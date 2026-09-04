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Трети българин е задържан в Мюнхен

Трети българин е задържан в Мюнхен

4 Септември, 2026 03:45, обновена 4 Септември, 2026 03:50 815 15

  • мюнхен-
  • българи-
  • арести

Разследването за атаката срещу военна компания в Германия се разраства, спецчасти изведоха мъжа от дома му

Трети българин е задържан в Мюнхен - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Германските правоприлагащи органи предприеха нови драстични действия по разследването на опита за палеж пред централата на оръжейния концерн „Роде и Шварц“ (Rohde & Schwarz) в баварската столица. Трети българин също е задържан в Мюнхен, след като специални части на полицията са го извели принудително от жилището му, съобщиха официално от прокуратурата в града.

Според първоначалната информация от разследващите, цитирана от БНР, става въпрос за 55-годишен български гражданин. Мъжът се е барикадирал в своя дом, което е наложило намесата на тежко въоръжени спецчасти за неговото извеждане и арест. За момента прокуратурата в Мюнхен запазва мълчание относно конкретните причини, поради които този трети българин е попаднал в полезрението им, но изрично подчертава, че към този момент той не се води директен заподозрян за самото извършване на атаката с коктейли „Молотов“.

Припомняме, че малко преди полунощ в сряда срещу четвъртък свидетели алармираха полицията за три запалителни устройства, хвърлени от лек автомобил срещу строителна площадка до сградата на отбранителната компания в квартал Берг ам Лайм. Охранителите на обекта са реагирали светкавично, като са записали регистрационния номер на колата и са го предали на органите на реда. Благодарение на бързата реакция на патрулите, огънят е потушен веднага, нанесени са минимални материални щети и няма пострадали граждани. Второто импровизирано взривно устройство бе обезвредено от екипи на Баварската криминална служба (LKA).

Само час по-късно на бензиностанция, намираща се на около километър от инцидента, бяха арестувани първите двама български граждани – Димитър Т. (38 г.) и Габриела М. (28 г.), които живеят в района на Мюнхен. В превозното средство са намерени куфари, но не и допълнителни експлозиви. Следователите се опитват да установят дали те са преките извършители на нападението или са се оказали на грешното място в грешното време.

Германските власти и специализираният отдел за борба с екстремизма и тероризма работят по няколко версии за мотив, като не изключват и политически подбуди или саботаж с чуждестранно участие. Специално внимание се обръща на факта, че в непосредствена близост се намира и офисът на компанията „Хелзинг“ (Helsing), която разработва изкуствен интелект и софтуер за отбраната и наскоро е получавала заплахи. Очаква се до петък вечерта прокуратурата да реши дали да поиска постоянното оставяне в ареста на първите двама задържани българи. Генералното консулство на България в Мюнхен остава в постоянен контакт с местните власти и следи развитието на казуса.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Румен Решетников

    8 10 Отговор
    Рашибозука, премиера- солнце Радьев ще даде ли изявление по случая? А правещата кълбета пред полковник Гундяев президентша? Или пак оглушително мълчание, както беше с арестуваните пишман агенти във Великобритания?

    Коментиран от #11

    04:07 04.09.2026

  • 2 Направо да не повярваш

    7 3 Отговор
    как историята се повтаря през около 90-100 години. И това доживяхме..

    04:14 04.09.2026

  • 3 Ко пейки те на Пия ната

    4 6 Отговор
    Го загазиха яко. Уж копейки а им се приискало...евраци! Ха-ха-ха

    Коментиран от #12

    04:26 04.09.2026

  • 4 И Киев е Руски

    3 5 Отговор
    Sигурно и той е роднина на Антонио Коща

    Коментиран от #10

    04:28 04.09.2026

  • 5 Нищо ново

    5 7 Отговор
    Дедите им мандрите обираха, черквите гърмяха - внуците им копейки де Билни.. терористи дермо яди.
    Хихихихихи

    04:30 04.09.2026

  • 6 Георги

    3 6 Отговор
    винаги съм се чудил какво правят атентаторите след като метнат бомбите, а те сядали отсреща и чакали да ги хванат.

    Коментиран от #8

    04:32 04.09.2026

  • 7 Българин

    5 5 Отговор
    Дано им лепнат по 30 г. за тероризъм на тия монголски под Логи

    04:34 04.09.2026

  • 8 Герге

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Георги":

    Па то всички копейки са иди Оти

    Коментиран от #9

    04:36 04.09.2026

  • 9 Георги

    4 4 Отговор

    До коментар #8 от "Герге":

    не знам дали копейките са идьоти или тея, които се връзват на подобни глу пости. Само предполагам, но не знам.

    04:38 04.09.2026

  • 10 Тоя па

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "И Киев е Руски":

    Монголите от московия от кога станаха..."руски"?
    Ха-ха-ха

    Коментиран от #13

    04:39 04.09.2026

  • 11 Ба баааа

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Румен Решетников":

    Пак ще се говори на Руски в Германия

    Коментиран от #15

    04:46 04.09.2026

  • 12 Евраци

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Ко пейки те на Пия ната":

    Скоро нема да има евраци

    04:47 04.09.2026

  • 13 Ехо муции

    1 4 Отговор

    До коментар #10 от "Тоя па":

    Учи Руски

    04:48 04.09.2026

  • 14 хаха

    1 1 Отговор
    Да ги избесват тези ориенталски цигойнъри. За добитък - никаква милост!

    04:53 04.09.2026

  • 15 Румен Решетников

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Ба баааа":

    Дори и в ГДР не се е говорило на руски, ушанка!
    Я скажи, какво стана с Тексаската Народна Република? Отцепиха ли се вече? Приеха ли рублата за законно платежно средство? 😀

    04:57 04.09.2026

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