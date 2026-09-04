Трети българин е задържан в Мюнхен

Германските правоприлагащи органи предприеха нови драстични действия по разследването на опита за палеж пред централата на оръжейния концерн „Роде и Шварц“ (Rohde & Schwarz) в баварската столица. Трети българин също е задържан в Мюнхен, след като специални части на полицията са го извели принудително от жилището му, съобщиха официално от прокуратурата в града.
Според първоначалната информация от разследващите, цитирана от БНР, става въпрос за 55-годишен български гражданин. Мъжът се е барикадирал в своя дом, което е наложило намесата на тежко въоръжени спецчасти за неговото извеждане и арест. За момента прокуратурата в Мюнхен запазва мълчание относно конкретните причини, поради които този трети българин е попаднал в полезрението им, но изрично подчертава, че към този момент той не се води директен заподозрян за самото извършване на атаката с коктейли „Молотов“.
Припомняме, че малко преди полунощ в сряда срещу четвъртък свидетели алармираха полицията за три запалителни устройства, хвърлени от лек автомобил срещу строителна площадка до сградата на отбранителната компания в квартал Берг ам Лайм. Охранителите на обекта са реагирали светкавично, като са записали регистрационния номер на колата и са го предали на органите на реда. Благодарение на бързата реакция на патрулите, огънят е потушен веднага, нанесени са минимални материални щети и няма пострадали граждани. Второто импровизирано взривно устройство бе обезвредено от екипи на Баварската криминална служба (LKA).
Само час по-късно на бензиностанция, намираща се на около километър от инцидента, бяха арестувани първите двама български граждани – Димитър Т. (38 г.) и Габриела М. (28 г.), които живеят в района на Мюнхен. В превозното средство са намерени куфари, но не и допълнителни експлозиви. Следователите се опитват да установят дали те са преките извършители на нападението или са се оказали на грешното място в грешното време.
Германските власти и специализираният отдел за борба с екстремизма и тероризма работят по няколко версии за мотив, като не изключват и политически подбуди или саботаж с чуждестранно участие. Специално внимание се обръща на факта, че в непосредствена близост се намира и офисът на компанията „Хелзинг“ (Helsing), която разработва изкуствен интелект и софтуер за отбраната и наскоро е получавала заплахи. Очаква се до петък вечерта прокуратурата да реши дали да поиска постоянното оставяне в ареста на първите двама задържани българи. Генералното консулство на България в Мюнхен остава в постоянен контакт с местните власти и следи развитието на казуса.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Румен Решетников
Коментиран от #11
04:07 04.09.2026
2 Направо да не повярваш
04:14 04.09.2026
3 Ко пейки те на Пия ната
Коментиран от #12
04:26 04.09.2026
4 И Киев е Руски
Коментиран от #10
04:28 04.09.2026
5 Нищо ново
Хихихихихи
04:30 04.09.2026
6 Георги
Коментиран от #8
04:32 04.09.2026
7 Българин
04:34 04.09.2026
8 Герге
До коментар #6 от "Георги":Па то всички копейки са иди Оти
Коментиран от #9
04:36 04.09.2026
9 Георги
До коментар #8 от "Герге":не знам дали копейките са идьоти или тея, които се връзват на подобни глу пости. Само предполагам, но не знам.
04:38 04.09.2026
10 Тоя па
До коментар #4 от "И Киев е Руски":Монголите от московия от кога станаха..."руски"?
Ха-ха-ха
Коментиран от #13
04:39 04.09.2026
11 Ба баааа
До коментар #1 от "Румен Решетников":Пак ще се говори на Руски в Германия
Коментиран от #15
04:46 04.09.2026
12 Евраци
До коментар #3 от "Ко пейки те на Пия ната":Скоро нема да има евраци
04:47 04.09.2026
13 Ехо муции
До коментар #10 от "Тоя па":Учи Руски
04:48 04.09.2026
14 хаха
04:53 04.09.2026
15 Румен Решетников
До коментар #11 от "Ба баааа":Дори и в ГДР не се е говорило на руски, ушанка!
Я скажи, какво стана с Тексаската Народна Република? Отцепиха ли се вече? Приеха ли рублата за законно платежно средство? 😀
04:57 04.09.2026