Гърция преквалифицира телефонните измами в тежки престъпления, предаде БТА, позовавайки се на гръцката телевизия ЕРТ, предава News.bg.

Министърът на защитата на гражданите Михалис Хрисохоидис заяви, че за този вид престъпления ще бъдат предвидени по-строги наказания. По думите му те ще се наказват с над 5 години лишаване от свобода.

В рамките на гръцката полиция и на Дирекцията за борба с организираната престъпност ще бъде създадена група, която ще се занимава с този вид измами, съобщи Хрисохоидис.

Министърът предупреди, че в последно време телефонните измами зачестяват.