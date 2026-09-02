Кабинетът ще предложи размер на минималната заплата за 2027 г., но след като НС приеме промени в КТ

Правителството ще предложи конкретен размер на минималната работна заплата за 2027 г., след като парламентът приеме промените в Кодекса на труда за новия механизъм за определянето на най-ниското възнаграждение в страната. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова пред ресорната парламентарна комисия:

"Разчитам, че в средата на месец септември Министерски съвет ще приеме в Проекта на закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, който ще бъде след това внесен за разглеждане в Народното събрание. Ако бързо бъде разгледан на първо и второ четене и влезе в сила, ще може паралелно да се измени и подзаконов нормативен акт, който се изисква, за да определим точния размер на минималната работна заплата, и в началото на октомври ще можем да говорим вече в конкретика с възможен точен размер на минималната работна заплата за 2027 година".

В разпратени преди дни указания на финансовия министър Гълъб Донев до всички ведомства във връзка с подготовката на бюджета за догодина е записан прогнозен размер на минималната заплата за 2027 г. от 660 евро, вместо досегашните 620.

На преговорите между бизнеса и синдикатите в работната група по изготвянето на новия механизъм не беше постигнато съгласие за размера на минималната заплата за догодина и той ще бъде определен от правителството.