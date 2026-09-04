Това ще е най-силният Ел Ниньо, последиците ще са драматични

От началото на годината учените наблюдават с тревога развитието на температурите в Тихия океан. Сега Световната метеорологична организация (WМО) потвърди: още през август температурите на повърхността в източната част на Тихия океан, близо до екватора, са били с до 2,6 градуса над средните стойности, а в по-дълбоките слоеве – дори с над осем градуса. Никога досега температурите там не са били толкова високи толкова рано през годината. Това означава, че климатичното явление Ел Ниньо е настъпило още преди обичайното време и тепърва набира скорост.

Това е най-силният Ел Ниньо в историята

"С почти стопроцентова сигурност може да се каже, че това е най-силният Ел Ниньо, който някога е бил измерван", обяснява климатоложката и експертката по Ел Ниньо Даниела Матей от Института "Макс Планк" по метеорология. "Последиците от настоящия Ел Ниньо в Тихоокеанския регион наистина могат да бъдат драматични", казва още тя.

Името Ел Ниньо, което в превод от испански означава "младенецът Исус", описва метеорологично явление в Тихия океан, което се повтаря средно на всеки четири години и чиито последици се усещат най-вече към края на годината, по време на коледните празници.

В нормални години без Ел Ниньо пасатите отнасят топлата вода от повърхността пред екваториалното западно крайбрежие на Южна и Централна Америка в посока Австралия и Индонезия. В замяна на това в дълбочина по-хладна вода от западната част на Тихия океан може да се влива по посока на американския континент. Ако обаче тези ветрове са твърде слаби или дори променят посоката си, този топлинен обмен вече не може да се осъществи – тогава настъпва периодът на Ел Ниньо.

Сушата взима много жертви

Така се стига дотам, че в обичайно сухите региони по западното крайбрежие на Америка се наблюдават на места силни проливни дъждове, докато по обикновено дъждовното и топло източно крайбрежие на Индонезия, Австралия, но и Африка настъпват суши. През годините на Ел Ниньо 1877 и 1878 сушите са отнели, според оценки, живота на най-малко 20 милиона души само в Азия и Африка.

Според Даниела Матей днес международната общност е по-добре подготвена в случай на настъпващ глад в някой регион на света. Но пък съществуват много други опасности. Преди всичко валежите могат да предизвикат опасни наводнения. Тайфуните, които възникват вследствие на феномена Ел Ниньо, също представляват голяма и почти неконтролируема заплаха за жителите на тихоокеанските държави.

Засегнат е не само районът на Тихия океан

Особено проблематично е, че Ел Ниньо с неговите внезапни метеорологични промени се сблъсква с атмосфера, която и без това вече е силно затоплена в резултат на предизвиканите от човека климатични промени. Ето защо сривът в топлообмена в Тихия океан обърква и глобалните метеорологични системи, обяснява изследователят на атмосферата Андреас Петцолд от Изследователския център "Юлих".

"Това, което ще се случи при нас, са промени в дългосрочните и широкомащабни метеорологични системи", казва Петцолд. "На мястото, където топлият въздух се изтласква в атмосферата, се образуват облаци, които отделят топлина в и без това вече прегрятата атмосфера. По този начин се променят глобалните циркулационни модели."

Икономическите щети може да са гигантски

Европа вероятно ще бъде пощадена от екстремни метеорологични явления като проливни дъждове и внезапни наводнения, причинени от Ел Ниньо. Промените в циркулационните модели обаче, например в полярните региони, биха могли да доведат до относително мека зима в Европа през първата половина, а от януари нататък – особено студена. Но това не може да се предскаже със сигурност.

Ел Ниньо обаче има не само метеорологични последствия за Европа. Учените предупреждават, че сушите, предизвикани от явлението, могат да доведат до недостиг на някои основни хранителни продукти в части от света. Това би прекъснало и веригите за доставки до Европа. Икономическите щети могат да бъдат огромни.

Франк Боймер (ARD)