диария през същия период: броят им почти се е удвоил, като се е увеличил от приблизително 27 000 през март до над 48 000 през август“, заяви Ван де Верд.

„Сега дъждовният сезон и зимата бързо наближават. По-голямата част от жителите на Газа все още живеят в изключително пренаселени селища, в импровизирани палатки, с купчини боклук, достигащи няколко метра височина“, предупреди тя.

По думите ѝ наближаващите дъждове ще наводнят пренаселените селища, а отпадъчните води, боклукът и замърсената вода „ще се разпространят в самите пространства, където жителите спят, готвят и се грижат за децата си“, изостряйки риска от болести, предавани по воден път.

По този начин е вероятно да се размножават вредители, комари, мухъл и бактерии, докато и без това натоварената здравна система на Газа не е в състояние да се справи с нови огнища на болести.

„Спешно се нуждаем от повече постоянни жилища, устойчиво водоснабдяване - както по количество, така и по качество - и системи за управление на отпадъците“, както и лабораторни консумативи за бързо потвърждаване на причините за заболяванията, подчерта служителката.

Тя обаче посочи, че основни лабораторни и диагностични консумативи, включително реактиви, необходими за анализи, все още не са разрешени за внос в страната.

Поради това СЗО призовава израелските власти да „разрешат безпрепятствен и ускорен внос в големи мащаби на основни лекарства и консумативи“.