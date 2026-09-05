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Нигер обвини Франция в провокиране на военен преврат

Нигер обвини Франция в провокиране на военен преврат

5 Септември, 2026 09:12, обновена 5 Септември, 2026 09:17 928 18

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  • преврат

Властите в Ниамей разкриха „международна мрежа за дестабилизация“, управлявана от Париж

Нигер обвини Франция в провокиране на военен преврат - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Правителството на Нигер официално обвини Франция в провокирането и подкрепата на опит за въоръжен метеж в страната. Според официално комюнике на Съвета на министрите, разпространено от държавната информационна агенция ANP (anp.ne), зад действията на метежниците стои широка международна мрежа от съучастници, ръководена директно от френския режим.

Бунтът избухна в нощта на 29 август в столицата Ниамей, като основните сблъсъци бяха съсредоточени в района на авиобаза 101, близо до международното летище, както и около президентския дворец и сградата на държавната телевизия RTN. Според разследването, операцията е организирана от членове на Специалния разузнавателен батальон към Командоването за специални операции. В официалното изявление на говорителя на правителството Сумана Бубакар се посочва, че на метежниците са били обещавани „планини от злато“, за да осъществят плановете на Еманюел Макрон за дестабилизация.

Опитът за преврат беше успешно потушен в рамките на няколко часа след съвместна операция на президентската гвардия и силите на Африканския корпус на Министерството на отбраната на Русия, които вече са били разположени в авиобазата. Властите в Нигер изразиха дълбока признателност към държавите от Алианса на държавите от Сахел (АЕС), както и към Русия и Алжир за бързата им солидарност и помощ при удържането на стабилността в републиката.


Нигер
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    26 0 Отговор
    В Нигер армиите на Франция и САЩ претърпяха пълен разгром.

    09:26 05.09.2026

  • 3 Хахахахаха

    17 0 Отговор
    Тея руснаци навсякъде мачкат, тъпите франсета още помня какъв пердах ядоха в едно бг село хахаха и тея щели да побеждават руснаците, те нашите дядовци ги разбиха

    09:33 05.09.2026

  • 4 Гост

    22 0 Отговор
    Правителството на Нигер лиши Франция от безплатна експлоатация на урановите находища и кокал трудно се пуска!

    09:34 05.09.2026

  • 5 Овчар

    16 0 Отговор
    Нещо на френските вампири не им се получават схемите..!

    09:34 05.09.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    15 0 Отговор
    Ама не бе Франция е демокрация и не прави така - те за Африка не са и чували :D

    09:38 05.09.2026

  • 7 Че НАТО са престъпници и терористи

    16 1 Отговор
    В Нигер сега ли го разбраха

    09:40 05.09.2026

  • 8 Още преди

    12 0 Отговор
    седмица писах, че са Франция

    09:41 05.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 А Макрон пичове

    4 0 Отговор
    Ама тотално е в зоната на здрача ...

    09:41 05.09.2026

  • 11 Kaлпазанин

    19 0 Отговор
    Аааа ,някой си мечтае пак за колонии за ресурси и роби

    09:41 05.09.2026

  • 12 Даа

    12 0 Отговор
    Така действат "демократите", не са щастливи, когато им кажеш, че трябва да плащат за чуждите природни ресурси... Крали с десетиления под маската на "демокрацията", то и при нас е същото - справка Дънди прешъс металс

    09:45 05.09.2026

  • 13 Анонимен

    8 0 Отговор
    Франсетата бяха хванати да организират терористични атаки в доста държави в региона, няма как да се измият.

    09:46 05.09.2026

  • 14 Исторически парк

    6 1 Отговор
    Франсетата не стават!

    09:48 05.09.2026

  • 15 АХОЙ

    9 0 Отговор
    АБЕ, ТИЯ НАШИ ПАРТНЬОРИ ОСВЕН С ПРОВОКАЦИИ ФЕЙКСИКАЦИИ БОМБАНДИРОВАЦИИ КОЛОНИЗАЦИИ И ЛАЛАНЕ ЗА МИР С НЕЩО ДРУГО ЗАНИМАВАТ ЛИ СЕ ВЪОБЩЕ ?

    09:49 05.09.2026

  • 16 "френския режим"

    8 0 Отговор
    тотално се е смахнал впрочем. Що нови данъци и такси наби на франсетата от 1 септември просто не е истина хора. 20 евро нова такса на всяка една дреха или обувки произведени извън ЕС сложиха. До 50% от вносната цена нов данък под формата на "такса"....

    09:50 05.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Франция...

    6 0 Отговор
    ...западът не крадат, те само си взимат, бате....

    10:07 05.09.2026