Първият дипломат на Ердоган: Турция подготвя споразумение с Русия и Украйна, подобно на зърненото

Турция подготвя ново споразумение с Русия и Украйна, подобно на споразумението за пренос на зърно по Черно море, което беше постигнато след началото на войната, пише БТА.

Това обяви министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан в отговор на въпрос, свързан с черноморската сигурност, зачестяващите нападения над кораби и възможността за постигане на ново споразумение между Русия и Украйна в рамките на Черно море с посредничеството на Турция. Коментарът му дойде по време на пресконференция, излъчвана на живо с официалните профили в социалните мрежи на Министерството на външните работи на Турция.

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„Това (войната между Русия и Украйна – бел. ред.) продължава да бъде проблем не само за сигурността на Черно море, но и за глобалната продоволствена сигурност. Знаете, че зърнените продукти, които трябва да дойдат от Русия и Украйна, не могат да достигнат световните търговски борси и заради това към нас има апел от много държави, ако Турция може да направи нещо, да го направи. Има споразумение, над което работим. Във връзка с него сме в контакт и с двете страни. Надяваме се, както направихме преди, при наличие на необходимите условия и сега да подготвим споразумение, подобно на зърненото“, заяви Хакан Фидан.

Хакан Фидан участва в първата среща на новия военен съюз, който беше създаден на 7 август 2026 г. между Турция, Пакистан и Саудитска Арабия чрез подписването на споразумение в Мека. На нея участваха също така външните и отбранителните министри, както и военните ръководители на трите държави. По време на заседанието делегациите на трите държави обсъдиха организационни въпроси, свързани с това как ще бъде структуриран административно съюзът. След срещата турският външен министър обяви, че официалното му име е Отбранителен съюз от Мека.

„Преди всичко постигнахме споразумение за официалното име на нашия съюз. Той се казва Отбранителен съюз от Мека. Както знаете, тема на споразумението беше и създаването на секретариат. Предвидихме той да бъде създаден в Рияд. Постигнахме споразумение също така първият генерален секретар да бъде пакистанец“, обяви Хакан Фидан.

Той подчерта, че съюзът не е насочен срещу други държави и цели мир и стабилност в региона.

„В тази връзка Отбранителният съюз от Мека не отменя задълженията съгласно други споразумения и други съюзи, като поставя на първо място НАТО, и не ги замества“, заяви Хакан Фидан.