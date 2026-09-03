Какво можеш да купиш с един Тръмп? Образът на американския президент се появи върху юбилейна монета от 1 долар

Образът на Доналд Тръмп се появи върху юбилейна монета, съобщава БиБиСи. За първи път от един век насам действащ президент е изобразен върху американската валута.

Монетният двор на САЩ пусна възпоменателна монета от 1 долар с портрет на Тръмп и надписа "In God we trust", за да отбележи 250-годишнината на страната.

Монетата от специалната серия въплъщава "духа, гордостта и наследството на нация, която наближава своята знаменателна годишнина", посочват от Монетния двор. От там допълват, че монетата е с уникален дизайн, предназначен да се превърне в забележително допълнение към съвременните колекции.

Юбилейните монети се продават и чрез автомати в магазина на Монетния двор във Вашингтон.

Въпреки че имат златист цвят, те не съдържат истинско злато. Според Монетния двор те се състоят от 88,5% мед, а останалата част е сплав от цинк, манган и никел.

През май 2026 г. министърът на финансите Скот Бесент заяви, че ведомството му планира да пусне в обращение нова банкнота от 250 долара с лика на президента Тръмп.

Федералният закон забранява отпечатването на американски парични знаци с образа на жив човек. Съюзници на Тръмп в Конгреса внесоха законопроект, който предвижда изключение от това правило, макар че към момента предложението е в застой.