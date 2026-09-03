Гърция преквалифицира телефонните измами в тежки престъпления, предаде БТА, позовавайки се на гръцката телевизия ЕРТ, предава News.bg.
Министърът на защитата на гражданите Михалис Хрисохоидис заяви, че за този вид престъпления ще бъдат предвидени по-строги наказания. По думите му те ще се наказват с над 5 години лишаване от свобода.
В рамките на гръцката полиция и на Дирекцията за борба с организираната престъпност ще бъде създадена група, която ще се занимава с този вид измами, съобщи Хрисохоидис.
Министърът предупреди, че в последно време телефонните измами зачестяват.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 14/88
още от време оно когато му е плащам данък
13:41 03.09.2026
2 Циганизация ЕС
13:43 03.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.