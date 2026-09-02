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Урсула фон дер Лайен и Марк Рюте ще обсъдят още санкции срещу Русия

Урсула фон дер Лайен и Марк Рюте ще обсъдят още санкции срещу Русия

2 Септември, 2026 05:27 746 19

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  • русия

ЕС изразява пълна солидарност с Германия

Урсула фон дер Лайен и Марк Рюте ще обсъдят още санкции срещу Русия - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще дадат съвместен брифинг по обед в Комисията. В социалните мрежи фон дер Лайен съобщи вчера, че двамата ще обсъдят опитите за руски атаки с дронове на летището в Лайпциг, както и допълнителни санкции срещу Русия в тази връзка, писа БНР.

Председателката на Комисията съобщи още, че вчера сутринта е разговаряла по въпроса с германския канцлер Фридрих Мерц и го е уверила, че ЕС изразява пълна солидарност с Германия.

"Ще запазим единството въпреки тези ескалиращи и сериозни действия. И посланието е ясно: хибридните атаки няма да останат без ясен отговор", подчерта фон дер Лайен и допълни, че всеки, който се опитва да подкопае европейската свобода и сигурност, ще бъде възпрян. Тя бе категорична, че ЕС ще продължи да подкрепя Украйна колкото е необходимо.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща също заклейми по възможно най-категоричен начин атаките. През август на летището в Лайпциг бяха открити три руски дрона, заредени с експлозиви. Предполага се, че са били насочени срещу украински товарни самолети.

От Дъблин, където вчера и днес се провежда неформално заседание на министрите на външните работи на страните-членки, върховният представител по външната политика и сигурност Кая Калас заяви, че следващата седмица ще създаде нова група на високо равнище по въпросите на отбраната от висши политически и военни лидери от няколко страни-членки, както и от Обединеното кралство и Украйна. Имената им ще станат ясни следващата седмица.

"Не сме действали достатъчно бързо, за да запълним пропуските в конвенционалния военен потенциал на Европа в рамките на НАТО, които сме идентифицирали. Целта е да съберем някои от най-брилянтните умове в областта на сигурността и отбраната, за да предложат нестандартни решения - как можем да запълним тези пропуски по-бързо и да бъдем по-ефективни, особено сега, когато заплахата за сигурността в Европа е толкова по-реална. И под моята егида групата ще обобщи заключенията си в доклад, в който ще бъдат изложени конкретни препоръки за отбраната на Европа", подчерта Калас.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А такаааа

    25 1 Отговор
    прокашляй хубаво стария бронхит бабер

    05:33 02.09.2026

  • 2 Вижда се

    26 1 Отговор
    Евробоклуци !

    Коментиран от #12

    05:39 02.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 И Киев е Руски

    14 2 Отговор
    Населението на Украйна може да се свие до 15 милиона, заяви Васил Воскобойник, ръководител на Службата за миграционна политика на Украйна, в интервю за VITA TV.

    Коментиран от #14

    05:41 02.09.2026

  • 5 Споко

    11 1 Отговор
    ще го изкашляш !

    05:41 02.09.2026

  • 6 Дудов

    23 1 Отговор
    Президентите на лигата на глупаците Урсула фон дер Лайен и Марк Рюте могат да направят "Комитет на санкциите срещу Русия" за да могат да крадат европейски пари докато паткясат някой ден.

    05:45 02.09.2026

  • 7 пешо

    6 1 Отговор
    ОТРИНИРАН ЗАХВАТ

    05:46 02.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ЕвроПудел

    18 0 Отговор
    Коментар на снимката : Урсула плюе семменна течност след посещение на една от тоалетните в сградата на ЕС в Брюксел.Снимка: Таен Фотограф.

    05:47 02.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ми що тъй

    6 0 Отговор
    Аз си мисля, че тия изобщо не могат да мислят камо ли да обмислят...

    06:19 02.09.2026

  • 12 Европеец

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Вижда се":

    Първото нещо, което ми дойде в главата след като прочетох заглавието беше: тъпа и упорита..... Разбира се, Не четох повече... Упорството е хубава черта в характера на човека, но само донякъде..... А тъпотата е родена и за нея няма лечение..... Видя се, че санкциите срещу Русия имат обратен ефект за тоталитарни и колониален съюз, но запленени от фазата и русофобията услугата здраво копае.... Което ме води до поговорката: луд умора няма....

    06:21 02.09.2026

  • 13 Маринов

    4 0 Отговор
    Тази сага с тия три дрона става пословична. Първо откриха някаква землянка със стрелково оръжие. Веднага се каза, че е на руските служби за операции там. После отнякъде се появи дрон с неясен произход, после стана руски естествено. После станаха три руски дрона. Германия, като демократична страна, позволява свободно движение на хора и камиони. Пък защо ли тия дронове са точно до самолета? Щото не могат да летят ли, щото не могат да атакуват цел от стотина километра? Хайде, че и ще повярваме. Просто се измислят причини за налягане на обстановката
    Разберете, много е просто. На Урсула, Рюте, Калас и сие тази война им трябва ЛИЧНО! Текат финансови потоци към Киев, гласувани от ЕС, подготвени от Европейската комисия, после част от тях се връщат обратно в личните им сметки. Става дума за стотици милиони, милиарди. И тук, във Факти, мисля че беше публикувано, че Калас е изпрала пред балтийски банки десетки милиарди долари, като не са забравили и Байдън. Та това е истината. Няма защо да се заблуждаваме, че войната е идеологическа, завоевателна и антидемократична за Русия. Просто е източник на повече пари в личните сметки на някои.

    06:25 02.09.2026

  • 14 Не е така!

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "И Киев е Руски":

    Ако дойде чичко Сталин 2, окрайнина ще се събере в две три области западно от Киев, в техните изконни земи и ще са не повече от пет милиона. Забравяш, че след войната бандерите от националистическите военни образования ще плъпнат из Европа - като всякаква паплач, включително и войни в германската армия. Но това последното е друга тема

    06:32 02.09.2026

  • 15 123

    4 0 Отговор
    Казват, защото им изнася че дроновете са руски.Може и украински да са, като се отчете потенциала на украинските тайни служби да взривяват и да правят провокации.Иначе бабичката май е настинала и трябва да обърне внимание на здравето си , а не на санкциите срещу Русия.

    06:35 02.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Справедлив

    1 0 Отговор
    Жените Фашистки са по зли от можете.

    06:52 02.09.2026

  • 18 Дано

    1 0 Отговор
    Бог помогне да бъде унищожено злото Гейевропа !

    06:53 02.09.2026

  • 19 Митю

    0 0 Отговор
    Английският хумор на заплахата се оказа доста черен.Траурно черен.епруветката ряпа да яде.

    06:54 02.09.2026

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