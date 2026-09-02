Урсула фон дер Лайен и Марк Рюте ще обсъдят още санкции срещу Русия

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще дадат съвместен брифинг по обед в Комисията. В социалните мрежи фон дер Лайен съобщи вчера, че двамата ще обсъдят опитите за руски атаки с дронове на летището в Лайпциг, както и допълнителни санкции срещу Русия в тази връзка, писа БНР.
Председателката на Комисията съобщи още, че вчера сутринта е разговаряла по въпроса с германския канцлер Фридрих Мерц и го е уверила, че ЕС изразява пълна солидарност с Германия.
"Ще запазим единството въпреки тези ескалиращи и сериозни действия. И посланието е ясно: хибридните атаки няма да останат без ясен отговор", подчерта фон дер Лайен и допълни, че всеки, който се опитва да подкопае европейската свобода и сигурност, ще бъде възпрян. Тя бе категорична, че ЕС ще продължи да подкрепя Украйна колкото е необходимо.
Председателят на Европейския съвет Антонио Коща също заклейми по възможно най-категоричен начин атаките. През август на летището в Лайпциг бяха открити три руски дрона, заредени с експлозиви. Предполага се, че са били насочени срещу украински товарни самолети.
От Дъблин, където вчера и днес се провежда неформално заседание на министрите на външните работи на страните-членки, върховният представител по външната политика и сигурност Кая Калас заяви, че следващата седмица ще създаде нова група на високо равнище по въпросите на отбраната от висши политически и военни лидери от няколко страни-членки, както и от Обединеното кралство и Украйна. Имената им ще станат ясни следващата седмица.
"Не сме действали достатъчно бързо, за да запълним пропуските в конвенционалния военен потенциал на Европа в рамките на НАТО, които сме идентифицирали. Целта е да съберем някои от най-брилянтните умове в областта на сигурността и отбраната, за да предложат нестандартни решения - как можем да запълним тези пропуски по-бързо и да бъдем по-ефективни, особено сега, когато заплахата за сигурността в Европа е толкова по-реална. И под моята егида групата ще обобщи заключенията си в доклад, в който ще бъдат изложени конкретни препоръки за отбраната на Европа", подчерта Калас.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А такаааа
05:33 02.09.2026
2 Вижда се
Коментиран от #12
05:39 02.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 И Киев е Руски
Коментиран от #14
05:41 02.09.2026
5 Споко
05:41 02.09.2026
6 Дудов
05:45 02.09.2026
7 пешо
05:46 02.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ЕвроПудел
05:47 02.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ми що тъй
06:19 02.09.2026
12 Европеец
До коментар #2 от "Вижда се":Първото нещо, което ми дойде в главата след като прочетох заглавието беше: тъпа и упорита..... Разбира се, Не четох повече... Упорството е хубава черта в характера на човека, но само донякъде..... А тъпотата е родена и за нея няма лечение..... Видя се, че санкциите срещу Русия имат обратен ефект за тоталитарни и колониален съюз, но запленени от фазата и русофобията услугата здраво копае.... Което ме води до поговорката: луд умора няма....
06:21 02.09.2026
13 Маринов
Разберете, много е просто. На Урсула, Рюте, Калас и сие тази война им трябва ЛИЧНО! Текат финансови потоци към Киев, гласувани от ЕС, подготвени от Европейската комисия, после част от тях се връщат обратно в личните им сметки. Става дума за стотици милиони, милиарди. И тук, във Факти, мисля че беше публикувано, че Калас е изпрала пред балтийски банки десетки милиарди долари, като не са забравили и Байдън. Та това е истината. Няма защо да се заблуждаваме, че войната е идеологическа, завоевателна и антидемократична за Русия. Просто е източник на повече пари в личните сметки на някои.
06:25 02.09.2026
14 Не е така!
До коментар #4 от "И Киев е Руски":Ако дойде чичко Сталин 2, окрайнина ще се събере в две три области западно от Киев, в техните изконни земи и ще са не повече от пет милиона. Забравяш, че след войната бандерите от националистическите военни образования ще плъпнат из Европа - като всякаква паплач, включително и войни в германската армия. Но това последното е друга тема
06:32 02.09.2026
15 123
06:35 02.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Справедлив
06:52 02.09.2026
18 Дано
06:53 02.09.2026
19 Митю
06:54 02.09.2026