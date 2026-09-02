Урсула фон дер Лайен и Марк Рюте ще обсъдят още санкции срещу Русия

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще дадат съвместен брифинг по обед в Комисията. В социалните мрежи фон дер Лайен съобщи вчера, че двамата ще обсъдят опитите за руски атаки с дронове на летището в Лайпциг, както и допълнителни санкции срещу Русия в тази връзка, писа БНР.

Председателката на Комисията съобщи още, че вчера сутринта е разговаряла по въпроса с германския канцлер Фридрих Мерц и го е уверила, че ЕС изразява пълна солидарност с Германия.

"Ще запазим единството въпреки тези ескалиращи и сериозни действия. И посланието е ясно: хибридните атаки няма да останат без ясен отговор", подчерта фон дер Лайен и допълни, че всеки, който се опитва да подкопае европейската свобода и сигурност, ще бъде възпрян. Тя бе категорична, че ЕС ще продължи да подкрепя Украйна колкото е необходимо.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща също заклейми по възможно най-категоричен начин атаките. През август на летището в Лайпциг бяха открити три руски дрона, заредени с експлозиви. Предполага се, че са били насочени срещу украински товарни самолети.

От Дъблин, където вчера и днес се провежда неформално заседание на министрите на външните работи на страните-членки, върховният представител по външната политика и сигурност Кая Калас заяви, че следващата седмица ще създаде нова група на високо равнище по въпросите на отбраната от висши политически и военни лидери от няколко страни-членки, както и от Обединеното кралство и Украйна. Имената им ще станат ясни следващата седмица.

"Не сме действали достатъчно бързо, за да запълним пропуските в конвенционалния военен потенциал на Европа в рамките на НАТО, които сме идентифицирали. Целта е да съберем някои от най-брилянтните умове в областта на сигурността и отбраната, за да предложат нестандартни решения - как можем да запълним тези пропуски по-бързо и да бъдем по-ефективни, особено сега, когато заплахата за сигурността в Европа е толкова по-реална. И под моята егида групата ще обобщи заключенията си в доклад, в който ще бъдат изложени конкретни препоръки за отбраната на Европа", подчерта Калас.