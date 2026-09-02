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Кабинетът ще предложи размер на минималната заплата за 2027 г., но след като НС приеме промени в КТ

Кабинетът ще предложи размер на минималната заплата за 2027 г., но след като НС приеме промени в КТ

2 Септември, 2026 20:41 313 5

  • правителство-
  • министерски съвет-
  • минимална заплата-
  • минимална работна заплата

В разпратени преди дни указания на финансовия министър Гълъб Донев до всички ведомства във връзка с подготовката на бюджета за догодина е записан прогнозен размер на минималната заплата за 2027 г. от 660 евро, вместо досегашните 620.

Кабинетът ще предложи размер на минималната заплата за 2027 г., но след като НС приеме промени в КТ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правителството ще предложи конкретен размер на минималната работна заплата за 2027 г., след като парламентът приеме промените в Кодекса на труда за новия механизъм за определянето на най-ниското възнаграждение в страната. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова пред ресорната парламентарна комисия:

"Разчитам, че в средата на месец септември Министерски съвет ще приеме в Проекта на закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, който ще бъде след това внесен за разглеждане в Народното събрание. Ако бързо бъде разгледан на първо и второ четене и влезе в сила, ще може паралелно да се измени и подзаконов нормативен акт, който се изисква, за да определим точния размер на минималната работна заплата, и в началото на октомври ще можем да говорим вече в конкретика с възможен точен размер на минималната работна заплата за 2027 година".

В разпратени преди дни указания на финансовия министър Гълъб Донев до всички ведомства във връзка с подготовката на бюджета за догодина е записан прогнозен размер на минималната заплата за 2027 г. от 660 евро, вместо досегашните 620.

На преговорите между бизнеса и синдикатите в работната група по изготвянето на новия механизъм не беше постигнато съгласие за размера на минималната заплата за догодина и той ще бъде определен от правителството.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Става

    2 0 Отговор
    660 за раята е почти 10 пъти по малко то 6600 на депутат 😀

    Коментиран от #4

    20:43 02.09.2026

  • 2 Анонимен

    3 0 Отговор
    ХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХАХАХАХАХА

    20:46 02.09.2026

  • 3 Ояден народ

    2 0 Отговор
    Ояде се тоя народ, намалете им заплатите че ходят във гръцко и мятат пачка след пачка

    20:47 02.09.2026

  • 4 Що не ходи на училище?

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Става":

    Ами да бяхте учили за депутат , а не за рая!

    20:49 02.09.2026

  • 5 Знаете ли че

    2 0 Отговор
    целият свят е задлъжнял с 300 трилиона долара? И на кого? На банкерите, разбира се! Вие до като цял месец сте се борили за неква "минимална заплата", тези са седели на компютрите и са писали, писали... "пари" и са давали "кредити" (балони с топъл въздух) :) на балъците... Тука има, тука нема... Ала бала, за балъци!
    И как цялата индустрия на света, всичките фирми, всичките бачкатори ... са задлъжняли с 300 трилиона? Май е пирамидка, а?

    20:51 02.09.2026

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