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Какво можеш да купиш с един Тръмп? Образът на американския президент се появи върху юбилейна монета от 1 долар

Какво можеш да купиш с един Тръмп? Образът на американския президент се появи върху юбилейна монета от 1 долар

3 Септември, 2026 18:23 852 35

  • доналд тръмп-
  • републиканска партия-
  • демократическа партия

За първи път от един век насам действащ президент е изобразен върху американската валута

Какво можеш да купиш с един Тръмп? Образът на американския президент се появи върху юбилейна монета от 1 долар - 1
BBC BBC

Образът на Доналд Тръмп се появи върху юбилейна монета, съобщава БиБиСи. За първи път от един век насам действащ президент е изобразен върху американската валута.

Монетният двор на САЩ пусна възпоменателна монета от 1 долар с портрет на Тръмп и надписа "In God we trust", за да отбележи 250-годишнината на страната.

Монетата от специалната серия въплъщава "духа, гордостта и наследството на нация, която наближава своята знаменателна годишнина", посочват от Монетния двор. От там допълват, че монетата е с уникален дизайн, предназначен да се превърне в забележително допълнение към съвременните колекции.

Юбилейните монети се продават и чрез автомати в магазина на Монетния двор във Вашингтон.

Въпреки че имат златист цвят, те не съдържат истинско злато. Според Монетния двор те се състоят от 88,5% мед, а останалата част е сплав от цинк, манган и никел.

През май 2026 г. министърът на финансите Скот Бесент заяви, че ведомството му планира да пусне в обращение нова банкнота от 250 долара с лика на президента Тръмп.

Федералният закон забранява отпечатването на американски парични знаци с образа на жив човек. Съюзници на Тръмп в Конгреса внесоха законопроект, който предвижда изключение от това правило, макар че към момента предложението е в застой.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    16 0 Отговор
    С един долар можеш да идеш до клозета в Кранево на морето..!

    18:28 03.09.2026

  • 2 Путулер ахахха

    2 9 Отговор
    Норвегия задържа руски кораб заради украински арбитражен иск за 4,22 млрд. долара

    Норвежките власти задържаха руския кораб „Професор Молчанов“ в Баренцбург, на арктическия архипелаг Шпицберген. Мярката е предприета по искане на украинската държавна енергийна компания „Нафтогаз“.

    Задържането е част от международните усилия на „Нафтогаз“ да събере присъдено обезщетение от приблизително 4,22 милиарда долара, заедно с лихвите и съдебните разноски.

    Искът е свързан с анексирането на Крим от Русия през 2014 г. и последвалото отнемане на украински енергийни активи, включително газови находища и тръбопроводи. През 2023 г. арбитражен съд в Хага постановява, че Русия трябва да плати обезщетението на „Нафтогаз“. Москва отказва да изпълни решението, поради което украинската компания търси възможности чрез съдилищата в различни държави да запорира руски търговски активи.

    Запорът на кораба е разпореден на 31 август от районния съд на Норд-Тромс и Сеня. След изпълнението на съдебната заповед „Професор Молчанов“ няма право да напуска настоящото си местоположение в Баренцбург. Корабът е собственост на Руската федерация и се използва за платени експедиционни круизи, включително до Шпицберген. Норвежките власти разглеждат отделно въпросите, свързани с пътниците на борда.

    Изпълняващият длъжността главен изпълнителен директор на „Нафтогаз“ Сергий Федоренко определя задържането като важна стъпка към възстановяването на справедливостта. Според него Русия не може

    Коментиран от #11, #13

    18:28 03.09.2026

  • 3 Фейк - либераст

    8 0 Отговор
    С един Тръмп можеш да си купиш няколко милиарда тръмпизми и ще ти останат тръмпоцентове защото са безценни!

    18:28 03.09.2026

  • 4 НИЩО МУ НЯМА

    1 0 Отговор
    СЛАДКИШ ТОБЛЕ РОН
    ОТ КОРЕКОМ...ИЛИ ШОКОЛАДОВО ЯЙЦЕ

    18:28 03.09.2026

  • 5 Сто

    1 3 Отговор
    и няколко рубли!

    Коментиран от #18

    18:29 03.09.2026

  • 6 123

    6 2 Отговор
    Дано това му начеше "крастата" и спре да се излага!

    Коментиран от #34

    18:29 03.09.2026

  • 7 Един Краснов

    5 0 Отговор
    колко тръмпа е ?

    18:30 03.09.2026

  • 8 Стара чанта

    9 0 Отговор
    До сега си мислех, че здравните органи в Америка са на ниво? Очевидно при психиатрите има ОГРОМЕН дефицит относно диагностицирането ?!

    18:31 03.09.2026

  • 9 Стенли

    5 0 Отговор
    Не че много ми , пука какво ги върши бай Дончо в тяхната държава , но не съм чул дори и в така наречените тоталитарни режими да го е имало

    18:32 03.09.2026

  • 10 Половин чалма

    4 6 Отговор
    или две ушанки!

    18:33 03.09.2026

  • 11 Путин

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Путулер ахахха":

    Този кораб не ни и трябваше

    18:33 03.09.2026

  • 12 Една рубла

    0 2 Отговор
    ако е на Путин ???

    18:34 03.09.2026

  • 13 Стенли

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Путулер ахахха":

    Айде , още един с промит мозък , абе вечер като си лягаш поглеждай за всеки случай дали Путин ,не се е скрил отдолу 😁🤯

    18:35 03.09.2026

  • 14 Една рубла

    3 3 Отговор
    става ,една Пу....

    18:35 03.09.2026

  • 15 Това ще

    3 0 Отговор
    Им е последната годишнина

    18:37 03.09.2026

  • 16 Мюбюн

    3 0 Отговор
    с една тръмпа - едно нищу
    с две тръмпи - две нищута
    с три тръмпи - три нищута

    18:38 03.09.2026

  • 17 Сатана Z

    4 0 Отговор
    А после разправят ,че Владимир Путин бил самодържец,но се оказва ,че бай Дончо го е задминал на завоя с 200.

    18:39 03.09.2026

  • 18 Стенли

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сто":

    А също толкова японски йени , и над хиляда вона , това е южнокорейската валута , тъй , тъй козячата все Путин и Русия им в главите 🤯

    18:39 03.09.2026

  • 19 Сатана Z

    3 0 Отговор
    С 1 Тръмп можеш да си купиш 10ина жълтопаветни пенсионирани тролове да ти правят че ки я без ръце.

    18:40 03.09.2026

  • 20 нннн

    5 0 Отговор
    Това значи, че Тръмп в оценен на 1 долар.

    18:42 03.09.2026

  • 21 Най оплюваните " диктатори " по света

    5 0 Отговор
    Не се слагат по парите докато са живи , но този бие диктаторите по всички показатели но се водят демокрация

    18:43 03.09.2026

  • 22 редник

    2 0 Отговор
    /Въпреки че имат златист цвят, те не съдържат истинско злато. Според Монетния двор.../
    Циции...

    18:43 03.09.2026

  • 23 ЕДНА ДЪВКА

    8 0 Отговор
    С КОЯТО ДА МЛЯСКАШ И ПОСЛЕ ДА ПЛЯМПАШ ПРОСТОТИИ КАТО ТРЪМП.

    18:44 03.09.2026

  • 24 Една

    2 1 Отговор
    руска Пу.у.у пу .пу..

    18:47 03.09.2026

  • 25 Тръмп

    2 0 Отговор
    Аз...аз...

    18:50 03.09.2026

  • 26 Васил

    2 0 Отговор
    В България 200 грама домати трето качество!

    18:53 03.09.2026

  • 27 Мишел

    2 1 Отговор
    Напоследък американците избират специални президенти - единия с тежка старческа деменция, следващия празноглав самохвалко.

    18:53 03.09.2026

  • 28 Служител- разузнавач на трибуквената

    2 0 Отговор
    Еврейте му правят,"четки" за да им "тропа" по гайдата.Нвма лошо.Но всъщност се надяват да го сполети някаква беля.Но той е мегаломан и никак не го е еня ,какво им е наум.Ще ги надживее макар и да фалират САЩ .

    18:53 03.09.2026

  • 29 Васил

    3 0 Отговор
    Това куку е 100% страда от нарцизъм в скоро време ще иска от всички Американци да си изрусят косата.

    Коментиран от #30

    19:01 03.09.2026

  • 30 Това куку

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Васил":

    е руска разведка!

    19:02 03.09.2026

  • 31 МОЖЕШ ДА СИ КУПИШ

    1 1 Отговор
    Едно евро с лика на Урсула.

    19:03 03.09.2026

  • 32 Митя

    0 0 Отговор
    Литър самагон !

    19:03 03.09.2026

  • 33 Соваж бейби

    1 0 Отговор
    За Дони е ясно че има ментални проблеми ,ами тези които му угажда на капризите вероятно са по зле !

    19:07 03.09.2026

  • 34 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "123":

    Не вярвам да се задоволи ,мисля че по цяла вечер мисли какви глупости да прави това е само началото !Слушай каво ти казвам ,щом си постига целите а не е в клиника за лечение не ми се мисли колко поразия ще направи до края на мандата си.

    19:11 03.09.2026

  • 35 това е нищо

    1 1 Отговор
    Подготвят монета от 1€ с лика на Лили и надпис: God е в потрес.

    19:16 03.09.2026