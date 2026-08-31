Първият дипломат на Ердоган: Турция подготвя споразумение с Русия и Украйна, подобно на зърненото

Турция подготвя ново споразумение с Русия и Украйна, подобно на споразумението за пренос на зърно по Черно море, което беше постигнато след началото на войната, пише БТА.
Това обяви министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан в отговор на въпрос, свързан с черноморската сигурност, зачестяващите нападения над кораби и възможността за постигане на ново споразумение между Русия и Украйна в рамките на Черно море с посредничеството на Турция. Коментарът му дойде по време на пресконференция, излъчвана на живо с официалните профили в социалните мрежи на Министерството на външните работи на Турция.
„Това (войната между Русия и Украйна – бел. ред.) продължава да бъде проблем не само за сигурността на Черно море, но и за глобалната продоволствена сигурност. Знаете, че зърнените продукти, които трябва да дойдат от Русия и Украйна, не могат да достигнат световните търговски борси и заради това към нас има апел от много държави, ако Турция може да направи нещо, да го направи. Има споразумение, над което работим. Във връзка с него сме в контакт и с двете страни. Надяваме се, както направихме преди, при наличие на необходимите условия и сега да подготвим споразумение, подобно на зърненото“, заяви Хакан Фидан.
Хакан Фидан участва в първата среща на новия военен съюз, който беше създаден на 7 август 2026 г. между Турция, Пакистан и Саудитска Арабия чрез подписването на споразумение в Мека. На нея участваха също така външните и отбранителните министри, както и военните ръководители на трите държави. По време на заседанието делегациите на трите държави обсъдиха организационни въпроси, свързани с това как ще бъде структуриран административно съюзът. След срещата турският външен министър обяви, че официалното му име е Отбранителен съюз от Мека.
„Преди всичко постигнахме споразумение за официалното име на нашия съюз. Той се казва Отбранителен съюз от Мека. Както знаете, тема на споразумението беше и създаването на секретариат. Предвидихме той да бъде създаден в Рияд. Постигнахме споразумение също така първият генерален секретар да бъде пакистанец“, обяви Хакан Фидан.
Той подчерта, че съюзът не е насочен срещу други държави и цели мир и стабилност в региона.
„В тази връзка Отбранителният съюз от Мека не отменя задълженията съгласно други споразумения и други съюзи, като поставя на първо място НАТО, и не ги замества“, заяви Хакан Фидан.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бай Фидан
00:01 01.09.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
КАБ - АНЧИКИ ПРИЛЕТЕЛИ В ОДЕССУ. 5-6 СУ 34 РАЗТОВАРИЛИ ПО 6 ДИВИ ПРАСЕНЦА :)
......
ЯВНО ВКС РФ СЕ ПОДГОТВЯТ ЗА " ЗЪРНЕНАТА СДЕЛКА :)
00:03 01.09.2026
3 Българските турци
Коментиран от #4, #5, #6
00:09 01.09.2026
4 Българските турци
До коментар #3 от "Българските турци":продължение... Близкият изток е анклав и фундамент на бивши исторически ислямски държави и империи !...Тази истина се игнорира от векове насам от кръстоносното варварство на запада и днес все още се камуфлира от вече изнемощялата британска и френска колониална хегемония която беше се установила над региона след Първата световна война !...Изминали са 100 години от тогава и когато колониализмът е изчерпал всички леснодостъпни колониални келепири, вече получава естествен отпор от народите които са собственици на ресурсите които са били обект на вековното западно плячкосване !...Този пакт ще се разрастне защото регионът осъзна кои са действителата опасност ! Когато се сформира и се подреди порядъчен КЕРВАН винаги е имало кучета да лаят по него !... "Керванът" на Ердоган и без него ще си продължава да върви а кучета да лаят по него винаги ще има !...Така е не само в Турция !... Така е в самия живот на човечеството ни !...Дърво което дава плод го брулят най много с камъни !.. Грозде което е на високо и не може да се достигне е винаги кисело и лошо !...Вие какво ?... Мислите ли си ,че анадолският "тъп и неграмотен" според вас турчин , кюрдин , арабин или който и да е който има право да гласува на територията или извън територията на Република Турция , не знае тия прости хилядолетни ИСТИНИ ?!?...
00:11 01.09.2026
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #3 от "Българските турци":В КОРАНА Е ПИСАНО
ЧЕ ИСА ИБН МАРИАМ ЩЕ ВОДИ АРМИИТЕ НА АЛЛАХ СРЕЩУ САТАНАТА
.. И ЩЕ БЪДЕ ХАЛИФ НА ВСИЧКИ ХОРА
....
НЯМА ТУРЧЕТА, НЯМА САУДИТЧЕТА ....
....
ИСУС ЩЕ Е ШЕФА .. ДА ГО КАЖЕШ НА ВАШИТЕ ХОДЖИ ОСМАНЛИИ ДЕТО СЛУЖАТ НА САТАНАТА
00:12 01.09.2026
6 Българските турци
До коментар #3 от "Българските турци":продължение... Близкият изток е анклав и фундамент на бивши исторически ислямски държави и империи !...Тази истина се игнорира от векове насам от кръстоносното варварство на запада и днес все още се камуфлира от вече изнемощялата британска и френска колониална хегемония която беше се установила над региона след Първата световна война !...Изминали са 100 години от тогава и когато колониализмът е изчерпал всички леснодостъпни колониални келепири, вече получава естествен отпор от народите които са собственици на ресурсите които са били обект на вековното западно плячкосване !...Този пакт ще се разрастне защото регионът осъзна кои са действителата опасност ! Когато се сформира и се подреди порядъчен КЕРВАН винаги е имало кучета да лаят по него !... "Керванът" на Ердоган и без него ще си продължава да върви а кучета да лаят по него винаги ще има !...Така е не само в Турция !... Така е в самия живот на човечеството ни !...Дърво което дава плод го брулят най много с камъни !.. Грозде което е на високо и не може да се достигне е винаги кисело и лошо !...Вие какво ?... Мислите ли си ,че анадолският "тъп и неграмотен" според вас турчин , кюрдин , арабин или който и да е който има право да гласува на територията или извън територията на Република Турция , не знае тия прости хилядолетни ИСТИНИ ?!?...
Коментиран от #7
00:15 01.09.2026
7 Българските турци
До коментар #6 от "Българските турци":продължение... Ердоган изхлузи от врата на турската нация намордника който и беше наденал с разграбването на Империята след Първата Световна Война западния колонизаторски капиталистически империализъм !!.. Сега глутници от медийни манипулатори панически се хвърлят в "гонката" с която си мислят че отново ще успеят да вкарат турците в кошарата !...Вие българите за такива ситуации имате много точни думи : - "Умря марко на кръстопът !"...😊💕👍"Тъмната маса от Анадола зад Ердо" е истинската суверенна Турция !..."Просветената част от населението в големите градове" се имаха за елит на нацията и смятаха себе си за собственици на Турция !... Това е методът на колонизаторите - създават една прослойка от марионетки и им внушават ,че те са най способни и най достойни , те са по висшата прослойка , че само те могат да управляват ,че само те са "демократи и хуманисти" и че само те ще изведат страната си в "клуба на богатите на западната цивилизация" !... Всичко това е паяжина от конците на колониалните осмоноги в която оплитат "тъмните маси" и им смучат живота...😊От 35 години вие българите "заедно с тъмните маси от всичите колонии"се лутате из лабиринта на европейската експлоатация и все още не сте проумели че сте се оплели в паяжината им до такава степен , че се мислите за привилегированите и се възмущавате от оная заблудена "тъмна маса" която все още напира към измамната светлина на опънатата им жестока мрежа !...💕❤️
00:17 01.09.2026