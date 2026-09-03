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Гърция преквалифицира телефонните измами в тежки престъпления

Гърция преквалифицира телефонните измами в тежки престъпления

3 Септември, 2026 13:38, обновена 3 Септември, 2026 13:37 495 3

  • гърция-
  • телефонни измами-
  • престъпления

За ало измамите ще се предвиждат наказания от над 5 години лишаване от свобода, съобщи министърът на защитата на гражданите Михалис Хрисохоидис

Гърция преквалифицира телефонните измами в тежки престъпления - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Гърция преквалифицира телефонните измами в тежки престъпления, предаде БТА, позовавайки се на гръцката телевизия ЕРТ, предава News.bg.

Министърът на защитата на гражданите Михалис Хрисохоидис заяви, че за този вид престъпления ще бъдат предвидени по-строги наказания. По думите му те ще се наказват с над 5 години лишаване от свобода.

В рамките на гръцката полиция и на Дирекцията за борба с организираната престъпност ще бъде създадена група, която ще се занимава с този вид измами, съобщи Хрисохоидис.

Министърът предупреди, че в последно време телефонните измами зачестяват.


Гърция
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  • 1 14/88

    2 3 Отговор
    гьрчоляка трепери от българина
    още от време оно когато му е плащам данък

    13:41 03.09.2026

  • 2 Циганизация ЕС

    13 0 Отговор
    Нашите циганьоpи гастролиращи ало, ало, там, ще го усетят дебелия! Тук, кога?

    13:43 03.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

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