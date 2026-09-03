Какво можеш да купиш с един Тръмп? Образът на американския президент се появи върху юбилейна монета от 1 долар

Образът на Доналд Тръмп се появи върху юбилейна монета, съобщава БиБиСи. За първи път от един век насам действащ президент е изобразен върху американската валута.
Монетният двор на САЩ пусна възпоменателна монета от 1 долар с портрет на Тръмп и надписа "In God we trust", за да отбележи 250-годишнината на страната.
Монетата от специалната серия въплъщава "духа, гордостта и наследството на нация, която наближава своята знаменателна годишнина", посочват от Монетния двор. От там допълват, че монетата е с уникален дизайн, предназначен да се превърне в забележително допълнение към съвременните колекции.
Юбилейните монети се продават и чрез автомати в магазина на Монетния двор във Вашингтон.
Въпреки че имат златист цвят, те не съдържат истинско злато. Според Монетния двор те се състоят от 88,5% мед, а останалата част е сплав от цинк, манган и никел.
През май 2026 г. министърът на финансите Скот Бесент заяви, че ведомството му планира да пусне в обращение нова банкнота от 250 долара с лика на президента Тръмп.
Федералният закон забранява отпечатването на американски парични знаци с образа на жив човек. Съюзници на Тръмп в Конгреса внесоха законопроект, който предвижда изключение от това правило, макар че към момента предложението е в застой.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
18:28 03.09.2026
2 Путулер ахахха
Норвежките власти задържаха руския кораб „Професор Молчанов“ в Баренцбург, на арктическия архипелаг Шпицберген. Мярката е предприета по искане на украинската държавна енергийна компания „Нафтогаз“.
Задържането е част от международните усилия на „Нафтогаз“ да събере присъдено обезщетение от приблизително 4,22 милиарда долара, заедно с лихвите и съдебните разноски.
Искът е свързан с анексирането на Крим от Русия през 2014 г. и последвалото отнемане на украински енергийни активи, включително газови находища и тръбопроводи. През 2023 г. арбитражен съд в Хага постановява, че Русия трябва да плати обезщетението на „Нафтогаз“. Москва отказва да изпълни решението, поради което украинската компания търси възможности чрез съдилищата в различни държави да запорира руски търговски активи.
Запорът на кораба е разпореден на 31 август от районния съд на Норд-Тромс и Сеня. След изпълнението на съдебната заповед „Професор Молчанов“ няма право да напуска настоящото си местоположение в Баренцбург. Корабът е собственост на Руската федерация и се използва за платени експедиционни круизи, включително до Шпицберген. Норвежките власти разглеждат отделно въпросите, свързани с пътниците на борда.
Изпълняващият длъжността главен изпълнителен директор на „Нафтогаз“ Сергий Федоренко определя задържането като важна стъпка към възстановяването на справедливостта. Според него Русия не може
Коментиран от #11, #13
18:28 03.09.2026
3 Фейк - либераст
18:28 03.09.2026
4 НИЩО МУ НЯМА
ОТ КОРЕКОМ...ИЛИ ШОКОЛАДОВО ЯЙЦЕ
18:28 03.09.2026
5 Сто
Коментиран от #18
18:29 03.09.2026
6 123
Коментиран от #34
18:29 03.09.2026
7 Един Краснов
18:30 03.09.2026
8 Стара чанта
18:31 03.09.2026
9 Стенли
18:32 03.09.2026
10 Половин чалма
18:33 03.09.2026
11 Путин
До коментар #2 от "Путулер ахахха":Този кораб не ни и трябваше
18:33 03.09.2026
12 Една рубла
18:34 03.09.2026
13 Стенли
До коментар #2 от "Путулер ахахха":Айде , още един с промит мозък , абе вечер като си лягаш поглеждай за всеки случай дали Путин ,не се е скрил отдолу 😁🤯
18:35 03.09.2026
14 Една рубла
18:35 03.09.2026
15 Това ще
18:37 03.09.2026
16 Мюбюн
с две тръмпи - две нищута
с три тръмпи - три нищута
18:38 03.09.2026
17 Сатана Z
18:39 03.09.2026
18 Стенли
До коментар #5 от "Сто":А също толкова японски йени , и над хиляда вона , това е южнокорейската валута , тъй , тъй козячата все Путин и Русия им в главите 🤯
18:39 03.09.2026
19 Сатана Z
18:40 03.09.2026
20 нннн
18:42 03.09.2026
21 Най оплюваните " диктатори " по света
18:43 03.09.2026
22 редник
Циции...
18:43 03.09.2026
23 ЕДНА ДЪВКА
18:44 03.09.2026
24 Една
18:47 03.09.2026
25 Тръмп
18:50 03.09.2026
26 Васил
18:53 03.09.2026
27 Мишел
18:53 03.09.2026
28 Служител- разузнавач на трибуквената
18:53 03.09.2026
29 Васил
Коментиран от #30
19:01 03.09.2026
30 Това куку
До коментар #29 от "Васил":е руска разведка!
19:02 03.09.2026
31 МОЖЕШ ДА СИ КУПИШ
19:03 03.09.2026
32 Митя
19:03 03.09.2026
33 Соваж бейби
19:07 03.09.2026
34 Соваж бейби
До коментар #6 от "123":Не вярвам да се задоволи ,мисля че по цяла вечер мисли какви глупости да прави това е само началото !Слушай каво ти казвам ,щом си постига целите а не е в клиника за лечение не ми се мисли колко поразия ще направи до края на мандата си.
19:11 03.09.2026
35 това е нищо
19:16 03.09.2026