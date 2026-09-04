Трети българин е задържан в Мюнхен

Германските правоприлагащи органи предприеха нови драстични действия по разследването на опита за палеж пред централата на оръжейния концерн „Роде и Шварц“ (Rohde & Schwarz) в баварската столица. Трети българин също е задържан в Мюнхен, след като специални части на полицията са го извели принудително от жилището му, съобщиха официално от прокуратурата в града.

Според първоначалната информация от разследващите, цитирана от БНР, става въпрос за 55-годишен български гражданин. Мъжът се е барикадирал в своя дом, което е наложило намесата на тежко въоръжени спецчасти за неговото извеждане и арест. За момента прокуратурата в Мюнхен запазва мълчание относно конкретните причини, поради които този трети българин е попаднал в полезрението им, но изрично подчертава, че към този момент той не се води директен заподозрян за самото извършване на атаката с коктейли „Молотов“.

Припомняме, че малко преди полунощ в сряда срещу четвъртък свидетели алармираха полицията за три запалителни устройства, хвърлени от лек автомобил срещу строителна площадка до сградата на отбранителната компания в квартал Берг ам Лайм. Охранителите на обекта са реагирали светкавично, като са записали регистрационния номер на колата и са го предали на органите на реда. Благодарение на бързата реакция на патрулите, огънят е потушен веднага, нанесени са минимални материални щети и няма пострадали граждани. Второто импровизирано взривно устройство бе обезвредено от екипи на Баварската криминална служба (LKA).

Само час по-късно на бензиностанция, намираща се на около километър от инцидента, бяха арестувани първите двама български граждани – Димитър Т. (38 г.) и Габриела М. (28 г.), които живеят в района на Мюнхен. В превозното средство са намерени куфари, но не и допълнителни експлозиви. Следователите се опитват да установят дали те са преките извършители на нападението или са се оказали на грешното място в грешното време.

Германските власти и специализираният отдел за борба с екстремизма и тероризма работят по няколко версии за мотив, като не изключват и политически подбуди или саботаж с чуждестранно участие. Специално внимание се обръща на факта, че в непосредствена близост се намира и офисът на компанията „Хелзинг“ (Helsing), която разработва изкуствен интелект и софтуер за отбраната и наскоро е получавала заплахи. Очаква се до петък вечерта прокуратурата да реши дали да поиска постоянното оставяне в ареста на първите двама задържани българи. Генералното консулство на България в Мюнхен остава в постоянен контакт с местните власти и следи развитието на казуса.