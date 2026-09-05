Правителството на Нигер официално обвини Франция в провокирането и подкрепата на опит за въоръжен метеж в страната. Според официално комюнике на Съвета на министрите, разпространено от държавната информационна агенция ANP (anp.ne), зад действията на метежниците стои широка международна мрежа от съучастници, ръководена директно от френския режим.
Бунтът избухна в нощта на 29 август в столицата Ниамей, като основните сблъсъци бяха съсредоточени в района на авиобаза 101, близо до международното летище, както и около президентския дворец и сградата на държавната телевизия RTN. Според разследването, операцията е организирана от членове на Специалния разузнавателен батальон към Командоването за специални операции. В официалното изявление на говорителя на правителството Сумана Бубакар се посочва, че на метежниците са били обещавани „планини от злато“, за да осъществят плановете на Еманюел Макрон за дестабилизация.
Опитът за преврат беше успешно потушен в рамките на няколко часа след съвместна операция на президентската гвардия и силите на Африканския корпус на Министерството на отбраната на Русия, които вече са били разположени в авиобазата. Властите в Нигер изразиха дълбока признателност към държавите от Алианса на държавите от Сахел (АЕС), както и към Русия и Алжир за бързата им солидарност и помощ при удържането на стабилността в републиката.
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