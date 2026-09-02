Външният министър на Гренландия: Диалогът със САЩ продължава

Външният министър на Гренландия Муте Егеде заяви днес, че преговорите със САЩ за бъдещето на арктическия остров продължават, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Егеде не даде подробности.

Изявленията на американския президент Доналд Тръмп, че САЩ трябва да придобият полуавтономната датска територия, създадоха напрежение между САЩ и Дания, а също и в Европа, отбелязва Ройтерс.

"Служителите работят усилено, за да решат ситуацията. За съжаление, не мога да споделя детайли за тези разговори. Мога да кажа, че диалогът продължава", каза Егеде по време на дебати в Европейския парламент.

За първи път в съвременната история датски наборни войници са разположени в Гренландия, посочва Ройтерс.

Това е ход, с който Дания цели да засили присъствието си в Арктика, след като САЩ изразиха желание да придобият Гренландия.

Наборниците участват в датското военно учение "Арктическа устойчивост", в рамките на което войниците се обучават как да се сражават и оцеляват в условия на изключителен студ.