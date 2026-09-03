Нови мащабни пожари горят около Атина и на остров Евбея

Нови мащабни пожари горят около Атина. Засегнат е и остров Евбея. Евакуираха жители и туристи от туристи от три населени места на острова. Горят храсти до град Каристос и пожарът се разпространява от силния вятър, предупреди БНР.

На намиращите се на още две населени места властите изпратиха съобщение по мобилните телефони да са в готовност да напуснат района. 13 самолета и хеликоптера гасят по въздух. На терен са над 100 огнеборци.

Голям горски пожар се разгърна северозападно от Атина в района на Тива. Там 14 хеликоптера се опитват по въздух да ограничат движението на огъня. Жителите в близост до огнището да носят маски, препоръчват от Гражданска защита.

Източно до Атина до град Пеания огънят достигна до магистралата. Има опасност да пренасочат движението поради слаба видимост, съобщават полицаите.

До Солун гори автомобилна база за товарни камиони и трактори. Облак дим покри района на Неа Магнесия. Огнеборците съобщават, че няма опасност пожарът да достигне до околните села.

За утре област Атика и Цикладските острови са с много висока опасност за пожари. Приканват се туристите да са изключително внимателни и да следват препоръките на полицията.