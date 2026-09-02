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Външният министър на Гренландия: Диалогът със САЩ продължава

Външният министър на Гренландия: Диалогът със САЩ продължава

2 Септември, 2026 14:14 698 4

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Изявленията на американския президент Доналд Тръмп, че САЩ трябва да придобият полуавтономната датска територия, създадоха напрежение между САЩ и Дания, а също и в Европа, отбелязва Ройтерс

Външният министър на Гренландия: Диалогът със САЩ продължава - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Външният министър на Гренландия Муте Егеде заяви днес, че преговорите със САЩ за бъдещето на арктическия остров продължават, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Егеде не даде подробности.

Изявленията на американския президент Доналд Тръмп, че САЩ трябва да придобият полуавтономната датска територия, създадоха напрежение между САЩ и Дания, а също и в Европа, отбелязва Ройтерс.

"Служителите работят усилено, за да решат ситуацията. За съжаление, не мога да споделя детайли за тези разговори. Мога да кажа, че диалогът продължава", каза Егеде по време на дебати в Европейския парламент.

За първи път в съвременната история датски наборни войници са разположени в Гренландия, посочва Ройтерс.

Това е ход, с който Дания цели да засили присъствието си в Арктика, след като САЩ изразиха желание да придобият Гренландия.

Наборниците участват в датското военно учение "Арктическа устойчивост", в рамките на което войниците се обучават как да се сражават и оцеляват в условия на изключителен студ.


Дания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Къв "диалог" и

    6 0 Отговор
    Какви "преговори". Не се ли усещате, че искат да ви анексират, ама доброволно и чрез "сделка"... Тъй му викат сега. Ако пък се нещо не осъществи сделката - ще има "безпрецедентни" наказания и после даже удари... Та тъй...

    14:25 02.09.2026

  • 2 Щом

    2 0 Отговор
    преговарят, значи ще се разберат. Вероятно някаква форма на дългосрочен лизинг и ограничена автономия, че да не изглежда за света, че им го вземат. Друг вариант е някакъв политически съюз, подобен на ЕС. Това също замаскира положението доволно добре.

    14:26 02.09.2026

  • 3 Тук

    0 1 Отговор
    работите вървят на отпушване. Местните просто настояват да си имат правителство и избори. Както е във всеки щат на САЩ. Няма да има проблеми.

    14:32 02.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

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